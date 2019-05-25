Как собрать команду мечты и пробиться в киберспорт в 2019 году

В конце апреля при поддержке Winstrike Team стартовал Funbo League — первая в СНГ лига по Dota 2, в которой у участников будет возможность не только попробовать себя в соревновательной Доте, но и пройти обучающие курсы и мастер-классы от действующих про-игроков и тренеров.
За первую неделю к Funbo League присоединилось более 1200 человек. Площадка разыграла более 200 000 рублей на турнирах для обычных игроков и начала сотрудничество с профессиональными — DkPhobos, Nongrata, МеТТриМ и другими. Более 3000 человек подали заявку на участие в последнем турнире при поддержке Winstrike.
Мы проанализировали сервис и выделили 3 простых шага, как обычный игрок может собрать команду мечты и пробиться в киберспорт в 2019 году.
Ищем площадку, где можно развиваться
В настоящее время просто играть рейтинговые игры недостаточно, чтобы пробиться в киберспорт или хотя бы просто подтянуть свой скилл. Для этого нужно перенимать навыки от более опытных игроков, а чтобы обучение не было скучным желательно найти близких по духу людей, с которыми вы могли бы вместе играть и развиваться.
В рамках Funbo League собраны курсы и проходят мастер-классы с действующими профессиональными игроками. Например, DkPhobos — легенда СНГ Доты учил участников лиги макро-игре и помогал разработать программу тренировок, как у профессионалов. Уже собрано большое комьюнити более чем в 10 000 игроков.
Собираем идеальный состав
Дота — это командная игра, в которой 90% успеха зависит от людей, с которыми ты играешь. Отсюда следует вопрос: где найти мотивированных игроков, с которыми было бы приятно играть? Funbo League и Winstrike решили эту задачу через специальный сервис по поиску и подбору тиммейтов.
Сервис анализирует различные игровые показатели, цели людей, наличие свободного времени и другие факторы, чтобы найти идеальных тиммейтов. Хорошая альтернатива форумам или группам ВКонтакте. Специальный сервис автоматически подберет тиммейтов, как для фановых игр, так и для профессиональных матчей.
Тренировки и турниры
Киберспорт — это в первую очередь соревнования. Нужно найти место, где можно тренироваться, играть практические матчи против других команд и регулярно выступать на турнирах.
Большинство игроков попадают в голубой океан, с кучей вариантов, но почему-то они не решают задачи игроков. Сложно найти турнирную площадку для начинающих игроков. В большинстве случаев придут опытные игроки и выиграют за 15–20 минут. От таких игр мало толку и удовольствия. И даже, если удастся победить, это практически ничего не дает. Турнирные площадки не заинтересованы в том, чтобы продвигать своих победителей.
В Funbo League все немного иначе. В рамках лиги участники делятся по уровню игры и соревнуются только с равными по силе соперниками. Победителей ежесезонных турниров продвигают на киберспортивную сцену, помогая им с тренировками и менеджментом.
Одно из преимуществ площадки — это удобный интерфейс, понятный даже совсем неопытному игроку. Можно с нуля начать свой путь в Доте или просто ограничиться нерегулярными играми по фану на «Обычном» уровнем доступа. Его вполне достаточно, что познакомиться с Funbo League без лишних трат. Уже искушенные игроки могут сразу перейти к уровню «Премиума». Именно он откроет весь спектр возможностей площадки.
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