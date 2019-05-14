Джунгли зовут! Лучшие сеты для Collector’s Cache к The International 9

Каждый год, когда выходит сундук Collector's Cache, игроки обрушиваются на Valve с критикой. Мол, выбрали не то, взяли скучные сеты, а крутые и оригинальные снова оставили прозябать в Мастерской. Они уверены, что если бы им в руки дали власть, они бы обязательно выбрали самые стоящие. Но, кажется, не в этом году. В этот раз в Мастерской Dota 2 так много разнообразных предметов и наборов, что даже у голосующих разбегаются глаза.



Вероятно, активность среди авторов распалило прошлогоднее решение Valve выпустить сразу два сундука Collector's Cache, а значит дать заработать большему количеству художников и скульпторов. Так что в этот раз студии предлагают работы десятками, авторы до последнего загружают сеты на сайт, а пользователи форума Reddit не успевают оценивать задумки. Мы не обещаем, что выбрали самые крутые, качественные и интересные работы для Collector's Cache этого года. Но мы правда старались.

Тематикой этого года были выбраны затерянные руины в джунглях, так что авторы с удовольствием погрузились в цветы и лианы, а параллельно прониклись культурой Южной Америки. Много деталей, камней, листьев, огня и продолжение прошлогодней темы раскопок.



Вы уже напеваете «Magic MEEPO Voodoo MEEPO» при виде этого малыша? Его уже успели оценить пользователи Reddit и зрители в Мастерской. А созданием этого сета занимались авторы из СНГ Антон Перначев, Илья Швачкин и Алексей Греченюк.

Этот сет для Rubick подготовил известный канадский автор Майкл Шиллидэй. В свое время он помогал с оформлением турнира Midas Mode, а теперь снова взялся за сеты. Этот набор круто сочетается с арканой, а озвучка отлично подходит маске, которая выполнена в привычном стиле художника

Один из самых популярных сетов коллекции, которую создала мастерская AK47. Этот Huskar вроде и в тематику вписался, и достаточно детализирован, и при этом тебе не кажется, что героя обвешали украшениями, только чтобы угодить зрителям. Такие сеты часто пробираются в Collector's Cache, пока все смотрят на блестящие побрякушки и эффекты.

Ещё одна впечатляющая работа авторов из СНГ, в том числе Никиты Евсикова, за созданием которой следит Twitch, Reddit и Twitter. Еще на стадии концепта этому сету обещали попадание в сундук, а может даже в статусе редкого предмета. Осторожно, Templar Assassin теперь кусается.

У вас была арахнофобия? А вы когда-нибудь боялись мухоловок? Вот теперь будете. Мастерская DNADota, которая каждый год готовит целый ворох оригинальных сетов, и в этот раз не изменила себе. Этот набор фактически полностью меняет модельку Broodmother, превращая ее в настоящий ужас джунглей. И пабов.

В Мастерской идёт очень странная битва. Битва между двумя Undiyng за место в джунглях. Первый принадлежит мастерской Style_d. Этого беднягу полностью поглотил растительный мир, а при использовании ультимейта на его плече раскрывается, ну, очень красивый цветок. Даже непривычно для такого жуткого героя.

Второго, созданного мастерской DNADota, постигло более суровое проклятье. В обычном виде у него не плече сидит милая обезьянка, а в ультимейте он сам становится грозной гориллой, окутанной змеями. А вы за прекрасное или ужасное?

На самом деле, одним из самых очевидных героев под предложенную тематику был Dazzle. Но очень немногие авторы взялись за то, что первым приходит в голову. А может быть и зря. Мастерская VLEK в лице Владислава Судакова и Игоря Черепанова представила детализированный и вполне тематичный сет, который и самыми дорогими предметами будет смотреться органично, и под цветовую стилистику TI подходит. Все предусмотрели!

Что должно быть в каждом коммьюнити-сундуке на TI? Конечно же, новый сет на Chen, даже если на этом герое играет только Kuroky. И желательно, чтобы этот Chen перемещался не на чем-то знакомом, а на оригинальном звере. А раз мы в джунглях да в руинах, то есть, где развернуться. Герой в сете от Attasik передвигается на горилле. К сожалению, анимации остались все те же, так что в движении большую обезьяну узнать сложно.

А Chen от Мастерской HeeJae пересел на настоящего динозавра. Почему бы и нет?

Ещё один парень, который поведал много всяких существо под своим седлом. Авторы из СНГ из мастерской Sumers приодели раптора и его хозяина и запилили текстуры, достойные самого крутого сундука.

Говорят, что Dragon Knight — это самый скучный герой с самыми красивыми сетами. Мастерская Юлии Лапшиной и Никиты Тихонова намерена выбить из вас еще немного денег, чтобы сделать своего рыцаря еще оригинальнее и красивее. Ну и что, что его доспех немного деревянный. Наверняка тут замешана магия!

А как вам царица-Lina от тех же авторов? Во кто прекрасно вписался в мифологию Южной Америки и уже готов рвать и метать за любые ваши прегрешения.

Именно этого вы ждёте каждый год — возможности обновить своего голема для Warlock. В прошлом году мы получили младшего брата Shadow Fiend, а в этого году Мастерскую посетил настоящий Кинг-Конг в исполнении студии Kraken. Конечно, он не такой милый и пушистый, но круто бьет себя в грудь, а врагов — в лицо. А какой уж там Warlock рядом с ним, это уже не важно!

Мы уже привыкли к тому, что Puck — милый дракончик. А что если нет? Новый взгляд на этого героя представила мастерская BaRRacuDA, в которой герой преобразился новое божество.

Каждый год подборки сетов для Collector's Cache должны заканчиваться им — шуточным набором для Techies. Так зачем же делать исключения, если Мастерская Red Couch обо всем позаботилась? И не задумывайтесь о том, за что он держится.

И это только малая часть работ, собранных в Мастерской Dota 2 в этом году. Авторы и пользователи форума Reddit до сих пор собирают по недрам сайта разнообразные сеты, среди которых Valve придется выбрать самые интересные и подходящие. Там есть Puck-ящерицы, Venomancer-улитки, Tidehunter-крокодилы и Night Stalker, у которого даже на крыльях есть глаза. Познакомиться со всеми найденными работами можно в этой ветке. А если вы хотите увидеть ещё одну подборку с подробностями, то просто дайте знать.