Последний рывок Gambit на TI. Результаты и лучшие моменты EPICENTER Major

Ну что, поехали! В Москве стартует последний мэйджор сезона по Dota 2. 16 лучших команд мира, $1 млн призового фонда и четыре путевки на главный турнир года — The International 9. И если одни представители СНГ на чемпионате, Virtus.pro, уже обеспечили себе слот, то Gambit придется попотеть именно на EPICENTER.
В первый день турнира, 22 июня состоятся матчи в группах А и B. В первом квартете явным фаворитом является Team Secret, которой прочат максимально легкий первый этап. Однако игроки и RNG, и Fnatic заверили журналистов и поклонников, что серьезно подошли к подготовке к EPICENTER и не собираются просто так дарить победы соперникам. Может, с Team Secret они еще бороться не готовы, а вот друг с другом за второй слот в верхней сетке вполне.
Параллельно с ними будет играть группа B, более интересная зрителям из СНГ. Здесь свои первые матчи проведет Gambit Esports. Причем их первым соперником станет Team Liquid — команда, которая пошла на замену за пару месяцев до окончания сезон. В деле новую пятерку «жидких» сообщество еще не видело. А значит именно этот матч станет ключевым в первом круге встреч.
Одновременно на групповой стадии будет проходить по 4 матча. Чтобы вы не запутались в событиях, результатах и турнирных таблицах, мы будем вести текстовую трансляцию всего происходящего на EPICENTER Major.
12:48. Трансляции уже в эфире! Если вы тоже хотите следить за всеми матчами разом, открывайте Squad от RuHub: https://www.twitch.tv/dota2ruhub2/squad
Расписание матчей Epicenter на 22 июня
- 13:00. Secret против paiN Gaming (трансляция)
- 13:00. Evil Geniuses против Infamous (трансляция);
- 13:00. Fnatic против RNG (трансляция);
- 13:00. Team Liquid против Gambit Esports (трансляция);
- 16:00. Финал верхней сетки группы А;
- 16:00. Финал верхней сетки группы B;
- 16:00. Первый матч нижней сетки сетки группы А;
- 16:00. Первый матч нижней сетки сетки группы А;
- 19:00. Финал нижней сетки группы А;
- 19:00. Финал нижней сетки группы B.
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