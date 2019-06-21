«Мы, как сообщество, сами должны справляться со своими проблемами»

Питер PPD Дагер всегда найдет время для большого интервью. Еще перед отъездом на майнор капитан NiP по Dota 2 пообщался с Ричардом Льюисом для подкаста Dexerto. Мы выбрали самые интересные детали из разговора: о том, как Питер стоял за созданием ассоциации про-игроков в CS:GO, как пытался помочь Kuku спасти репутацию, и почему он считает, что не всегда нужно обращаться за помощью к Valve.

О высказываниях в социальных сетях

Мне кажется, что я, как представитель Dota-сообщества, как некий ее флагман, должен быть активным в социальных сетях и воздействовать на мою игру, команду, наших спонсоров. Я считаю, что важно иметь голос. Я представляю идеи и мнения, которые создают обсуждения. А дискуссии приводят к изменениям, к лучшему они или нет.

О создании объединения игроков в CS:GO

Это прекрасно, что в CS:GO есть объединение игроков. Мы в доте еще даже не начали к этому двигаться. Когда я начал играть в EG, я стал задумываться, чего на самом деле стоят игроки. Большую часть карьеры я стремился к бизнес-стороне вопроса. К тому же я амбициозный человек. Так что я хотел создать некое место для обсуждений в доте, чтобы стандартизировать условия на турнирах. Что-то незначительно: размер мониторов, стулья, кейтеринг, качество отелей. Мне казалось, это важно — иметь коллективный голос.

Я предположил, что если я организую игроков в доту и слишком надавлю, то организаторы просто перестанут проводить турниры по Dota 2 и уйдут в CS:GO. Тогда их было не так уж и много. Так что я решил, что если я хочу сделать все правильно, то я должен сделать то же самое и в CS:GO.

[...]



В доте сейчас ничего подобного нет. Это тяжело. Организовать игроков сложно. Большинство этих людей просто не отвечают на сообщения, они не хотят обсуждать. Если их спросить, они могут что-то ответить, но они не будут делиться своими уникальными идеями. Они просто хотят играть в доту.

О самых плохих мэйджорах в сезоне

Что-то я не уверен, что проведение мэйджоров по доте — привлекательная затея для организаторов. Очень сложно достигнуть уровня, который, например, показывает ESL. Худшими мэйджорами в этом году были DreamHack и MDL. И мне кажется, что оба эти турнира на самом деле были заменами для мэйджоров, которые планировались заранее в других местах и с другими организаторами. Их собрали в последнюю минуту. И я понимаю, что это сложно. Я и сам пытался проводить турнир, и это ой как непросто.

О желании призвать Valve к ответственности

Так много людей пытаются призвать Valve! Нам не нужно этого делать. Очевидно же, что они следят за всем происходящим, это их работа. Поэтому игрокам вроде меня важно иметь голос, чтобы обсуждать и показывать, что нужно изменить. Крутая деталь — и в Dota 2, и в CS:GO Valve отошла от киберспорта. Они сказали: «Ребята, он ваш. Делайте, что хотите». Мы владеем этим киберспортом. В это время люди в Overwatch, CoD или LoL не могут даже пальцем коснуться игры, у них нет возможностей вести бизнес, нет никакого входа.



Если вы хотите постоянно звать на помощь Valve, это не сработает. Да они даже не должны отвечать на каждый запрос!

Мы, как сообщество, сами должны справляться со своими проблемами. Все мои попытки организовать что-то в доте разбивались о слова людей: «О, а что Valve думают по этому поводу? А что они скажут?». Никто не хочет просто действовать.

Мне кажется, дота практически принадлежит нам. Игрокам, комментаторам, членам сообщества — людям, у которых есть аудитория. Мы владеем киберспортом в доте. Но мы решили отсидеться и дать компаниям со стороны, которые не знают нашу игру, вести за нас наши дела и изобретать киберспорт. Я считаю, это безответственно.

О ситуации с Kuku

Это было ужасно и плохо отразилось на всех. Многие принимали неправильные решения во время инцидента. Я пытался помочь. Правда. Я очень старался. Я переписывался с Kuku, пытался помочь ему написать заявление с извинением. Я предполагал, что это может закончится баном на TI, что все еще может произойти, кто знает. Мы с ним все написали, подготовили. А он сказал, что будет слушать своего менеджера. Того самого, из-за которого у него изначально и начались проблемы. TNC просто плохо справилась с этой ситуацией. Я не буду утверждать, профессионально это или нет, потому что нет гайда о том, как нужно делать. Но это точно была неудачная стратегия.

О создании правил

Мы могли бы создать ассоциацию игроков. Мы могли бы создать правила. Мы могли бы выбрать людей, которые будут следить за дисциплиной. Мы могли бы объединиться, но мы этого не делаем. Каждый сидит в своем уголке. Все предпочитают тихонько отсидеться и надеяться, что по ним это не ударит. Вот такое отношение в доте. Мы не работаем вместе. И в результате чуть ли не боремся друг с другом. И это создает опасность для долголетия нашей игры. И все это закончится, когда Valve станет скучно.

О ситуации с Solo и Ceb

Как по мне, решение Solo выйти с таким заявлением и призвать к ответу Valve было очень неудачным. Это сильно напомнило мне ситуацию с Kuku. И это никому не помогло. Если тебе есть, что сказать, напиши ему лично или поговори с его командой. Он привлек столько внимания к такой негативной теме, а это только создаст проблемы для всех. Я не советую забивать на подобные истории, но не стоит устраивать сцены и заявлять об этом публично. Для этого нужно выбирать правильное время.

Действительно ли EG стоило выгнать Sumail или Arteezy?

Нет, я так не думаю. Вообще я против того, чтобы кто-то вмешивался во внутренние дела команды. И если бы я тогда был так умен, как сейчас, я бы такого не сказал. По большей части, я вступился за Universe, хотя он тоже устраивал бунт и уходил в середине сезона из EG. Но он все еще оставался моим другом, и я правда считаю, что он хороший игрок. С тех пор, как Sumail пришел в команду, он просто меняет игроков. В команде не осталось ни одного чемпиона того TI, кроме него. Мне казалось, что те EG были очень близки, но у Сумаила были другие планы.

Об уходе из EG

Все свелось к обсуждению между мной и Сумалом. И, к сожалению для меня, команда выбрала его. И это нормально. Многие думали, что я склонился к бизнес-части проекта, хотя так оно и было. Может, им казалось, что я готовлюсь уходить. Они считали, что я буду CEO и все со мной будет хорошо.



Я могу быть требовательным, но без этого я бы не был так успешен. Я бы не добился этого, воспринимая все спокойно или говоря «о, все нормально! Выиграем в следующий раз». Это не про меня. Правильно это или нет, но иногда я давлю на людей. Я так пытаюсь сделать их более сильными игроками. И я определенно не всегда делаю это как нужно. Я не настолько хорош в капитанстве. Но мое лидерство приносило результаты.

О том, что сильные команды не тренируются

В EG было ужасное отношение к тренировкам. Мы были так хороши в этой игре, что занимали первое или второе место, даже если плыли на турнире. Мы просто знали, что будем играть в финале или хотя бы попадем в топ-3. Мы выиграли TI, взяли Arteezy, а после этого никогда не тренировались. Сейчас тоже есть такие команды.

Не думаю, что Team Secret или Virtus.pro много практикуются, разве что могут скатать игру-другую перед турниром. Но это не потому, что они не посвящают себя игре, а потому что они и так сильны. Для них важнее отдохнуть, чем играть.

[...]



Очень важно тренироваться, когда у тебя не налажена командная работа. Поэтому я считаю, что топовым составам это не нужно — они и так играют вместе. Когда ты катаешь пабчик, то думаешь о себе и своих действиях. Когда вы играете официальный матч, ты думаешь о том, что делает команда и что происходит с ней. И как только ты научился правильно общаться и вести себя в этой ситуации, тренировки сводятся к выяснению того, какой герой сейчас силен.

О EG после TI5

Той команде нужны были тренировки. При этом люди постоянно жаловались, что мы занимаем вторые и третьи места, а не первые. А все происходило из-за того, что мы не практиковались. Я профессионал и считаю, что на тренировки ты должен приходить так же, как и на официальную игру. Это звучит не слишком реалистично, но можно хотя бы проснуться и говорить во время игры, хотя бы сделать вид, что это настоящий матч. Мы поехали на шанхайский мэйджор совершенно без тренировок. И заняли третье место. После этого у нас было большое обсуждение в команде, где пришли к решению, что без скримов мы не сможем побеждать. Вернулись домой — и снова никаких тренировок. Мы полетели в Хорватию на DotaPit и заняли там второе место, проиграв MVP. На следующее утро Arteezy и Universe ушли из команды.



[...]



Никто из нас не ожидал, что мы так хорошо сыграем на TI6. Но Sumail больше не мог общаться со мной. И команда выбрала его.

Шестнадцатилетний пацан сказал мне, что моя карьера в киберспорте окончена. Потому что ты или уходишь из EG и играешь за другую команду, или остаешься владельцем организации и не играешь вообще. Я выбрал второе. Но я был не готов. Я все еще хотел играть.

Об NADCL

У меня никогда не было планов, что этот бизнес будет приносить миллионы долларов. Я просто хотел выйти в ноль. Я получил большой опыт. Это как быть CEO еще одной компании. Очень сложно зарабатывать деньги на подобном продукте — аудитория слишком маленькая. Дота-сцена по природе своей наводнена про-матчами, ты всегда смотришь профессиональную доту, какие-то квалификации, турниры. И глупо предполагать, что зрители будут пропускать это ради какого-то любительского турнира.

Если ты не связан с профессиональными лигами, очень сложно монетизировать такой проект. Так что сейчас я пытаюсь все переоценить, и, может быть, запущу его снова. Может, я выиграю TI и организую благотворительный турнир имени PPD.



[...]



Эта лига была хоть немного успешна, потому что ассоциировалась со мной. Я общался с другими киберспортивными организациями: coL, EG, Immortals, J.Storm, пытался организовать все так, чтобы мы могли поддержать эту небольшую лигу по доте. Но все были слишком заняты и смотрели на это только, как на дополнительные расходы. Мол, мы и так достаточно платим игрокам, у нас нет денег. И в конце концов это просто стало Лигой PPD. Мну нужны были люди, которые возьмут и хотя бы прорекламируют этот проект. Но они хотят, чтобы им за все платили.

О переезде в Европу

На какой-то из внутренних встреч OpTic решили, что дота — слишком большая статья расходов. Все свелось к выбору между J.Storm и NiP. Все мои партнеры по команде европейцы, так что когда я спросил, где они хотят играть, они выбрали Европу. В доте ты играешь, чтобы побеждать, так что тебе приходится приносить что-то в жертву. Переезд в Европу — не то, чего я ожидал. Я же сам подогревал это противостояние Европы и Америки. Team America, капитан Америка!



У меня еще была возможность присоединиться к Fnatic в Малайзии. Но Малайзия слишком сильно отличается от того, к чему я привык. Европа — как двоюродная сестра Америки, культуры очень похожи. Так что я пошел на это.

О провале на ESL

Мы просто не показали нашу лучшую игру. Дело в командной работе, вот и все. У нас до сих пор с этим проблемы. Перед TI мы сфокусируемся именно на этом и, надеюсь, выйдем на пик формы.