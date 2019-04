«Жизнь после» — эксклюзивный зомби-апокалипсис для владельцев PlayStation 4

26 апреля в продаже появится зомби-блокбастер «Жизнь после» (Days Gone), в котором мир охватила странная пандемия, превращающая людей в кровожадных монстров. Главный герои игры байкер Дикон пытается выжить со своим другом, а заодно и узнать побольше о смерти своей жены, которая разбилась на спасательном вертолете во время экстренной эвакуации. Рассказываем главное, что нужно знать про «Жизнь после».

«Жизнь после» разработали создатели Syphon Filter

«Жизнь после» сделала одна из самых опытных студий в «семье» Sony — Bend Studio. Еще во времена PlayStation One много лет назад они создали культовую серию боевиков Syphon Filter, продолжения которой все эти годы ждут многие владельцы и фанаты PlayStation. Над «Жизнью после» команда работала более пяти лет, и именно этот блокбастер должен вернуть опытную команду Bend Studio в лигу разработчиков высшего эшелона.

«Жизнь после» очень похожа на конкурентов

«Жизнь после» — масштабный постапокалиптический боевик в открытом мире. Главный герой игры — байкер по имени Дикон Сент-Джон вместе со своим другом пытаются вести кочевой образ жизни. Они охотно берутся за работу местных бандитских банд и простых общин, добывая себе таким образом еду и провизию. У каждого есть по верному мотоциклу, за которым в процессе игры надо ухаживать — чинить, заливать бензин и не в коем случае не оставлять без присмотра.



Структурно «Жизнь после» похожа на многих конкурентов — от Far Cry и Mad Max до, конечно, великой Red Dead Redemption. Прохождение превращается в бесконечную череду скучных и не очень заданий, постоянные перемещения на мотоцикле и редкие схватки с зараженными. В Bend Studio на этот незамысловатый каркас навесили все современные для таких игр развлечения: охоту, прокачку персонажа и мотоцикла, случайные мини-задания на карте, вооруженные лагеря и многое другой. По-настоящему своих идей (кроме, пожалуй, мотоцикла) у «Жизнь после» нет, но её авторы умело скомбинировали в игре лучшие элементы конкурентов. Поэтому в «Жизнь после» у вас точно не будет проблем разобраться, если вы играли хотя бы в 1-2 игры подобного жанра.

Вторая игра про постапокалипсис и важный эксклюзив для PlayStation 4

«Жизнь после» анонсировали три года назад на выставке E3 2016, и уже тогда игра вызывала удивление. Главный вопрос: почему Sony, имея в рукаве The Last of Us — эталонную игру про постапокалипсис, запускает в работу еще один проект на схожую тему. Не размоет ли это аудиторию? Ну устанут ли игроки вечно сражаться с зомби? Время показало, что претензии вполне уместны, но дело в том, что The Last of Us 2 не спешит на прилавки магазинов и вряд ли появится в продаже в 2019 году. Скорее всего, игра от Naughty Dog делается с прицелом на PlayStation 5, которая должна появится в продаже в следующем году. И поэтому «Жизнь после» вполне способна утолить жажду аудитории, любящей подобный сеттинг, в ожидании другого эксклюзива от Sony.



К тому же у «Жизнь после» есть важнейшая функция — стать главным эксклюзивом от Sony в этом году. Компания, которая во многом выиграла это поколение консолей благодаря собственным эксклюзивным проектам, отчаянно нуждалась в отличном блокбастере в 2019-м. Ведь до PlayStation 5 и The Last of Us 2 ещё как минимум год, а радовать преданных владельцев PlayStation 4 чем-то надо. Так что «Жизнь после» — это во многом главная игра для Sony на закате PlayStation 4.

«Жизнь после» портит AI врагов и баги

Кого-то от «Жизнь после» отпугнёт её вторичность, кого-то — сеттинг, но реальные проблемы игры в другом. Главная — глупость врагов главного героя, и зараженных монстров, и — что важнее — простых бандитов. Противники никогда не пытаются обмануть вас, действуя прямолинейно, отсиживаясь в укрытиях. Монстры же постоянно бегут на главного героя, как только его заметят, но их хотя бы можно понять — интеллект после заражения пропадает.

Приплюсуйте к этому совсем неспешную стрельбу, постоянную нехватку патронов, и получится, что в «Жизнь после» комфортнее и правильнее играть медленно, постоянно находясь в укрытиях, по одному выцеливая врагов. Не то чтобы это было минусом — на дворе игры как минимум постапокалипсис, в котором надо вести себя аккуратно и не привлекать внимание — но некоторые игроки, рискнем предположить, будут этим недовольны.

Ещё одном проблемой являются заметные технические баги. Враги частенько застревают в декорациях или вообще полностью отключаются от игры, игнорируя главного героя. Некоторые объекты могут исчезать во время движения, другие — терять на ходу текстуры. Впрочем, эти технические несовершенства игры можно вполне вылечить патчами. Ещё до выхода авторы уже накатили на игру три обновления, поэтому верим, что «Жизнь после» в конце концов, избавится от технических проблем.

Брать или не брать?

«Жизнь после» — большая современная игра. Её прохождение растянется на десятки часов, особенно если выполнять не только сюжетные, но и побочные задания. Здесь есть все актуальные развлечения, присущие играм подобного жанра — от длинного ветвистого сюжета, прокачки персонажей и россыпи второстепенных активностей, вроде охоты, собирания цветов и растений, выполнения наемной работы и много другого. Кажется, что Bend Studio, пожертвовав оригинальностью, решили угодить всем фанатам игр в открытом мира, собрав в «Жизнь после» все-все-все.



Но, несмотря на переполненность контентом, впечатления от «Жизнь после» портят не слишком умные враги, технические баги и отсутствие каких бы то ни было собственных уникальных идей. Это честный симпатичный боевик, но, конечно. Далеко не лучший эксклюзив PlayStation 4, который, впрочем, всё же должен скрасить время ожидания всем владельцам японской консоли до следующего года.