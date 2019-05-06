«Ситуация с Gambit меня выбила из колеи. Я считаю, это было незаслуженно»

Vega Squadron приехала на WePlay! Forge of Masters, чтобы опробовать на поле боя силы обновленного состава. Среди игроков, которые недавно присоединились к команде — Денис Seized Костин. В небольшом интервью между матчами он рассказал “Чемпионату” о том, почему молодёжи легче пробиться на профессиональную сцену и как он выходит из кризиса последних месяцев.

— Удалось ли прижиться в Vega Squadron, успели ли почувствовать себя частью команды?

— Да, на самом деле. Конечно, ещё не до конца прижился, потому что у нас ещё не было буткемпов, это наш первый LAN. Но за то время, которое мы играли вместе в интернете, общались, здесь провели пару дней, мне команда очень понравилась. По атмосфере мне команда напоминает Gambit, где мне очень всё было по душе. И тут все ребята весёлые, у нас уже появились свои шуточки. Мне очень нравится атмосфера в команде и сами ребята.



На самом деле до этого из состава я только играл с Саней scoobyxie. С остальными я только на турнирах виделся, «привет и пока» — и не больше. Но мы подошли друг другу.



— В игровом плане вам удалось разобраться с ролями и функциями в команде за это короткое время?

— Вообще, изначально эта команда собиралась по ролям, что мне очень понравилось. Не было такого, что набирали просто людей, которые круто играют. Команда собиралась из пяти человек, которые будут исполнять на роли, которую они любят, на которой он хорошо играл до этого. В этом плане все очень круто подобрано, поэтому и никаких проблем не было.



Единственная проблема, с которой мы столкнулись — время, которого было очень мало. У нас было полторы недели для нормальных тренировок, потому что до этого был турнир, заем Дима улетел в Вегас, я заболел конъюнктивитом и не мог играть из-за этого. Вот и получилось, что мы хорошо и плотно потренировались только полторы недели. Что смогли сделать за это время, то смогли, от этого и отталкивались.



— По-вашему, сколько обычно нужно команде, чтобы добиться оптимальной формы?

— Предела совершенству нет. Но нужно, чтобы у тебя появилась какая-то база, от которой можно играть и отталкиваться. А это полгода минимум.

— В первом раунде нижней сетки вы сыграли против DreamEaters, команды, которая была готова стать сенсацией этого турнира. Как оцените этих ребят внутри игры?

— На самом деле они молодцы. Хотя бы потому, что от них никто не ожидал, что они смогут пройти на LAN-финал. В квалификации были Spirit, Winstrike, которые не пробились. А эти парни молодцы, прошли. Конечно, видно, что они не опытные. Но их основной плюс, который я успел заметить, — они хорошо стреляют. И за счёт этого они выезжают на определённый уровень. Но сейчас на одной стрельбе далеко не уедешь. В CS:GO просто такая мета. Но я считаю, что на этом турнире они прыгнули выше головы.



— А чего им не хватает?

— Думаю, человека, который уже бывал на уровень выше и сможет поделиться с ними опытом. Ты либо зарабатываешь его сам, участвуя и путешествуя по турнирам. Либо к тебе приходит человек, который на сцене уже давно и готов помочь тебе ускорить этот процесс.



— Сцена в CS:GO сейчас вообще дружелюбна к новичкам?

— Намного дружелюбнее и проще, чем раньше. Есть миллион способов. Например, те же многочисленные лиги, где ты можешь играть в каких-то миксах, побеждать и тебя заметят. Пройти те же отборочные на FPL, где ты можешь играть со всеми профессионалами. И если ты там хорошо себя покажешь, тебя позовут в команду. Раньше такого не было. Тебе просто приходилось со своей командой ездить на местные «ланы». И только если с ними проходишь куда-то дальше, тогда тебя могут случайно заметить.



Та же система майноров помогает их раскрывать. Турниры проходят уже во всех концах света, даже в Бразилии. Это турнир, на который можно пройти, если ты просто хорошо играешь. Тебе не нужно получать приглашений, есть открытые отборочные на турнир, за которыми уже следить весь мир. Именно здесь у тебя есть шанс себя проявить.



Раньше на профессиональную кухню было очень сложно пробиться. Речь даже не о мировой, а о своей стране или даже города. А сейчас это очень легко.

— Стоит ли CS:GO сейчас того, чтоб бросить всё и начать карьеру?

— Знаешь, это очень сложно предугадать, выстрелишь ты или нет. У тебя должен быть талант, возможности. Но и в то же время, пока ты не поймёшь, что ты круто играешь и можешь выйти на серьёзный уровень, где тебе будут платить зарплату, у тебя должен быть план B. То, чем ты будешь заниматься в случае неудачи, которая очень вероятна.



— Сейчас молодёжи на сцене стало больше или вы чувствуете недостаток, когда не из кого выбирать?

— Всё это относительно. На мой взгляд, они появляются волнами. Сначала появляется много игроков, потом затишье. Затем ещё волна. Они врываются, но не так быстро, это сложно сделать быстро. Тебе реально нужно проявить себя.



— На WePlay! Forge of Masters вы начали снимать влоги на YouTube. Откуда появился этот интерес?

— Всё началось с того момента, когда меня убрали из Gambit. Я понимал, что у меня еще где-то 3 месяца не появится никаких вариантов до мэйджора. Но мне нужно как-то держать контакт с публикой.

Да и вообще мне кажется, что такие ролики, когда ты показываешь закулисную жизнь турнира, — очень интересно. Я и сам с удовольствием смотрю такие влоги, когда их снимает Zeus или другие игроки.

Конечно, самому это делать сложно, потому что это занимает много времени и ты тратишь на это силы. Поэтому у меня не получается делать их так много: могу один-два записать за один турнир, потому что нужно время для подготовки и тренировок. Но я считаю, что это самый интересный контент, который могут делать игроки. Такого ты больше нигде не увидишь.



— У вас есть ощущение, что игроки, которые занимаются медийкой, ценнее для организаций и имеют больше шансов попасть в команду?

— Конечно, для организации важны игроки, которые более медийны. Потому что благодаря этому к ним приходят спонсоры, они могут что-то предложить и так далее. Это очевидно. Клуб и сам работает над этим вопросом.



— Когда начали этим заниматься, думали, что это увеличит шансы на попадание в хорошую организацию?

— Нет, об этом я никогда не задумывался, я делаю всё это не из-за этого.

— Совсем недавно у вас был достаточно тяжёлый период в карьере, когда с RunTime провалились на майноре. Расскажите, как прошли через это.

— На самом деле, это двоякое чувство. Это период, который дал определенный опыт, как личный, так и игровой, открыл передо мной больше вариантов. Мы с ребятами расстались в дружеских отношениях. У нас сначала все было отлично, но потом мы почувствовали, что у нас не получается создать синергию, которая должна быть у команды. И постепенно у всех отчасти пропала вера в тот состав. Поэтому мы просто разошлись.

Было тяжёлое время, потому что у нас ничего не получалось, мы много спорили в конце. Но расстались мы в хороших отношениях.



— В одном из интервью вы говорили, что хотели бы вернуться в форму своего пика в Na’Vi. Что мешает?

— Сложно сказать. По сути ничего сложного нет. Просто накопилась усталость за определённый период проблем, который у меня сложился ещё в конце выступления за Na'Vi, когда я просел по личному скиллу. Затем все эти расклады с Gambit. Потом я не играл 4-5 месяцев профессионально. И сейчас постепенно я начинаю возвращаться в форму, тренируюсь. Так что каких-то проблем нет, это дело времени.



— Речь идёт именно об игровой форме или моральной и психологической?

— Все вместе. Последнее время я много работал над вопросом уверенности в себе, пока был в инактиве. Но она появляется не просто из воздуха. Нужно много играть, участвовать в больших турнирах — и она вернется. Просто нужно время.

— Как работали над собой?

— Я анализировал, что я сделал не так, какие неверные решения принимал. Пытался убрать из головы мусор во время игры и думать о правильных вещах. Начал заниматься спортом, что освежает твой разум. Это работа в широком аспекте.



— Многие могут сказать, в чём вы сейчас хуже, чем в период пика формы. Но в чём-то удалось за это время стать лучше, чем два-три года назад?

— Когда я был на пике, я просто нашёл свою игру. Мне удобно было исполнять роль, мета была под меня. Да и играть раньше было проще, потому что люди плохо кидали гранаты, не так общались. Сейчас это все умеет даже средняя команда. Есть много материалов на YouTube, все играют FaceIT. У тебя есть много материала, который позволяет тебе по знаниям подниматься на тот же уровень, что и профессиональные команды. Средний уровень очень сильно вырос, да и мета постоянно и быстро меняется. Тебя нужно постоянно следить за тенденциями, придумывать свои какие-то фишки, командно работать. Сейчас основная работа и заслуги — это команды, а не отдельный человек. И над этим больше работать.

А в чём я стал лучше? 100% стал умнее в отношении внеигровых тем, связанных с командой. Стал более спокойным, наверное. Мне стало проще переносить поражения. Это просто опыт.

— Как этот непростой год с решаффлами и вынужденным отпуском сказался на вас?

— Всё это очень сильно сказалось. Ситуация с Gambit меня вообще выбила из колеи. Для меня это было очень неожиданно. И я считаю, что в тот момент это было незаслуженно. Просто эго людей сломало команду, грубо говоря. Команду, которая классно играла и в которой все было отлично. И вот сейчас можно посмотреть на Gambit, что с ними стало после моей замены? Команда упала просто ниже плинтуса. Они даже не прошли на мэйджор после этого. Это на сто процентов была их ошибка.



А в личном отношении мне просто негде было играть. Лето, хотелось первый раз за пять лет провести его в своё удовольствие. Больше гулял, мало уделял время CS:GO. Поэтому потом было сложно возвращаться в плане понимания меты. Это пришлось навёрстывать. Мне для этого понадобилось несколько месяцев в сентября до декабря.



— Какой главный урок вынесли за этот период?

— Смотреть в первую очередь за собой, а не за другими.