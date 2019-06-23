«Нас начали мочить всем клубом прямо во время финала»

19 июня вышла бета-версия Counter-Strike — модификация для Half-Life. Позднее создатели подпишут контракты с Valve, а сам шутер станет одним из самых популярных в мире. В честь двадцатилетия серии читатели, гости и друзья «Чемпионата» рассказывают истории о любимой игре.

От Unreal Tournament до CS beta 6.5 и киевских отборочных на WCG

Алексей yXo Малецкий Фото: Из личного архива

На дворе лето 2000 года. Меня отправили отдыхать с девушкой, сестрой и двоюродным братом на месяц в Болгарию. Иногда мы захаживали в компьютерный клуб в славном городе Варна. Играли кто во что горазд.



Я был жутким задротом Unreal Tournament, поигрывал в Starcraft и, конечно же, в NFS.

Как-то мы решили пойти на ночь, затарились приколами и уселись играть. Почему-то именно в ту ночь количество людей, орущих на весь клуб и мешающих играть, зашкаливало. Гвалт стоял дикий, народ гонял в стрелялку, которая мне сходу не понравилась.

Я попросил малыша помочь с настройками — это были стрелочки (я был трактористом, да). Я отреспаунился, пока суть да дело, меня убили. Я сразу не понял, почему я не могу появиться снова? Почему, когда стреляешь из пистолета, нужно постоянно «кликать»? И вообще бред какой-то. Не зашло, но заинтриговало. Это была командная шпилка по сетке, вот в чем соль. Это был Counter-Strike beta 6.5.



Спустя время, дома, я настроил модем, нашел игру, узнал, что у нас, оказывается, есть онлайн-серверы, и начал гонять мясо с пингом 120. Потом увидел челиков с клантегами, полез в интернет искать форумы и оказалось, что у нас есть кланы и отцы CS.



Я захотел поиграть в команде. Уже в следующем году я принимал участие в региональных отборочных к WCG 2001. В киевской квалификации к всеукраинскому финалу принимало участие 85 команд. Два игровых поля, шатер со спектатором и куча эмоций. Меня поплавило и не отпускает до сих пор.



Алексей Малецкий, комментатор студии WePlay!

Мам, мне с ботами не по пути

Две легенды CS: Арсений ceh9 Триноженко и Патрик f0rest Линдберг Фото: Из личного архива

Когда-то давно я полюбил эту игру настолько сильно, что вытянуть меня из компьютерного клуба было просто невозможно. Я очень долго не мог поставить себе CS на комп. Тогда только вышла версия 1.0. Чтобы ее установить, надо было пропатчить версию Half-Life, а я об этом не знал. И вот как-то мне наконец это удалось. Стал играть дома с ботами. Маме сказал: всё, больше в клубы я ходить не буду, они мне не нужны, ведь CS есть дома. Мама мне поверила. Однако боты быстро надоели, и я снова пошел рубиться по локальной сети, ведь это были в разы интересней.



Арсений Триноженко, тренер команды pro100, комментатор студии RuHub.

Ящик пива и 50 гривен

Евгений Золотарев Фото: Из личного архива

Как-то раз в 2001 году я, уже будучи «про-игроком», позвал своих одноклассников на местячковый турнир на тот момент в весьма опасном районе города Киева. Турнир был 4 на 4, но один наш одноклассник не доехал, и мы играли втроем. Тем не менее чемпионат этот мы выиграли, наградой был ящик пива и 50 гривен. Выйдя из клуба с призами, мы осознали, что нас уже ждут «местные геймеры». Призы пришлось отдать. Киберспорт начала двухтысячных был суров!



Евгений Золотарев, руководитель киберспортивного клуба Natus Vincere.

История обмана

В 2005 году я еще учился в школе. С другом стабильно уходили с последних уроков, мотивируя тем, что участвуем в соревнованиях по CS 1.6. С уроков нас отпускали, а мы взамен приносили распечатанные при помощи Paint и принтера самодельные грамоты. Сами в это время ходили в кино, либо в компьютерный клуб.



Айрат Ахметзянов

От легкой атлетики до команды в Counter-Strike

Владислава Vladyslava_Z Захлебина Фото: Из личного архива

В моей жизни был период, когда я профессионально занималась легкой атлетикой. Долгое время мне удавалось совмещать учебу, тренировки и многие интересные вещи в жизни. CS в те годы не был чем-то серьезным. Еще в школьном фозрасте мы с друзьями фаново бегали на картах, не понимая всей механики и будущего размаха игры.



На втором курсе университета я завершила свою легкоатлетическую карьеру, которой отдала 12 лет жизни. И я серьезнее увлеклась CS. Стартом этому были пробы в женскую команду csc.Arena.female. Сразу попасть в состав не вышло из-за недостаточно высокого уровня игры на тот момент. Но я не остановилась на достигнутом, а продолжила усиленно тренироваться и собрала свою команду, с которой мы обыграли их.



После этого девчонки пригласили меня усилить их состав. CS помог мне открыть новые горизонты, превратить хобби в профессию и открыть новую страницу в жизни.



Владислава Vladyslava_Z Захлебина, амбассадор Razer в СНГ.

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«Был парень, которого отец за ухо каждый день выводил. И не один»

Я познакомился с CS в компьютерном клубе на районе примерно в 2001-2002 году. Мне было 6 или 7 лет. Родители отпускали «на компы», и мы играли 5 на 5. Вот только компьютеров было всего 6, поэтому места четырех участников занимали боты. Кстати, среди админов CS и Half-Life пользовались особым почетом. Те, кто хотел играть в GTA, из клуба на время изгонялись. Это была версия 1.5. В 80% матчей мы играли на карте cs_assault. Еще были de_aztec, cs_mansion и карта, где есть машинки и на них можно возить бомбу (олды вспомнят).

Были и турниры, я даже играл на них. Были и крики, и ссоры, и подглядывания в монитор. Был парень, которого отец за ухо каждый день выводил из клуба, и даже не один. Были дни, когда админы не приезжали, и мы часами ждали их у клуба, вставая в очередь кто первый сядет играть. Были «вот этот раунд строго на ножах», а потом «не появляйся больше здесь! Мы на ножах договорились!»

Когда «компы» закрылись, соревновательные игры для меня кончились: в Сочи была большая беда с интернетом во многих районах, в том числе и моем. CS 1.6, Condition Zero и Source прошли мимо. Зато был «первый игровой» канал на телеке, где можно было посмотреть на лучших. Сейчас есть CS:GO, но играю редко.



Алексей Поповкин

Чтобы избежать бана на квалификации WCG, прятался в туалете

Алексей XAOC Кучеров Фото: Из личного архива

Помню, как в 2003 году два раза прошел квалификацию на национальные финалы WCG за две разные команды: за свою, из Хмельницкого, и еще в Крыму за ребят со Львова. На тот момент мог получить бан навсегда. Если б дали, я б не связал свою жизнь с CS.



Тогда все эти региональные отборочные проводил Sprutik. По сути, только он мог вспомнить, что я уже прошел до этого один раз. Я зарегистрировался и играл под другим ником, а во время награждения нашей команды просто спрятался в туалете и сказал, что мне плохо. Меня не стали дожидаться. Нашу команду сфотографировали, наградили четверых, а я так и остался незамеченным.



Тогда участники приходили ко мне за спину смотреть, как я играю. Им казалось подозрительным, что их наказал кто-то, о ком они никогда не слышали.



Алексей XAOC Кучеров, операционный директор киберспортивного клуба Heroic.

«Нам объяснили, что либо мы сейчас уезжаем без денег, либо этот гравий станет последним, что мы увидим»

Шел 2001-й год. В то время мы зарабатывали, играя на деньги с другими командами в компьютерных клубах Москвы. Дело было опасным и требовало серьезной проработки. Сначала всегда был разведывательный визит, оценка контингента и рисков, сбор сведений с других про-геймеров, которые уже имели счастье играть в клубе. Весь топ того времени прекрасно друг друга знал, больше проигрывать в Москве было некому, поэтому основной проблемой было не победить, а увезти из клуба выигранные деньги, себя и своих товарищей в целости.



В то время «крупные» чемпионаты происходили очень редко и большинство клубов проводило локальные, где, по их задумке, всегда должна была выигрывать команда клуба. В нее входили в основном админы и наиболее жесткие представители местного сообщества. На таких чемпионатах обычно нельзя было появляться, не имея должной поддержки. Например, знакомства хотя бы с одним представителем команды клуба или авторитетным представителем района.

Никита Бокарев и Владимир Путин Фото: Из личного архива

Несмотря на наш опыт и понимание, порой мы попадали в тяжелые ситуации, которые не всегда заканчивались хорошо. В тот день мы по обыкновению играли на деньги в клубе Avantage на Преображенской площади, когда кто-то из местных сказал, что совсем недалеко, в соседнем районе на улице Подбельского, сегодня будет проходить чемпионат 2х2 в клубе «Астеройд».



Мы слышали про это место и хорошо знали, насколько неадекватный контингент там собирается, но решили рискнуть. Приехав на чемпионат двумя составами по два человека, мы уверенно шли по сетке, набирая все большую ненависть со стороны собравшихся участников. В полуфиналах наши составы встретились с составами команды клуба и уверенно выиграли оба матча. Впереди был финал и заветный денежный приз, который уже «в любом случае» доставался нашей команде.

Во время финального матча (хорошо помню этот момент) мы играли за защиту на de_dust. Я смотрел один из плентов, но атака на меня началась совсем с других позиций — со всех сторон на нас посыпались удары руками и ногами. Нас начали мочить всем клубом прямо во время финала.

Помню, директор клуба, который не имел по каким-то причинам ровно никакого авторитета среди своих клиентов, попытался остановить происходящее, но очень быстро оказался прижат к одной из стенок. Все, о чем он просил, — чтобы нас били не внутри клуба, а снаружи. Наспех собрав девайсы, мы оказались на улице.

Никита Бокарев Фото: Василиса Глухова

Стоит отметить, что находился клуб «Астеройд» в весьма колоритном месте, в заброшенном автобусном парке. Таким образом, помимо игроков и нас, других свидетелей данного действа не было и быть не могло. Все это сильно понижало наши шансы на успешную эвакуацию.

Мы стояли в окружении десятка более взрослых ребят на большом пустыре, усыпанном крупным гравием. Нам объяснили: либо мы сейчас уезжаем без денег, либо этот гравий станет последним, что мы увидим. В серьезности намерений наших противников мы не сомневались и были вынуждены принять эти условия.

Еще одной причиной нашего спасения стал один из местных ребят, который жестко выступил в нашу защиту. Помню, ехали оттуда в трамвае молча, без денег, но каждый был внутри рад, что увидит что-то еще в этой жизни, помимо гравия с того пустыря. Подобных случаев было много, но важно отметить, что со временем отношения даже с теми, с кем приходилось драться или от кого убегать, спасаясь с очередного локального чемпионата, в большинстве становились хорошими и уважительными. После этого мы еще не раз приезжали в клуб «Астеройд» на разные турниры.



Никита Бокарев, руководитель направления маркетинга и стратегических коммуникаций в StarLadder.

Жара, проблемы со здоровьем и пауки в Китае

Ailey, Ant1ka, vilga, Nast1a, Candy Фото: Из личного архива

Самые крутые воспоминания у меня связаны с WESG 2017-2018 года. Все началось с квалификации. Нам предстояло выиграть российские онлайн-отборочные, затем финал в Москве. Уже после нужно было попасть в топ-3 Европы в Барселоне, чтобы квалифицироваться на сам WESG в Китае.

Во время российских отборочных сразу у двух игроков команды ни с того ни с сего заболел желчный (были обнаружены камни). Одну увезли на скорой прямо во время полуфинала онлайн-отборочных на третьей карте. Нам пришлось искать замену в 11 вечера. Мы проиграли тогда, но так как у соперника не было необходимых записей с камеры, то нам назначили переигровку, которую мы выиграли.

Далее победили в финале в Москве. В Барселоне я сильно отравилась и играла с температурой и невероятной слабостью. К финалу стало лучше. Помню, девчонки тогда все очень поддерживали (Candy, Nast1a, Ant1ka, Ailey и Jen). В Европе мы тоже заняли первое место. В Китае никто не заболел (ура), но я никогда не забуду эту невероятную жару, пауков в отельных номерах, как мы парились в горячих источниках, а потом с разбегу прыгали в холодный бассейн. Тогда китайцы смотрели на нас, как на идиотов.



На самом турнире не было кондиционеров. В помещении была такая высокая влажность, что под конец дня мой коврик был мокрый. Двигать мышкой было непросто. Когда мы вышли в финал и играли на сцене против китайской команды, весь зрительский зал болел за своих. Учитывая, что мы сидели в звукоизоляционных кабинках, все было слышно очень четко. Но в конце концов мы победили, стали сильнейшей национальной командой мира и выиграли самый большой призовой фонд в женском CS. Невероятные эмоции и память на всю жизнь!



Ксения Клюенкова, профессиональный игрок в CS:GO, выступает за Assassins.

Слезы радости и работа на EPICENTER в день рождения

Александр Заволока Фото: Media.Epicenter.gg

Я довольно мало играл в Counter-Strike и закончил свою «карьеру» игрока в районе выхода версии 1.6. Но если говорить про яркие воспоминания, то приходят на ум два момента.



В далеком 2004 году на турнире ESWC 2004 во Франции пятерка из Virtus.pro сотворила сенсацию, обыграв непобедимых на тот момент SK Gaming со счетом 13:9. Помню, как смотрел этот матч, писал обновления на c58 и болел всей душой за VP. Тогда Carmac (он же Михал Блихарц, он же ХХ в ESL сейчас), будучи журналистом, еще подшучивал, что видел у меня на глазах слезы радости. Слез не было, но счастлив я точно был. Это был очень крутой момент.



Второй связан с командой Natus Vincere. Я с ребятами давно дружу, еще года с 2004, когда мой сайт Frag.su стал спонсором харьковской команды pro100. В 2010 году я жил в Милане. Там я случайно наткнулся на финал Intel Extreme Masters, в котором играли Na’Vi. Я буквально залип у монитора. Тут совпало несколько факторов: не нужно было включать HLTV, только-только появился own3d, и трансляция была прямо в браузере, любимые игроки, и их первая знаковая победа.



Вот, пожалуй, два самых приятных для души момента. А вообще, я еще оказался ведущим EPICENTER по Counter-Strike в свой день рождения.



Александр Заволока, центровой на первых двух турнирах серии EPICENTER.

«Мой друг пишет мне: „Готовься отключать мышку и убегать“»

Иван Johnta Шевцов Фото: DreamHack

Мне было около 14-15 лет. В то время (2001-2002 года) в моем городе Днепр было много компьютерных клубов и в каждом постоянно рубились в СS. У каждого из них была своя тусовка и так называемые «клубники» — те, кто мог играть бесплатно, когда компы свободны. Обычно это были самые крутые игроки.



В один момент на нашем районе открылся маленький клуб в подвале, компьютеров на 10. И мы быстро пошли туда объяснять владельцу, что ему обязательно нужны ребята, которые играют круче всех. Ну и что мы всем на районе расскажем о новом клубе и у них будет своя тусовка. Так и вышло. Мы получили заветную халяву и каждый день шли туда шпилить в CS. Благо было лето, и в школу ходить было не нужно.



Натренировавшись друг против друга на cs_deathmatch, мы значительно подняли свой уровень и постепенно начали выигрывать турниры 2х2 в ближайших клубах. Это дало нам уверенности, чтобы начать ездить по городу в разные клубы и предлагать местным «клубникам» игру на деньги. До какого-то момента это приносило неплохой доход. В то время мы играли под 5-10 гривен с человека или под двухлитровую Coca-Cola.

Мы тогда были уже в чем-то крутые. У каждого был свой коврик и мышь (шариковая, конечно). Однажды мы приехали на очередные «заработки» в отдаленный район города. Прямо во время матча, когда мы выигрывали очередную партию на de_dust, в мой друг пишет мне в командный чат: «Готовься отключать мышку и убегать». Он был на год старше и, оценив ситуацию в клубе, понял, что атмосфера накаляется, и мы рискуем если и уйти оттуда, то без всего, что у нас есть.

Нам повезло, что компы, на которых мы сидели, были неподалеку от входа в клуб. В чате игры мы договорились, что по окончании раунда нужно делать ноги. Бежали мы быстро, благо в детстве много играли в футбол. Когда я оглянулся, за нами неслись человек 5-6. Мы долетели до трамвая, который заканчивал свою остановку. Водитель, увидев нас, задержался (как нам тогда показалось) на несколько секунд. Как только мы оказались внутри, двери закрылись и нас увезли в самый далекий район нашего города, о котором мы даже не знали. Домой добирались мы долго.



Иван Johnta Шевцов, тренер клуба Winstrike Team.