Gambit Esports на ESL One

Gambit приехала на ESL One в Бирмингем в качестве замены Virtus.pro. И если до турнира зрители огорчались, что не увидят самый топовый из возможных составов команд, то уже на самом чемпионате сомнения развеялись. Gambit показала отличную борьбу, выбила с турнира Liquid и VG и даже немного поборолась против Secret. Осталось сохранить и улучшить эту форму к EPICENTER.

· Immersion играл как сумасшедший. Надеюсь, это не очередная Winstrike-ситуация, когда команда выглядит невероятно круто, а потом просто умирает. Потому что это кажется реальной проблемой для тир-2 СНГ-команд последние пару лет.



· Проблема в том, что Gаmbit показывают эту игру на не-DPC турнире. И теперь ES от Immersion будут банить, к лучшему это или к худшему.

· И вот серия против Liquid уже не кажется такой плохой. Жаль, что это не DPC-турнир. Gambit бы набрали немного очков.



· С Gambit нужно считаться. Учитывая, что Gаmbit и TNC вышли на пик формы в нужное время, EHOME вернули Faith_Bian, а RNG отлично показывают себя в китайских квалификациях, во время Epicenter и Starladder в таблице DPC могут произойти серьезные изменения. Даже у Alliance есть шанс далеко зайти. OG и Keen уже должны побаиваться. Одни не в лучшей форме, а другие даже не будут играть на мэйджоре и майноре.



· Без хейта и всего. Я люблю хорошую доту, но как же я чертовски люблю, когда тир-1 команды проигрывают со своими сигнатурными чизовыми стратами. G fking G Gambit!

Gambit выиграли 1 и 3 игру с фантастическим тимплеем, а все поливают дерьмом Liquid. Я фанат Liquid, но проявите немного уважения к Gambit, они хорошо играли.

· Gambit так слабы против Secret из-за большого разрыва по уровню макро. Как говорил Ramzes, Secret просто боги в этом, а у Gambit это самая слабая сторона. Если игра не идет так, как они хотят, они практически никогда не возвращаются в игру.



· Кому-то еще жаль Gambit из-за того, что они так часто проигрывают Secret?

Team Secret — чемпионы ESL One

Team Secret снова не остановить. Команда Клемента Puppey Иванова хоть и начала турнир невнятно, но смогла быстро вернуться в форму, дойти до финала по нижней сетке и одержать очередную победу. Капитан за такие результаты получил сертификат на покупку Мерседеса как MVP турнира.

· Если бы Secret сыграли 0-4 в первый день, они оказались бы под угрозой вылета перед плей-офф. Но хорошие ребята из LGD пикнули Techies, чтобы оставить Secret на турнире.



· Secret знают, что большинство игр OG выигрывают, когда Ana набирает жир. Каждый матч, который они сыграли друг против друга в этом сезоне, выглядел очень просто для Secret. Надеюсь, Secret удержат эту волну до TI. Я фанат OG, но на них на TI я не надеюсь, разве что они не покажут какую-то магию на Epicenter. На этом TI я жду просто хорошую доту.



· Secret делают то, на что не способны другие команды. Я бы не сказал, что они выглядят «отлично». Их ранняя стадия и положение в середине игры были очень плохи. Им понадобилось немного помощи от Gambit, чтобы вернуться в игру. И это опасно в Secret. Если ты один раз облажался, ты просто смотришь, как закинул огромное преимущество.



· Две вещи, которыми выделяются Secret, когда они в форме. 1) Идеальная позиционка. Ты никогда не увидишь от них плохой драки, потому что кто-то пересек границы. 2) Я не знаю как, но они так эффективно используют жадные драфты. Они так быстро создают золото и подбираются к своим таймингам, когда другая команда чувствует себя беззащитно.



· Этот пик WW только показывает, как ценен Zai в драфтах Puppey. Ни один другой про-оффлейнер сейчас не сыграл был так гладенько, если бы ему дали даже такого диковинного героя для сложной.

Team Secret в полном составе в этом сезоне всегда в топ-4 любого турнира, куда они приезжают. Потрясающее постоянство. Надеюсь, оно продлится до TI9 и после него они будут играть вместе.

· А были времена, когда все говорили, что MidOne лучший только в SEA, Yapzor был Yaptard, Zai играл в Kaipi, карьера Puppey была окончена, а Nisha играл в Пингвинах.



· Secret доминируют сильнее, чем Liquid перед TI7. Если они выиграют TI, я думаю, это будет лучший сезон в истории профессиональных команд. Особенно если они хорошо отыграют следующий мэйджор.

EG и холдинг PEAK6

В середине недели где-то во время турнирных игр стало известно, что Evil Geniuses перестала быть последней из крупнейших независимых организаций в американском регионе. Теперь с ними сотрудничает холдинг PEAK6, который назначил собственного CEO. Фил Арам останется в организации на прежней должности операционного директора. Обещают, что для команды по Dota 2 все будет только к лучшему.

· PEAK3 было бы более подходящее название.



· Посмотрел на холдинг PEAK6, и заметит тот факт, что они родительская компания Apex Clearing (потеряли Robinhood как клиента в прошлом году), кажется, это конец. Но если только на половину в шутку, то у них серьезные хэджи, но EG для них — это компания-расходник, так что они легко могут пойти по пути CoL (потерять идентичность бренда) или OpTic (оказаться убитыми и разорванными на части) по желанию новых владельцев.



· Я как-то одновременно рад и расстроен. Потому что все эти инвесторские деньги нужны, чтобы держаться на плаву, но положиться на них нельзя, потому что они делают, что хотят, и могут сломать основы идентичности EG. Я буду скучать по их независимости, потому что они были одной из немногих оставшихся.



· Предположительно, новые владельцы будут искать способы отбить инвестиции. Так что будущие контракты могут требовать от сотрудников более активной деятельности вроде стриминга или промо-инветов. — Кто-то сказал «стрим Arteezy»?



· Корпорация выкупает маленькую компанию на очень нишевом рынке и не имеет к ней почти никакого отношения. Есть где-то 5% шанс, что это будет полезно для дота-команды.



· Ребята, у которых были доли в команде, должно быть, получили хорошие деньги. Удивлюсь, если это менее чем семизначная сумма.

Решаффл в J.Storm

Кто-то кубки домой увозит, кто-то деньги считает, а кто-то снова решаффлится. J.Storm отправила на скамейку March и Bryle, а вместо них взяла Nine и Demon, который не так давно с грустью заканчивал профессиональную карьеру. Правда, дебют команды не удался — J.Storm в финале уступили Infamous и не смогли пройти квалификацию на турнир от WePlay!

· Если Джимми попадет на TI, то Redbull снова будет его спонсировать.



· Джимми в текущем году. Ууф. — Люди то же самое говорили перед TI4. Проявите уважение, он одна из легенд игры.



· Разве Demon не завязал с соревновательной дотой? Хоть какой-то игрок в доту на самом деле закончил карьеру? — Завершение карьеры — это просто цифры.



· Почему March ушел в инактив? Грустно видеть бывших корейских богов MVP в таком положении.



· QO, Forev и Febby тоже без команды. Вы знаете, что случится.



· Рад видеть, что Nine дали еще один шанс в (сравнительно) достойной команде. Думаю, у него самое большое количество киллов в среднем за игру среди про-игроков.



· Я просто хочу снова увидеть Uni и Fear в одной команде.

Изменение героев, а не аганимов

Прошлая неделя на Reddit началась с возмущений. Игроки были недовольны вышедшим балансным патчем 7.22b. И все из-за двух изменений — Dark Willow и Clinkz. Добавленные им аганимы сделали их слишком сильными, однако разработчики решили не изменять действие предмета, а ослабить самих персонажей. И такое происходит не впервые.

· Какому-то идиоту-сотруднику Valve надавали в турбо. Конечно, лучше понерфить Willow и с аганимом, и без него. Я с удовольствием играл на саппорте-Willow с талантом на gpm, но теперь меня это просто убивает.



· Я не понимаю, зачем ее вообще было нерфить. Аганим дал ей совсем небольшой подъем по винрейту и это очень ситуативно. Скорее всего, в долгосрочной перспективе он бы не изменил то, как играют на этом герое. А просто из-за нескольких постов на реддите она выглядела имбой на кор-позиции, так что они пошли и занерфили ее. Хотя на самом деле небольшого нерфа таланта на 25 уровне было бы вполне достаточно, чтобы решить конкретную проблему не затрагивая ее жизнеспособности как саппорта.



· Балансный герой. Добавляем аганим. Герой становится имбаласным. Решение? Понерфить героя! Что за идиотизм?



· Clock на четверке слишком силен -> нерфить коги 50 раз -> Clock в сложной неиграбелен следующие 200 лет. surprised_pikachu. Подобные истории и с другими героями, особенно Naga (понерфили Ensnare для саппорта-Naga, из-за чего кор-Naga стала еще большим мусором на долгое время). Уже должно быть очевидно, что когда героя начинают абузить благодаря какой-то сильной черте, нерф чего-то, кроме этой черты, делает героя еще более зависимым от нее ценой разнообразия.

· То же самое случилось с Meepo. Ему переработали E и он стал имбой, а потом по какой-то причине ему понерфили Poof, потому прирост опыта на клонах, единственной вещи, которую может делать Meepo. Что за дерьмо?



· Добро пожаловать в клуб. У Luna появилась поломанная аура в 7.20. И вместо отката изменений они занерфили его в землю. Теперь она не играбельная в качестве керри, если только ты не поставишь ее в пару с Io, героем, на котором не играет 99% игроков. Получается, Luna как райткликер умерла через 2 недели после 7.20. Но баффнуть они ее не могут из-за Io, а откатить изменения ауры они не хотят.



· Еще один пример. Добавить поломанный талант на 25 уровне на Sunder, а потом понерфить саму способность вместо того, чтобы изменил талант. Теперь его даже один раз использовать невозможно, так что этот кулдаун на 5 секунд не имеет значения

Арт недели

Артем Shestirukiy Хухро изобразил героев Dota 2 так, как их называют в русскоязычном сообществе. Понравилось даже реддиторам, хотя пришлось объяснять.