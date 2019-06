Без Sony и Electronic Arts. Расписание конференций на E3 2019

Еще задолго до старта E3 2019 было известно: Sony не поедет, а Electronic Arts откажется от лайв-выступления в угоду стриму. Одни готовятся к главным анонсам в 2020 году, другие в период реструктуризации маркетинговых департаментов пока не готовы выходить с размахом (да и нужен ли он?). Все это вовсе не означает, что будто скучно и неинтересно. На E3 всегда возможны сюрпризы, особенно когда их не ждешь.

Electronic Arts

Когда: 8 июня, 19:30 мск.



Что покажут: EA Play формально не считается частью E3. Но это не мешает компании организовать свой стрим за день до основных событий. Внимание разработчиков будет приковано к Apex Legends и второму сезону «королевской битвы», дополнениям для Battlefield 5 и The Sims 4, новым частям спортивных симуляторов FIFA и Madden NFL, а также показу игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order. По каждому из проектов отведут по 30 минут.



Где смотреть: Twitch, YouTube

Microsoft

Когда: 9 июня, 23:00 мск.



Что покажут: компания хоть немного, но уделит внимание консолям следующего поколения и новому функционалу Xbox. Например, облачному сервису xCloud и программе обратной совместимости. Инсайдер Брэд Самса утверждает, что основные детали и анонсы придержат до следующего года. На конференции устроят показ 14 игр от внутренних студий. Точный список неизвестен. Самса в своей публикации называл Gears 5, Halo Infinite и три совершенно новых франшизы.



Где смотреть: Twitch, YouTube

Bethesda

Когда: 10 июня, 3:30 мск.



Что покажут: DOOM Eternal, конечно же. Отель Figueroa уже увесили гигантскими плакатами. Пока что это самый крупный релиз компании в перспективе. Об остальном можно только догадываться. Точно не оставят без трейлера Wolfenstein: Youngblood, которая выходит 26 июля, и многопользовательские игры: Quake: Champions, The Elder Scrolls Online, Fallout 76 и The Elder Scrolls: Legends.



Где смотреть: Twitch, YouTube

Devolver Digital

Когда: 10 июня, 5:00 мск.



Что покажут: безумное шоу, которое частенько оказывается лучше любой другой конференции с анонсами. Может, много игр вам не покажут, зато повеселят от души.



Где смотреть: Twitch

PC Gaming Show

Когда: 10 июня, 20:00 мск



Что покажут: эксклюзивы для Epic Games Store и инди-игры разного калибра. Самый ожидаемый проект от Larian Studios. То ли Baldur’s Gate III, то ли Divinity: Original Sin 3. И да, это еще одно прекрасное шоу, которое покоряет за счет ведущих — Шона Плотта (в прошлом про-игрок в StarCraft: Brood War и комментатор, почитайте его историю) и Фрэнки Уорд (обворожительная ведущая чуть ли не всех киберспортивных соревнований последних лет). Те, кто знают английский, точно не пожалеют.



Где смотреть: Twitch, YouTube

Ubisoft

Когда: 10 июня, 23:00 мск.



Что покажут: в мае компания анонсировала тактический шутер Ghost Recon: Breakpoint. Выход запланирован на октябрь 2019, так что на конференции расскажут как можно больше о новом проекте Ubisoft Paris. Кроме того, компания представит новый контент для многопользовательских игр Rainbow Six Siege, The Division 2 и For Honor. Из неподтвержденного: анонс новой франшизы — Roller Champions (гандбол на роликах) и следующая часть Watch Dogs.



Где смотреть: Twitch, YouTube

Square Enix

Когда: 11 июня, 4:00 мск.



Что покажут: игру про Мстителей — Marvel's The Avengers. Пока можно только гадать, что именно приготовили разработчики. Над проектом работают две студии: Crystal Dynamics и Eidos Montreal. Вероятно, это будет не единственный анонс во вселенной. Еще одна подтвержденная игра конференции — Dying Light 2. Разработчики не прекращают рассказывать о новых локациях и делиться подробностями перед E3. Не исключено, что во время выступления назовут и дату выхода.



Где смотреть: официальный сайт

Nintendo

Когда: 11 июня, 19:00 мск.

Что покажут: вагон японских игр для портативной консоли Nintendo Switch. Компания уже пообещала показать Luigi's Mansion 3. Из вероятных появлений: Bayonetta 3 и ремейк The Legend of Zelda: Link’s Awakening.



Где смотреть: Twitch, YouTube

И это все?

Нет. По плану еще несколько конференций от AMD и Netflix. Одни будут презентовать новые компьютерные комплектующие, другие — игры по сериалам. Еще есть целый список игр, которые не привязаны к какой-либо конференции: Cyberpunk 2077, Borderlands 3, The Outer Worlds и три неанонсированные игры THQ Nordic. Потенциально студия FromSoftware может громыхнуть анонсом нового проекта. В его создании принимает участие писатель Джордж Мартин.