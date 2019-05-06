Групповая стадия MDL Disneyland Paris Major

Ещё одна групповая стадия мэйджоров, после которой никто никуда не вылетает. Но зато был шанс упасть в нижнюю сетку с bo1. у Virtus.pro всё ожидаемо хорошо, а Team Empire ждёт испытание в «лузерах» — они проиграли оба матча в группе.

• 4 европейские команды прошли квалификацию. 4 европейские команды в верхней сетке. Только три слота на следующий мэйджор? Хммм…

• NiP оказались в верхней сетке, только потому что им пришлось играть только против Chaos. Поменяйте местами с Keen — и будет Keen vs Chaos и NiP vs Liquid. И в верхней сетке снова будет 3 китайские команды.

• Хотелось бы мне, чтобы здесь были EHOME вместо команд ниже уровнем. Может, финалист майнора заслужил инвайт вместо слота для слабого региона. Тогда на майноре будет выше конкуренция.

• Miracle действительно встал и ушел сразу после игры. И он спорил с Куро после серии, которую они выиграли. Что-то в Liquid не так. Надеюсь, они вовремя с этим разберутся!

Если вы любите доту, то должны любить этих VP. Всё просто.

• Забавно, как некоторые хейтеры до сих пор сомневаются в том, что Себ — тир-1 игрок. И это после того, как он взял топ-1 MMR до TI, после того, как он разваливал на TI и в финале. Что еще нужно хейтерам? Чтобы Себ их матушек в кино сводил?

• Сабреддит когда OG обыгрывают EG — Отлично, в жопу этих Fly и Cr1t. Когда EG обыгрывают OG — Ууу, фанаты NA такие токсичные.

• Я болел за EG и рад их победе, но это не плохое выступление от OG. Они несколько раз показали, что их не стоит списывать со счетов, потому что они фантастически умеют в реализацию. Проиграть драку даже с преимуществом в 10k, и OG все равно могут забрать сторону или две. Определенно это сильнейшие OG, которых мы видели со времен TI.

• Сегодня Arteezy играл просто как сумасшедший. Надеюсь, он удержит этот уровень и к своему безусловному таланту, который он демонстрирует последние годы, он еще и добавит крупные титулы.

Новый профессиональный сезон

На прошедшей неделе Valve объявила даты грядущих мэйджоров и майноров. Их снова будет по пять, разработчики снова ищут турнирных операторов, которые будут готовы взять за их проведение. Единственное отличие — теперь все форматы диктовать будет тоже Valve.

• Слакс: Надеюсь, за этим последует еще какой-то пост. По тому, что я могу сказать, прошлый год был не очень прибыльным или… стимулирующим для организаторов турниров. Мы надеялись на какие-то новые идеи, которые встряхнут соревновательную сцену для организаторов в новом сезоне. Valve могут быть немного удивлены, когда они не увидят писем с предложениями по поводу мэйджоров и майноров. — Когда это говорит Слакс, ты понимаешь, что все серьезно.

• Они должны добавить что-то, что заставляло бы людей смотреть. Недостаток системы билетов как перед реборном ограничивает модели получения прибыли для турниров до очень традиционных источников. Шапки от организаторов, не только для героев, но и для профилей, фразочки, и прочее — это был бы хороший способ добавить им дохода.

• Все сообщество, турнирные организаторы, команды, игроки, таланты, фанаты: DPC-системе нужны серьезные изменения. Valve: Все нормально. И с Артефактом тоже все нормально.

• Я понимаю, что люди будут разочарованы, что это не Battle Pass, но я рад, что Valve заранее все планируют на следующий год. Форматы, которые будут определять сами Valve — потенциально это отлично. Никаких больше GSL-групп и bo1 в нижней сетке.

• Наверное, я буду в меньшинстве, но можем ли мы вернуться к тому, что было в 1 сезоне? Да, в первом сезоне много чего было не так с точки зрения приглашений, слотов с квалификаций и просто измотанности игроков, но при этом он был впечатляющим. Такое ощущение, что сейчас 24 на 7 дота, всегда какие-то квалификации, мэйджоры и маноры. Я понимаю, что это было не очень стабильно, но может это золотая середина.

Проблемы американской сцены

Большая часть прошедшей недели была посвящена обсуждению серьёзных тем. Всё началось с твита Остина Capitalist Уолша, который раскритиковал американские команды за постоянные решаффлы. Он уверен, что за такие составы невозможно болеть, потому что там слишком часто меняются игроки.

• Я не рассматриваю это как обвинения в сторону сцены, но в этом есть смысл. С точки зрения продолжительности жизни команд, NA — самый изменчивый регион, но в то же время он самый важный с точки зрения спонсорства. Из-за этого этот спорт намного сложнее продать потенциальным спонсорам и партнерам, так как и организации вряд ли будут подписывать новые составы, и спонсора не хотят ассоциироваться с командами, которые дизбандятся каждый месяц.

• Нельзя сравнивать киберспорт с крупными спортивными дисциплинами. Даже если ты играешь в дерьмовой команде в НФЛ, ты все еще можешь платить по счетам. А в киберспорте ты постоянно под давлением, потому что тебе нужно хорошо выступать, чтобы тебя подписала организация, которая будет или не будет платить стабильную зарплату.

• Это невероятно, что NA-команды не могут продержаться вместе больше 2 ланов. Каким макаром они собираются работать над собой, если они меняют состав каждый месяц? Они что, думают, что магическим образом что-то щелкнет — и они станут топовой командой, просто потому что подписали другого игрока?

• Если тебе выпадет нужный слот на рулетке составов, ты сможешь занять не последнее место на TI и заработать достаточно денег, чтобы прожить следующий год. Если вы совершите подвиг и подниметесь еще выше, то все, через что вы прошли за прошлый год, будет стоить того. Как бы я ни любил TI, в нем чертова проблема дота-сцены.

• Мне кажется, что пул талантливых игроков слишком мал сейчас. В прошлом году было три команды, которые попали на TI. В EG были Fly, S4 и Crit, в OpTic — Zai и Paikatt, в VGJ.S — Reso. Если убрать зарубежных игроков, вы увидите, как упало качество региона. И как сказал PPD, недостает капитанов, из-за чего команды не хотят держаться вместе. — Ты прав. На USE игроков в 3-4 раза меньше, чем на EUW. Это логично, что в NA меньше талантов в общем.

• Проблема NA в том, что все тир-2 и большая часть тир-3 игроков думают, что они тир-1, потому что они могут развалить пабчик. Или так подлизывают друг другу, что действительно верят, что они тир-1. Если взять эти ложные убеждения и совместить с готовностью все заруинить, чтобы сделать как хочется тебя, в пабе или в команде — ты получишь NA-доту.

Смерть Dota 2

Тема проблем американской доты перекинулась на обсуждение серьёзных проблем в экосистеме киберспортивной сцены игры в целом. О проблемах тир-2-3 команд, которым негде играть и светиться, о промахах разработчиков игры, недостатке промоушена и многом другом, что постепенно снижает популярность и привлекательность Dota 2 и для инвесторов, и для игроков, и для зрителей.

• Я не помню, кто именно из американских про-игроков сказал это, но именно поэтому лиги не работают в NA. Он сказал, что у большинства про-игроков огромное эго и они способны терпеть друг друга, только если играют в одной команде. Они скорее будут играть пабы с людьми, которые хуже их, чем будут вынуждены играть с такими же скилловыми игроками, которых они терпеть не могут. — Боятся учиться, боятся, что кто-то ударит по их эго, найдя их слабости.

Это не уникальная ситуация для NA. С такой же критикой не так давно обращались к СНГ-региону. Среди прочих Funn1k говорил то же самое о том, почему СНГ-дота никуда не движется: слишком много эгоистов. Если ты успешен, ты счастливый тиммейт. Когда всё ломается, ты зол даже на себя. Даже в Европе. Посмотрите на старых OG и Secret, которые проповедовали дружбу и открытость. И чем всё это закончилось.

• Valve просто лентяи, давайте признаем это. Этот подход «давайте вложимся по минимум, а сообщество сделает остальное» работал, когда игра был на подъеме. Когда все закончилось, нам ничего не осталось. Почему нам нужно ждать год ради одного нового героя? Что случилось со всеми крутыми ивентами? С новыми фишками? За все подобное последнее время надо платить. Тебе нужен маркетинг, если ты хочешь привлечь новых игроков для игры, в которую очень сложно войти. Они говорят, что у доты 10 млн активных игроков, но я уверен, что если убрать смурфы и бустеров, то это число значительно снизится. Соревновательная сцена хотя бы процветала, когда организаторам разрешали продавать билеты с сундуками. А потом все это внезапно умерло, когда Valve решила отключить кормушку. Старые времена маленького, но крепкого сообщества, который не метит в ESPN? Прошли. Дни расцвета про-сцены? Прошли. Рост игры? Прошел. У игры все тот же потрясающий концепт и IceFrog поддерживает в ней жизнь патчами, но философия менеджмента Valve скоро сведет все к тому, что среди игроков останутся озлобленные мужики 30-40 лет с огромным барьером вхождения.

• Как человек, который играет в доту с 2012 года, я уверен, что игра прошла свой пик, разве что Valve не сделают что-то, чтобы ее реанимировать. Думаю, она далека от смерти, но те времена, когда мы задумывались о том, как сильно она может вырасти, уже прошли.

• Я не хочу негативить, но судя по новым игрокам и росту игры, все сводится к тому факту, что она слишком сложная. Никакая реклама или продвижение не сделают ее проще. В нее просто слишком сложно начинать играть, если ты раньше этого не сделал. Если бы я уже не играл и не понимал игру еще со времен SC2, я бы даже и не думал о том, чтобы в нее ввязываться.

• Нет абсолютно никакого стимула пытаться стать про-игроком в доте. Я держусь на уровне тир-2-3-4 в Европе уже некоторое время (скажем, ранг 200-300), играл в разных стаках и командах уже несколько лет, и ситуация становится хуже и хуже. Каждый игрок, который не входит в тир-1 команду, просто разбит и не хочет видеть соревновательную сцену такой, когда сама игра создана для конкуренции. Все продолжают собрать команды и стаки, которые рождены, чтобы дизбанднуться, потому что тебе нужно чудо, чтобы попасть на майноре, не говоря уже о мэйджоре. Единственный способ добиться успеха — это попасть в тир-1 команду, но как часто это происходит? Помимо про-сезона практически нет турнира, и ты не уверен, выплатят ли тебе вообще призовые. Сложно построит свой собственный бренд на стримах или чем-то другом, потому что ты не наберешь зрителей.

• Быть пятой по силе команды в NA = не получить ничего за год (NADCL была шагом в верном направлении, но и она закрылась). Быть четвертой по силе командой в SEA = не получить ничего за год. И так далее. Я понимаю, что некоторым нравится, что дота так сосредоточена на топовых командах и только «достойные» могут достичь успеха, но это становится все скучнее и скучнее для соревновательной сцены.

Ребрединг CoL

Организация CompLexity Gaming пошла на рискованный и интересный шаг. Она полностью сменила стиль. На смену красным цветам пришли синие, круг заменила пятиконечная звезда. А всё благодаря и из-за сотрудничества с «Даллас ковбойз». Теперь их логотипы очень похожи и напоминают о принадлежности к Штату одинокой звезды. Но рады этому не все.

• Новое лого Complexity представляет собой пятиконечную звезду, которая символизирует пять С компании: Competition, Community, Culture, Cause and Convergence. — Это самое идиотское, что я только читал.

• Старое лого более запоминающееся и в нем больше индивидуальности. Звезда — это что-то обычное. — Где-то в отделе маркетинга Dallas Cowboy читают эту ветку и понимают, как мало они знают о киберспорте Их звезда — это один из самых знаковых логотипов. — Никто о них не знает за пределами США, так что вряд ли это один из самых знаковых лого.

• Прошу прощения, но это выглядит как стандартное дерьмо без индивидуальности. У старого бренда CoL была уникальность и очень сильная аура.

• Хоть мне это и не нравится, потому что старое было более узнаваемое, в этом есть смысл, так как ими владеют Dalls Cowboys. Это их лого. Но давайте не обманывать себя. Старое лого было тоже плохим. Мы просто к нему привыкли.

• Серьезно, такое скучное лого. Выглядит как множество других киберспортивных и спортивных лого. Особенно когда это для такого заслуженного бренда, как Сomplexity. Я знаю, что они не добились больших успехов в доте, но их бренд был суперузнаваемым и теперь это выглядит как лого Astralis и кучи других, о которых я забыл.

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