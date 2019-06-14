Шахматная лихорадка. Dota Underlords — новая игра от создателей Dota 2

Valve не стала ждать августа и выпустила игру в бета-версии уже сейчас. И она даже немного отличается от Auto Chess.

В прошлом году все делали королевские битвы. В этом году у разработчиков новая гонка — Auto Chess. Пользовательская карта в Dota 2 произвела такой фурор, что бета-версию мобильной Auto Chess от Drodo скачали больше миллиона пользователей. Теперь свои «шахматы» появятся в League of Legends и Epic Games Store. В этот раз Valve не стала ждать, пока последний вагон покажет хвост, и решила запрыгнуть в локомотив на ходу.

13 июня разработчики выпустили Dota Underlords. Пока игра доступна обладателям Боевого пропуска The International 9, а приблизительно через неделю выйдет в открытый бета-тест. Мы опробовали новую версию Auto Chess и рассказываем, чем она отличается от оригинальной кастомки и существующей мобильной игры.

Не забывай свои корни

В основе игры ничего не изменилось. Это все то же поле 8 на 8, запас в 8 слотов, магазин с пятью фигурками на выбор, кнопки прокрутки и прокачки опыта. Геймплей тоже полностью повторяет пользовательскую игру — две армии сражаются в течение ограниченного времени, проигравший получает урон. Фигурки можно улучшать, вкадывать в них предметы и собирать в альянсы (так здесь называются классы и расы).



Valve остановилась где-то между классической графикой Dota 2 и рисованными персонажами. Модельки напоминают фигурки из игры с более четкими контурами и меньшим количеством деталей. А вот интерфейс сильно похож на Artifact и своим оформлением, и выбранной цветовой схемой. Оттуда же перекочевали и переведенные названия героев и предметов, так что если вам не по вкусу Дроу-лучница, то переключайтесь на английский язык. Но перевод тут явно лучше, чем алиэкспресовская адаптация мобильной игры от Drodo Studio.

Интерфейс

Представьте, что вы играете в мобильную игру, только на очень большом экране и мышкой. Именно так выглядит Dota Underlords. Судя по всему, компания не стала заморачиваться дизайнами для разных версий и отдала игрокам на PC ту же версию интерфейса, которая ждет нас на Android и IOS. На мониторах с большой диагональю после кастомки с множество мелких элементов все выглядит ну очень большим. Кроме «скамейки запасных», которая значительно уменьшилась и перешла на первый план.



С левой стороны экрана находится вся необходимая информацию о соперниках: количество золота, здоровья, уровень, победа или поражение в текущем раунде. Рамочками вокруг аватара обозначается наличие стрима. Голубой огонек — 5 побед, лиловый — 8, золотой — 10 и больше.



Слева у игрока есть три кнопки: синергии, количество нанесенного урона и предметы. Между ними можно переключаться в любой момент. Количество золота находится на кнопке магазина в нижнем правом углу. Информация о самом игроке располагается над полем боя.

В остальном — ничего не изменилось. То же поле, возможность переключаться между «площадями» игроков, как в Auto Chess Mobile от Drodo Studio. Кстати, о раундах с нейтралами теперь не предупреждают, за ними придется следить самостоятельно в верхнем правом углу.



Вместе с этим разработчики Dota Underlords постарались сделать интерфейс более дружелюбным. Герои, которых можно прокачать, подсвечиваются в магазине, а под их изображениями добавили индикаторы синергии.

Для их прокачки не нужно выставлять персонажей на поле — все произойдет автоматически. А если попробовать перенести фигурку на площадку, то игра покажет, с какими героями она связана синергиями. Если игрок поставил мало фигурок на поле, скамейка в прямом смысле слова поднимет панику, а поле будет светиться красным.

Система предметов

Самое главное отличие Dota Underlords от кастомки и мобильной игры от Drodo — измененная система предметов. Теперь они не выпадают напрямую из соперников. После раунда с нейтралами игроку предлагают на выбор три (или больше) предмета или артефакта. Если раунд против крипов проигран, то выбор сократится, а игроку покажут, каких возможностей он лишился.

В игре теперь есть два типа предметов, разделенных на несколько уровней силы. Первый — стандартные и известные игрокам артефакты. На стартовом уровне вам предложат обычные сапоги или перчатки, а выше — серьезные предметы вроде Shiva's Guard или BKB. Теперь их не нужно собирать по кусочками, молясь богу рандома. Айтемы предлагаются сразу в сборке. В первую очередь это связано с тем, что у героев теперь всего один слот под предметы. Поэтому не получится запаковать Phantom Assassin третьего уровня всеми возможными артефактами на урон и смотреть, как она вырезает всю вражескую команду.



Второй тип предметов, выпадающих после нейтралов, — специальные усиления. Большинство из них добавляют дополнительные способности разным альянсам. Например, элементали (Первородные в Underlords) могут распадаться на эйдалонов после смерти. Орки (Крепкие) получают дополнительное здоровье за каждого добитого героя соперника, а мехи (Изобретатели) после смерти взрываются и наносят урон вокруг себя.

Часть усилений касаются не героев, а самого игрового процесса. Один перк позволит увеличить выбор предметов после раунда нейтралов, другой — предоставит артефакты или героев в магазине более высокого уровня. В поздней стадии игрок может получить возможность поставить 11 фигурок на стол.

В окне выбора предметов вам подскажут, есть ли у вас в запасе или на поле фигурки нужных альянсов. В случае неудачного расклада всегда можно взять какой-то простой артефакт.



В Dota Underlords предметы не закреплены за определенным персонажем. Их можно перемещать между героями в любое время. Для этого стоит просто потянуть за изображение артефакта на боковой панели-рюкзака и перенести его на нужного персонажа.

Передвижение

Помните, как герои в кастомке бессмысленно скачут по полю в поисках подходящей жертвы? Теперь такого не будет. В Dota Underlords они бессмысленно ходят. У каждого персонажа есть скорость передвижения, которую можно поднять, используя сапог или Blink Dagger.



Но не все герои будут пешком добираться до соперников. Убийцы все также прыгают за спины. Bounty Hunter, например, для этого уходит в невидимость, а QoP использует анимацию своего блинка. Впрочем, это минорное изменение не исправило все косяки искусственного интеллекта, который заставляет фигурки безмозгло метаться по площадке.

Скорость игры

Когда Dota Auto Chess только собиралась попасть на мобильные платформы, у игроков возникал закономерный вопрос о продолжительности игры. 30-40 минут казались перебором. Valve постаралась ускорить процесс, сократив время фаз.



На подготовку к раунду теперь уходит всего 25 секунд, за которые придется совершить очень много действий, постоянно переключаясь между элементами интерфейса. Продолжительность раунда с нейтралами зависит от силы крипов: в основном от 20 до 40 секунд. Фаза боя вместо 60 секунд теперь идет всего 30-40, и никто не сидит в ожидании, пока закончится один затяжной бой.

Новые альянсы, герои, способности

Впрочем, разработчики Dota Underlords не просто слепо перенесли все, что видели в кастомке DAC. С релизом в закрытой бете в игре появились несколько новых героев и альянс Одной крови. Герои этого класса получают 100% к урону с руки, когда умирает еще одно такое же существо. Пока что к альянсу отнесли Ogre Magi и новичка — Warlock.



Помимо альянса Одной крови, Warlock является Чернокнижником за одну монету. В качестве способности ему оставили «Слово теней» (Shadow Word), наносящее урон сопернику или восстанавливающее здоровье союзнику.

Альянс убийц пополнил Bloodseeker (Жнец крови) с оригинальной пассивкой. Каждую секунду он теряет 7% максимального запаса здоровья, но за это увеличивает свою скорость атаки. При убийстве соперника, Bloodseeker восстанавливает 35% максимального HP.

Среди «двоечек» в игре появился новый Воин, относящийся к Нежити, — Pudge. Естественно, он обладает Крюком, притягивает к себе дальнего соперника и заставляет союзников фокусить именно эту цель. Неплохое средство для борьбы против Магов или Охотников, которые прячут по углам своих самых сильных юнитов.

Собрать Элементалей (Первородных) теперь тоже станет попроще. К альянсу присоединился Arc Warden, который может создавать свою копию. При этом она имеет такую же способность и дублирует вложенный артефакт. Да, на поле их действительно может оказаться больше двух.

В Dota Underlords немного изменилась способность Друидов. Их все также проще прокачать, чем остальные классы, однако использовать нужно другую механику.

Охотники лишились дополнительного урона и возможности пробивать уклонение. Зато теперь у них есть шанс нанести три быстрых атаки. Судя по популярности этого альянса у стримеров и обычных игроков, способность получилась действительно мощной.



Стрелки (они же Дворфы в DAC) не увеличивают дальность атаки, а нападают на соперника с наименьшим количеством здоровья.

Щиты Рыцарей тоже подверглись изменению, и теперь для их активации нужна не молитва богу рандома, а еще несколько рыцарей рядом. От этого ими стало сложнее играть, особенно против композиций, которые быстро выносят несколько фигурок.

Тренировка против ботов

Если вы не чувствуете уверенности в своих способностях, то игра дает возможность попробовать силы против компьютерного игрока. В игре существует несколько вариантов сложности соперников. Там же можно опробовать механики разных синергий, не боясь потратить лишнее время.

Судя по меню, в скором времени в игре появится еще и обучение. Возможно, оно будет более понятным, чем 4 картинки, как в оригинальной Dota Auto Chess.

Новые проблемы

Всем понятно, что Dota Underlords выпускали в спешке. В затылок уже дышат Riot и Epic Games, а слитый ролик геймплея на фоне их анонсов выглядел совсем неубедительно. Поэтому нет ничего удивительного, что тестировать игру на неудобство и баги придется именно нам.

В первую очередь, нарекания вызывает магазин фигурок, который закрывает весь экран. Понятно, что это издержки мобильного интерфейса, в котором игрокам даже с небольшими девайсами нужно попадать по портретам персонажей. Но на компьютерном экране это выглядит слишком громоздко. К тому же, исключает возможность взаимодействия с площадкой при открытом магазине. Например, нельзя быстро поставить фигурку на поле, чтобы освободить место на скамейке для покупки. Приходится постоянно открывать и закрывать панель, теряя время, которого и без того не слишком много.



При этом на поле ситуация противоположная — небольшие фигурки и элементы интерфейса перекрывают друг друга. Звездочки-уровни, панели здоровья и маны, слоты с артефактами — при плотном расположении героев один пятачок оказывается максимально забит информацией. А среди всего этого еще нужно переносить предметы и расставлять персонажей.

В начале и в конце фазы боя игроку показывают статистику. Перед сражением — никнейм соперника, его синергии и статистику встреч. После — количество урона, которое игрок получит от каждой фигурки. Когда фаза боя закончится, появится экран с информацией о золоте — сколько монет и за что именно получил игрок. Да, это все полезная информация, но на поздних раундах игры она как будто только отнимает лишнее время, которое пытались сэкономить более короткими раундами.

К тому же в открытой бете Dota Underlords выглядит пусто и невзрачно. Исчезли полюбившиеся курьеры (пока для них вообще нет места на поле). Герои не произносят фразы при покупке и после победы (хотя это кому-то может понравиться). Прокаченные фигурки лишь немного меняют свой облик и далеко не факт, что выбранный стиль графики позволит использовать крутые сеты из Dota 2. Самым вероятным способом кастомизации пока кажутся аватары и флаги игроков, стоящие по бокам поля сражения. Впрочем, на то она и закрытая бета, чтобы сейчас пожаловаться на все проблемы и смиренно ждать их решения.



Стоит ли покупать Battle Pass только ради Dota Underlords? Только если вы большой фанат жанра и не сможете неделю прожить без новых шашечек. Нового геймплея и чего-то оригинального игра практически не предлагает, бонусов участникам закрытого бета-теста никто не обещал, а визуально она выглядит сыровато. Зато явных багов и технических проблем еще не выявили, да и оптимизация пока не подводит даже в самых ожесточенных раундах.



С выходом в открытый бета-тест Dota Underlords появится на всех платформах (PC, iOS, Android), будет бесплатна, обзаведется матчейкингом и возможностью играть с друзьями. Так что если вам не принципиально, стоит подождать полную и отполированную версию.