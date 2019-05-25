Теперь Aghanim есть даже у Рошана. Главные изменения патча 7.22 в Dota 2

«Странный патч» — написал в твиттере Илья Lil Ильюк, а как известно, его мнение в социальных сетях ценится больше всего. И поводов ему не верить пока нет. Сразу по окончании квалификаций на последний майнор сезона в Dota 2 вышел патч 7.22. Обновление вернуло в Captains Mode Io, добавило Mars, привнесло 24 новых Aghanim Scepter и переработку некоторых способностей. Что делать с Io и Mars на профессиональной сцене пусть разбираются про-игроки, а мы познакомимся с первыми особенностями 7.22, на котором сыграют The International 9.

Прощай, Drow

Главной проблемой прошлого патча была Drow Ranger, винрейт которой в пабе превышал 50% против всех героев, кроме Wraith King и Chaos Knight. В 88 играх квалификаций на майнор она попала в бан. На отборочных на мэйджор по количеству пиков и банов она уступила только Doom. С постепенным развитием меты на про-сцене ее винрейт стал падать, а игроки пришли к выводу, что она может оказаться не самым сильным персонажем. Но рейтинговые матчи так и оставались битвой Drow Ranger против кого-то еще. Так что IceFrog решил не жалеть.

Всего две строчки изменений, а сколько боли. Marksmanship больше не убивает древних крипов и пробивает только базовую броню. Первое влечет за собой неминуемые последствия — Drow будет фармить на порядок дольше, довольствуясь только крипами на линии и обычными нейтралами. Раньше она могла слабо отстоять линию, прятаться под вышкой и питаться одним опытом на стадии лайнинга, а потом без проблем догнать соперника за счет фарма Древних. Теперь же проигранная линия принесет ей куда больше проблем.



Тут же возникнут проблемы и со вторым нерфом. Если в 7.21 Drow без самого серьезного запаса артефактов неплохо настреливала по соперникам, то теперь для того же эффекта ей понадобится хотя бы несколько слотов. А это еще больше времени на то, чтобы набрать боеспособность. Больше всего этому ослаблению наверняка образовались игроки на Timbersaw. Да, у нее все еще есть неприятный долгий сайленс, но тебе она хотя бы не уничтожает танка за несколько ударов.

Во имя света!

Второй проблемой этого патча было преимущество стороны Radiant. Каждый герой в рейтинговых матчах имел за эту сторону винрейт выше, чем за Dire. В официальных сериях, по данным Nahaz, команда за свет выигрывала в 55% и более игр. Больше разница в количестве побед была только в трех патчах за историю Dota 2. Финал квалификации на Epicenter в СНГ и вовсе закончился тем, что пять раз выиграл Свет. И эта проблема тянулась еще с прошлого патча, в котором IceFrog уже пытался изменить ландшафт.

В этот раз разработчики решили усложнить отводы с большого лагеря крипов на легкой линии, чтобы жизнь саппортов медом не казалась, а для керри, любящих пофармить, пододвинули тир-2 вышку. Теперь она не дает обзор на большой лагерь справа. Придется или запасаться вардом, или стальными нервами.

Однако главной претензией к балансу сторон в последнее время были не отводы, а лагерь крипов рядом со средней линией. Игроки недоумевали, почему Dire нужно подниматься на хайграунд и проделывать серьезный путь до нейтралов, когда Radiant могут скушать деревце и фармить, практически не отходя от линии. Чтобы немного сбалансировать положение, теперь этот лагерь отделяет два ряда деревьев. Которые все еще можно прорубить и потом фармить.



Но изменения карты никак не коснулись вопроса Рошана. Он по-прежнему находится в зоне, которая чаще всего находится под контролем Radiant. Они сносят вражескую тир-1 вышку на чужой легкой линии, пытаются занять лес и держат свою зону древних крипов — это естественный процесс захвата карты. И вместе с этим они занимают и Рошана. Так что если и эти обновления не помогут, IceFrog придется подумать о рошпите.

Сладкая жизнь саппорта

Что ни патч, то попытка сделать жизнь саппортов немного лучше и веселее. Тут тебе и обновленные способности, и дешевеющие расходники, и перерасчет формул. В этот раз герои четвертой и пятой позиции получили еще немного подарков от IceFrog.



Начнем с самого простого. Варды снова подешевели. Кажется, скоро их будут просто выдавать бесплатно в магазине, чтобы в вашем пабе они появлялись хотя бы на фонтане. Обычный вард обойдется теперь всего в 50 монет, а сентри — в 75. При этом Observer при уничтожении еще и даст больше золота и опыта. Правда, в поисках дополнительных денег не получится заставить сентряками всю карту — их количество в продаже ограничили 10. К сожалению, любителям затариться вардами и нарисовать что-то на фонтане в случае неудачной игры придется поискать другой способ развлекаться.

Второе усиление касается опыта. Теперь для получения пятого и шестого уровней его потребует немногим меньше, так что саппорты с сильными ультимейтами смогут раньше вступить в игру. К тому же, на 10 минуте в магазине появится сразу две «книжки» — помочь можно будет или двум героям, или через пять минут на том же персонаже активировать второй Tome of Knowledge. А если убить героя со стриком, то можно серьезно прокачаться, награду увеличили до 400->1800 опыта.



Наконец, сократился «штраф» за смерть. Теперь при смерти герой будет терять на 50 золота меньше — вот тебе и деньги на варды появились, чтобы закупить их в таверне. Еще немного, и IceFrog правда убедит игроков, что пикнуть саппорта — это нормально и совсем не скучно.

Никакого сноуболла

Впрочем, за счастливую жизнь героев поддержки пришлось пострадать артефактам. Чтобы игра не превратилась в сноуболл, IceFrog решил немного ослабить предметы с аурами. Пострадали Guardian Greaves, Drums, Pipe of Insight и Vladmir's. А для покупки Dominator теперь придется приобрести и принести себе еще и рецепт.



Потенциал для пуша ослабит и изменение катапульт. Теперь осадных юнитов нельзя призвать ни с помощью способностей, ни с помощью предметов. Никаких Chen с несколькими телегами, никаких Lycan, захвативших вражеского юнита и штурмующего ваши строения. А вторая тележка в волне будет появляться только после 35 минуты.

Но это ничто по сравнению с тем, что вас ждет при осаде тир-2 вышек и дальше к базе противника. Теперь во время применения глифа они атакуют не одну, а сразу три цели. Приоритет дополнительных атак отдается тем, кто стоит ближе к башне. При этом у тир-3 строений еще и увеличили урон, что позволит еще быстрее справиться если не с командой соперника, то с пачкой крипов, пришедшей с ней. Вероятно, теперь мы намного чаще будет видеть защитное использование глифа во время атаки на хайграунд противника.



Ну и чтобы уж не оставлять голыми внешние строения, их ауре брони добавили по единичке. Это еще не превращает тир-1 башни из бумажных в каменные, но с чего-то стоило начать.

Тебе Aghanim, ему Aghamin, всем Aghanim!

Свершилось! Давняя мечта игроков о том, чтобы у каждого героя было усиление от Aghanim's Scepter, стала реальностью. В этом патче IceFrog добавил посохи 24 новым персонажам и переработал или усилил несколько уже существующих. И если вы зашли в паб и не понимаете, откуда вокруг Monkey King эти странные обезьяны, то не волнуйтесь, это только начало.



Начнем с технических моментов. Во-первых, теперь героя с аганимом легко узнать в толпе — вокруг него на земле появится небольшая синеватая аура. Во-вторых, прошли те времена, когда посох не покупали, потому что он занимает лишний слот в инвентаре. Теперь за 2000 золота можно купить рецепт, который сделает Scepter просто баффом, как в случае с использованием его Alchemist. Наконец, теперь даже не всем придется этот аганим покупать на свои кровные. Поглощаемые аганимы выпадают из Рошана. В третьем камнеголовом может появиться либо Scepter, либо Refresher Shard. В четвертом — уже и то, и другое. С одной стороны, это добавляет важности Рошану. С другой, у нас тут ребята в пабе Аэгис не поделили и это до скандала дошло, а тут целый бесплатный аганим! Битвы в пабах неизбежны.

А теперь к самому интересному — самим посохам. Некоторые из них уже с первого взгляда просятся в инвентарь. Например, Aghanim для Io дает этому герою пассивно возникающих рядом с ним спиритов. Это отличный буст и в драке, и для фарма. И если раньше Io на кор-позиции был диковинкой, то теперь любители этой сборки потирают руки, размышляя, каким артефактом лучше приобрести посох.



Отличный Aghanim достался и Grimstroke. Он дает герою новую способность — Dark Portrait, которая создает иллюзию вражеского героя на 20 секунд. Эта копия имеет иммунитет к магии, наносит 150% урона и двигается на 30% быстрее первоисточника. Из минусов — только 200% входящего урона. И так каждые 35 секунд за 200 маны. В сочетание с усиленным Ink Swell, который теперь можно использовать на союзников с иммунитетом к магии — это неплохое оружие в бою. Никто из саппортов не хочет подраться против улучшенной версии собственного керри?



Некоторым керри тоже повезло с обновками. Morphling в ультимейте теперь имеет множество бонусов от сокращенных кулдаунов до дополнительной дальности каста способностей. Если раньше умение использовали для мелких трюков и махинаций с уровнем здоровья, то теперь Morph действительно может устроить раскаст не хуже вражеского героя.

Dragon Knight в этом патче дождался долгожданной четвертой формы. Аганим усиливает его ультимейт на один уровень и дает новый облик — Черного дракона. Эта форма увеличивает дальность атаки на 600, дает 30% сопротивления магическому урону и на 50% усиливает прежние бонусы. А еще эпично выглядит.

Хороших и интересных бонусов от аганима достаточно. Arc Warden новой способностью создает руны. Phantom Assassin получает улучшенный Blur и рефрешит умения после убийства соперника. Dark Willow получает возможность не выходить из Shadow Realm после атаки и продолжает наносить дополнительный урон. А Templar Assassin и вовсе может телепортиваться на свои ловушки (кстати, эта идея 4 месяца назад появилась на Reddit ровно с таким же названием).

Но есть и те герои, которым аганимы дали как будто для галочки. Например, Lycan создает в каждой волне крипов на одной из линий двух волков. Герой ими не управляет, но они все еще являются его юнитами для аур и прочих полезностей. Только как это использовать, пока непонятно. Пушить случайную линию? Фидит сопернику волков, которых нельзя отвести в случае опасности и заденаить? Если игра затянется, то через минут 30 Lycan скормит соперникам стаю волков, равноценную купленному аганиму.

Интересным, но ситуативным получился Aghanim и для Anti-Mage. Теперь убийство с Mana Void добавить мертвому сопернику +70 секунд ко времени восстановления способности с самым большим кулдауном. И запустится он только после возрождения. Против некоторых героев это может быть действительно полезно. Не позволить Lone Druid 70 секунд выпускать медведя — серьезная стратегическая победа. Против Bristleback так это и вовсе что-то на уровне оскорбления. Но при этом для многих других персонажей этот дополнительный кулдаун значительно картины не изменит. И это все еще 4200 или 6200 золота для Anti-Mage. За эти деньги в магазине явно можно найти что-то поинтересней.



А еще до выхода микропатча в Dota 2 появился аганим, который просто ломает игру. Использование посоха на Tiny (позволяет бросаться окружающими деревьями в определенную зону) приводит к крашу игры или сильным фризам, исправить которые не может даже перезапуск. Так что будьте осторожны с обновками!



А чтобы не удивляться 20 сеткам Broodmother и армии обезьян Monkey King, просто посмотрите видео:

В общем, 7.22 поддерживает последние тенденции в развитии Dota 2. Баффов и разнообразных усилений в игре минимум в два раза больше, чем нерфов в каждом патче. IceFrog пытается сделать игру разнообразней, добавляя оригинальные и непривычные на первый взгляд способности. При этом не забывает прислушаться к постоянно жалующимся игрокам, которые буквально наныли себе возвращение Mana Leak под видом усиленного Chakra Magic. Из-за разнообразия изменений и усилений даже сложно на первый взгляд сказать, кто будет имбой в следующие пару недель. Но не волнуйтесь, команды на ESL One Birmingham через несколько дней это обязательно выяснят.