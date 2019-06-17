«Наш подход убедил инвесторов вложить деньги в презентацию Power Point»

Две недели назад на форуме Reddit по Dota 2 появился анонс новой команды Reality Rift. В неё вошли игроки из Юго-Восточной Азии, в том числе kYxY и NutZ. И это было бы обычное представление клуба, если бы не одно но. Владельцами нового клуба являются двое выходцев из России с бэкграундом в бизнесе и финансах. Илья Власов и Илья Славин готовы использовать свой профессиональный опыт, чтобы иначе подойти к созданию команды. Мы поговорили с бизнесменами и узнали, что именно их не устраивает в мировом киберспорте и почему они взялись за развитие своей организации именно в Сингапуре.

«7 лет назад я переехал в Лондон и работаю трейдером финансовых деривативов»

— Прежде вы не светились в киберспортивном мире, в ваших резюме нет ничего, что близко связано с киберспортом. Что вас привело в эту индустрию?

И.В.: Мы известные киберспортсмены! В своё время я участвовал в турнире ESL по StarCraft II на $ 50 и прошёл два раунда! (Смеётся.) С киберспортом нас в первую очередь связывает любовь к играм, а в плане работы — наша команда. В остальном мы для этой индустрии новые люди. Постараемся использовать здравый смысл и корпоративный опыт, чтобы сделать киберспорт немного лучше.



И.С.: Я одно время играл в StarCraft и даже взял ранг Мастера. Но это было несколько лет назад. А так, история аналогична Илье. Мы познакомились больше 20 лет назад — тогда киберспорта-то ещё не было. И наша киберспортивная карьера началась с третьих «Героев», в которых мы играли вдвоём на даче.



И.В.: Ещё у нас был опыт организации своей команды по Counter-Strike, но это всё несерьёзно. Это скорее было социальным аспектом, чем соревновательным.



За киберспортом и сценой мы стали следить, когда познакомились с Dota 2. Это было года 4 назад. Игру показал мой коллега Максим во время нашей длительной командировки в Казахстан. Я быстро постиг мастерство под его руководством и обучил Илью! Он тоже достаточно быстро стал мастером игры на Ancient Apparition в миду.



Это одна из самых сложных и глубоких игр для понимания. Так что, когда мы начали в ней разбираться, смотреть, она затянула. И со временем это наложилось на наши совместные идеи сделать что-то в области, которую мы любим. Сейчас, когда конкретные задумки сформировались, мы поняли, что можем уйти с нашей хорошей работы.

— С чем связана ваша хорошая работа, от которой вы отказались?

И.В.: Я работал в стратегическом консалтинге, консультировал телеком-операторов. Последнее время я работал в компании, штаб-квартира которой находилась в Дубаи. Потом перевёлся в Сингапур. Это достаточно тяжёлая и престижная работа. Она лучше 95% возможных работ по найму, но есть свои минусы — это не то, чем бы я хотел заниматься в свободное время. Поэтому решил совместить то, что мне нравится, с тем, что может обеспечить жизнь.



И.С.: Я всю жизнь проработал в банках различного формата и калибра. 7 лет назад я переехал в Лондон и здесь работаю трейдером финансовых деривативов. Тоже люблю свою работу, но подумал, что время, потраченное в доте, не должно пройти зря. И нужно попробовать изменить формат своей профессии.

И.В.: В киберспорте есть очень много вещей, которые для человека из мира наемных «белых воротничков» кажутся диковатыми. Поэтому мы поняли, что если попробовать соединить нашу любовь к играм и опыт с предыдущей работы, то может что-то получиться.

— Сейчас Reality Rift — ваша постоянная занятость или вы совмещаете её с другой работой?

И.В.: Я уже уволился со своей предыдущей работы. Про консалтинг часто говорят, что туда тяжело попасть и оттуда тяжело уйти. Потому что это очень интересная и высокооплачиваемая работа. Сейчас мы увидели, что у компании, которую мы создаём, есть достаточный потенциал для того, чтобы рискнуть и уйти. Теперь я занимаюсь только Reality Rift.



И.С.: А я пока совмещаю работы. Но в определённый момент я тоже планирую заняться организацией на full time.

«Из контракта можно понять, что игрока заведомо не уважают»

— Вы заявили в анонсе, что видите проблемы в сфере киберспорта и хотели бы изменить подход. Что именно вас не устраивает?

И.В.: Мне кажется, в киберспорте существует проблема роста. Набралась достаточно большая аудитория, но при этом какие-то вещи просто не успели развиться.



Например, в традиционном спорте десятками лет формировалась культура контрактов. А для киберспорта совершенно нормальная ситуация, когда игроки не читают договоры.



Или когда составы в киберспортивных командах меняются раз в месяц. Они проводят решаффлы в надежде поймать удачу. Это как поход в игровые автоматы: сидят, жмут на кнопки и ждут, когда на экране появятся три семерки или три арбуза.



Сейчас уровень конкуренции очень высок — с методами, которые работали 5-7 лет назад, уже тяжело гарантировать результат. Может быть, кому-то и повезет, если он десять раз подряд полностью поменяет состав. Но в долгосрочной перспективе нет ни одной спортивной команды, которая добилась бы успехов таким методом.



И.С.: По поводу контрактов. Я уже достаточно долго работаю в больших компаниях, и каждый раз читал свой контракт, устраиваясь на работу. И в Reality Rift мне тоже пришлось познакомиться с вариантами соглашений для игроков. Я могу сказать, что отношение к киберспортсменам в разы хуже, чем в компаниях, которые нанимают, допустим, трейдеров. По контракту можно понять, что игрока заведомо не уважают, не доверяют.



И.В.: Для нас юрист составил шаблон контракта, основываясь на своем опыте работы в индустрии. И оригинальная версия очень хорошо подошла бы, если бы мы открывали хлопковую плантацию с рабами.

Илья Славин

— В чём тот контракт был несправедлив?

И.В.: Например, после истечения двухлетнего контракта игрок не может в течение года никуда уйти без нашего разрешения. В течение тех же двух лет мы получаем доступ к его персональным социальным сетям, мы можем продать его куда угодно без его согласия. Это классический несправедливый односторонний контракт. У игрока нет вообще никаких прав, а у организации их множество. Мы понимаем, что так не работает, особенно в долгосрочной перспективе. У нас другой подход с точки зрения формирования команды. Мы хотим дать им то, что хотели бы получить сами.



И.С.: Когда мы с Ильей читали изначальную версию контракта, то обнаружили пункт о том, что игрок в случае нанесения ущерба репутации компании должен заплатить до $1 млн штрафа. Дикость ведь. Я бы такое никогда в жизни не подписал.



И.В.: Мы подправили, как могли, убрали самые дикие пункты. Однако и то, что мы подписали в итоге, не идеал. Просто потому что у нас была достаточно плохая стартовая точка. Но, по крайней мере, наши игроки прочитали контракт вместе с нами. Мы с капитаном и с керри состава сидели и часа четыре вычитывали контракт, пытаясь разобраться, что имеется в виду. И мы точно можем сказать, что наши игроки читали 18 страниц этого соглашения и согласны с теми условиями, которые они подписывали.



— Вы также отмечали, что вас не устраивает тренировочный процесс. Что бы вы хотели изменить?

И.В.: Здесь сложнее судить, потому что у нас не так много опыта, с которым можно сравнить.

Я, например, 10 лет играл в хоккей на полупрофессиональном уровне. И даже эта детская хоккейная школа гораздо более организована, чем то, как проходит тренировочный процесс в командах, о которых мы знаем.

Я отмечу один момент, который мне кажется самым важным. При тренировке люди должны понимать, что и зачем они делают. Например, игроки должны сыграть 5 матчей в ранкеде. И никто не думает, зачем это. Я не могу говорить за всех, но у меня складывается ощущение карго-культа. Многие пытаются делать то, что привело к успеху других. Мы хотим, чтобы наши игроки понимали, что и зачем они делают.



И.С.: Идеал для нас — это выстраивание тренировочного процесса аналогичному тому, который мы наблюдаем в других видах профессионального спорта.



И.В.: Один из наших инвесторов — кандидат в президенты одного крупного футбольного клуба (не буду его называть). И если у него всё получится, мы будем очень тесно сотрудничать в плане тренировочного процесса. Спорт продвинулся вперед с точки зрения и аналитики физического состояния игроков, и тренировочных циклов, и выхода на пиковую форму и так далее. Все эти вещи важны и в киберспорте. Везде, где существует огромная конкуренция, решает любая дополнительная сотая процента. Я сейчас, например, слышал, что игроки могут перед игрой поесть фастфуда и запить энергетиком. Пока это работает, но уже через пять лет с таким подходом ничего не получится.

Илья Власов

— Вы следили за работой других клубов со стороны или общались с руководителями других команд и посещали буткемпы?

И.В.: К сожалению, у нас не было доступа к базам команд. Но наш капитан достаточно опытный человек. Он поиграл в Корее, видел местную систему подготовки. Затем в Сингапуре у них была неплохая команда Team Faceless. Очень многое мы обсуждали именно с ним.

Когда общаешься с игроками и понимаешь, что во многих командах отсутствуют какие-то базовые вещи, с большой долей вероятности можно предположить, что каких-то более продвинутых вещей у них тоже нет.



Мы собирали обрывочную информацию. При этом мы не хотим копировать то, что делают другие, не понимая зачем. Мы планируем построить тренировочный процесс на основе своего видения и понимания. Многие вещи будут пересекаться с тем, что делают другие команды — глупо было бы не использовать то, что хорошо работает. Например, мы будем играть тренировочные матчи, но планируем улучшить процесс их разбора, подготовки, выбора соперников.



— Вы прибегаете к помощи спортивных экспертов?

И.В.: Сейчас мы на начальной стадии с точки зрения киберспортивного направления. Мы хотим начать с простых вещей: организация достойных условий для игроков в командном доме. Это как минимум отдельные спальни у ребят, нормальное оборудование, физическая подготовка, повар — самое базовое и необходимое. А потом уже будем двигаться к более сложному. Нанимать кого-то из спорта, когда у нас еще нет оборудованного дома — перебор. Но в планах, конечно, такое есть.



— Если у вас нет большого опыта в киберспорте, как вы формировали команду?

И.В.: Мы старались избегать игроков, которые хотят достичь результата моментально или захотят выгнать кого-то после проигранного турнира. Сначала мы нашли Nutz, нашего капитана, и общались с ним пять месяцев о нашем видении команды, тренировочного процесса, проблем. Это состав, который появился не по щелчку пальцев. Nutz в свою очередь искал ребят, которые подходят нам по майндсету. Изначально идея была собрать сингапурский состав, но, к сожалению, ребята или были заняты или не подходили нам. Поэтому у нас в команде двое ребят из Малайзии, четверка из Филиппин. Nutz нас заверил, что ребята понимают, что мы хотим сделать.

— Сейчас ваша команда далеко не тир-1 состав. Какие задачи вы ставите перед игроками и какие перспективы этого состава видите?

И.В.: Цель у нас простая — выиграть The International. Без большой цели нет смысла начинать. С другой стороны, мы понимаем, что большие цели требуют очень больших усилий. И даже эти усилия ничего не гарантируют. Наверное, поэтому мы любим киберспорт. Здесь не купить Аэгис. Разве что коллекционный, и то не факт, что он дойдет.



По нашему составу подход был достаточно простой: мы искали ребят, которые хотят попробовать поиграть в долгосрочную стратегию и попробовать построить что-то с нуля. При этом ребята понимают, что быстро можно что-то сделать, только если повезет. Мы не против, если они сейчас чудесным образом пройдут на TI и выиграют. Мы даже будем рады, если они просто пробьются в закрытые квалификации. Но чудеса случаются редко.



Это вопрос длительной работы — их и нашей. Мы ребятам гарантировали, что дадим им как минимум 6 месяцев, если не случится чего-то экстраординарного с их стороны. Они будут играть этим составом. Даже если они будут ругаться, мы будем пытаться решать проблему, а не делать решаффл. Мы хотим, чтобы они полгода поиграли вместе. Мы выделили бюджет уже на год, но им мы об этом не говорим.



— Через полгода, когда закончится первоначальный этап развития команды, какого уровня они должны достичь, чтобы вы поняли, что все делаете правильно?



И.В.: Нужно понимать, что ребята индивидуально очень способные. У Nutz и kYxY на двоих пять The International. Трое молодых парней с высоким индивидуальным скиллом их дополняют. Индивидуально они не слабее ведущих мировых игроков. Хорошим результатом можно будет назвать стабильное попадание в топ закрытых квалификаций на хорошие турниры. В течение полугода эта задача достижима.



Если мы будем видеть, что ребята стараются и все делают правильно, но им нужно еще время, мы им это время обязательно дадим. Но в любом случае эти полгода, прописанные в контракте, они будут находиться в организации.

«Исключительно команда как бизнес-идея — очень рискованное занятие»

— Почему Сингапур, а не родное СНГ?

И.В.: Мы уехали из России достаточно давно, хотели попробовать свои силы за рубежом и, в принципе, ни разу не пожалели. Поэтому идеи с возвратом именно сейчас даже на повестке не было. Второй момент: меня отправили в Сингапур для работы над проектом, и на второй день я сказал своей жене, что я отсюда никуда не уеду и попросил трансфер. Примерно в этот же момент, месяцев семь назад, мы начали обсуждать нашу идею и поняли, что для нашей концепции отлично подходит именно Сингапур.

Важный момент в нашей организации — игровые арены. Мы поняли, что это очень хорошее место, чтобы начать из-за бизнес-связей, платежеспособного спроса и относительной легкости ведения бизнеса.

И.С.: К тому же рынок Сингапура в этом отношении не так насыщен. Хотелось бы сделать ремарку об идее. Она возникла ещё в 2010 году. Мы даже подобрали помещение на Красном Октябре, чтобы открыть аналогичную киберспортивную арену.



И.В.: Мы немного общались в то время с очень мощной организацией RoX.KIS. Мы горели идеей открыть киберспортивную арену в Москве. Но десять лет назад рынка не было совершенно, да и опыта у нас практически не было, даже корпоративного. В итоге мы отказались от этой идеи и разъехались по разным странам.



— Почему отказались от идеи?

И.С.: Не увидели перспектив. И на мой взгляд, 10 лет назад рынок ещё не был готов к такому формату. Сейчас наш холдинг подразумевает не только команду, но и арену с компьютерным залом и местом для проведения турниров. Тогда было мнение, что мы слишком торопимся.



И.В.: Тогда все уходили от компьютерных клубов. У людей начал появляться хороший интернет дома. И клубы в тот момент не могли ничего предложить тем, у кого был хороший компьютер и коннект дома. Поэтому мы решили притормозить. И правильно сделали, наверное.



Совсем недавно я наткнулся на сообщение, которое я отправлял Илье пару лет назад. В нем была финансовая модель компьютерного клуба в Москве. Это было ещё до появления Yota-Arena и Winstrike. То есть эта идея витала в воздухе очень давно.

Я бы сказал, что ритейл — основополагающая часть компании. А киберспорт пришел в довесок, когда мы поняли, что это тоже может быть интересно и здорово.

Сейчас мы считаем, что исключительно команды как бизнес-идея — очень рискованное занятие. Мы бы не хотели иметь в нашем портфеле только киберспорт. Сейчас сеть арен — наша основная цель.

— То есть сначала была идея арен, а за ней уже пришло желание попробовать себя в киберспорте?

И.В.: Идея была даже не столько в самой арене, сколько в демаргинализации гейминга вне дома. У меня в голове не укладывается что тратить несколько часов в день на игры воспринимается как что-то ненормальное. При этом люди могут пролететь полмира, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу — и это нормально. В моем понимании мира эти две вещи совершенно равнозначны. И мы знаем, что есть огромное множество людей, которым нравится играть и они хотят делать это вместе с теми, кто разделяет их интерес. Winstrike и многие другие доказали, что это может работать.



— По словам самих игроков, в Азии намного более развита культура компьютерных арен, чем, допустим, в Европе или СНГ.

И.В.: И это тоже. Но вся Азия совершенно разная, страны сильно отличаются друг от друга с точки зрения мотивации людей. Регион насыщенный. Здесь есть Mineski, у которых 200 компьютерных клубов на Филиппинах и в Малайзии. Есть те же TNC и Orange — множество организаций, у которых открыто десятки арен. Это не новый бизнес для региона. Другой вопрос, что мы и его собираемся делать по-новому, потому что мы собираемся делать его для себя. А мы очень требовательные клиенты, как показала практика.



— А что представляет собой стандартный компьютерный клуб или арена в SEA? И что вас в нём не устраивает?

И.В.: Я думаю, легко можно представить. Я 20 лет назад ходил в такой клуб в городе Колпино, это под Санкт-Петербургом, и играл там в Counter-Strike. Вот примерно так очень многие из них выглядят. Конечно, это зависит от множества разных факторов, но в целом это не то место, куда мы бы хотели пойти. По сути, кроме гейминга, они ничего не предлагают. Есть, конечно же, исключения.



И.С.: Конечно, Сингапур — наша отправная точка, но мы хотим двигаться дальше. И одно из направлений — именно Вьетнам. У нас в компании работает русскоговорящий вьетнамец. Я несколько месяцев назад был в этой стране вместе с ним, побывал там в восьми клубах. Несмотря на развитость индустрии, они как раз напоминали то, о чём ранее рассказал Илья.



Подход к организации арены очень похож на подход к найму игроков в киберспорте. По остаточному принципу: придут и проглотят.

И.В.: Я был во в практически всех клубах в Сингапуре и, наверное, ни в один из них я бы не хотел ходить постоянно. При этом тот же Winstrike в Москве нам очень нравится. Мы живем в разных частях мира и иногда пересекаемся. Вот этой осенью мы специально прилетали в Москву чтобы недельку поиграть в Winstrike. Мы сняли одну из VIP-комнат и отдыхали. Для нас это нормально — мы не стесняемся нашего хобби.



И.С.: И это не первый наш опыт. Мы прилетали на EPICENTER и играли в Yota-Arena.



И.В.: Это тоже одна из ниточек, с которой всё началось. Тогда мы увидели, что ритейл может быть другим.

«Наша команда по Dota 2 — маркетинговый кост»

— На Reddit вы озвучили, что уже получили $ 700 тыс. инвестиций. Можете ли вы рассказать, кто именно вкладывается в вашу компанию?

И.С.: Наши инвесторы делятся на две категории: это наши друзья и родственники, а также наши коллеги, в том числе те, кто инвестируют через венчурный фонд.



И.В.: Все инвесторы — физические лица, которые по большей части не являются профессиональными инвесторами. Они скорее купили идею или просто доверяют нам. Между этими двумя категориями, о которых рассказал Илья, разделение где-то 50 на 50.



Среди моих бывших коллег из консалтинга есть те, кто профессионально инвестируют. Для них совершенно нормальная история вложить $15-20 тыс. на ранней стадии старт-апа.



Плюс мы вложили достаточно много своих средств, в том числе и для того, чтобы показать инвесторам, что это серьезное мероприятие. Хотя в принципе уйти из консалтинга и трейдинга — уже хороший знак для потенциальных партнеров. Но пока что это первый раунд: одна команда и одна арена, чтобы подтвердить свою концепцию.

— Что вы преподносили инвесторам в первую очередь: команду или проект с аренами?



И.В.: Концепцию для инвесторов мы очень долго обсуждали с Сингапурским партнером моей бывшей компании. Изначально это был более ритейловый концепт, но мой коллега, например, не инвестирует в ритейл. Он ищет что-то более цифровое, какие-то приложения или web. После этого мы пошатнулись в сторону киберспорта: несколько арен и рост в части команд и киберспорта. Мы пошли к другим инвесторам, а они говорят: «Нам нравится ритейл, такая классная модель, зачем вы себя ограничиваете таким малым количеством арен?». И идея качнулась обратно.



Инвесторы разные. Кто-то любит одно, кто-то любит другое. Например, в Сингапуре не очень хорошая ситуация с ритейлом в целом, поэтому здесь его продать сложнее. Универсального концепта, который понравится всем, не существует. Поэтому мы старались найти какой-то баланс между ритейлом со своими минусами и киберспортом, который в нашем понимании как самостоятельная бизнес-единица пока что может жить только за счет внешних инвестиций.

Команды, у которых очень высокая финансовая оценка, вроде Cloud9, имеют не очень высокую выручку. Понятно, что это игра вдолгую, но мы не можем себе такого позволить и рисковать, запустив только команду. Нам нужна бизнес-модель, которая будет приносить деньги уже сейчас, в том числе обеспечивая жизнь команды.

И.С.: При этом запуск только команды и попытка продать ее инвесторам имеет право на жизнь. И Cloud9 хорошее тому доказательство.



— Организации с такими инвестициями нужны дополнительные спонсоры?

И.В.: Наша команда по Dota 2 — маркетинговый кост. Достаточно большая сумма, и это не значит, что мы не будем искать средства, чтобы покрыть часть этих затрат. Это было бы просто глупо. Несколько ребят довольно широко известны уже сейчас, и было бы неправильно это не пытаться монетизировать. С другой стороны, мы понимаем, зачем мы тратим деньги на команду, и знаем, что если через месяц мы не найдём спонсора, мы не умрём. В этом плане у нас больше гарантий и стабильности.



Спонсоров мы будем искать и уже ищем — с некоторыми партнерами уже общаемся. В первую очередь это относится к нашим аренам, потому что там очень важны партнерства и важно получить хорошие контракты на оборудование. Но когда есть команда — договариваться проще.



— Что в этом случае важнее для команды: нарастить результаты или медийные активы?

И.В.: Всё зависит от ситуации. Есть компании, для которых киберспорт — единственное направление бизнеса. Их медийка напрямую выливается в их финансовые результаты. Я могу понять организации, которые ставят это в приоритет. В нашем случае мы больше заинтересованы в результатах команды. И мы верим, что если команды будут показывать стабильные результаты, то медийка придёт. Но для этого нужно огромное количество усилий. У нас же сейчас нет такой острой нужды в медийке — будем развиваться эволюционно.

— Совсем недавно Kotaku выпустил материал, в котором назвал киберспорт «мыльным пузырём», в который закачиваются деньги и который скоро взорвётся. Не опасаетесь ли вы такой судьбы индустрии, в которую заходите?

И.В.: Насколько я понимаю, киберспорт — это вопрос того, как ты монетизируешь аудиторию. По сути — продажа контента и спонсорство. Это все драйвится количеством людей, которым это интересно. Если рассмотреть гипотетический сценарий, что Valve решит закрыть доту, то большому пласту аудитории потребуется время на адаптацию к другой игре. Или они и мы просто скажем: «Ну нафиг эту «Лигу Легенд», не будем мы её смотреть». Это может подорвать экономическую составляющую, заложенную в киберспорте. Но мне это кажется маловероятным сценарием.



Думаю, проблема восприятия в том, что многие компании, которые работают в киберспорте, не очень хорошо монетизируют аудиторию. Со временем, когда большие бренды свои маркетинговые бюджеты перераспределят с условного футбола, они точно будут проверять, что их средства потрачены эффективно, и получат гарантии взамен.



Ну и шальные деньги, конечно же. Люди дают средства как рисковую инвестицию: не получилось — и ладно, где-то в другой индустрии получится.



И.С.: Просто киберспорт ещё очень молодая индустрия. И есть много примеров, когда команды не доказывают свою экономическую эффективность. Но это черта любой молодой индустрии, когда туда заходит много участников и часть из них не выдерживают конкуренции и скорости развития.

Здесь нужно менять некоторые вещи на ходу. Если команда была создана несколько лет назад и не поменяла свой подход выпадет, что отразится негативно на информационном фоне. При этом, на мой взгляд, у индустрии огромный потенциал развития.

— В киберспорт приходило уже много бизнесменов и организаций, которые тоже заявляли, что они хотят изменить индустрию, разработать новый подход и сделать жизнь игроков лучше. Но проваливались. Например, Iceberg Esports обещали установить новые стандарты заботы об игроках, а через три месяца оказалось, что они не платят зарплаты. Чем ваша история отличается от тех, что мы уже слышали?

И.В.: В первую очередь мы хотим сделать хороший бизнес и заниматься тем, что нам нравится. Наше видение, что этого можно будет достичь только поменяв какие-то вещи. Я уверен, что у разных компаний были разные причины провала — невозможно найти какую-то единую причину неудач. Кто-то не очень способен к организации, кто-то не рассчитал финансовые потребности. Это не относится ни к каким конкретным примерам. Сложно судить без знания деталей.



И.С.: Пока в киберспорте не очень много примеров когда компания создавалась людьми с бэкграундом в консалтинге и банковской сфере. Мне кажется, навыки из больших индустрий могут серьезно нам помочь.



И.В.: Ещё у нас был клан в Counter-Strike, когда нам было 14 лет!



По крайней мере подход, который выбрали мы, убедил уйти с очень хороших работ. И он убедил инвесторов вложить достаточно большие деньги в презентацию Power Point. Мы смогли в этом убедить себя и этих людей. А дальше мы будем делать всё, что от нас зависит. Мы наслаждаемся тем, что делаем.