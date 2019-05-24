«Они мать продадут за MMR». Чемпиона The International 8 обвинили в расизме

Это было обычное утро в мире Dota 2. Ещё одного игрока обвинили в расизме. К Ивану Mind_Control Иванову и Карло Kuku Паладу присоединился ещё один чемпион мира — Себастьян 7mad (Ceb) Дебс. Во время рейтингового матча он набросился с оскорблениями на двух русских игроков и, кажется, перегнул палку.

Что произошло?

Впервые об истории стало известно из поста игрока под ником LVR. Он назывался «Новый уровень тильта от OG.Ceb». В нём автор продемонстрировал момент, где Ceb окрестил игроков «русскими шлюхами», которые «мать за MMR продадут». Как выяснил портал Kanobu, после появления ветки на Reddit Себастьян обратился к автору и попросил её удалить. LVR пост стёр, однако на этом история не закончилась.

Через 10 часов после первого появления на Reddit она всплывает второй раз под авторством sahami0303. Он публиковал скриншоты от лица своего друга, который не мог поделиться ей на форуме.



«Привет всем, меня зовут Максим, мой никнейм — ReiBL. Мне 17 лет, и я играю в доту 3 года. Эта игра кажется мне очень захватывающей, и я надеюсь связать с ней мою жизнь. У меня 7 тысяч MMR, я трачу очень много времени на рейтинговые матчи и видел многое. Я не могу сказать, что я очень устойчив к стрессам, но то, что произошло сегодня, меня очень глубоко шокировало. Мы все знаем Себа, игрока, которому принадлежит самая популярная фраза в компендиуме этого года. Себ — чемпион The International 8.

После True Sight многие рассматривают Себа как ключевой фактор в победе OG на TI8, и не только благодаря его скиллу в доте, но ещё и благодаря его мотивирующими речам. По моему мнению, игрок с такой репутацией не может поддаваться эмоциям в рейтинговых матчах, — начал свой рассказ автор.

Далее он поведал о ситуации в матче с ID 4776898273. Максим в нём играл на Storm Spirit. Как утверждает мидер, все началось с того, что чемпион TI решил забрать Аэгис. Storm предупредил, что ему очень нужен этот артефакт, поскольку матч складывался для него непросто. Но Себ молча поднял Эгиду.

Тогда Максим заявил, что будет фармить, пока не заработает денег на Orchid. Пока он бил крипов, Ceb дважды умер в одиночку на нижней линии, хотя должен был видеть соперников. После этого между игроками завязалась перепалка, скриншотами которой и поделился Максим.

Ceb: «Ты руинишь свой собственный MMR, **** (идиот). Это всё, что есть у тебя в жизни. Я зарабатываю деньги дотой. Ты — собака из страны третьего мира. И ты разрушаешь единственное, что у тебя есть в жизни. И ты думаешь, что мне вообще есть дело до твоей жалкой ситуации. Не покупайте варды. Это бесполезно. Дайте этим русским шлюхам проиграть MMR. Они бы мать свою за MMR продали. Они руинят свою собственную игру. *** (Гребаные) шизофреники. Животные из России».



Перепалка продолжилась и после игры, которую команда, конечно же, проиграла.

Вся эта ситуация расстроила Максима, так что он решил обратиться за поддержкой на Reddit.



«Я, моя семья и вся моя нация были оскорблены. Он назвал русских «шлюхами и животными из страны третьего мира» и заявил, что мы готовы продать матерей за MMR. Я понимаю, что дота — это такая игра, где сложно оставаться спокойным в рейтинговых матчах. Но если ты про-игрок, который выиграл The International, это делает тебя ответственным за то, чтобы вести себя подобающим образом и избегать подобных заявлений. Вы подаёте пример миллионам игроков по всему миру», — написал автор.

Он признаёт, что русскоговорящее сообщество тоже не идеально и токсично, да и сам он не исключение. Но происходит всё это потому, что Valve не регулирует поведение про-игроков, которые являются лидерами мнений.

Самое интересное, что через месяц Себ будет играть на мэйджоре в России. Интересно, каково это — играть в стране третьего мира перед животными, которые продают своих матерей ради MMR, — завершил Максим свой пост.

Как отреагировало сообщество?

Первое, на что обратили внимание реддиторы, — отсутствие на скриншотах речи самого Storm Spirit. Его сразу начали подозревать в токсичности и разжигании конфликта. Просмотрев реплей игры, автор под ником EdgyCuzLifeSucks обнаружил, что Storm поставил паузу сразу после того, как Necrophos (Себ) поднял Аэгис. Затем 7mad возобновил игру. После этого Максим улетел с пушащейся линии, а после смертей Necrophos на другой части карты пинговал по нему и типал.

Другой реддитор заметил несоответствие в рассказе. По словам автора поста, Ceb дважды умер на нижней линии, тогда как судя по логу игры, на самом деле его убили на топе во время драки, в которой участвовали все, кроме Storm и Bane. Значит, и все остальные заявления игрока нужно подвергать сомнению.



В ходе дискуссии обсуждающие сошлись в одном: автор поста явно сам не ангел и спровоцировал Ceb на такую реакцию. Однако в итоге сообщество Reddit разделилось на два лагеря. Первые уверены, что если чемпион TI ответил на оскорбления и провокацию, то в этом нет ничего плохого. А самого автора обвинили в попытке сотворить драму из ничего.



Fascinate_tempt: «Да, Ceb потерял самообладание, и это плохо. Но как удобно было не показать ничего, что написал ты, кроме XD, не правда ли? Когда я посмотрел на твой пост, это выглядело так, как будто ты спровоцировал его на эту реакцию. Ты получил, что хотел, и теперь доишь эту ситуацию. Ты невероятно разочарован? Твоя семья и нация были оскорблены в пабчике? Я жду, когда кто-нибудь запостит твое облако слов. Потому что обычно авторы таких постов еще более токсичны, чем игроки, которых они обвиняют».



Как ни странно, подобные детективы тоже нашлись. И действительно, автор не является примером вежливости.

Однако большинство придерживается иной точки зрения. Даже если Себ не сдержался в ответ на оскорбления и поведение другого игрока, ему не стоило опускаться до расистских и ксенофоских высказываний.



BernieThrowaway: «Расизм — это не смешно и не должно оправдываться чем-то вроде «лол, это просто мем/он в тильте». Кем бы ты ни был, это неуместно, а уж тем более если ты успешный игрок. Valve должны сделать что-то».



После публикации на Kanobu на ситуацию обратил внимание Ярослав NS Кузнецов:

К подобному выводу пришли и многие другие реддиторы. Им кажется несправедливым, что за оскорбление китайского игрока можно лишиться возможности поехать на мэйджор, а расизм в сторону русских остается практически незамеченным сообществом.

А что сам Ceb?

Когда пост взлетел в топ дота-Reddit и получил парочку золотых наград от других реддиторов, Себастьян поспешил объяснить сложившуюся ситуацию. В ветке он написал большой комментарий, в котором подтвердил подозрения сообщества.



«Что ж, есть у меня чувство, что мне нужно ответить на этот пост. Так как он определённо пытается создать драму из воздуха и, по большей части, это полная ложь.



Эта игра была одним из тех тяжёлых рейтинговых матчей, в которых всё быстро идёт наперекосяк из-за токсичного поведения одного игрока, желающего заруинить паб (Автор/Storm Spirit). Это происходило всю игру, и другие игроки смогут подтвердить, что Storm вел себя очень токсично с самого начала матча. Он отключался от игры, ставил паузы, использовал фразы звукового чата после каждой смерти тиммейта. Мы могли выиграть эту игру до того момента, когда я взял Аэгис по очевидным дота-причинам. Он явно был не согласен (он чётко обозначил это в микрофон) и дал нам знать, что теперь он планирует испортить нам игру. Тогда он принял решение игнорировать все командные передвижения, стоял афк и прожимал фразочки до конца игры. Реплей будет очень показателен», — объяснил Себастьян.

Как дальше пояснил чемпион TI, он решил «сыграть в его игру» и вызвать какую-то реакцию, поэтому потерял самообладание и опустился до оскорблений. Однако он не имел в виду всю нацию. Он использовал слово «русские» во множественном числе, потому что в игре было два русскоговорящих игрока, Storm и Nyx Assassin, которые, по его мнению, намеренно портили игру.

Они оба были русскими. Я просто их назвал. Я всегда с уважением относился к каждому сообществу. Кстати, я изменил свой ник на то, как его пишут на русском. Я не хочу защищать себя от каких-либо атак автора поста, потому что это неправда, он просто старается создать драму.

В тоже время Себ признал, что его поведение, даже в ответ на провокацию, было неприемлемым. Он извинился за использованные слова, хотя уверен, что именно Storm заслуживает наказания за свое поведение.



«Я подал очень плохой пример, поддался эмоциям, несмотря на то, что должен быть примером для подражания. Думаю, мы все люди и учимся на своих ошибках. Гнев в рейтинговых играх вас ни к чему не приведет. Я это уже знал, но могу предположить, мне нужен был ещё один урок. Ещё раз, тысяча извинений», — завершил свой пост Ceb.



Но далеко не все оказались удовлетворены извинениями. Многие обратили внимание, что назвать игроков «собаками из страны третьего мира» — это вряд ли оскорбление исключительно конкретных людей. Другие же заметили, что сам факт перехода на национальность — признак если не расизма, то предвзятого отношения, которому не место в сообществе. В качестве сравнения несколько человек привели ситуацию Skem, который использовал слово-на-букву-с, даже не понимая его полного значения. И тем не менее это расценили как

расизм.

Что обычно происходит в подобных ситуациях?

В дисциплинах, где разработчик жёстко контролирует сцену, подобные высказывания для игрока могут закончиться плачевно. В League of Legends киберспортсмена могут забанить на несколько официальных игр или лишить права выступать на профессиональной сцене на несколько месяцев. В Overwatch за такие серьёзные проступки игроки лишаются контрактов с организациями.



За последнее время в Dota 2 было три подобных случая. 24 июня 2018 года там же на Reddit всплыл скриншот, на котором контроль над собой потерял Mind_Control:

«Почему Гитлер не убил всех русских. Всему миру было бы только лучше», — написал он во время рейтингового матча. В ответ он получил критику от русскоязычных талантов и волну негодования на Reddit.

Вскоре Иванов извинился за своё поведение, обещал исправиться, а Team Liquid оштрафовала игрока на неизвестную сумму. Эти деньги киберспортсмен пообещал перевести в благотворительный фонд «Дети войны». После этого Mind_Control без проблем посетил турнир в России, а эту ситуацию ему вспоминают разве что в комментариях на форумах.



Снова о расизме заговорили в ноябре, когда Ролен Андре Skemberlu Габриэль Онг перед матчем против RNG написал в общий чат «gl chingchong», что в Китае считается расистским оскорблением. Организация отреагировала на ситуацию ещё во время игры и пообещала разобраться. Как выяснилось позже, Skem просто неудачно пошутил и не подозревал, какими последствиями может обернуться эта фраза. Организация сделала ему выговор и была намерена выписать максимальный штраф.



Спустя пару дней на те же грабли наступил Карло Kuku Палад из TNC. Он использовал то же самое оскорбительное слово в матчмейкинге, а скриншот быстро разлетелся как по западным, так и по китайским социальным сетям. И уже эта ситуация вызвала бурю негодования у поклонников в Поднебесной. Они заполонили форумы и социальные сети, призывая игроков к ответственности.

Они бросились снижать Dota 2 оценки в Steam и писать гневные отзывы о том, что эта игра поддерживает расизм. Одна из китайских команд отказалась от тренировок с TNC, другие не писали GG после окончания официального матча, часть киберспортсменов сделала приписку к нику #respect, чтобы привлечь внимание к проблеме. Медийные личности высказывали своё недовольство и бомбили письмами почту представителей Valve.

Долгие перипетии завершились тем, что конфликт дошел до правительства города Чунцин, где проводили мэйджор по Dota 2 и турнир WESG. Административные органы запретили игроком, обвиненным в расизме, въезжать на территорию города, а Valve объявила, что банит Kuku на время мэйджора. TNC была вынуждена выступать с заменой на обоих чемпионатах. До сих пор некоторые опасаются, что в случае попадания на The International 9, Kuku не сможет приехать и в Шанхай.



Почему реакция Valve была такой разной? Вполне очевидно, что дело в отношении сообщества. Драма с Mind_Control ограничилась десятком твитов и парой веток на Reddit, а после официальных извинений все успокоились и предпочли замять ситуацию. Мол, каждый может в пабе сорваться, парень свою вину признал. Китайцы же бросились отстаивать свою позицию. Они были так упорны, что добрались до правительства города, где проходит турнир. Мало того, они вынудили Valve сначала написать письмо BurNing, а потом ещё и выпустить официальный блог о проблеме! Да, Китай — важный рынок. Но, в отличие от русскоговорящего сообщества, игроки из Поднебесной бросились на амбразуру, защищая себя и свою нацию. И разработчикам пришлось ответить, чтобы не усугублять положение.

Что будет с Ceb?

Учитывая историю отношения Valve к таким конфликтам, всё зависит от сообщества. Пока лидеры мнений считают, что это недостаточно оскорбительно, чтобы поднять волну негодования, игрок отделается постом с извинениями. Может быть, заплатит штраф, после которого о ситуации забудут даже в преддверии мэйджора в Москве. Русские не так обидчивы, как китайцы, а Valve обычно руководствуется именно реакцией толпы, а не опираются на свои прошлые решения.



На деле же ситуация с Ceb в очередной раз подняла две важные проблемы. Во-первых, профессиональные игроки всегда находятся в центре внимания. Они как звёзды, за которыми охотятся папарацци, мечтающие заснять, как в неловкий момент те сверкнут своим исподним. Valve скрыла командный чат от зрителей. Но те 4 человека, которые находятся с ним в команде, остаются зрителями и потенциальными реддиторами. И они будут готовы вынести на общий суд всё, что не попало в логи.



Да, кажется, что про-игроки не имеют права на эмоции и уже не могут быть обычными людьми. Но им не зря постоянно советуют мутить провокаторов, а если хочется что-то высказать, то делать это с выключенным микрофоном. И дело не только в «плохом примере» и «ролевой модели», а ещё и медиаобразе, который ассоциируется с его именем, командой, организацией и всей игрой, в конце концов.

Профессиональные игроки — это лицо Dota 2. И им нужно держать его даже в самых провокационных ситуациях.

Наконец, пугает реакция сообщества. Часть игроков действительно считают, что ответить подобными оскорблениями на токсичное поведение другого игрока — норма. «Он первый начал» может оправдать что угодно, вплоть до расистских, националистских или ксенофосбких выпадов. И эта проблема кроется совсем не в Ceb или про-игроках. Это бич всего сообщества, который вряд ли уже можно искоренить положительным примером про-игроков. Мы привыкли, что в онлайн-игре можно всё, ведь никто не узнает. Но умнее окажется тот, кто в подобной ситуации первым закроет рот. К сожалению, в этот раз им оказался не Ceb.