«Кликай на похожих». Как дотер играл в Teamfight Tactics в «Лиге Легенд»

Auto Chess — «королевские битвы» этого года. Современная история жанра началась с обычной кастомки в Dota 2, а закончилась целой гонкой разработчиков. Dota Underlords, Auto Chess Mobile, будущая Auto Chess на PC в магазине у главного конкурента — Epic Games. И, наконец, Teamfight Tactics от Riot Games. «Шашки» с чемпионами League of Legends вышли только этой ночью, а уже успели практически убить тестовый сервер и пробиться в топ Twitch.tv. Ну как тут пройдешь мимо?

Свои «шашки» — общие правила

Когда Dota Auto Chess вышла на пик популярности, я с интересом наблюдала за стримами игроков в Hearthstone, LoL или Fortnite, решивших поддаться тренду. На их лицах было написано невероятное напряжение, а перебор фигурок занимал подозрительно долго. Первоначальное недоумение сменилось пониманием: это для меня на экране Lone Druid. А для них — незнакомая фигурка, которая ну никак не связана ни с Друидами, ни тем более с медведями. И мне даже захотелось понять, каково это — изучать игру с нуля.



К сожалению, Auto Chess Mobile моего желания не исполнила. Игра представляет собой полный клон кастомки, где Batrider поливает врагов не огнём, а снегом. Зато TeamFight Tactics с лихвой погрузила в пучины неизвестности и панических нажиманий на кнопки.

Первым испытанием бета-тестеров стало само попадание на сервер. Кажется, разработчики не рассчитывали, что столько игроков рванет испробовать новую кастомку. Очередь на авторизацию подобралась к 9 тыс. пользователей. Заявленное время ожидания в пару минут могло растянуться на все 15. Но зато время поиска самой игры даже во время теста составляет считаные секунды.



Общая концепция Auto Chess не изменилась. У каждого игрока есть своя маленькая армия, которая располагается на ближней половине поля. В неё входят герои (простите, чемпионы) — фигурки, относящиеся к разным классам и расам. Сочетание персонажей одной категории даёт дополнительные бонусы. А три фигурки одного уровня прокачиваются до следующей звезды.

Каждый раунд — привычное сражение один на один с кем-то из соперников. Но если в Dota Underlords и Auto Chess Mobile на каждом поле-острове идёт своя битва, то в TFT соперники видят одно и то же сражение. Игрок является или нападающей, или атакующей стороной. В случае атаки ваши герои прыгают в портал и прилетают на поле противника.



Система наград также не слишком отличается от аналогичных игр. Есть +5 монет, которые достанутся всем, процент от накопленного золота и дополнительная награда за серии побед и поражений. Между битвами с людьми игроков ждут сражения против нейтралов, приносящих предметы. И многие из них подозрительно напоминают крипов в DAC. Впрочем, на этом фундаментальное сходство «дотерских» и «лолерских» шашек заканчивается.

Остров везения

Я подозревала, что освоиться в новой вселенной будет сложновато. Но я не подозревала, что проблемы возникнут уже с первого раунда. Итак, игра начинается совсем не с дружелюбно распахивающегося магазина. А с небольшого острова, по которому передвигается куча героев. Семь из них — курьеры-соперники. Десять — мирно хороводом прогуливающиеся чемпионы. Игрок должен выбрать нужную ему фигурку и успеть подбежать к ней, пока ее не утащат соперники. Новичкам в мире LoL придётся просто тыкаться в первого попавшегося персонажа и верить в лучшее. Различить их в первые несколько игр вряд ли удастся — большинство из них тёмные, тонкие и с каким-то оружием в руках.

Пойманный вами герой появится на «скамейке» и подойдёт для боя с первой волной крипов. Затем внизу экрана откроется магазин, где не лолеров ждёт ещё один сюрприз. Если в Dota Underlords и Auto Chess в лавке находятся фигурки, то здесь — арты чемпионов с подписанными классами и происхождениями. И далеко не все они идеально похожи на модельку, которая стоит на поле. Поэтому проще ориентироваться на категории и запоминать имена персонажей, которые уже естьна поле и в запасе. Чтобы узнать, как зовут купленного чемпиона, нужно нажать на него правой кнопкой мыши. Там же можно прочитать информацию о его способности.

Все синергии Teamfight Tactics. Полный вариант можно посмотреть по ссылке.



На первый взгляд, максимально простая задача. Читай названия, покупай одинаковых героев. О том, насколько это нелегко, могла бы рассказать моя статистика купленных РекСаев вместо Ка'Зиксов. Или перепутанных Морган и Элиз. Что логично, многие чемпионы одного происхождения выглядят достаточно похоже. Так на первых порах идеально работает стратегия «кликай на похожих».



На стадии закупа начинаешь мысленно благодарить Valve за интерфейс лавки в Dota Underlords. Тут тебе и подсветка героя, которого можно прокачать, и значки синергий, и информация о том, есть ли у тебя другие подобные фигурки на скамейке. Всего этого в TFT нет. Придется запоминать, учить и следить за счётчиком классов в левой части экрана. Или проводить параллели, называя Кассадина Anti-Mage (просто потому, что он сжигает ману)

Игра в TFT состоит из стадий. Первая — битва с тремя волнами крипов. Последующие — комбинация трех типов раундов. Сначала игроку предстоит три раза сыграть против соперников-людей. Затем всех снова отправят на стартовый остров с чемпионами, водящими хоровод. Только теперь этот этап нужен не только для пополнения коллекции фигурок, но и как система камбека. Первыми право выбора получают игроки с наименьшим количеством здоровья. Лидеры будут довольствоваться остатками.



После выбора чемпиона на острове игроков ждёт ещё один раунд против реальных соперников, а затем этап с нейтралами. Битва против крипов приносит артефакты — они отображаются кубиками на постаменте слева. Не ждите большого разнообразия лута — предметов всего 8 штук. Зато все они попарно комбинируются друг с другом и создают самые разные айтемы и эффекты.

Полный вариант можно посмотреть по ссылке.



Есть простые комбинации. Меч и Лук дадут возможность нанести критический урон, Лук и Кольчуга — наоборот, возможность избежать критического урона. Одинаковые предметы тоже складываются в более сильные версии. Например, две Слезы восстанавливают 20 маны после каждого использованного заклинания. Если игроки в LoL складывали предметы осмысленно, то мне приходилось использовать рандомные комбинации во имя науки. Явно не все из них были успешны. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, задержите мышку с предметом на герое, в которого собираетесь его вложить. Игра подскажет, какой артефакт получится в итоге.

Другая таблица предметов

Самый важный и интересный предмет, который может выпасть из нейтралов, — Лопата. Сама по себе она ничего не даёт, зато в сочетании с другими предметами помогает улучшить существующие синергии. Сочетание Лопатки и Слезы сделает чемпиона Демоном. А две Лопатки дадут возможность поставить на поле дополнительную фигуру.



Лайфхак из жизни дотера: в первые несколько игр раунды с «хороводами» были для меня практически бессмысленными. Узнаваемые чемпионы быстро исчезали из круга из-за популярности. Так что ближе к поздней стадии я выбрала другую тактику. У каждого героя в круге есть предмет, который видно под полоской здоровья. Я хватала того, что имел в инвентаре нужный артефакт. Самих чемпионов можно продать, а две Лопаты — это очень полезно. Особенно учитывая, что в TFT для прокачки нужно больше опыта. Например, в этой игре я в последний момент выловила Лопату и смогла поставить на поле еще одного Дракона.

Ухожу из Dota Underlords!

Teamfight Tactics определённо найдёт свою аудиторию. Игроки в League of Legends наверняка начнут составлять фигурки с не меньшим интересом, чем дотеры несколько месяцев назад. Уже сейчас в ней есть 50 персонажей, 13 происхождений и 10 классов, а в этом отношении League of Legends есть куда разгуляться. Стадии, артефакты, остров с героями — все это круто, интересно и главное продуманно. Однако комфортно ли в неё играть человеку, незнакомому со вселенной? Совсем нет.



В игре отсутствует то, о чём предусмотрительно позаботились Valve — понятность. Из информации игроку доступны только синергии. Не нашлось места таблицам урона, чтобы понять, насколько чемпион эффективный. Арты только путают новичков, потому что на первый взгляд они не всегда похожи на героя. А прокаченные фигурки отличаются от более слабых только размером. И самое неудобное — отсутствие энциклопедии на видном месте на экране игры. Собирая Перевертышей в первом матче, я понятия не имела, когда мне ждать последнего персонажа этого Происхождения. Может, игроки в «Лигу Легенд» сразу сообразили, что им будет мощный Гнар, — я узнала об этом только в следующей игре. Когда этот милый зверёк разбил мне половину армии.

Получилась игра для тех, кто знает, что такое Auto Chess и League of Legends. Например, моё полное отсутствие знаний о лиге компенсировал большой опыт раскладывания шашечек в DAC. Как показала практика, совсем не обязательно знать, что именно делает Аурелион Сол, чтобы поставить его на поле, когда тебе просто нужен Чародей. А вот абсолютным новичкам игра приглянется, только если они готовы потратить несколько дней на изучение, а не забросить после первых неудач.



Да и стабильность TFT пока оставляет желать лучшего. Несколько раз при запуске клиент выдавал критическую ошибку. Тестовый сервер показал, что Riot не слишком готовы к популярности собственной кастомки. А в самой игре не обходится без багов. Например, вот этот чемпион на стриме у JJ просто решил отдохнуть во время боя.

Впрочем, сделать из этой игры очередной хит не так сложно. Пара штрихов для интерфейса, подсветка нужных фигурок в магазине (хотя бы в нерейтинговых играх, если кто-то считает это казульностью) и справочник — и в этой игре захочется задержаться подольше. Хотя бы потому, что дотерские «шашки» начинают набивать оскомину повторяющимися комбинациями.



Чтобы поиграть в Teamfight Tactics, нужно получить доступ к тестовому клиенту LoL. Правда, уже сейчас очередь может растянуться на час или даже больше. Однако совсем скоро кастомка будет доступна всем игрокам. А затем останется дождаться версии Auto Chess в магазине Epic Games — и вот тогда начнётся настоящая битва.