«Узнав о моей глухоте, некоторые люди говорили, что я не должна играть»

Казалось бы, стримом Ewok на Twitch никого не удивишь. 13-летняя очаровательная девчушка играет в Fortnite, зарабатывает победы и не скрывает своего восторга и удивления, когда ей удается сделать крутой выстрел. Только через несколько минут просмотра трансляции начинаешь замечать странную деталь: на ней нет наушников. Затем приходит понимание, что девочка за это время не произнесла ни звука, а только активно жестикулировала, улыбалась, вскидывала руки от негодования и удивленно поднимала брови. Солей Уилер — одна из самых популярных стримеров Fortnite и участник благотворительного турнира Pro-Am. И она глухая.

Ewok начала увлекаться королевской битвой от Epic Games чуть больше года назад. В интервью Daily Moth она поделилась, что ей всегда нравились игры, которые зависят не только от мастерства исполнения, но и от стратегического мышления. Fortnite зацепила Солей еще и специальными настройками для глухих игроков. Девушка не слышит звуков шагов или выстрелов, она видит специальные значки на экране, которые указывают источник шума.



«Визуализатор звуков очень помог мне и позволил играть на одном уровне с другими игроками, хотя некоторых шумов до сих пор не хватает. В целом, это дает мне возможность достигать таких же результатов, как и другим игроками, если не лучше. Я компенсирую неспособность слышать чат перепиской и жестовым языком в видео. Fortnite впечатляет своей инклюзивностью для разных сообществ. Это одна из причин, по которой я так люблю эту игру», — объяснила Солей журналистам ESPN.



Все члены семьи Уилер — глухие и слабослышащие. Мама занимается воспитанием четверых детей, отец, Джозеф Уилер, преподает в школе для глухих штата Индиана. Там же учится и сама Солей. В начале учебного года, когда Ewok пошла в шестой класс, мистер Уилер заметил, что девочка сразу после уроков бежит за компьютер. Узнав чуть больше об игре, ее возможностях для общения и развития, он решил сделать дочери подарок — и подарил игровой PC. Солей, которая частенько зависала на Twitch, наблюдая за матчами других игроков, решила, что и сама попробует стримить.

Первые месяцы на ее трансляциях собиралось не больше пары десятков человек — большинство стримов проходили для 3-4 зрителей. Несмотря на описание канала, приходилось объяснять, что здесь не будет задушевных разговоров и комментариев по ходу игры. Солей в перерывах между матчами охотно отвечала в чате, но все равно встречалась со странной реакцией зрителей.

Чаще всего реакция на мою глухоту очень негативная, но бывает и наоборот, и я благодарна людям за это. Узнав о моей глухоте, некоторые люди говорили, что я не должна играть. Кто-то утверждал, что я все придумываю и притворяюсь, и кучу других глупостей. Мой ответ им прост: „Я глухая. Я горжусь своей индивидуальностью и я счастлива“.

Жизнь девочки-стримера шла своим чередом. Она приходила со школы, включала трансляцию на несколько часов, а затем отправлялась ко сну. В выходные удавалось задерживаться на стриме подольше, чтобы порадовать десяток зрителей и фолловеров. Но весной все изменилось.



7 марта Тимоти TimTheTatman Бетар проводил свою обычную трансляцию. Стример с 3,5 млн фолловеров в конце трансляции решил сделать доброе дело и захостить какой-то небольшой канал. Его внимание привлек заголовок «350+ побед, топ-100 США». Зайдя на стрим, Бетар был поражен — он увидел глухую девочку в смешной синей шапке, которая лихо расправлялась с соперниками. Чтобы порадовать подростка, он отправил своих зрителей в рейд на ее канал. За день клип с по-детски искренней реакцией Солей облетел все форумы. И не нужно никаких криков, чтобы почувствовать ее восторг.

10 марта зрителей на ее трансляцию привел еще один популярный стример — Тревор Mizkif. Восхищенный талантом девчушки, он поставил себе цель: «Организовать лучший день в ее жизни». Фанаты Mizkif не просто смотрели стрим Солей и писали ей комплименты, но и задаривали зрителей подписками. Буквально за пару дней канал Ewok собрал больше 2000 подписчиков и пробил отметку в 15 тыс. фолловеров.

Зрители приходили на канал посмотреть на диковинку — глухую девочку, которая играет в Fortnite. А оставались, потому что восторгались ее скиллом. В восьмом сезоне Солей попала в топ-5 США, намеревалась участвовать в отборочных на World Cup и могла набить десяток побед за стрим. В июне ее пригласили постримить вместе Тайлером Ninja Блевинсом и Беном DrLupo Лупо. И не зря, потому что эта юная особа не раз вытаскивала их задницы из беды и стала настоящим украшением трансляции.

Солей быстро стала знаменитостью в кругах Fortnite. Первой среди глухих игроков она оказалась участником Партнерской программы Twitch. Популярные игроки не только поддерживали девушку хостами, но и начали передавать ей видео-приветы. На странице в твиттере Ewok собирает десятки видео, где стримеры, неловко перебирая пальцами, передают ей приветы на языке жестов. А она гордится и благодарит каждого, кто взялся за это непростое дело.

Однако игра подарила ей не только популярность, но и очень необычного друга. Ее главным тиммейтом стал квотербек «Атланты Фэлконс» Курт Бэнкерт.



«Я начал играть в Fortnite около полутора лет назад, — рассказал Бэнкерт в интервью сайту поклонников команды. — У меня было несколько друзей, которые заявили, что я обязательно должен ее попробовать. Я всегда любил видеоигры, но никогда сильно не увлекался чем-то определенным. А это был неплохой способ поддерживать связь с друзьями, с которыми мы не так близки».



Спортсмен не просто увлекся самой игрой, но и стал завсегдатаем Twitch. Как в качестве стримера, так и зрителя. 7 марта он тоже смотрел трансляцию TimTheTatman и попал на канал Солей. Пораженный ее талантом он не придумал ничего другого, кроме как предложить ей сыграть вместе. Ewok не отказалась. С этого началась история одного из самых милых дуэтов в Fortnite.



Отец Солей, заметивший, как сильно подружились его дочь и Бэнкерт, решил помочь ребятам. Он предложил спортсмену научиться американскому языку жестов.

Я подумал, что это крутая возможность выйти из зоны комфорта, научиться чему-то новому и помочь Солей. И она также помогает мне. Вся ее семья очень открыта. Хотя бы кто-то из них говорит со мной каждый день. Мне может написать ее сестра, мама обязательно здоровается, когда мы общаемся в видеочате. Это очень чуткая дружба со всей семьей. Это настоящее удовольствие — узнать больше об этой семье, их жизни, и испытаниях, с которыми они сталкиваются.

Общаясь с помощью текстового чата и видеосвязи, Солей и Курт не раз стримили и играли вместе. Бэнкерт с удовольствие слушал советы одаренной девушки, а она каждый раз просила рассказать истории с профессиональных матчей и тренировок. Курт даже прислал ей в подарок футболку с его личным номером.

Конечно же, дружба таких разных игроков не прошла мимо Epic Games. Солей и Курта пригласили на благотворительный турнир Celebrity Pro-Am. Чемпионат пройдет 16 июня в Лос-Анджелесе, а соперниками Ewok и ее друга станут Ninja, DrLupo и другие знаменитости. И пока прочие участники будут общаться в голосовом чате, для Курта и Солей организуют планшеты с видеосвязью, чтобы они могли быстро переговариваться жестами.



«Для меня так много значит, что он прикладывает усилия, чтобы выучить мой язык. Это и его характер делают нашу дружбу особенной. И я надеюсь, что она продлится и после Pro-Am», — поделилась Солей с The Atlanta Journal-Constitution.



Солей уже приехала в Лос-Анджелес и наслаждается шоу и приемом Epic Games. Ее страница в твиттере тонет в фотографиях с неизменно улыбчивой Ewok с коллегами. К ней здесь относятся с особой заботой. Ее кумиры, за которыми год назад девочка следила на Twitch, подходят к ней и на языке жестов представляются и интересуются ее настроением. Смеясь и смущаясь, Солей отвечает им беглыми жестами. Она рада каждому, кто выучил хотя бы пару фраз на ее языке.

Организаторы предоставили ей переводчика, который будет находиться с девушкой на протяжении всего турнира. В твиттере она восхищается тем, с какой внимательностью здесь к ней отнеслись. Даже пригласили заранее на сцену, чтобы показать, как все устроено. Уже сегодня вечером она выступит перед залом «Форум» в Инглвуде в компании своего друга Курта Бэнкерта. Правда, она не услышит как гудит толпа, аплодируют зрители, а фанаты выкрикивают ее имя.



Но Солей не расстраивается — она приехала сюда не за этим. Здесь, на Pro-Am, она в первую очередь представляет сообщество глухих игроков. А заработанные деньги обязательно отправит фонд помощи слабослышащим.



«Мы такие же, как все остальные, но решаем проблемы другим путем — методом глухих. Это не сложно. Просто такова наша жизнь. Я надеюсь увидеть больше успешных глухих игроков в Fortnite и надеюсь показать миру, на что способны глухие люди. Я буду рада открыть эти двери для других игроков. Я мечтаю присоединиться к профессиональной команде или организации. Это еще и моя миссия, и когда я ее завершу, я покажу людям, что глухие могут не только играть, но и быть топовыми игроками».