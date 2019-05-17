«Щас войти». Первый взгляд на Auto Chess на Android

Auto Chess продолжает покорять сердца и умы игроков. 16 мая в Google Play вышла бета-версия мобильной стратегической игры, которая стала самой популярной кастомкой в Dota 2. Теперь устраивать мини-баталии можно прямо на экране смартфона или планшета. Но придётся привыкнуть к некоторым деталям. Мы поиграли в Auto Chess Mobile для Android и готовы рассказать, чем она отличается от компьютерной версии и стоит ли менять родные «шашечки» на китайские.

Итак, скачать Auto Chess в Google Play можно абсолютно бесплатно. Игру на свои девайсы за сутки поставили больше 10 тыс. человек. Большинство из них — это пользователи, которые зарегистрировались на официальном сайте игры и в течение пары месяцев ждали релиза. Страница приложения сразу предупредит вас, что игра вышла в бета-версии. То есть находится в процессе доработки. Об этом факте вам будут напоминать снова и снова. И не только словом, но и делом.



На входе в Auto Chess вам предлагают выбрать способ регистрации, подходящий сервер, а также написать короткое имя, которое будет отображаться во время матча. Регистрация через аккаунты Google или Facebook нужна, чтобы при желании поделиться своими результатами с друзьями. На финальных экранах матчей есть для этого специальная кнопка.

Меню игры не отличается от того, что зрители могли видеть на стримах китайской версии. Кроме кривоватой локализации, о которой вы ещё не раз вспомните на протяжении изучения приложения.

Вверху расположены ваши награды — конфеты и пончики. Конфетки можно заработать, участвуя в матчах, а пончики — приобрести в магазине. Кнопки сбоку ведут нас в разные вкладки меню. В игре уже есть глобальный рейтинг, правда, игроков в нём пока не слишком много. Не особо напрягаясь, можно забраться в топ-1000.

Под кнопкой «Атлас» кроется обширная энциклопедия, которая содержит всевозможную информацию о персонажах (их можно сортировать по расам, классам и редкости), предметах и их комбинациях, а также подробные инструкции о том, как нужно играть.

Зайдя в эту вкладу, не удивляйтесь непривычным фигуркам и названиям. Drodo Studio не согласилась сотрудничать с Valve, так что разработчики не могут использовать модельки и имена из Dota 2. Поэтому каждому герою они создали новую модельку, анимации, лор и имя. Часть из них узнать очень просто (Дух воды ничем не отличается от Morphling), над другими придется задуматься (KeeperoftheLight превратился в старика, катающегося на черепахе, а Batrider теперь плюется снежками). В определённые моменты придётся почувствовать себя на месте игроков, которые запустили доту только ради Auto Chess. Вы не будете узнавать героев с первого взгляда, придётся читать их названия, а для соотношения фигурок первого и второго уровня понадобится помощь игры.

Расы и классы в игре обозначены небольшими символами, которые будут постоянно появляться рядом с модельками героев. Иногда отгадывать аналога из Dota 2 приходится даже не по внешности персонажа, а по иконкам. Если вы привыкли к надписям из компьютерной игры, то не волнуйтесь, энциклопедия всегда будет вам доступна и во время матча.



Следующие кнопки главного меню «Склад» и «Магазин» ведут нас в места, где вы можете потратить заработанные конфеты. Уже знакомый по компьютерной версии автомат выдаёт разные плюшки для украшения своего профиля и стола.

А потратить заработанное будет на что. Помимо того что вы можете выбить для себя новый аватар, игра предлагает менять облик самого шахматиста, изменять вид своего поля, эффект урона «курьеру» и вид чата. Кастомизации намного больше, чем в компьютерной версии.

Все эти настройки откроются вам, если вы нажмёте на свой аватар в главном меню. Здесь же можно будет познакомиться со своей статистикой и зайти в меню настроек.

Итак, с меню познакомились, красоту навели — пора и в бой. В игре доступны два режима: стандартный для казуальных игроков и тренировок и рейтинговый для тех, кто собрался покорять таблицу лидеров. Даже при небольшом количестве игроков матч ищется достаточно быстро — на поиск хватает 10-15 секунд. Ещё секунд 15 загрузки и надписи «Щас войти» с советами на алиэкспрессовском диалекте русского — и вы попадаете на привычное игровое поле.

Принцип игры ничем не отличается от кастомки в Dota 2. В магазине покупаем фигурки, перетаскиваем их на поле и ждем фазы сражения. Таймер вверху с надписью «подготовке» будет напоминать вам об оставшемся времени.

Из положительных отличий от компьютерной версии — в Auto Chess Mobile можно легко перемещать фигурки на скамейке, не задействуя для этого поле. Но зато «автосбора» на лавке здесь еще нет. Так что для того чтобы сложить фигурку при забитой скамейке, придется освободить место, купить героя и только потом вручную прокачаться.



Прокачка героев здесь проходит немного иначе, чем в компьютерной версии. Когда в вашем распоряжении оказываются три одинаковых персонажа, на каждом из них появляется специальная кнопка. Если вы не хотите прокачивать, допустим, друида, автоматически они не сложатся.

В плане сбора фигурок мобильная Auto Chess казуальней, чем компьютерная версия. Нужную фигурку пропустить практически невозможно. Герои, уровень которых можно повысить, выделяются специальной аурой. Когда в магазине есть нужный персонаж, начинает светиться даже кнопка лавки! Также в магазине вам будут подсвечивать всех героев, которые уже есть у вас на поле или на скамейке. Это намного упростит процесс запоминания новых моделек и имен.

Проще стало и с комбинированием предметов. Когда в вашем распоряжении оказываются артефакты, которые можно сложить в более сильный предмет, игра сообщит об этом. В рюкзаке они также будут подсвечены, а при нажатии на айтем игра покажет, во что можно его превратить и какому герою его для этого нужно вручить. Например, в этом случае мы выбили камень. Кольцо уже лежит у «Шеф Торопа» в инвентаре. Поэтому игра помечает его красным восклицательным знаком, чтобы мы не промахнулись, раздавая артефакты. Автоматически Шар регена не соберется. Для этого нужно нажать кнопку «синтезировать».

Помимо магазина и инвентаря на поле доступна кнопка прокачки опыта (exp сбоку), а также информация об уровне здоровья соперников. При нажатии на аватар противника можно попасть на его поле боя. Перемещаться камера будет с небольшой задержкой и анимацией тумана, так что берегите драгоценное время.



С другой стороны игрового поля пользователям показывают статистику нанесенного урона, а также все работающие синергии. При нажатии на каждую из них можно увидеть описание бонусов все на том же алиэкспрессовском диалекте. Впрочем, если вы играете в компьютерную версию Auto Chess, то усиления каждого класса и расы вам знакомы — они остались теми же. Разница только в цифрах ради баланса.

В остальном геймплей ничем не отличается от компьютерного. Всё те же гоблин-мехи на первых раундах и множество любителей убийц в ранкеде. Правда, крипы здесь ощутимо мощнее, чем в кастомке, так что в проигрыше «дикокрылам» нет ничего зазорного. Из-за низкой скорости атаки героев в мобильной версии Auto Chess чуть более популярны эльфы — каждый промах здесь дорого стоит. А ещё немного выводит из себя то, что для манипуляций на поле приходится постоянно включать и выключать магазин.



Все анимации мультяшно-милашные, но практически идентичные дотерским. Дух воды перемещается странной пластилиновой волной, а Вертолет устраивает бомбардировку с воздуха. Разве что убийцы не расплёскивают лужи крови по площадке. Напор анимаций выдерживают даже не самые мощные телефоны, хотя, как и в кастомке в Dota 2, прорисовываются не все корабли или кольца местного Razor.



Как только вы умираете, вам предлагают покинуть игру или продолжить просмотр матча. Дожидаться раздачи опыта и прокачки ранга не нужно — вам все начислят тут же. Даже конфеты выдадут сразу после смерти вашего шахматиста, причем не только тем, кто попал в топ-4. В случае победы игрокам дают достаточно опыта, чтобы поднять ранг и больше, а поражение даже всухую отнимет совсем немного.

Пока что у Auto Chess Mobile есть только два важных недостатка — абсолютно кривая локализация и продолжительность матчей. Если первое можно поправить с помощью переводчика и редактора, то второе — это вопрос геймплея, который полностью повторяет компьютерную версию. Из-за того что бой может продлится все 45 минут, далеко не каждый решится запустить матч, сидя в автобусе по дороге в универ. А если это игра для домашнего развлечения, то почему бы не включить более полную и привычную компьютерную версию?



В целом Auto Chess для Android вышла добротной и без серьёзных косяков. За сутки активной игры бой завис всего один раз, но через 5 секунд проблема решилась сама собой. Если бы не затекающие за 45 минут пальцы — у этой игрушки появилось бы множество поклонников. Но как только в Auto Chess на мобильных подвезут киберспорт, и эта проблема перестанет быть проблемой.