Шансы еще есть. Сколько очков нужно СНГ-командам, чтобы попасть на TI9

12 июня в Киеве стартует последний майнор сезона — Starladder ImbaTV Minor. Команды будут сражаться за призовой фонд в $300 тыс. и сразу две путевки на московский мэйджор EPICENTER. Однако далеко не призовые волнуют многих участников последнего раунда рейтинговых турниров. В этом году сразу 12 команд получат прямые приглашения на The International по итогам сезона. В списке пока есть 4 вакантных места. Пока команды разбираются в патче, мы подсчитываем, какие результаты нужно показать представителям СНГ, чтобы досрочно бронировать билеты в Шанхай.

Gambit Esports

Для Gambit Esports это не первая поездка на турниры DPC-сезона. В их запасе 228 очков и одна попытка забраться в топ-12 глобального рейтинга. После выступления на майноре у EHOME, занимающей 12-е место до старта цикла, будет минимум 609 баллов. Любая сумма ниже этой автоматически отправляет Gambit в квалификации.



Топ 1-3: гарантированное попадание на The International. По расчетам Liquipedia, сейчас нижняя граница приглашения на TI составляет 1849 очков. Попадание в топ-3 мэйджора обеспечивает как минимум 2100 баллов, а это значит, что никакие другие расклады уже не помешают Gambit закрепиться в таблице.

Топ-4: практически гарантированное попадание на TI. За 4 место на EPICENTER можно получить 1350, что в сумме даст Gambit 1578 баллов. Это немного ниже текущей границы, но каждое попадание в топ-8 турнира команды, которая уже получила инвайт на TI, будет снижать эту планку. А значит вероятность этого очень велика.

Топ 5-6: достаточно большой, но не гарантированный шанс. При попадании в шестерку лучших Gambit будет иметь 1128 баллов. Неплохая сумма, но это меньше Keen Gaming, которых не будет на турнире. Соответственно, представителям СНГ можно пустить вперед только двух участников гонки. Кто и в каких случаях наберет больше 1128 очков?



· OG и TNC — если поднимутся выше 9 места (OG нужен 181 балл, TNC — 433. 9-12 место на турнире получает 150 очков, 7-8 место — 450 баллов);



· EHOME — если пройдет на мэйджор и попадет в топ-6 (EHOME необходимо набрать 540 очков);



· Alliance (279) и Mineski (246) — если отберутся на мэйджор и окажутся в топ-6 и выше (получат 900+ очков);



· Forward Gaming, paiN Gaming, RNG, Infamous — если попадут в топ-4 EPICENTER;



· Complexity Gaming, Team Anvorgesa, Winstrike Team — если пройдут на EPICENTER и поднимутся в топ-4.



Если три из этих команд пробьются достаточно высоко, то Gambit будет недостаточно и топ 5-6 на EPICENTER.



Топ 7-8: Если Gambit сможет забраться только на 7-8 строчку, то у нее в запасе будет всего 678 очков. Это меньше, чем текущее количество баллов в запасе у OG и TNC, а значит остается надеяться только на плохое выступление EHOME. Команда из Китая не преодолеет этот рубеж, только если займет на майноре 4 место или ниже. Уже за третью строчку на Starladder EHOME заработают 90 очков, что даст им в сумме 679. На один балл больше суммы Gambit.



Топ 9-16: заработанных баллов будет недостаточно, даже если другие претенденты полностью провалятся на последних турнирах.

Winstrike Team

Для Winstrike этот цикл рейтинговых турниров будет первым в сезоне. Поэтому команда начинает буквально с нуля. Первостепенная задача для нее — попадание в топ-2 майнора и проход на EPICENTER. И уже там состав сможет бороться за необходимые очки.



Топ 1-3: как и любой другой команде, попадание в топ-3 EPICENTER гарантирует Winstrike инвайт на TI.



Топ-4: 1350 баллов может хватить для автоматического попадания на The International, если фавориты оправдают ожидания и снова расхватают очки, понижая планку. Однако даже при таком раскладе не больше трех команд должны преодолеть эту отметку. Кто и в каком случае наберет 1350 баллов или больше?



· Complexity Gaming, Team Anvorgesa, Forward Gaming, paiN Gaming, RNG, Infamous, Alliance, Mineski, Gambit Esports — если попадут в топ-3 EPICENTER;



· EHOME, TNC — если займут топ 5-6 и выше;



· OG — если попадут в топ-8 EPICENTER.



Топ 5-6: попадание в шестерку лучших на мэйджоре даст Winstrike всего 900 очков. Это уже меньше, чем Keen Gaming и OG, значит, команда будет бороться только за последние два места под солнцем. То есть только одна команда должна набрать больше 900 очков по итогам последнего цикла турниров. Это могут быть:



· TNC и EHOME — если поднимутся выше 9 места на EPICENTER;



· Complexity Gaming, Team Anvorgesa, Forward Gaming, paiN Gaming, RNG, Infamous, Alliance, Mineski, Gambit Esports — если попадут в топ-4 EPICENTER.



Топ 7-16: недостаточно очков для попадания в список 12 лучших команд сезона. Если Winstrike займут 7-8 место, они заработают только 450 баллов.

У кого самые большие шансы на попадание на TI?

Безусловно, первые претенденты за место в топ-12 — OG. Чтобы преодолеть текущую нижнюю границу, им достаточно забраться в топ-6 EPICENTER. Восьмерка лучших позволит команде обогнать Keen Gaming. OG лишится инвайта, только если в топ-6 турнира попадут сразу 4 команды, которые сейчас находятся ниже в рейтинговой таблице.



TNC Predator, попадая в топ-6 EPICENTER, тоже практически гарантируют себе поездку на TI9. Топ 7-8 также поднимет их выше Keen Gaming (1146 баллов против 1140). В таком случае они могут пропустить вперед только OG и еще двух претендентов.



Чтобы обойти сумму в 1146 очков, претендентам из нижней части таблицы придется бороться за топ-4. Только Alliance сможет обойти TNC, заняв 5-6 место на EPICENTER — тогда у шведской команды будет 1179 баллов. Интересно, что топ 5-6 для Mineski даст сумму в 1146 балов. Есть ли у Valve правила для ничьих в рейтинговой системе?

Самая сложная задача стоит перед EHOME. Команда хоть сейчас и занимает 12 место в таблице, но для того, чтобы закрепиться в инвайтах, составу Чжана xiao8 Нина придется сначала попасть в топ-2 на майноре, а затем не пустить вперед претендентов: Gambit, Forward, RNG и других. Если EHOME не сможет пробиться на EPICENTER, им остается надеяться на непопадание Alliance, Mineski, Gambit, Forward и paiN в топ-6 и выше (в зависимости от итогового места EHOME на майноре).



А игрокам Keen Gaming, не прошедшим квалификацию на мэйджор и майнор, придется только нервно смотреть EPICENTER и болеть за фаворитов турнира, чтобы оставить за собой место в таблице. Однако по расчетам аналитиков, у китайской команды очень большие шансы попасть на TI даже без участия в финальном раунде рейтинговых турниров.

Хоть и EPICENTER, и Starladder уже ничего не решают для большинства топовых команд, даже эти турниры несут в себе немалую интригу. В Киеве и Москве каждая игра на вылет может разрушить чьи-то надежды на TI9. Потому что никто не хочет играть квалификации с всего одним слотом от региона.