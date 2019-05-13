Победа Team Secret на MDL Disneyland Paris Major

Кажется, Клемента Puppey Иванова в этом сезоне не остановить. Второй раз Team Secret становится чемпионом мэйджора и с каждым турниром становится всё сильнее и креативнее. Наверное, тут поможет только IceFrog. Удачи европейским командам в квалификации!

Team Secret стала чемпионом MDL Disneyland Paris Major

· Как Zai может быть так хорош? Каждый раз, когда я включаю его стрим, он играет на Riki или каком-то другом мусоре и просто фидит.



· 5 побед на топовых ланах за последние 9 месяцев. 4 раза в топ-4 мэйджора, 3 финала мэйджора, две победы. Одна из лучших команд, когда-либо существовавших.

· Слакс: Ты выиграл мэйджор. Что теперь будешь делать? Yapzor: Играть квалификации.



· Ace: Я сделаю так, что Secret будут скучать по моему Meepo. MidOne: Пиво подержи.



· Этот состав — мечта Puppey создать команду, похожую на Wings.



· У Nisha хоть раз была плохая игра? Клянусь, я смотрел большинство матчей Secret, и этот парень всегда тащит. Вот это находка для Secret.



· Я хочу, чтобы Puppey был первым, кто выиграет два TI. Он величайший игрок в доту. Постоянно хорош.

Прогресс Team Liquid

Во втором раунде нижней сетки Team Liquid была близка к тому, чтобы проиграть первую карту paiN Gaming. А потом медленно, но уверенно разогнались так, что залетели в гранд-финал, а Miracle сделал на Team Secret четверную рампагу. Вы играть гранд-финал в этот раз не получилось, но вектор на возвращение в строй задан. Liquid уже на TI9.

· Приятно видеть, как Liquid развиваются по ходу турнира. От «Liquid пора дизбанднуться» до возвращения к «TI7 Liquid». Независимо от их места на этом турнире, они наконец-то вернулись на тир-1 уровень.



· Жаль, что Liquid проиграли, но это не удивительно. С точки зрения скилла они не так сильно отличаются, но Secret играют чем угодно. Liquid хотя бы взяли 1 карту, и это намного лучше, чем на прошлом мэйджоре. Я видел, как многие обвиняли Matu, но он слабо смотрелся из-за героя, которого ему дали, и потому что Secret хорошо исполнили свой драфт. В любом случае, поздравляю обе команды.



· Я просто рад, что Liquid прошли квалификацию и показали потрясающую доту на этом турнире. Надеюсь, команды получше разберутся в Secret перед TI9.



· Matu на Lycan! Miracle в миду! GH и MC с комбо DS+Nyx! Kuro и идеальный драфт! Какой прекрасный способ выиграть серию!



· Просто сумасшествие, как Liquid уважают своего керри. Сколько раз в конце игры Miracle получает рампагу, пока его команда перестает атаковать соперника, чтобы он сделал последний удар. Конечно, так делают все команды, но от Liquid такое мы видим чаще.



· Без сомнений этот состав Liquid должен быть величайшим в истории. Каждый раз, когда их списывают со счетов, они показывают всем, как нужно приспосабливаться и преодолевать сложности. Талант в сочетании с их синергией в этой команде не имеет себе равных. Сегодня мы стали свидетелями, возможно, величайшего дня в истории доты с точки зрения качества игры.



· Психологическая стабильность Liquid просто вне моего понимания. Выиграть TI из нижней сетки. Отлететь 27-0 от EG, а потом все равно выиграть серию. Почему эти ребята не тильтуют? Мы видели, как Noone тильтанул, когда килл не забрал.



· Как же странно должны чувствовать себя те, кто после 10 минут игры против Pain писал, что Liquid нужно дизбанднуться.

Выход Battle Pass

Самое главное событие в сообществе Dota 2 произошло в выходной день мэйджора — Valve выпустила Боевой пропуск The International 9. Там оказалось столько всего интересного, что у реддиторов разбегались глаза и не было времени для объждений. Разработчики решили поэкспериментировать с личностями героев, дать игрокам возможность избегать нежелательных соперников и тиммейтов, попробовать себя в качестве тренеров и многое другое. Но за это пришлось пожертвовать возможностью перековывать ненужные имморталки в уровни — это единственный момент, который тревожит реддиторов.

Дотерские дай пять. Valve добавила в Dota 2 Боевой пропуск The International 9 Личный тренер и виртуальные помощники, новые социальные функции, Invoker в молодости и Axe без топора. Игрокам приготовили горы контента.

· Слакс: Кнопка «избегать игрока». Я ВЕРЮ В БОГА, ГАБЕН — ЭТО БОГ.



· Живые вышки? Прям ностальгия по Dota Allstars — ANCIENT PROTECTORS ARE BACK.



· Даю этому сообществу 3 недели — и никто не сможет найти игру.



· IceFrog точно фанат Ливерпуля. — Хорошо хоть не Барсы, а то Battle Pass никогда бы не увидел свет.



· Помощник стаков. Они должны сейчас же это убрать. Это p2w. — Тайминги стаков — это наименее интуитивно понятная штука в игре для новичка. Я ничего не имею против того, чтобы помочь им. В любом случае это временно — если стакать по таймеру месяца 4, потом это просто запоминается. — Я не против того, чтобы это было в игре. Я против того, что за это нужно было платить.

Пятюни — моя любимая часть Battle Pass. А я еще не закончил скроллить. — Подожди, пока доберешься до голого Axe.

· Функция с избеганием игроков — отличная штука. Интересно, поможет ли это со смурфами.



· Не уверен насчет идеи с новыми обликами. Я не хочу, чтобы игра скатилась до уровня HoN с их непонятками в косметике.



· Все даже хуже. Раньше ты мог распылить первые сундуки за 2 уровня и каждые 10 уровней получать разный сундук и каждые 50 уровней получать Benefactor. Теперь распыление дает тебе только первый сундук. Я покупал 1205 уровень, чтобы открыть все фразочки, и распылял лишние имморталки и CC сеты, чтобы подобраться ближе к 2k, а затем покупал оставшиеся уровни, чтобы дойти до Рошана. Теперь это просто невозможно. Жадные Valve хотят, чтобы ты купил все дополнительные уровни. Так что я пропущу Рошана в этом году. Хотя они мне все равно не присылают фигурку (я все еще жду Рошана с 2017 и 2018 годов).



· Согласен. В прошлом году я купил стандартный 1 уровень с BP и все равно добрался до 650 с помощью гринда, ставок, достижений, квестов, предиктов, но большая часть моих уровней пришла именно с распыленных имморталок. А теперь я разочарован, что они убрали эту функцию. — Разве не очевидно, что Valve специально хотят остановить подобное развитие событий? Они хотят твоих денег.



· Раньше нужно было 10-15 имморталок, чтобы получить другую имморталку. После 2k уровня — пять. Теперь тебе нужно всего 4 для новой прокрутки.

Призовой TI9 уже больше $10 млн

Пока шёл самый насыщенный день мэйджора, многие пропустили важную новость — призовой фонд TI9 перевалил за $10 млн меньше чем за 4 дня. И где там все голосующие кошельком против двуличной политики Valve?

· С точки зрения культуры, китайцы более открыты идее тратить деньги на игры. Это как потратить их на выпивку, только с более продолжительным эффектом. И нам очень нравятся скины и уровни. Это наша самая большая слабость — уровни. Если у чего-то есть уровни, мы хотим их поднять. Но ничего из этого не имело бы значения, если бы мы не любили доту. Надеюсь, что все, кто приедут в Шанхай, хорошо проведут время. Это клевый город.



· Все говорят про Китай, но в этом году в Battle Pass полно интересного дерьма. В прошлом году был только палец Lion и какие-то зеленые имморталки, а в этом как будто 4 арканы.



· Battle Pass > бойкот. Голосуйте кошельком, драма с Kuku и вот это все. — Не волнуйтесь, драма с Kuku вернется в меню, когда TNC пройдут на TI (если пройдут).



· Это все из-за арканы на Shaker и личности Invoker. Все поднимаются до 350. — И когда ты уже 350, ты задумываешься о том, чтобы качнуть еще сотню до сета на Axe. А там уже аэгис на полпути — ты же всегда хотел эту штуку.



· Дело в том, что 4 главные отметки не так дороги, и единственную доступную сейчас они поставили в самый конец (Axe на 405), что заставляет людей хотеть качнуться прямо сейчас. Так что я не уверен, что после первых двух недель он будет подниматься также быстро, потому что стимулов качать уровень больше нет. — Люди говорят это каждый год.

· Честно говоря, я удивлен, что призовой растет так рано. Дота не стала популярнее, но каким-то образом люди тратят на нее деньги каждый год. У кого-то есть теории, почему так? — Обычные игроки стали старше, может, построили карьеру и теперь могут тратить больше, чем когда были моложе.

Решаффл в Chaos Esports

Ещё во время мэйджора организация Chaos пошла на неожиданные изменения. Команду покинули двое бразильских игроков, w33 решил взять перерыв, чтобы восстановить здоровье, а сам клуб решил свернуть деятельность в Бразилии… и отправиться в Европу! И все это глядя на то, как в топ-8 мэйджора входят 4 европейские команды. Состав Chaos пополнили Gunnar, MiLAN и Khezu. Но первый блин уже вышел комом — команда не вышла из открытых квалификаций на EPICENTER.

· «Мы все еще любим южноамериканских фанатов, но логистика в Бразилии оказалась намного сложнее, чем мы ожидали, независимо от ситуации в команде». Звучит как будто они возьмут игроков не из SA и будут играть квалификации в другом регионе? Удивительно, учитывая, что они все еще фавориты квалификации на TI в SA. — Они сказали, что будут играть в Европе.



· Удачи пройти квалификацию в Европе. Это просто смешно. Хватит и дальше набивать этот регион. Ну или дайте им больше слотов.



· Они меняют регион с легчайшей SA на кошмарную Европу? — Сложно будет пройти на следующий мэйджор, но если OG и Liquid зацепятся за топ-12 DPC, нет причин думать, что они не способны собрать состав, который может обыграть Alliance, TFT и кто там еще будет претендовать на слот.



· Мне одному кажется, что это самая идиотская смена состава в истории? Они выгоняют своего звездного оффлейнера и переезжают в намного более сложный регион? Что же может пойти не так? Эта команда просто развалится, когда не сможет попасть на TI. А они были забавными.



· Уверен, что проблема в том, что они не дали Kingrd играть на его любимой четверке. Но конечно, надо его кикнуть.

Прошли путь от бразильской команды до бразильской команды с одним европейцем, потом с двумя европейцами, а теперь стали европейской командой с одним бразильцем. Ух.

· А потом Misery кикнет hfn ради Envy. А потом мы все знаем, что произойдет. — Кроме мемов, Misery ненавидит EE, так что я сомневаюсь, что это произойдет. — Тогда EE кикнет и Misery.



· Я просто работяга, не про-игрок. Еще я знаю, что у Khezu невероятные знания о доте. А еще он всегда играет, как будто это его работа. Как будто это не соревнования. Ему не хватает жажды крови.



· Мне кажется, что у этой команды есть потенциал. Надеюсь, они будут держаться вместе, и мы увидим развитие Gunnar. — Развитие? В европейских квалах? Единственный путь развития для европейских игроков — это поехать в NA или SA.



· Эта команда выглядит так, как будто могла бы пройти американскую квалификацию.

Арт недели

Большинство художников на этой неделе заканчивают свои работы к сундуку Collector's Cache. Но кто-то вдохновился уже вышедшими имморталками.

Моменты недели

Этот мэйджор запомнится зрителям двумя хайлайтами. Во-первых, это смена царя горы в Evil Geniuses. На том же хайграунде в этот раз застрял Sumail.

Ну и, конечно же, четверная рампага от Miracle в финале мэйджора.