«За всё заплатил Стив!» Он променял шестизначную зарплату на киберспорт

В 25 лет у Стива Liquid122 Архансета было всё, о чём может мечтать американец — карьера в финансовой сфере, уважение и зарплата в пару сотен тысяч долларов. Он был одним из самых востребованных специалистов штата Вашингтон и буквально ворочал миллионами. Но бросил всё ради другой любви — ради киберспорта. Чтобы заработать миллионы для Team Liquid.

Променять миллионы на киберспорт

«В три утра я вставал, чтобы разнести газеты The Washington Post. Доставкой я занимался до пяти, после чего возвращался домой и собирался на репетицию оркестра в школе. Я играл на тромбоне, а потом сменил инструмент на мелофон. Затем день в школе, следом родители забирали меня на подработку в Applebee, где я помогал по кухне. Только после этого я возвращался домой, чтобы сесть за уроки», — так описывал свой школьный распорядок дня Стив Архансет. О мальчике, который успевает всё, в школе наверняка ходили легенды. Фотографии таких висят на стене почёта. Желательно, с тем самым мелафоном в руках.



Стив и правда был трудолюбивым и увлекающимся парнем, поэтому такой режим ему был не в тягость. Но составлен он был с важной целью — так родители пытались оттащить подростка от компьютерных игр и приставок. В семье Архансетов в Лисбурге, штат Вирджиния, не было проблем с техникой. Отец Стива владел компанией, которая занималась установкой новейшего бухгалтерского оборудования и консультацией фирм о последних новинках цифрового мира.

«Поэтому в нашем доме всегда были компьютеры. И когда я говорю «компьютеры», я имею в виду те, которые работали на MS-DOS», — рассказывал Стив в интервью Wallhack Journal.



Будучи мальчишкой, он был просто влюблён во всё, что связано с играми и компьютерами. Образовательная игрушка The Oregon Trail? Без проблем! Курсы скоропечатания? Запишите Стива первым! Несмотря на то что в его расписании под игры отводилось всего пара часов перед сном, дом Архансетов постепенно наполнялся все новыми и новыми консолями: Atari, Nintendo, Super Nintendo, Sega. И, конечно же, играми — его любимые Age of Empires и Civilization.

Тогда интернет только начал расползаться по большой Америке и с трудом добирался до небольших городков. Поэтому Стив познакомился с конкуренцией в видеоиграх даже раньше, чем с мультиплеером. Он участвовал в турнирах, где нужно было просто набить больше очков в конкретной игре за отведенное время. И отбирался на LAN-финалы!



Но не меньше, чем видеоигры, в детстве Стив любил предпринимательство. Во всей округе знали, что этот парень найдёт способ заработать пару сотен долларов на карманные расходы. Он был тем мальчишкой, который летом занимался продажей лимонада на улице, а зимой рисовал рекламные баннеры для веб-сайтов. Но его главной гордостью была идея продавать CD-диски с подборками разной музыки.



«Я продавал эти самодельные диски детям в школе за 25 долларов. У меня была болванка с кучей песен, с которой я дома записывал разные диски-попурри. Тогда это было хитом! Найти такие в продаже было почти невозможно, везде в магазинах были диски отдельных исполнителей. А с продажей таких сборников я зарабатывал неплохие деньги».



Несмотря на цепкий ум и врождённую предприимчивость, Стив понимал, что ему не быть вундеркиндом, которому все по плечу. О престижных университетах Лиги плюща пришлось забыть и подать документы в Университет Джеймса Мэдисона, где его приняли на направление «Финансы и менеджмент». Казалось, что Стив и его призвание нашли друг друга. Что может быть лучше, чем превратить маленькое школьное дело по продаже дисков в большой финансовый бизнес, на котором можно зарабатывать миллионы?

Моей первой целью были деньги. Я должен был добиться шестизначной зарплаты в том, в чем я могу быть хорош. Ситуация обернулась успешно. В первый же год после колледжа я добился своего и неплохо вел дела. Я купил свой первый дом без какой-либо помощи родителей, — делился Стив. Да и свою первую машину он купил сгоряча, заявившись к продавцу с пачкой наличных.

Карьеру в финансовом бизнесе Стив начал в American Express. Сначала независимый консультант, а уже через пару лет — один из самых ценных сотрудников компании. На его счету было более 300 постоянных клиентов. Он продал страховок на миллионы долларов. Через пять лет работы ему предложили место директора консультационных услуг в MBO Partners.



Стив стал приближённым и советником генерального директора компании, который доверял ему руководством бизнес-инициативами для клиентов. Он был одним из самых пробивных, успешных и завидных финансовых экспертов штата Вашингтон, писал статьи и раздавал советы по ведению бизнеса. Как шутил сам Стив, такие могут позволить себе растянуться в гамаке и лениво отвечать на звонки, потягивая текилу где-то на пляже. Но такая праздная жизнь была не про него.

7 утра. Подъём и ответы клиентам по электронной почте. 10 утра. Чашка кофе и поездка в офис. Весь день переговоры, встречи, заключение контрактов. И всё это, чтобы около 10 часов вечера не отправиться в бар, а вернуться домой и сесть за компьютер. Ни один успешный бизнес и многомиллионный контракт не отбил в Стиве любовь к видеоиграм. Конечно же, тоже немного про бизнес и про деньги — Civilization IV.



Может показаться странным, но именно с этой игры началась киберспортивная карьера Стива. Вместе с друзьями он собрал команду с незамысловатым названием Team XXX, чтобы участвовать в международных соревнованиях ССС. По выходным в Сети собирались пара десятков команд, которые играли 3 на 3 с Античности, 5 на 5 со Средних веков, и отыгрывали на одном городе. Стив сравнивал это со своего рода Олимпиадой в, ну, очень странном зачете. В течение серии турниров команды набирали очки и все равно проигрывали Германии. Team XXX удавалось добраться только до третьего места.



А потом в его жизнь пришла она — League of Legends. Стив быстро поднимался по ранговой лестнице, после чего начал грезить о создании собственной команды. Друзья, заядлые игроки в «циву», крутили у виска и были готовы скорее стерпеть пятую часть, чем идти катать в какие-то там MOBA. Игра настолько увлекла Стива, что он отложил в сторону телефонные трубки и бумаги. Кто-то лежит в гамаке с текилой. Стив сидел перед монитором с кофе.

Мне нравилось играть и соревноваться, потому что это у меня получалось и потому что я по своей натуре очень люблю конкуренцию. Я наслаждаюсь этим. И как только я оказался достаточно тесно вовлечен в соревновательную сцену, я поднимался по ладдеру, начал посещать турниры. Я просто влюбился в потенциальное будущее игр, которые могут превратиться в настоящий спорт.

Правда, тогда, в 2010 году, не было никаких региональных лиг и отборочных. Чтобы попасть на свой первый крупный LAN-финал, Стиву пришлось… написать эссе! Семь команд приезжали на NESL Premier League Season I по приглашению организаторов, а последнего участника отбирали по заявкам. Кандидаты должны были описать свою команду так, чтобы это пришлось по вкусу ESL. Тогда и оказалось, что Стив не зря в университете посещал курсы по созданию текстов. Он так умело описал свой состав, что организаторы выслали ему последний инвайт.



Проблема была только в том, что никакой команды у Стив на тот момент не было, а в тексте эссе он не упомянул ни одного мнимого тиммейта. Зато собрать состав со слотом в кармане оказалось куда проще, чем с голыми руками. Желающие игроки нашлись в течение следующих суток. Дела были отложены, встречи перенесены, а для Стива в этот момент открывался заманчивый и неисследованный мир киберспорта.

«Я всегда смотрел на это как на хобби. Но что-то изменилось. С развитием технологии стриминга, с доходами от рекламы, с появлением разработчика игры, Riot Games, который взял на себя обязательство превратить «Лигу Легенд» в настоящий киберспорт, чтобы однажды конкурировать с теннисом и бейсболом — все это превратило индустрию из просто хобби и развлечения в реальный бизнес. Curse сделали мне предложение, от которого я не смог отказаться — возможность взять то, к чему я всегда питал страсть, и сделать это прибыльным. Это же образцовая американская мечта!»



Стив сказал это в октябре 2011 года в интервью для Forbes. Тогда журналист пришел к нему, по сути, с единственным вопросом: «Почему ты делаешь это?» Успешный консультант и финансист, который ворочал миллионами, перекладывая их с аккаунта на аккаунт и вбрасывал огромные суммы на рынок, после 12 лет работы в крупнейших фирмах штата просто взял и ушел. В киберспорт. Куда, простите?



Стив и его команда уже на первый турнир отправились с поддержкой новой организации. Сам Архансет играл на роли саппорта, опекал Doublelift, в котором еще никто не видел звезду. Когда оказалось, что игроки на мели и у них нет денег даже на ужин, Стив невзначай мог обронить, что ему тут пришла выплата в четверть миллиона долларов, так что сегодня угощает он. Ультимативный саппорт.



Когда компания Curse Inc стала титульным спонсором команды, они тут же рассмотрели в Стиве не только игровой, но и финансовый потенциал. И предложили занять место директора по киберспорту, а заодно и менеджера состава. Это означало, что ему стоит сделать выбор: остаться в финансовых кругах, зарабатывать сотни тысяч долларов и играть в «Лигу» время от времени или нырнуть в неизвестность. И если бы он выбрал первое, мир американского киберспорта был бы немного другим.

У меня было не так уж и много вещей, в буквальном смысле. Когда я переехал в Лос-Анджелес, я взял с собой одну сумку — и продал все остальное, включая жизнь, которую я построил в Вашингтоне. У меня была только ручная кладь и чемодан. А еще умение быть сообразительным. Да, мне было страшно, но все было рассчитано!

Стив был уверен, что делает правильный выбор. В нем сложилось уникальное сочетание качеств: большой опыт в сфере соревновательных игр и финансовая чуйка, присущая такому опытному бизнесмену. Оставалось только одно — переодеться из строгого костюма и начищенных до блеска ботинок в джинсы и командную футболку.

Проклятье 4-го места

— Ты знаешь, забавно, что средний возраст посетителей здесь — 20-21 год. Каково это — быть в два раза старше?



— У меня есть мудрость! И опыт! — смеётся в ответ Стив.



— И лицо ребёнка! — отвечает ему шуткой ведущий.



Они стоят в коридоре между матчами чемпионата мира по League of Legends и обсуждают работу Архансета. Как бы он ни мечтал, сюда он приехал не в качестве участника, а как зритель, окружённый толпой подростков.

Его игровая карьера продлилась совсем недолго. Он сыграл на парочке IEM, съездил на MLG — поиграл несколько месяцев, пока подбирал игроков в состав и оставил место. Он вполне всерьез говорил, что ему, «пожилому» по меркам игрового мира, уже не потянуть современный темп игры. Рефлексы не те, соображалка не как у молодежи. А вот заниматься финансовыми и менеджерскими делами — это то, чему он посвятил больше десяти лет финансовой карьеры.



В Curse на Стива легли маркетинг, работы с социальными сетями и даже создание отдельного сайта, на котором игроки могли выкладывать свои гайды. Но при этом он не отходил далеко от игры и продолжал участвовать в драфтах команды и даже помогал с координацией во время квалификаций.



«Встать в 8 утра, разбудить кого-то, почта, звонки, разбудить ещё одного, ланч, ещё больше звонков и писем, разбудить остальных игроков. Составить расписание, встретиться с командой, посмотреть несколько тренировок, ответить на почту и телефон, а потом обсудить дела с составом и сыграть пару каточек в «Лигу». И так день за днем», — кажется, вопрос о распорядке дня Стива не устаревает. В AMA на Reddit он рассказывал поклонникам Curse, что самое непростое в его работе — договориться с каждым игроком и подобрать их так, чтобы амбиции одного не пересекались с претензиями другого.

Когда дело доходило до межсезонья, Стив с завистью смотрел на коллег, которые играючи вытаскивали из ладдера будущих звезд. TSM сделали себе славу настоящей кузницы талантов, но сколько Архансет не спрашивал совета у владельца организации-конкурента, так и не понимал, в чем секрет. Поэтому ему приходилось пользоваться подручными методами.



Когда Curse понадобился новичок, Стив опрометчиво заявил, что команда готова рассмотреть заявки от любого игрока уровня «Претендент» (ранг Challenger). Ему на электронную почту прислали сотни заявок, каждую из которых пришлось просмотреть и отсортировать вручную. Архансет и его помощники-аналитики расставляли оценку кандидатам по разным критериям, затем суммировали результат и сужали круг поиска.



Выделившихся приглашали на собеседование, в течение которого Стив на несколько секунд показывал игрокам скриншоты из игры и просил оценить положение на карте, выделить интересные моменты. Так он смотрел, насколько быстро претендент умеет схватывать информацию и подмечать детали. До тестов в основной состав тогда дошли не больше 5 человек. Весь процесс занял недели, но зато помог усилить команду. Правда, второй раз Стив проворачивать подобное уже не стал.

Он был энергичным инноватором, который далеко не всегда знал, как сделать из команды чемпиона, зато понимал, как сделать из них в звезд. На несколько месяцев командный дом Curse превратился в реалити-шоу. В комнатах установили камеры и запустили трансляции в прямом эфире. Игроки ссорились прямо на глазах у поклонников, говорили гадости о соперниках и запирались в кладовках, чтобы посекретничать. Доходило до таких ссор и оскорблений, что, по словам Стива, сейчас бы их в лучшем случае оштрафовали на хорошую сумму, а то и вовсе забанили в LCS. Но главное было не в этом.

Мы не были успешной командой. Мы всё время занимали 4-е место, даже если сезон начинали за здравие. Но при этом у нас появилась армия фанатов. Нас, а не чемпионов обсуждали на Reddit. Конечно, это стоило нам подпорченной кармы, но жертва оправдывала себя, — объяснял Стив.

Его главным оружием в борьбе за конкурентоспособность состава стало создание Curse Academy, команды, в которой он видел главного мотиватора для основной пятерки. Они должны были тренироваться друг против друга, помогать, но в то же время держать в напряжении. Мидер одного состава не мог играть в развалочку, зная, что в любой момент на его места могут взять игрока из другого состава. О своей академии Стив заботился чуть ли не больше, чем об основной пятерке, куда приглашали даже чемпиона мира.



Стив мечтал выстроить эту иерархию, чтобы исполнить мечту — пробиться на чемпионат мира. Но против оказалась Riot. В 2014 году разработчик скорректировал правила LCS, запретив одной организации владеть более чем одним составом. Именно в этом году Curse Academy снова пробилась в «высшую лигу». И это означало, что какой-то из выращенных, отобранных и собранных друг для друга составов нужно было продать.



«Я играл с ребятами из Curse Academy 4 года назад. Я был их саппортом в первом сезоне! Между нами большая история. Я был единственным, кто верил в Keane. Он был топовым игроком в Океании, а все вокруг говорили: «Ну, это не Америка, не Корея, не Китай, не Азия и не Европа». А я видел, как играет этот парень! Я был готов поставить на него все, привезти его, оформить ему визу, притащить на тренировочную базу. И все вокруг говорили: «Что за хрень ты творишь?» И это сработало, он просто монстр. Они просто группа крутых парней. Они заслужили играть в LCS», — с особым трепетом, едва проговаривая слова и пряча глаза, рассказывал Стив, когда его академия находилась в одной игре от выхода в LCS.



«Ощущение, как будто я не слот в «Лиге» продаю, а друзей», — добавил он, когда сделка была близка к завершению.

В финансовом мире Стив зачастую становился первопроходцем. В мире киберспорта он стал тем, кому предстояло продать не просто команду, не только пятерку игроков, а слот в американской LCS. Никто не знал, сколько может стоит место в «Лиге». Сам Стив понятия не имел, сколько нужно просить у потенциальных покупателей. Он даже смеялся, что стоило бы открыть торги на Ebay, чтобы там определилась реальная цена.



В итоге он установил самую нижнюю планку и также методично отбирал кандидатов. Он продавал не только слот и команду, он отдавал проделанную работу, а вместе с ней и контракты игроков. Он не позволил будущему владельцу сменить ни одного условия в подписанном документе. Будущий обладатель состава Curse Academy был обязан сохранить ту же пятерку, тот же уровень зарплат и предоставить максимальные условия. Стив установил планку того, как нужно относиться к своим киберспортсменам, даже если они завтра не будут представлять твой тег.



Тем временем в основном составе Team Curse дела шли совсем не гладко. Многие поговаривали, что организации стоило продавать именно эту пятерку и делать ставку на бывшую Академию. Даже с чемпионом мира Piglet в составе им не прочили выше 4 места, которое они занимали каждый сплит. Какие уж там поездки на ЧМ? К концу 2015 года команда попрощалась сразу с двумя проклятиями: с проклятьем четвертого места и основным спонсором Curse.



Стив Архансет снова оказался на перепутье: организации, оставшейся без титульного спонсора, нужно было решать, что делать дальше. И он выбрал самое необычные и рискованное решение из всех возможных.

Брак, заключенный на киберспортивных небесах

Виктор Nazgul Гуссенс, владелец Team Liquid, одной из крупнейших мировых киберспортивных организаций, как всегда приехал на Blizzcon. Как и все руководители клубов, он здесь был не столько чтобы поддержать своих игроков, сколько провести десяток-другой встреч и переговоров. Одна из них была назначена со Стивом Архансетом. Предложению о слиянии с небольшим американским клубом удивился даже не слишком эмоциональный Виктор.

Мне кажется, сначала он дал заднюю, честно говоря. Наверное он думал: «Что за хрень? Кто этот парень? Какого черта он хочет сливать свою компанию с моей?» Но потом у нас был долгий разговор о причинах. Мой посыл был таков: вот Team Liquid, бренд, который занимает место на сцене с 2000-х годов, у которого игроки стоят на первом месте и никогда не было никаких проблем. И для него это была возможность открыть новые горизонты, зайти в «Лигу Легенд» — одну из самый быстрорастущих игр и киберспортивных дисциплин всех времен. Это как брак между чем-то современным и новым с тем, что было актуально в прошлом. Для Виктора, я уверен, это было очень привлекательное предложение, — с голливудской улыбкой рассказывал Стив.

Архансету решение о слиянии его команды с Team Liquid показалось идеальным. У него были грандиозные планы о том, как вывести свою команду на чемпионат мира по



LoL, но не было ресурсов. У Гуссенса были деньги, связи и опыт, но не было слота в региональных лигах. После слияния бывших Curse и Liquid это называли «браком, свершившимся на киберспортивных небесах». И еще в течение двух лет Стиву приходилось рассказывать, что его никнейм Liquid112 не имеет никакого отношения к организации. Он взял его еще в детстве, подсмотрев за братом. Но, видимо, это была судьба.

Виктор и Стив стали идеальным дополнением друг для друга. Методичный, расчетливый, организованный Nazgul, известный своими взвешенными решениями. И активный, болтливый Стив с бесконечной тягой к экспериментами. Виктор собирает информацию, анализирует и принимает самое выгодное решение. Стив креативит и продает самые сумасшедшие идеи. Один сидит на матчах с каменным лицом, другой скачет вокруг и выпрыгивает на сцену, чтобы поздравить команду с победой. Они спорили, долго притирались, но но нашли баланс.



«Это как хороший брак. Мы не одинаковые, но мы дополняем друг друга», — объяснил Стив.



Через год после слияния компаний Архансет рассказывал о том, чего им удалось достичь за прошедшие месяцы. В Team Liquid он пришёл с 10 игроками, ещё 15 уже были в клубе. Через год организацию представляли уже 59 киберспортсменов. С учётом сотрудников компания насчитывала более 100 человек. Две тренировочные базы: в Европе и в Америке, 4 продакшн-студии, которые не только обеспечивали сам клуб, но и продавали свои услуги другим компаниям и турнирным операторам. Неизменным оставалось только одно — команда по League of Legends не могла пройти на чемпионат мира по LoL.

Пока клуб рос и праздновал победы на финансовом попроще, состав по LoL скатывался все ниже. Если раньше над четвертым местом команд Стива смеялись, то теперь Team Liquid упала еще ниже. Летний сплит показал, что команда не достойна даже шанса на поездку на Worlds. Сам Стив в блоге признался — это его ошибка. Он отошел от дел, начал заниматься финансовыми вопросами клуба, оставил команду на тренерский штаб и удалился в кулуары. Он пропустил буткемп команды в Корее, даже когда знал, что в составе все не совсем гладко и им нужна помощь. К своим ребятам на тренировочные базы поехали все владельцы команд. Дома остался только Стив.



«В то время я работал над серьёзным партнёрством, которое может стать серьезным делом для будущего Team Liquid, и просто не мог себе позволить выделить для этого времени. Но дела пошли так плохо, что, честно, я был готов забыть про все дела, бросить все и лететь в Корею, чтобы позаботиться о ситуации. Всё было настолько плохо», — объяснил он в блоге после окончания сезона. В комментариях писали, что Стива изменили деньги. Тогда они не знали, что Стив работал над одной из самых больших сделок в киберспорте.

2016 год стал переломным не только для Team Liquid. В этот год в киберспорт, особенно американский, пришли большие деньги. Инвесторы начали разбрасываться миллионами, кто с желанием заработать, кто просто попиариться на популярной истории про видеоигры. Никто уже не понимал, с чего начнется следующий сезон в киберспорте. Сколько денег придется выкладывать за звёздных игроков, если ты не умеешь доставать звезд из ладдера? Какие суммы придется отдать за слоты в крупнейших лигах, если есть люди, которые готовы отдавать за это миллионы?



Team Liquid была крупным клубом, но не тем, кто мог позволить себе вытащить пачку зеленых купюр на карманные расходы. Стиву и Виктору предстояло найти тех, кто поможет им остаться в игре, но не заставит экономить на других составах. И если Архансет в чём-то и разбирался, то это поиск денег на финансовом поприще.



Поиск предполагаемого инвестора для Стива напоминал давний опыт по подбору игроков. Объявить о намерении — отсмотреть заявки — составить сотни таблиц — сделать сотни звонков — провести десятки встреч. И вот перед ним сидел человек, который полностью соответствовал всем запросам Team Liquid.



— Почему вы хотите инвестировать в Team Liquid? — спросил потенциального инвестора Стив на первой же встрече



— Ну, я побеждаю в баскетболе, я побеждаю в бейсболе. И я хотел бы побеждать здесь тоже.



— Это именно то, что мы ищем! — лучезарно улыбнувшись, ответил Стив сидевшему напротив него господину. Это был Питер Губер, совладелец «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Доджерс» и футбольного клуба Лос-Анджелеса.



27 сентября стало известно, что Team Liquid продала контрольный пакет акций новому игроку на киберспортивном рынке — aXiomatic eSports. В состав группы инвесторов вошли Мэджик Джонсон, Тед Леонсис и, конечно же, Питер Губер. Первый из тех, кто так приглянулся Стиву. Несмотря на продажу акций, за Стивом и Виктором осталось руководство организацией.

Я начал свой путь в киберспорте очень скромно. Всю свою жизнь я был геймером, как и многие другие, влюбился в «Лигу Легенд, — делился впечатлениями Стив после анонса. — Я всегда был в восторге от тех достижений, которых мы добились сначала в Curse, а затем в Team Liquid. Так что я не ожидал, что мы сможем заключить такую сделку. Уверен, что с такими ребятами за спиной мы сможем стать крупнейшей киберспортивной организацией в мире.

Эта сделка принесёт Team Liquid грандиозный рост. Клуб получит больше $ 50 млн инвестиций. Организация подпишет крупнейшие спонсорские контракты с HTC, Honda и SAP. Стиву, прирожденному финансисту, наконец-то снова выпал шанс ворочать миллионами, теперь уже в киберспортивной команде. Он невзначай доставал спонсорский телефон во время интервью, мог приобрести дорогих игроков и тренера, только чтобы не вылететь из NA LCS.



В интервью он с легкостью мог заявить, что отдать миллион долларов за игрока — это не так уж и много. Про него шутили, что даже комментарии в Twitch-чате проплачены лично Стивом! А следом шутили, что миллионы миллионами, а кубки в League of Legends за деньги не продаются. И смотрели, как Стив выкладывает очередную кругленькую сумму на обновление тренировочного штаба по League of Legends или организацию новой базы. Чтобы снова занять в сплите 4 место. А он улыбался и записывал анонсы, в которых разбрасывался деньгами и только поддерживал мем о том, что Стив за все заплатил.

Стив с радостью анонсировал новые проекты и инвестиции. Он с удовольствием сообщал, какой прогресс делает состав по CS:GO. Стив искренне восхищался победе состава по Dota 2 на The International. Но когда его команда по League of Legends после мучительных четвертых мест и постоянно ускользающих из рук побед прошла на чемпионат мира, он прыгал по сцене от радости, поднимая трофей вместе с игроками.



Через 7 лет стараний, экспериментов, угрозы потерять слот в LCS и бесконечных попыток найти рецепт победы он сделал это. Не только его команда — Стив едет на чемпионат мира. Пусть потом Team Liquid и вылетит сразу после групповой стадии.



«В жизни столько испытаний. Она постоянно бросает тебя в грязь. Снова и снова сбивает тебя с ног. В матчах за выход на чемпионат мира мы постоянно проигрывали. Меня это начало пугать. Люди стали говорить: «Ребят, это невозможно». После того, как мы собрали команду в межсезонье и немного развалились в середине сезона, над нами издевались владельцы других организаций и сообщество. Они говорили: «Эй, ребят, вы зря потратили время в межсезонье» или «Вы ничего не сможете, даже если потратите на это кучу денег». Это был какой-то мем. Мол, я ничего не умею, кроме как тратить деньги. Думаю, единственным способом заставить их заткнуться было победить. Так что теперь — заткнитесь!»