Maybe может на всех героях. 20 фактов о финалах и финалистах ESL One

Через несколько часов в Бирмингеме стартует финальный день ESL One. Это не DPC-турнир, здесь не разыгрывают миллионы долларов, но уровень конкуренции и новый патч сделали его одним из самых зрелищных чемпионатов за последнее время. К сожалению, Gambit не удалось пробиться в финальную тройку. Однако это не значит, что заключительный день ESL будет скучным. Рассказываем вам 20 фактах о финалистах и финалах чемпионата.

5 фактов о Team Secret

1. Team Secret играла уже в пяти финалах турниров серии ESL One. Трижды команда Клемента Puppey Иванова одержала победу. Последний раз кубок ESL Secret подняла на ESL One Katowice 2019.



2. За последний год Team Secret выиграла 8 из 14 карт против PSG.LGD. Последняя их встреча на групповой стадии ESL завершилась ничьей.



3. 1 карта Team Secret против Alliance завершилась с преимуществом в 82,7 тысячи по золоту. Это третий результат в истории Dota 2. В матче со второго места тоже участвовала Team Secret. Когда команда играла против Natus Vincere, а преимущество победителя составило больше 88 тыс. по золоту.



4. За 17 матчей Zai сыграл на 11 героях. Среди них хардовые Pugna, Pudge, Earth Spirit и Winter Wyvern. Чаще всего Puppey брал ему Pangolier, Tidehunter и Mars — по три раза каждого.



5. На этом турнире Nisha дважды проигрывал только на одном герое. И что удивительно, это Morphling. Первый раз он уступил в первой карте против EG, затем во второй против TNC.

5 фактов о Evil Geniuses

1. EG не первый раз в сезоне выходит в финал международного турнира. В феврале «злые гении» сыграли в гранд-финале MDL Macau 2019. Правда, тогда они выступали в неполном составе, турнир пропустил Sumail.



2. Evil Geniuses ни разу в истории тега не выигрывали турниры серии ESL One. При этом все игроки, кроме Sumail, побеждали на ESL в составах других команд: Arteezy и s4 с Team Secret, а Fly и Cr1t — с OG.

3. В 8 матчах из 15 Sumail сделал больше 10 убийств. Во второй карте против PSG.LGD на групповой стадии на его счету было 19 киллов. Первый раз в этом матче он умер на 20-ой минуте со статистикой 17-0.



4. Во второй карте против Alliance Fly на Abbadon сделал 37 ассистов. Игра длилась всего 35 минут. При этом саппорт EG успел еще и умереть 10 раз. До мирового рекорда ему не хватило 3 ассиста, правда, та игра длилась почти полтора часа.



5. Во второй карте против LGD Arteezy на 30 минуте добил 450 крипов. Это шестой результат для LAN-финалов в истории доты и первый — для Naga Siren.

5 фактов о PSG.LGD

1. До финального дня турнира Maybe дважды сыграл только на одном герое — Storm Spirit. В остальных матчах он играл на разных персонажах, включая мидового Mars.



2. За сезон LGD ни разу не выходила в финал крупного международного турнира. Дважды команда останавливалась на 3 месте, дважды — на четвертом. А в финалах турниров серии ESL тег LGD не участвовал ни разу.



3. LGD — единственная команда, которая на турнире сыграла с Techies. И проиграла. Это была вторая карту против Team Secret на групповой стадии. На Минере играл Fy.



4. LGD на групповой стадии проиграли только одну серию — против Alliance. Шведская команда в итоге заняла последнее место в группе и не выиграла больше ни одной карты.



5. xNova — один из самых миролюбивых игроков на турнире. В среднем он делает чуть больше 2 убийств за игру. 3 игры за чемпионат он вообще никого не убивал. Зато по среднему количеству смертей занимает второе место — сразу после Taiga из Alliance.

5 фактов о турнире

1. Топ-4 команды турнира начали выступление с группы B. Команды из группы А в плей-офф не выиграли ни одной серии.

2. За турнир команды купили 93 Aghanim's Scepter. Самый быстрый — 17 минут 9 секунд от Miracle на Invoker. Самый долгий — 55 минут 47 секунд на Ancient Apparition от Dy.



3. Несмотря на вылет с турнира, Daxak все еще занимает первое место по KDA среди игроков на LAN-финале с показателем 9,5. У ближайшего преследователя, Nisha, только 6,65.



4. До финального дня команды пикнули 113 героев. Нетронутыми остались Chaos Knight, Clinkz, Huskar и Windranger.



5. Всего два убийства за карту от Team Secret против TNC — это не рекорд турнира. Во второй карте против Gambit Keen Gaming успели убить только одного персонажа соперников.

Финал нижней сетки ESL One Birmingham стартует в 14:00 по московскому времени. За выход в гранд-финал сыграют Team Secret и PSG.LGD. Победитель этого матча в заключительной встрече турнира сразится с Evil Geniuses.