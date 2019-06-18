«7-8-е место — достижимый результат для Alliance и Gambit на EPICENTER»

Форум Reddit — о результатах майнора, шансах команд на приглашение на TI9, кике на Matumbaman и первых впечатлениях от Dota Underlords.

Результаты майнора

На прошедшей неделе завершился последний майнор сезона. Финалистами Starladder ImbaTV Minor стали представители Европы — NiP и Alliance. А в финальной встрече со счётом 3-2 победу одержала команда Питера PPD Дагера. Теперь и «ниндзя», и Alliance предстоит отправиться на мэйджор в Москву.

• Я помню, как Moonmeander в твиттере писал перед турниром, что если две европейские команды пройдут квалификацию с майнора, то это будет означать, что Европе нужно давать 5 слотов. Это произошло, но сезон окончен, больше нет майноров и мэйджоров, чтобы тир-2 европейские команды могли развиваться. Следующий сезон начнется с решаффла и сила регионов снова изменится. Хорошо сыграно, Valve. 3 слота NA большую часть сезона, чтобы они провалились на каждом мэйджоре. Чертовски хорошо сыграно.

• Бедняжки Alliance. Вот кто настоящая жертва европейской сцены.

• Наконец-то справедливость для региона. Пять команд на мэйджоре. Давайте понадеемся, что Alliance или Gambit пробьются достаточно высоко и выбьют EHOME из слотов.

• Этот кадр, когда Loda смотрел на свою команду, как гордый отец. Ух!

• Meepo от Ace так хорош. Давненько его не видел, но это то еще зрелище. — Такой он странный. Блинкуется в панике на AM, но разваливает на Meepo.

• Вероятно, можно заработать больше денег, будучи хорошей, но не топовой командой. Занимать первое-второе место на майноре против слабых команд. — Именно. 1 место на майноре — это $125k. 3 место на мэйджоре — $100k. — Это как смурфы на уровне профессиональной сцены.

• Последние годы мы жили как крысы. Боялись показаться на каналах Twitch. Когда люди спрашивали «где же бы, фангеи Alliance?», мы оставались в тени. Но теперь пришло время крысам восстать и забрать то, что принадлежит нам! Alliance is back.

• Вот это игра от Alliance! Заслуженный слот на мэйджоре. Boxi просто неубиваемый.

• Когда у Европы будет 5 слотов? — 6 слотов. Европейская команда пройдет и через SA-квалификации.

Подготовка к EPICENTER

Сразу после майнора Reddit начал готовиться к последнему рейтинговому турниру этого сезона. Например, обсуждать распределение групп и шансы команд на высокое место.

• Мне кажется, что группа D собрана из самых переменчивых команд (+LGD) как NiP, которые были везде: и на мэйджоры не отбирались, и в топ-4 заходили. OG чем-то похожи, а TNC — это всегда вайлдкард. Мне нравится, как эта группа может оказаться самой слабой или показать самую мощную конкуренцию.

• Группа А выглядит как легкая прогулка для Secret. D — самая непредсказуемая. Не уверен насчет B и C (зависит от того, в какой форме будут VP и Liquid).

• С точки зрения претендентов. Pain: легчайшая группа, которую они могли получить. RNG: легчайшая группа среди всех претендентов. Fnatic — самая слабая команда в топ-8. Infamous: не попадут в топ-2. Gambit: нужно серьезно постараться, чтобы попасть в топ-2. Хотя EG и TL обычно дерьмово играют групповой этап. Alliance: никаких шансов. Даже с Forward будет сложно. Forward: никаких шансов. Даже с Alliance будет сложно.

• Liquid займут последнее место в группе и займут последнее место на мэйджоре после проигрыша Alliance в нижней сетке. Запомните мои слова.

• Надеюсь, что Fnatic смогут снова показать себя. Помимо Secret у них не такая уж и плохая группа.

А здесь реддитор рассчитал шансы разных команд на приглашения на TI по итогам Epicenter.

• Keen — реалистично говоря, они получили слот. OG — они заняли 5-6 место в Диснее, у них все хорошо. TNC — после появления в команде Heen они обыграли Fnatic, так что сомневаюсь, что они займут последнее место на этом турнире. EHOME — они, наверное, молятся дома, что не будет никаких чудес от андердогов. Честно говоря, остался только слот EHOME. 6 командам андердогам нужно надеяться на хороший посев и молиться, что они не встретятся с серьезными соперниками вроде Secret, EG, VP в нижней сетке.

• Valve стоит вернуть TNC их очки, раз они не тронули 7mad. — TNC получили штраф, потому что они пытались скрыть правду, а не из-за расизма Kuku. Перечитайте объяснение Valve.

• 7-8 место — достижимый результат для Alliance и Gambit. И я думаю, что RNG в лучшей форме могут составить конкуренцию Keen, так что 5-6 место — это выполнимо. Вот у этих трех команд самые высокие шансы обойти EHOME.

• TNC должны пройти квалификацию. Ради драмы. Чего бы это ни стоило!

• Я думаю, что Pain могут нас удивить. И Alliance точно попадут в топ-8.

Кик Matumbaman

Самой неожиданной новостью прошедшей недели стал кик Лассе Matumbaman Урпалайнена из Team Liquid. Игрок переведён на скамейку запасных, а организация начала поиск новой команды для своего керри. Киберспортсмена, который заменит его в составе, объявят ближе к EPICENTER.

Король зелёных героев. 13 фактов о Matumbaman в Team Liquid Лассе Matumbaman Урпалайнен провел в Team Liquid больше трёх лет. И за это время он не только создавал пространство для Miracle.

• Вот так. Перестала существовать пятерка, которая дольше всех в истории доты играла вместе. — Душераздирающе.

• И его заменит Matumbawomen, конечно же. — Не просто Matumbawomen, но и Matumbaclindren тоже!

• Да, новость из ниоткуда. У них не лучшим образом шли дела, но не было ощущения, что им было тяжело друг с другом. Может, они пользуются тем, что получили инвайт на TI, и хотят поэкспериментировать, или Matu хочет отдохнуть. Кто знает. — Это не выглядит как перерыв.

• Что??? Это сумасшествие. Китайские фанаты уверены, что Matu многим жертвовал, чтобы создать пространство для Miracle. Он идеальный кор-игрок для Liquid и Miracle. Очень интересно, кто его заменит. — Многие, кажется, не помнят ранних Liquid, когда на корах играли Matu и Fata. В те времена Matu не создавал пространства и разваливал в легкой.

Хоть я и согласен, что Liquid нужны изменения, все равно больно на это смотреть. Надеюсь, все найдут свой путь.

• Люди, которые думают, что Matu хочет сидеть в сторонке после того, как отыграл 10 из 12 месяцев до TI и помог им пройти квалификацию, слишком юны и наивны. Вряд ли кто-то пожертвует так многим, чтобы посидеть в стороне от крупнейшего турнира, о котором мечтает каждый игрок в доту.

• Это на несколько порядков хуже, чем EE, который кикнул Gunnar. Я знаю, люди хотят поднимать историю EE, но это играет определенную роль. У EE за спиной целая история кика игроков, но это потому что у него за спиной есть история неуспешных команд, которым нужны изменения. Liquid в прошедшем году не были неуспешной командой. Да, может, они не были чемпионами, но они были стабильны и успешны насколько, чтобы гарантировать себе слот на TI. Gunnar выиграл квалификации на мэйджор, и это было полное дерьмо, что он не смог туда поехать. Matu пахал 10 месяцев, чтобы помочь Liquid пробить себе путь на TI, и дерьмо — это недостаточно сильное слово, чтобы описать ситуацию.

• Я хочу сказать, что есть возможность для новой истории Notail и Fly. Matu присоединится к какой-то команде отбросов и выиграет после того, как его кикнули. И станет первым и единственным игроком, который дважды стал чемпионом TI. — Или он останется в команде и заработает деньги, даже не играя.

• Что за дерьмо? Почему это нужно было делать так поздно? — Потому что они хотят выиграть TI и считают, что не могут этого сделать с текущим составом. То есть по той же причине, почему все остальные команды меняют составы.

Блог PPD о DPC-сезоне

Между матчами на майноре Питер PPD Дагер нашёл время для небольшого блога о возможных изменениях в DPC-сезоне. Он предложил отказаться от майноров или квалификаций на них, чтобы разгрузить расписание. Также PPD удивлён, что никто из организаторов не пользуется DPC-таблицей для посева, а заставляет играть групповые стадии для этого. Помимо этого, он озабочен судьбой тир-2 сцены и предлагает сосредоточиться на региональных лигах. Один из самых важный вопросов стала защита игроков — кик Matumbaman создаёт прецедент, когда игрок отработал 10 месяцев, но теперь не сможет сыграть на TI, в отличие от его команды.

Меньше квалификаций и региональные лиги. PPD — о проблемах DPC-сезона Питер PPD Дагер предлагает избавиться от майноров или отборочных на них, убрать групповые этапы и наказывать за решаффлы. Он прав?

• Приятно видеть, что он говорит о том, как организаторы должны сосредоточиться на зрителях дома. TO продолжают говорить, что проведение LAN-финалов не приносит выгоды, хотя настаивают на том, чтобы проводить огромные чемпионаты на аренах, когда большинство зрителей все равно сидят по домам. Должна быть какая-то золотая середина, где TO могут обеспечивать продакшен, но не обязаны тратить миллионы, пытаясь впечатлить сравнительно небольшое количество людей на арене. — Поэтому мне нравится сетап DreamLeague. Все было лампово, продакшен хорош, никакого официоза, как устраивают большинство киберспортивных трансляций. И мне кажется, что билеты были дешевыми.

• Думаю, это серьезная тема, о которой не так много людей завели речь. Наш мальчик Matumba не сможет участвовать в TI после того, как помог Liquid пройти на турнир. Я не знаю, как работает его контракт и вопросы с призовыми, но учитывая, что стоит на кону, это очень нечестно, что его можно вот так взять и убрать из состава на TI. Я не знаю, какие там правила по поводу TI и очков за кик, но все грустили, потому что закончилась эра, а не потому что это прецедент. И, как по мне, не самый лучший.

• Мне нравится идея с отсутствием квалификаций на майнор. Соедините это с идеей давать меньше слотов с квалификаций на мэйджор и оставлять их для участников майнора (например, топ-4) — и мы решим проблему, что на майноре недостаточно топовых команд. — Но майноры придуманы не для этого. Они существуют, чтобы поддерживать тир-2-3 сцену, а не топовые команды.

Самая важная часть — это местные сцены и семи-профессиональные команды. Дота-турниры направлены на топовые команды. Нет пространства для роста. Ты тир2-3 команда, ты всегда вне квалификации на мэйджор. А тир-4-5-6 навсегда застряли в лигах от Joindota и едва получают оттуда какие-то деньги. Быть аматором — просто непосильная задача. Это самый большой провал текущей профессиональной сцены в Dota 2. Ничто не заставляет людей идти в про-игроки, если только они уже не попали в топ-100 мира.

• А я люблю групповую стадию. Я уверен, что это полумарафон для игроков, но для зрителей это круто. Групповая стадия помогает тем, кто хорош в этот момент, а не тем, кто был силен в течение года. Так намного лучше, особенно учитывая, что сила команд изменятся с патчами. А еще я не думаю, что лучшие команды должны по дефолту получать высокий посев и встречаться с командами слабее (это даст им более легкую возможность пройти дальше и сохранить место в топе).

• Много интересной информации и идей, но мне интересно, что PPD имел в виду, когда говорил об отношении к игрокам и талантам. — PPD: Лучше отели, кейтеринг, гринрумы, оборудование на сцене. Отношение как к знаменитостям. На многих турнирах, которые я посещал, я не чувствовал себя звездой. А игроки именно ими и являются. Это бы помогло нам чувствовать себя комфортно все то время в путешествии.

• Отличные замечания от Питера. Надеюсь, хотя бы игроки-команды-организаторы обсудят это с Valve. Какое-то объединение игроков могло бы облегчить процесс. Как сказал Питер, с этого должно начаться обсуждение, которое улучшит сцену, а не просто сделает Valve или TO козлами отпущения.

Dota Underlords

На прошедшей неделе игроки не получили новых сундуков или аркан. В этот раз Valve владельцам Battle Pass сделали другой подарок — ранний доступ к Dota Underlords. Да, это те самые «шашки» от Valve. Уже на этой неделе они выйдут в открытую бету, а пока игроки успели найти баги, заставили разработчиков сменить интерфейс и заняться балансом.

Шахматная лихорадка. Dota Underlords — новая игра от создателей Dota 2 Valve не стала ждать августа и выпустила игру в бета-версии уже сейчас. И она даже немного отличается от Auto Chess.

• Связан с Battle Pass в Dota 2, рекламируется для игроков в Dota 2, доступен для мобильных с момента запуска и на всех девайсах, ранкед будет доступен через день, бесплатно. Почему нельзя было сделать все также правильно для Артефакта? Это просто полная противоположность. — Думаю, они научились на своих ошибках.

• Я купил Battle Pass ради Underlords. Я не играю в доту, но смотрю ее. И купил BP, чтобы попробовать Underlords. — А разве она не выйдет в открытую бету на следующей неделе? — «Неделе».

• В AutoChess до этого я играл только раз, и мне не особо понравилось. Но я купил Battle Pass, когда он вышел, и решил попробовать Underlords. Это что-то между любовью и ненавистью, как дота, вы не поверите, как это затягивает. Ничего не понимаю, большую часть времени проигрываю, а все равно мне нужно срочно вернуться и попробовать снова.

Напоминает мне другую игру от Valve, к бете которой игроки покупали ключи. Вспомнить не могу, какая именно.

• Все потому что у LoL уже есть своя версия, а Drodo скоро выпустят свою для Epic Games. Если бы этого не было, они бы так быстро не шевелились.

• Они определенно такого не планировали. Думаю, тот слив и давление от Epic и Riot заставили их срочно выпускать игру. Все потому что из-за того слива они выглядели хуже остальных и не могли ждать до TI, чтобы показать эту игру. Геймплей тот же самый, как и на видео, но хотя бы Valve участвует в гонке и сможет конкурировать с теми двумя. — Слитое видео появилось специально, чтобы выставить игру в плохом свете, не забывайте.

• Я однажды играл в DAC и понятия не имел, что происходит. Я сыграл одну игру в Underlords и история повторилась. Зато у них уже есть заглушка для обучения, которое должно помочь идиотам вроде меня. Я попробую еще раз, особенно если обучение будет хорошее, как в Артефакте, а не как в доте.

• Не важно, заставили ли их ускориться или нет, игра хороша. Новая система лута намного лучше, игра идет гладко, хорошо выглядит, я уже могу почувствовать, как это будет работать на мобильных.

• Наконец-то пригодится телефон, который я купил для Diablo: Immortal.

Арт недели

Стилизованная WR от mavixtious.

Пиксельный арт в честь Team Liquid, которых мы не забудем.