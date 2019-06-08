Что показала EA: уличный футбол в FIFA 20 и новый герой в Apex Legends

Electronic Arts перед игровой выставкой E3 2019 заставила всех поломать голову. Компания отказалась от конференции на мероприятии, но при этом проводит свой стрим за день до основных событий. Трансляция будет длиться 2,5 часа. Все темы ожидаемые. Никаких новых анонсов не предвидится. Обещаем несмешно шутить, не быть душными и отписывать все самое важное для тех, кто по каким-то причинам не может смотреть стрим в онлайне.

Эфирное расписание:

19:15 — предварительное шоу;

19:30 — Star Wars Jedi: Fallen Order;

20:00 — Apex Legends;

20:30 — Battlefield V;

21:00 — FIFA 20;

21:30 — Madden NFL;

22:00 — The Sims 4.

19:00 За пару часов до стрима EA анонсировала новый режим в FIFA 20. В игре появится уличный футбол. Пользователи смогут с нуля создать собственный аватар, кастомизировать персонажа по ходу прогресса, соревноваться в разных форматах (3 на 3 или 5 на 5) на улицах городов. Более подробно можно прочитать здесь.