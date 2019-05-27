«Они ясно дали мне понять, что не будут платить за мою работу»

«Последний месяц моей жизни был одним из самых унизительных и трудных. Я никогда не испытывал такого внутреннего смятения, пытаясь решить, что именно правильно и справедливо и что мне следуют сделать. Я бы хотел стереть последние два месяца из моей жизни. Однако сейчас, когда пыль осела, а мои просьбы так и остались неуслышанными, стало ясно, что единственное, что мне остается — выйти с публичным выступлением самым мстительным и бесчестным образом. Это эгоистично, это мерзко, это делает меня похожим на тех, кто совершил столь серьезную ошибку. Но кто-то должен об этом знать», — так начал свой рассказ Аарон Clairvoyance Ким, бывший тренер Ninjas in Pyjamas.



Несмотря на патетичное и пафосное начало его претензии вполне приземленные. По словам тренера, организация задолжала ему больше $ 16 тыс. Эта сумма включает в себя зарплату за два месяца и часть призовых за DotaPit Minor. Чтобы объяснить свою позицию, он написал 7-мистраничный блог, в котором посвятил сообщество во внутреннюю кухню организации и команды NiP. В том числе рассказал, как CEO клуба избегал подписания контакта. В 8-мистраничном дополнении к этому блогу Clair рассказал о внутренней атмосфере в команде и отношении Питера PPD Дагера к тиммейтам и тренеру. Так как через текст сложно пробиться из-за огромного количества отступлений и саморефлексии, мы предлагаем ознакомиться с кратким содержанием поста.

О NiP, $17 тыс. и проблемах с контрактами

Аарон Clairvoyance Ким — американский игрок и тренер, который был наставником EG в 2014 году, работал с Cloud9, а за последние два сезона тренировал Mineski и J.Storm. Однако, по утверждению самого Clair, когда доходит до ведения бизнеса, он слишком много внимания уделяет ненужным вещам. И кажется, именно это его подвело.



В январе Clairvoyance пригласили на трёхмесячный испытательный срок в NiP. 30 марта, за день до окончания действия этого соглашения, команда проиграла The Final Tribe в квалификации на мэйджор. Несмотря на то что атмосфера в команде была на рекордно низком уровне, его заверили, что контракт с ним будет продлён. Однако Аарон тогда не получил никаких сообщений от CEO NiP, Хишамом Шахином.

«Учитывая факторы, которые я долго обдумывал, я решил вести себя в команде тише, чем когда-либо, и запланировать встречу на следующий день. А потом также запланировал самый важный разговор о команде в моей жизни — беседу с капитаном, Peterpandam. И эта встреча — причина, по которой я нахожусь в этом положении сегодня».



Перед разговором с PPD Аарон решил защитить себя и поставить на телефон программу для записи звука. Всё потому, что он решил высказать PPD всё, что думает о проблемах состава, которые по большей части крутились вокруг его капитана. К концу диалога они подошли к обсуждению будущих планов. Clair прямо запросил 7,5% призовых с турниров, так как на испытательном сроке не имел права на долю. Питер устно согласился на эти условия. Как стало понятно позже, денег этих Ким не получил. Но доказательств устного соглашения у него нет, так как запись не сработала и аудиофайл состоял из одного белого шума.

На мой взгляд, это было устное обещание. Учитывая, что я принимаю под устным соглашением, я понадеялся на дальнейшее будущее с этим составом и организацией, но я был не прав. У меня, конечно, нет записи разговора тем вечером. Но я бы и не хотел ее публиковать. То, что PPD сказал тогда, буквально закончило бы его карьеру в NiP с текущим составом. Хотя после недавнего общения с ним и Хишамом мне бы хотелось это сделать, потому что они ясно дали мне понять, что не будут платить мне за мою работу.

После этого разговора команда разъехалась по домам, продолжила тренироваться, а затем выиграла квалификации на майнор. 6 апреля, когда работа была завершена, Clair отправил письма CEO NiP с просьбой подписать новый контракт до The International 9. В течение 3 недель, вплоть до окончания DotaPit, он не получал ответа. Но и в ответном письме не было конкретики: Хишам заявил, что ждет подтверждения от команды. Как оказалось, это не первый раз, когда на просьбы Кима отвечали молчанием. Например, генеральный директор NiP не появлялся на встречах, объясняя это тем, что «он был в горах, где нет доступа к интернету».

29 апреля, уже после DotaPit Minor, Аарон снова поднял вопрос своего будущего в команде, в этот раз в обсуждении с PPD. Тогда же он завёл разговор о 7,5% призовых, чтобы быть уверенным, что ему заплатят за работу в апреле, а в мае, когда будет свободное время, подпишут новый контракт. Однако на это Питер заявил, что наставник получит только 5%, так как это «более разумно, особенно учесть, что мы точно едем на TI».



Clair попытался отстоять свою точку зрения, доказать, что он достоин большего, но натолкнулся на жесткий ответ со стороны PPD. По словам Clair, Питер утверждал, что судьба тренера полностью находится в его руках, и если он продолжит упираться, то TI будет смотреть из дома. Также капитан раскритиковал его работу на гранд-финале майнора. Например, тренер недостаточно быстро ответил на вопрос про баны в первых играх, потому что они поменяли стратегию, основываясь на предыдущих сериях.

Чувствуя себя абсолютно преданным, обесцененным и растерянным, я был словно в коматозном состоянии. Почему это происходит? Что я делал не так, чтобы заслужить такое? Потрясённый, я застрял на одной из удаленных баз NiP в Ландскроне, ожидая путешествия в Париж.

После раздумий Clair принял решение не мириться с таким положением вещей даже ради денег. Поэтому 1 мая он покинул команду, а перед этим открыто высказал PPD все, что он думает о его заявлениях и работе. В «Твиттере» о своём решении он написал более расплывчато и сдержанно:



«Спасибо NiP за мой 4-месячный срок пребывания в команде в качестве тренера, который закончился победой на DotaPit Minor. Жаль, что у нас были разногласия по поводу моей позиции, но я рад, что увидел всё в другом свете».

По подсчётам Кима, NiP задолжали ему около $ 17 тыс. $ 3,5 тыс. он заработал в марте по контракту. В апреле договор не был заключён, потому что CEO игнорировал его письма и ждал ответа от команды. Однако у Clair в распоряжении есть запись, на которой Хишам утверждает, что зарплату за май тренер получит, а «контракт — это не так серьёзно, потому что мы всегда платим». Тогда же они обсуждали повышение до $5 тыс. в месяц. Кроме того, в подвешенном состоянии остались 7,5% призовых. Когда Ким обратился к CEO NiP с требованием оплатить весь долг, тот ответил, что даст ему знать о подробностях. Но больше на контакт не выходил. Аарон возобновил общение с NiP несколько дней назад. Ему заявили, что сумму в $ 5 тыс. он выдумал и организация платить ему не обязана.



«Вы не давали мне подписывать контракт целый месяц, пока я на вас работал. Я не только выиграл майнор, но и заработал место на мэйджоре с миллионом долларов призовых, но не поехал туда и ничего не прошу за него. И из-за всего этого у меня нет доказательств, которые могли бы подтвердить мои требования о более высокой зарплате после истечения контракта в марте. Так что вы победили. Поздравляю. Теперь заплатите мне за два месяца моей выдающейся работы — один по контракту за март, другой с вашим устным согласием в апреле. 2 раза по $ 3,5 тыс.



Меня тошнит от вашей «деловой практики», Хишам. И, может быть, мир не в курсе, но это не первый раз, когда вы так обманываете людей. Обидно, что драмы из других игр никогда не увидят свет, а людей, подобных вам, никогда не привлекут к ответственности или отчёту из-за вашей позиции и статуса», — заявил Ким в блоге.



Что касается части призовых, Clair согласился на 5%, о которых ранее говорил PPD, но и их, кажется, не получит. По его словам, Питер заявил, что, пока не услышит запись, не заплатит ему ничего. Единственным доказательством осталась переписка, в которой Дагер утверждает, что передумал из-за изменившихся условий.

«Несмотря на то что я потеряю $ 10 или $ 17 тыс., в зависимости от того, сдержит ли свои обещания Хишам, несмотря на то, что я навлекаю на себя этим позорным разоблачением, я нахожу прибежище в том факте, что люди увидят хотя бы часть правды. И, надеюсь, вы почувствуете часть раскаяния и отчаяния, которое я испытывал с 29 апреля. Я не хотел, чтобы дело дошло до такого, но вот так получилось, и я искренне жду вашего ответа. Поскольку в случае каких-либо попыток исказить правду или обмануть, я без колебаний размещу скриншоты диалогов и записи. Жаль, что у меня нет самой важной из них, но где-то глубоко внутри вы и я знаем, что именно вы сказали. Вы можете лгать мне и остальным, но вы не можете лгать себе», — завершил блог Ким.

О PPD, тренерстве и отношениях в команде

К своему блогу в Twitlonger Аарон прикрепил ссылку на документ. Это текст его «прощального послания» NiP, которое он написал, покидая пост тренера. На 8 страницах бывший наставник «ниндзя» решил раскрыть подробности атмосферы в составе и выделил корень проблем команды — капитан Питер PPD Дагер.



Впервые с командой он приехал на Bucharest Minor. Тогда Ким решил получше познакомиться с игроками, задав им по пять вопросов. Всем, кроме PPD, который сразу же заставил почувствовать дистанцию между капитаном и тренером. После разочаровывающих результатов на турнире, Питер прилюдно в автобусе объяснял Аарону, как лучше выполнять тренерскую работу.

Хоть я и пытался привнести аспект «мы», ты быстро от меня отдалился. Ты невероятно хорош в этом: изолироваться от людей и делать их чужими — такой ты подал мне пример. Когда мы приехали в отель, я отказался от ужина, а ты сказал мне: «Не веди себя как ребёнок». Тогда я понял, что в будущем у нас начнутся разногласия.

Несмотря на то что Питер считал его не лучшим тренером, сам Ким своей работой доволен. С его приходом команда ни разу не проиграла Alliance, прошедшим на второй мэйджор вместо NiP. «Ниндзя» удалось обыграть Team Secret после их победы на The Chongqing Major. А после неудачных квалификаций на MDL Disneyland Paris Major смогли реабилитироваться, пройти на майнор и стать чемпионами.

«Проверь Dotabuff NiP за последние три месяца. Самые частые герои — Rhasta, Doom и Razor. История с Растой началась после моего предложения Saksa на ESL One Hamburg. Он предположил, что этот герой действительно может быть хорош. Ты мог заметить, что раньше мы его никогда не брали. Doom, как и Drow Ranger, был героем, о котором я говорил так много, что люди уже вслух жаловались, что устали от этого. Затыкали меня словами «он не так силен» или «это не первый пик, он может быть хорош в правильном драфте». Не думаю, что мне нужно объяснять свою роль в развитии этого героя, хотя я признаю, что Нета мастерски помог мне в этом процессе [...] Razor был знаковым героем Fata, которого я ему посоветовал на одной из тренировок. Fata указал на нерфы и слабости, но сказал, что согласен на нем поиграть. И вдруг он адаптировался к новому скилл-билду и уже сам советовал брать его даже в первой фазе», — объяснил Ким.

Но, несмотря на вклад в развитие команды, Питер попросил Аарона чуть меньше вмешиваться в стратегии и больше поддерживать атмосферу в составе. В качестве примеров хороших тренеров PPD привел SVG и Bulba. Однако он не знал, что те говорили о капитане после опыта работы с ним.



«Авери не был капитаном до того, как тренировал тебя, но однажды он сказал мне: «Этот человек ни капли не уважал меня до TI, а потом его кикнул ребёнок, который думает, что управляет миром». Авери обыгрывал тебя в качестве капитана, когда я был его тренером, а потом проиграл нам на мэйджоре, когда я тренировал тебя».



Аарон должен был поддерживать атмосферу в команде и делать так, чтобы игроки сходились во мнении. Но в конечном счете его роль свелась к тому, чтобы сохранить власть PPD над составом и заставить игроков слушать.

То, что я видел перед собой, — неприемлемое, токсичное поведение со стороны лидера любого уровня. Но я изо всех сил старался сосредоточиться на «общей картине» и сохранить власть там, где она должна оставаться, чтобы поддерживать равновесие — в твоих руках.

Питер позволял себе поднимать голос на тиммейтов, утверждал, что сложности у Fata — его личные проблемы, а потом просил не принимать это близко к сердцу. Перед квалификациями на майнор PPD на глазах у своих товарищей по команде бронировал билеты для поездки в отпуск на даты мэйджора. По его мнению, в этом нет ничего такого, ведь бронь всегда можно отменить, если команда вдруг победит.

«Ты разыграл сценку на мэйджоре, говоря, что веришь, что твои ребята лучше тебя. Но ты просто хотел, чтобы они проникновенно слушали тебя. А потом разорвал их в клочья за их спинами, утверждая, что ни один из них не чемпион. И что однажды ты найдешь людей, которые будут слушаться и станут чемпионами. Между прочим, мы выиграли тот самый майнор, когда ты говорил об этом. Я надеюсь, они тебя послушались. Я надеюсь, я в этом помог».



Ким уверен, что PPD просто боится еще одного предательства, как это случилось в EG. Поэтому он пытается вести себя «как альфа» в команде и на публике. Так он удерживает свою власть.



«Ты много раз слышал и уже даже смирился с тем, что ты м… к. Я не собираюсь повторять это дерьмо. Ты просто большой ребёнок. Ты один из самых избалованных парней, которых я только видел. Несколько раз я действительно задумывался: ты когда-нибудь говорил также со своей семьей или девушкой? Не думаю, что я бы смог сдержаться, если бы услышал или увидел подобное. Но честно говоря, оглядываясь назад, я понимаю, что в этом есть смысл. Ты провалился с Сумаилом, выгнал игрока после монументальной победы на TI5, помню твое негодование по отношению к ReDeYe и его поведения «самого умного», твой внезапный уход после топ-3 на трех TI и несправедливый кик из команды Кайла. Одинаковым людям сложно вместе. Помнишь, что Кайл сказал в студии аналитики в Мумбаи? EternalEnvy заявил ему, что они одинаковые, но Кайл умеет разговаривать с людьми. Если бы я спросил, чем вы отличаетесь, что бы ты ответил? Пожалуйста, не стесняйся написать мне об этом как-нибудь».



Как оказалось позже, команда несколько раз обсуждала возможность замены тренера. Ким не знает, кто ещё из игроков был недоволен его работой, но разговоры заставили его чувствовать неуверенность в своих силах. Однако никто из игроков, кроме PPD, не заявлял об этом открыто.

Я думал, что после долгих поисков в течение двух лет я наконец-то нашёл дом — команду, с которой я с гордостью смогу работать на TI, без проблем с моей стороны. Нета как-то сказал, что человек, ожидающий полнейшего и постоянного доверия от людей, просит слишком о многом. И я согласен.

Но из-за того, как я вижу свою работу, и того, чем вы, ребята, были для меня и как я думал о вас, эта оглушающая тишина и задержка любых гарантий — это больно. Это очень и очень больно. Я бы никогда не сделал такого».

Завершить буткемп перед квалификациями на майнор посоветовал Нета, однако Питер сделал все возможное, чтобы это случилось. Он изолировался от команды, насмехался над игроками, показывал, насколько его не волнует положение дел. Именно после этого Аарон решил поговорить с Питером о состоянии команды и высказал ему свои претензии. Как ему показалось, это помогло. Однако позже он пришёл к другому выводу.



«Тебе не нужен тренер. Тебе нужен лакей, который будет выполнять все твои прихоти и держать остальных в узде. Ты не хочешь, чтобы тебе указывали на ошибки или дерьмовый подход. Ты хочешь жить на лаврах прежних успехов и придерживаться железного правила закончить карьеру к тридцати. Так давай, сделай это. Найди лакея, найди приспешников, тех, кто поверит, что ты пуп земли. [..]

Я не могу быть тем человеком, каким хотел быть, когда пришел сюда. Человеком, которого любят и доверяют его подопечные, и который отвечает им тем же. Человеком, который хочет дать своим подопечным возможность достичь высочайших результатов. Давайте посмотрим правде в глаза, это все потому что один человек просто хочет прибрать к рукам всю власть. Иначе в твоём мире невозможно».



Закончил своё письмо Ким прямым обращением в PPD, которому мечтал помочь стать двукратным чемпионом мира.



«Ты часто говоришь «я просто хочу побеждать». Но ты не делаешь никаких попыток принести хоть что-то в жертву для этого. У тебя нет мотивации или необходимости. Питер Дагер, если ты будешь продолжать в том же духе, быть тем же человеком, каким ты показал себя последние 4 месяца, уверяю тебя, наступит момент, когда ты потеряешь сон из-за навалившихся проблем. Однажды кто-то возложит на тебя ответственность за твои слова и действия, за твои социально-психические выпады, которые подрывают доверие людей, находящихся рядом. И тебе придется столкнуться с последствиями. Так будь же человеком, мой мальчик. Тебе не нужно быть человеком для всех людей. Будь чёртовым человеком хотя бы для своих тиммейтов, а не только для себя. Возможно, однажды к тебе придёт чувство вины и ты извинишься. Хотя я этого не жду».