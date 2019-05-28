· Я не поеду на EPICENTER, пока расизм не прекратится!

Ceb и расизм

Главная тема дня и месяца. Чемпион The International 8 позволил себе нелицеприятные расистские высказывания в адрес русских игроков. Драма разгорелась из-за поста на Reddit, где один из участников конфликта опубликовал скриншоты ругательств. Сначала Ceb попробовал объяснить ситуацию, доказывая, что он не желал оскорбить целую нацию и обращался к конкретным людям. Но его заявление быстро раскритиковали. После громкой реакции в социальных сетях Ceb принёс извинения, раскаялся и на стриме RuHub сказал, что готов принять любое наказание, которое ему вынесет руководство организации и Valve, если будет необходимо.

«Они мать продадут за MMR». Чемпиона The International 8 обвинили в расизме Себастьян Ceb Дебс не сдержался в рейтинговом матче и оскорбил русских игроков. Но его вряд ли накажут.

«Я готов понести любое наказание». Ceb ответил на вопросы RuHub Тысяча извинений и признаний ошибок. Французский киберспортсмен поучаствовал в прямой линии и пообещал искупить вину перед сообществом.

· Реакция Себа — это перебор, и он, вероятно, опубликует извинения, когда эта ситуация привлечет к себе внимание. Однако это как-то неискренне, что ты не публикуешь то, что сказал ты. — Я посмотрел реплей. Как только Ceb взял аэгис, Storm поставил игру на паузу, а затем ее возобновил Necro (вероятно, тут они начали спорить). Через 2 минуты Storm улетел с пушащейся линии, пока Себа дважды поймали и убили. Во время этого Storm пинговал на него, типал, так что думаю, все началось тут. Сложно сказать, кто кого задирал, не видя комментариев.

· Я не говорю, что автор поста прав, но Себ должен был повести себя намного лучше. Но мы все знаем, что он мог задирать его всю игру.



· Помните, что Kuku забанили в Китае из-за слова на букву С. Если это на самом деле Ceb, то все может закончиться плохо, особенно учитывая, что он собирается играть на мэйджоре в России. В случае Kuku это всего одно слово, даже неочевидное. Но Себ явно оскорбил русских. — В России не такое жалкое правительство, как в Китае.



· Я большой фанат Себа, но что за хрень? Я разочарован, что вижу что-то подобное от него. — Да это ж типичный 7mad.



· Привет, Себ, я хочу кое-что разъяснить. Я не пытаюсь на тебя наезжать, я тебе писал, что я твой фанат уже очень давно. Но я не думаю, что нормально переводить негативные комментарии на конкретную национальность или расу. Может, ты и не хотел обидеть русских в общем, но это не меняет того, что ты — судя по этим логам — сразу сосредоточился на их национальности. Это выдает некую степень предубеждения.

Молодец Ceb, что извинился. И к чёрту баны. Kuku должен был признать свою вину, приехав и встретившись с китайским сообществом. Я надеюсь, что Себ приедет в Москву. Если он действительно сожалеет, то это отличная возможность всё исправить. Если нет, ему придётся молча страдать.

· Я думаю, что это очень хороший ответ. Он берет на себя ответственность и показывает, что он хочет больше узнать об этом. Но мне все еще интересно, сделают ли что OG и подключатся ли Valve, чтобы наказать его. — OG — это по сути Notail и Ceb. Было бы бессмысленно, если бы организация штрафовала Ceb.



· Почему именно расизм? Чем расизм хуже, чем сказать мне пойти убить себя или пожелать, чтобы умерла моя мать, или назвать меня собакой? Кажется, подобные слова для русскоязычного сообщества — это норма, а как дело дошло до расизма, так сразу не-не. Это можно заметить по Illidan, который является одним из самых токсичных игроков на европейском сервере, но для него оскорбление страны — это намного хуже и уже перебор.



· Господи, могут люди отрастить яйца? Я немец и я слышал сотни тупых нацистских шуток про мою национальность в играх. И мне плевать. Все пишут тупое дерьмо вроде «Russian dog» или «German Nazi», но никто не имеет это в виду всерьез. Дота и другие игры окружены полу-ироничной культурой флейма уже многие годы. И я привык к этому через пару недель. Если я увижу кого-то из этих парней, с кем или против кого я играю, в реальной жизни, я уверен, мы найдем общий язык. Может, возьмем по пивку и поговорим о доте. Но это не значит, что я в шутку в игре не назову их псами.

Заявление Solo

Алексей Solo Березин не остался в стороне от конфликта, но выступил с более жёсткой позицией. Он заявил, что не поедет на Epicenter, пока Valve не подключится к разрешению ситуации и не выскажет свою точку зрения о расистских высказываниях игроков. Он выступает за создание конкретных правил, чтобы всех наказывали в одинаковой мере. Сейчас Valve, Ceb и Solo совместно работают над разработкой долгосрочного решения проблемы.

Solo откажется от участия в EPICENTER, если Valve не прояснит ситуацию с Ceb

Solo, Ceb и Valve обсудили скандал с участием французского игрока

· Valve и последовательность haha. — Это ультимативная проверка последовательности.



· Больше всего в этой ситуации меня, как любителя истории, волнует, что он назвал их собаками из стран третьего мира. Ну чувак, все же знают, что Россия — это второй мир.



· Что такое с оффлейнерами чемпионов TI и тем, что они говорят всякое дерьмо про русских. Честно говоря, то, что сказал MC, было намного хуже, но не важно. Kuku просто повторил то, что Skem сказал в официалке, а TNC попытались соврать насчет этого. Как мне кажется, OG нужно выпустить официальное заявление и как-то наказать Ceb, если он хочет посетить этот турнир.

· Господи Боже. Эта драма с расизмом лучше, чем последний сезон GOT.



· Честно говоря, я не думаю, что Kuku стоило банить. И Ceb не стоит. Но если Valve решат придерживаться одного направления, они должны и Ceb на Epicenter забанить. Но это вряд ли произойдет. Да и большой папочка Китай не замешан в этой ситуации.



· Valve проверяют, сколько там русские потратили на Battle Pass.



· Я не поеду на EPICENTER, пока расизм не прекратится!



· А можно тогда этого Oliver из Infamous тоже забанить? — Люди понятия не имеют, сколько расизма в игроках из Южной Америки. Это просто банка с червями, которую Valve не хотят открывать. Каждый день кто-то будет делать скрины с пабов и ныть, чтобы кого-нибудь забанили.



· Мне кажется, что многие воспринимают этот пост как просьбу о бане или наказании, но это просто просьба о справедливости. Могут Valve уже создать какие-то правила насчет расизма? Почему кого-то наказывают, а кого-то нет? Мне жаль Kuku, не столько потому что его просто наказали за его слова, а потому что у него не было достаточно денег и власти, чтобы избежать этого.

Попытка подставить Ramzes

Ещё одна показательная ситуация на Reddit. Реддиторы уже дважды пытались подставить Ramzes. первый раз они подняли скриншот четырехлетней давности, где Роман действительно оскорбляет Sonneiko. Вторая ситуация — более сложная. Один из пользователей Reddit через несколько часов после заявления Solo опубликовал клипы стрима своего знакомого, на котором Ramzes оскорбляет другого игрока, называя его «недочеловеком из страны пятого мира». В доказательство того, что это именно игрок VP он приводит клип, где слышно его голос, а также ссылается на утверждение других про-игроков. Как позже заявил Роман Дворянкин, голос действительно принадлежит Роману, однако он был записан на каком-то из стримов, а во время паба включили запись. А сами оскорбления были не произнесены, а написаны в чат. Позже и сами реддиторы нашли несколько доказательств тому, что этот аккаунт не может принадлежать Роману.

· Вот вам немного правды: если твой знакомый делает это — это нормально. Если кто-то еще делает это (особенно против тебя) — это тяжкий грех.



· А почему ты не показываешь ID матча? Может, потому что он был в 2015 году, когда Ramzes было 15 лет и он не играл в VP? Типичный «какнасчетизм». Ты пытаешься перевести тему с Себ, сравнивая поведение школьника с 27-летным мужчиной. Это жалко.



· Если Себ забанят за то, что он сказал, тогда такое же наказание нужно дать и Ramzes.



· Смысл в чем. Solo мог просто озвучить, что то, что сделал Себ — это нехорошо. Но вместо этого ему пришлось действовать и занять высокую моральную позицию, требуя наказания от Valve, иначе он пропустит турнир. Давайте посмотрим, готов ли он требовать наказания для своего тиммейта и бойкотировать VP, пока Ramzes, по его словам, не настигнет «справедливость».

Так сообщество само себя разорвёт. Практически каждый игрок в доту говорил в пабе что-то, о чём стоит пожалеть.

· Я не поеду на Epicenter, пока Valve не выскажется по этому поводу. Не то чтобы у меня были планы туда ехать, но теперь я не поеду в качестве протеста.



· Я обещаю, что больше такого не произойдет. Ненадолго. Может, до завтра на одном из смурфов. Или сегодня. Или, может быть, я делаю это сейчас. Не обещай того, чего скорее всего сдержать не можешь. Ситуация с Себ — это пример того, как обе стороны вели себя нелицеприятно и безответственно.



· Когда на этом аккаунте играли паб, у VP была игра против Winstrike.



· Типичный предвзятый реддит. Когда дело было в Себе, в посте о том, что он использовал расистские оскорбления, писали «это нормально, просто он так горит за игру, он же хороший человек». Оригинальная ветка едва получила пару плюсов. А когда это пост про Ramzes, неподтвержденный фейковый пост, у него сразу сотни плюсов и золото.



· Я не собираюсь говорить, что это Ramzes, но я могу понять, почему люди подумали об этом. Кроме голосового чата. Ramzes очень похоже флеймил Pajkatt и говорил, какой он никудышный, раз ничего не выиграл. И этот таинственный парень оскорблял также.



· Если он использовал записанный голос Ramzes, то не сложно понять, почему автор того поста ошибся. Его обвел вокруг пальца хороший мошенник.

NiP и долги

Только сообщество разобралось с драмой с расизмом, разгорелся ещё один конфликт. Бывший тренер NiP Аарон Clairvoyance Ким обвинил организацию в том, что она должна ему до $ 17 тыс., а также опубликовал большое письмо к команде, в котором рассказал, как оскорбительно Питер PPD Дагер общался с ним и с командой. В общей сложности клуб задолжал ему зарплату за два месяца (один тестового периода, второй работы без контракта), а также обещанный на словах процент с призовых на майноре. Через несколько часов на его заявление ответило руководство NiP, которое объяснило, что доказательств этих обещаний у Кима нет, а с предложенной более низкой ставкой процентов он был категорически не согласен. В итоге команда пожелала прекратить с ним сотрудничество и не выплачивать часть призового с DotaPit из-за отсутствия подписанных документов. А зарплату они не могли выплатить, потому что Ким продолжал вписывать в счёт требуемые 7,5%. Сейчас конфликт решён, а NiP даже согласились не подавать на бывшего тренера в суд за шантаж и разглашение конфиденциальной информации.

«Они ясно дали мне понять, что не будут платить за мою работу» Бывший тренер NiP по Dota 2 Аарон Clairvoyance Ким написал жёсткое письмо к PPD и заявил, что организация должна ему больше $ 10 тыс.

· Я надеюсь, тебе заплатят, но твой стиль письма — это слишком. Почему ты пишешь так, как будто ты видел, как NiP кого-то убивают, а потом прячут тело?



· На будущее людям, которые будут пытаться повлиять на общественное мнение. Вы должны знать, что ваши аргументы будут намного более убедительными, если их не похоронят под параграфами ерунды.



· Черт подери. да. Я знаю, что Clair прав. Я имел дело с людьми, о которых он говорит, и они мудилы, но я не могу понять, о чем именно говорит Clair, не прочитав чертову новеллу. Он самый худший писатель, которого я только видел. Давай уже к делу.

· Вот о чем этот пост. 1. NiP должны ему зарплату за два месяца. 2. NiP также должны ему процент от призовых на майноре, основываясь на устном соглашении. 3. PPD грубый и требовательный. 1 — похоже на правду. 2 — похоже на правду, но не так определенно. 3 — это возможно, но, честно, с тем, с какими преувеличениями он все это написал, это сложно воспринимать серьезно.



· Это так сложно читать. Я прав, что это очередной пример «Мы профессионалы в киберспорте, в миллионом бизнесе, мы слишком круты для контрактов»?



· Понятия не имею, кто тут прав, а кто виноват, но этот парень выбрал ужасный способ сделать, что бы он ни пытался сделать. Предложения по типу «Я человек, который всегда *дальше вставить что-то хорошее о себе*» — не работают, извини. Никто не должен тебе верить. Нас волнуют факты, а не то, что ты думаешь о себе. Мне, конечно, жаль, что ты прошел через все это дерьмо, но это не важно. Создается ощущение, что ты давишь на жалость.



· Интересно, что произошло между Кимом и PPD. NiP говорят, что ppd хотел, чтобы этот парень остался, хотя остальные игроки были против. Почему тогда Ким не доверял ppd? Ким просто убил свою собственную карьеру и легчайшие деньги с TI в этом году, раз NiP уже точно туда едут.

Clairvoyance использовал реддит-драму, это было не очень эффективно. NiP использовали Lotus Orb, это было эффективно.

· Пытался спрятать свои воображаемые 7,5% в том же счете, что и зарплату. В своей стене текста он отмечал, что NiP отказывались платить и 7,5%, и зарплату, хотя на самом деле они не могли оплатить этот счет, потому что этот тролль пытался заставить их отдать воображаемые 7,5%.



· И никто не собирается обсуждать, что они признали, что заставили его работать целый месяц без контракта, прежде чем принимать решение о новых условиях? Разве не весь смысл этой драмы в том, что Clair пытался договориться об условиях, а NiP его избегали, а ppd сказал только что-то одно? Я не понимаю, почему игроки не избавились от него, если они не хотели с ним работать? Разве не для этого придуман тестовый период? И люди действительно думали, что он будет рвать для них задницу на работе, когда он даже не знает, заплатят ли ему?

Патч 7.22

А пока все ругались, вышел патч 7.22. Главный изменение стало добавление 24 новых аганимов, так что теперь этот предмет можно купить на любого персонажа. Кроме того, теперь за 2000 золота он станет просто усилением и не будет занимать места в инвентаре. Аганим теперь есть даже у Рошана! Артефакт с 50% вероятностью выпадает из третьего Рошана и точно находится в инвентаре у четвёртого. Ну и, конечно же, огромное количество больших и небольших балансных изменений.

В Dota 2 вышел патч 7.22. Mars и Io добавили в Captains Mode

Теперь Aghanim есть даже у Рошана. Главные изменения патча 7.22 в Dota 2 Посохи для каждого героя, ослабление Drow Ranger и попытка сделать жизнь саппортов еще веселее.

· И что теперь должен превращать Chen? — MMR игрока из +25 в -25.



· Сами по себе изменения Chen интересны. Бафф скорости передвижения на крипов — это серьезно. — И пассивный хил, усиление хила делают Hand of God еще сильнее. Сложите это с Mek, Greaves, Urn и дальше.



· Обломали WR без причин. Теперь нужно получить 25 уровень, чтобы получить достойный ультимейт. Бонус к скорости передвижения и заряды Windrun, это, может и хорошо. WR — Суперсоник!



· Marksmanship больше не убивает древних крипов с одного удара. Теперь пробивает только базовую броню, а не все. Храни вас бог, Valve. — Мне нравится. Это справедливое изменение и не полностью уничтожает героя. — Тот факт, что MMship пробивает только базовую броню, значит, что Drow теперь просто щекочет, особенно теперь, когда она не может так быстро фармить, так что у нее будет меньше денег. Это серьезный нерф.



· Дождаться не могу, когда увижу Quill Spray с кулдауном в 72 секунды. — А теперь представь на его месте WK.



· Чет подери, Valve изменили всю динамику игры за 3 месяца до TI. Я хочу поцеловать IceFrog.



· Аганим на Grimstorke — твой керри — это теперь мой керри, но он быстрее, в bkb и наносит больше урона. Звучит как что-то сумасшедшее. Скопировать вражеского керри и направить его на вражеского саппорта, у которого больше не будет вариантов, кроме как попытаться спрятаться.



· Reflection больше не работает на илюзии. — Это бафф или нерф? Я не знаю, почему они нерфили TB, но мне кажется, это значит, что теперь ты сможешь найти реального героя среди иллюзий? — Это просто бафф для деревянных компьютеров.



· Icefrog там обкурился, когда дал аганим третьему Рошану.

Билеты на TI9

За драмами все успели забыть, но на прошедшей неделе Valve продавала билеты на TI9. Мало того что они показались многим слишком дорогими, их ещё и оказалось практически невозможно купить. В Китае их смели за минуту, в остальном мире они закончились через 20 минут стояния в электронной очереди. И, конечно же, они тут же появились на сайтах у перекупщиков. Не помогли даже коды раннего доступа.

Деньги на бочку. Билеты на TI9 — это действительно так дорого? Сравниваем цены на билеты главного турнира по Dota 2 с крупнейшими мировыми спортивными соревнованиями.

· Господи, какие неоправданно высокие цены на билеты на выходные.



· Почему люди удивлены, что билеты стали дороже? Большой рынок с запросами на более крутую арену в более дорогом городе, чем Сиэттл и Ванкувер. Конечно, билеты будут дороже. Так работает любое дерьмо. И их точно так же распродадут.



· Это практически в два раза больше, чем на TI8. Не знаю, стали ли цены выше из-за стоимости аренды арены или они просто ждут толпу из-за китайского населения и это все для того, чтобы заработать больше денег.



· Valve лучше бы отменить эти билеты или вроде того.



· Valve не могут отменить билеты, так как их уже продали. Или продали какому-то ни в чем не виноватому парню, который потратил 1-2 тысячи долларов на билет. Если они его отменят, то пострадает этот парень, а не перекупщик. — Позволю себе не согласиться. Ты заслужил наказания, если ты купил билет у мошенников.



· Получается, ты терял время, вводя код доступа, пока мошенники избежали этого при помощи манипуляции с url? — Да, они знали короткую дорогу, так что смогли купить раньше большинства людей.



· Для тех, кто не понимает китайский, тут у парня в продаже 7029 билетов. Интересно, сколько там мест на стадионе, но гугл говорит 18 тыс. Учитывая 3 пака — это 54 тыс билетов. И у них на руках 13% всех билетов? Это абсурд. — И это только один парень. Вероятно, таких групп 5-6, а это больше 70% билетов.

Многие из этих сайтов работают совместно с перекупщиками. И поэтому Valve было так сложно найти распространителя билетов.

· Честно, Valve, это дерьмо по всем статьям. Сначала китайские билеты продали за две секунды, потом этот рандом на Universe, потому что очереди было плевать, кто сколько в ней стоял до этого. И я как-то не уверен, что достаточно настоящих покупателей приобрели билеты, а не все это ушло перекупам.



· Я ждал этого TI целый год, 7 месяцев работал над костюмом, еще два впереди. И теперь у меня даже нет билета, чтобы попасть на турнир, несмотря на 6 друзей с кодами раннего доступа. На компе я стоял в очереди за 4 часа до старта, она так и не продвинулась дальше 20%. На телефоне я стоял в очереди 20 минут и линия заполнилась. Но даже так она не перенаправила меня на страницу покупки. Я работаю над лучшим косплеем в моей жизни и хотел показать его всем на турнире, но, кажется, этого не произойдет.



· Ничего нового. Я помню, как отчаянно пытался купить билеты на киевский мажор, но сайт упал на три часа. Обнаружил, что билеты распроданы до старта онлайн-продаж, потому что местные могли просто прийти в окошко и купить их там столько, сколько захотят.



· К черту TI9. Коплю на TI10.

Арт недели

Любовь бывает разная.

Целая коллекция артов по мотивам первого сундука Battle Pass к TI9.