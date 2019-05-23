Деньги на бочку. Билеты на TI9 — это действительно так дорого?

24 мая в продажу поступят билеты на The International 9 — главный турнир по Dota 2. В этом году чемпионат сменил место проведения и пройдёт в Шанхае. Жители азиатских стран обрадовались — наконец-то можно посетить TI и не остаться без штанов. Но потом Valve удивила их ценами на билеты. За посещение всех дней турнира придётся отдать $ 440, из них $ 300 стоит билет на два финальных дня. В рублях это 29 тыс.



На гул со стороны Reddit и других форумов откликнулись организаторы турниров и медийные личности. Например, Димитри Mali Валлет напомнил, что проживание в Шанхае обойдется дешевле, чем в Ванкувере. Да и вообще, обычно посещение крупных спортивных соревнований стоит больше. Мы решили сравнить, действительно ли билеты на TI — дорого по меркам спорта?

Начнём с простого — со сравнения с прошлым годом. На TI8 за посещение финальных дней турнира нужно было отдать около 11 тыс. рублей. За два игровых дня зрители посмотрели пять матчей, включая шикарный гранд-финал.

А что у конкурентов? Посещение финала чемпионата мира по League of Legends действительно обошлось дешевле, чем билеты на финальную стадию TI. Но эти деньги зрители отдали, чтобы посмотреть всего один матч. И тот закончился со счётом 3:0, а самая продолжительная карта уложилась в 35 минут.

Впрочем, у большого спорта другие запросы. Главное отличие от большинства киберспортивных турниров — наличие билетов различных категорий. Стоимость зависит от расположения трибуны, дня посещения, времени покупки и прочих факторов. Поэтому сложно вычислить среднюю стоимость билета. Но зато легко представить себе разброс. Допустим, финал Лиги чемпионов можно посмотреть и за 70, и за 600 евро (если купить билеты на официальных сайтах). За эти деньги вы проведете на стадионе пару-тройку часов, посмотрите один футбольный матч и наделаете сотни фотографий для инстаграма.

Ещё один футбольный финал — Лига Европы. По данным сайта УЕФА, на встречу «Челси» и «Арсенала» можно попасть за 30 евро и дороже. Всё те же церемония открытия, 90 минут футбола и награждение.

С футболом понятно. Если извернуться, то на крутой матч можно попасть с достаточно урезанным бюджетом. А вот для посещения финала чемпионата мира по хоккею придется раскошелится. Официальный сайт предлагает две категории билетов, и ни одна из них не вписывается в рамки «бюджетных». За один матч придётся отдать больше, чем на TI — за два игровых дня.

Ещё немного зимних видов спорта. С 18 по 24 марта в Японии состоялся чемпионат мира по фигурному катанию. Посещение одного дня соревнований (за него зрителям показывают две программы) обошлось зрителям до 13 тыс. рублей.

Большинство крупных спортивных состязаний, как и TI, продают билеты на все дни. Желающие посетить чемпионат мира по биатлону в 2020 году в Антерсельве будут вынуждены отдать не меньше, чем любители киберспорта. Но зато за эти деньги посещать гонки можно почти две недели. Главное — запастись чаем.

Ну, это всё за бугром. А что у нас? Если вам захочется посетить этап Формулы-1 в Сочи, то придётся отдать до 45 с лишним тыс. рублей. И это без учёта самых крутых билетов. Зато бюджетные комплекты не так уж и пугают. Меньше чем за 6 тыс. можно попасть на три дня соревнований.

Пока не впечатляет? Перейдём к чему-то более серьёзному. 26 мая во Франции стартует «Ролан Гаррос». Билеты на него уже находятся в продаже. Те, кто не успел купить их комплектом, могут приобрести отдельно на каждый матч. Так за возможность посмотреть мужской финал придется выложить до 420 евро.

Впрочем, все эти цены — ничто по сравнению с тем, что творится на главном спортивном событии США. Супербоул — это не только дорогая реклама и много хайпа, но и «золотые» билеты, среднюю стоимость которых регулярно подсчитывают все: от сайтов-перекупщиков до Forbes. Например, в этом году они пришли к выводу: средний билет обошелся посетителю Супербоула в $ 5 тыс. А самый дорогой из обычных билетов купили почти за $25 тыс. И это всё ради нескольких часов шоу!

Итак, дорого ли обойдутся билеты на The International 9? По меркам большого спорта, нет. Фанаты отдают большие суммы ради одного матча, даже если заранее знают, чем он закончится. А на TI зрители проводят на стадионе весь день, смотрят десяток встреч, а самые удачливые ещё и получают внутриигровые предметы в подарок. Да, билеты на TI9 дороже, чем в прошлом году. Но они наверняка того стоят.