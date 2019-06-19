«Букмекерское сообщество — вообще что?» В CS обсуждают возможный договорняк

18 июня организаторы онлайн-турнира LOOT.BET Smack My Beach Cup провели финальные матчи отборочного этапа в СНГ. В борьбе за слот Syman Gaming уступила ESPADA со счетом 0:2. Сразу несколько букмекерских компаний обратили внимание на подозрительную активность и отменили ставки на игру. По их мнению, это договорной матч. Представители обеих команд не согласны с такой позицией.

Что случилось?

Еще до начала встречи Syman Gaming считалась абсолютным фаворитом. В июле команде предстоит выступать на майноре и бороться за путевку на мэйджор. ESPADA на турнир не попала. Поэтому пятерка пробует силы и участвует в онлайн-чемпионатах. Тренер состава Алексей OverDrive Бирюков уверяет — на результат повлияла подготовка его подопечных.



Про договорняк заговорили после публикации одного из хайлайтов. Ролик заснял сотрудник ESL Кристиан Андерсен. В компании он отвечает за соцсети.

Он же разместил обращение букмекерской компании Pinnacle к пользователям, сделавшим ставки на матч. В нем же говорилось о подозрительной активности. То же самое сделала csgopositive и другие компании.



Представитель БК «1xставка» рассказал Cybersport.ru, как менялось соотношение: «Была подозрительная активность, причём она началась очень внезапно. Первые часы приёма всё было относительно тихо и спокойно, и только ближе к началу матча появилась аномальная активность».

Доказательства есть?

Публичных нет. Компании, которые отреагировали первыми, ничего не размещали на своих страницах. Однако изначальных действий было достаточно, чтобы посчитать матч договорным. Тренер ESPADA выступил с резким заявлением в сторону букмекеров. Он убежден, что в подобных ситуациях компания должна предоставлять аудитории доказательства вины одной из сторон.

Алексей OverDrive Бирюков

«Букмекерское сообщество это вообще что? Сборище дилетантов, которое придумывает как детям 500 рублей не отдавать? Пишите лучше, что вы просто не хотите выплачивать деньги, и вот ваша отмазка. Вы ваши лимиты вообще видели? Это надо ставить со 100 аккаунтов, чтобы хоть какая-то более менее адекватная сумма получилась.

Syman сейчас поедут на Минор, им такие турниры как воздух нужны. Кто из них будет рисковать карьерой даже из-за $10к? Рамзик не бедный парень, на шмотки в месяц больше может потратить. Я его спросил про эту ситуацию, он пошутил, что недавно взял тачку новую, все сейчас подумают, что на ставках поднялся.

А если серьезно, то все просто — команда после Минора не играла, Keoz школьник, у него экзамены. То есть после Минора единственная игра была против Noname.



ESPADA после замены сейчас на хорошей волне. Мы подготовились к сопернику и хорошо сыграли. По моменту Рамзика на лонге тоже все просто — у него клава залита колой из-за этого альтабается, такое говорят на праках случалось несколько раз. За нашу игру это произошло раза 2, этот момент был просто на виду. На месте Syman я бы подал в суд за клевету. Нельзя такое писать на публику без доказательной базы. Те, кто это сделал и распространяет — это недалекие люди, мне вас жалко», — заключил Бирюков.

Syman Gaming

В Syman Gaming отреагировали более сдержанно. Руководство считает, что у букмекеров есть необходимый инструментарий для проведения расследования. Клуб уже обратился к Pinnacle и csgopositive и потребовал предъявить доказательства. В то же время организация готова сотрудничать и предоставить любую информацию. Если выяснится, что кто-то из игроков Syman замешан в случившемся, на него подадут в суд.



«Мы убеждены что команда или отдельные игроки не стали бы рисковать карьерой ради нескольких тысяч долларов. Кроме того, мы считаем, что у нас достаточно «чистая» репутация, — говорится в заявлении. — Мы всегда выполняем свои финансовые обязательства перед партнерами и игроками. Это могут подтвердить наши контрагенты, а также предыдущие игроки нашего состава, двое из которых перешли в достаточно известные коллективы».



Тренер Syman Gaming заявил, что никто из игроков не будет жертвовать своей карьеры ради пары тысяч долларов. Компания Valve очень жестко реагирует на любые договорные матчи. Игроков пожизненно отстраняют от выступлений на майнорах и мэйджорах. Как правило, на этом их карьера и заканчивается.

Что дальше?

Организаторы турнира уже обратились в Коалицию по добросовестности в киберспорте (ESIC). Именно она и проведет расследование ситуации. Организаторы также попросили не делать преждевременных выводов, «потому что в киберспорте случается всякое». Игроки ESPADA находятся вне подозрений. Команда продолжит выступать на LOOT.BET Smack My Beach Cup.