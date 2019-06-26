Альтернатива, а не замена. Зачем нужны женские турниры в киберспорте?

Анонс женского турнир по CS:GO в рамках DreamHack Valencia месяц назад разделил сообщество на два лагеря. Кто-то был рад предоставленной возможности посоревноваться за серьезный призовой фонд, кто-то — не видит смысла в соревнованиях для девушек. Были даже те, кто назвал проведение отдельного чемпионата для представительниц женского пола сексизмом.

Сам чемпионат пройдёт 5-7 июля. И чем ближе к дате, тем сильнее снова начинает гудеть улей недовольных. Ответить на едкие комментарии и бесконечные ветки на Reddit решила Морган Ромайн, креативный директор организации AnyKey. Она занимается вопросами разнообразия и инклюзивности в мире видеоигр, исследует стереотипы и проблемы, с которыми сталкиваются разные группы игроков. Конечно же, в том числе и девушки.



В небольшом блоге Ромайн попробовала объяснить, почему турниры для девушек — важная ступень в развитии киберспорта.

Фото: esportswizard.com

В первую очередь Морган ответила на главный вопрос: почему женщины просто не могут пойти и участвовать в обычных турнирах? По результатам исследования AnyKey девушки встречаются с различными культурными и структурными барьерами, которые мешают им добиваться успехов.



1. Девушки и женщины, решившие посвятить себя играм, встречаются с различными формами препятствий, включая подозрения, что они могут быть «фейками», играют «только для привлечения внимания» или они неинтересны, раз проводят время в видеоиграх. О тех, кто упорством добивается признания в сообщество, часто говорят, что они «не похожи на других девушек», что создает социальную напряженность между ними и другими женщинами в индустрии.

2. Большинство девушек встречаются с притеснениями и нежелательным вниманием во время игры. Частично это оскорбительный сексизм, например, когда говорят «вернись на кухню». Некоторые из оскорблений являются откровенно сексуальными (например фотографии пенисов). Часть — непрестанные романтические жесты, которые могут обернуться угрозами, если остаются без ответа. Понаблюдайте за стримами девушек на Twitch, чтобы увидеть эти закономерности в реальном времени.

3. Многие женщины, которые являются заядлыми игроками дома, все равно избегают турниров, потому что предполагают, что окажутся там единственными представителями женского пола.

Оказавшись представителем меньшинства, девушка привлекает дополнительное внимание и испытывает давление, которое может отпугнуть неопытных участников.

4. Когда девушка или женщина играет на турнире, который транслируется онлайн, харассмент, сексизм и комментарии сексуального характера возрастают в геометрической прогрессии из-за общедоступного чата. Из-за этого опыт участия девушки в конкурентной среде значительно отличается от того, через что проходит ее коллега-мужчина. Это может быть особенно заметно и ярко выраженно, если это единственная девушка на соревнованиях.

5. Многие менеджеры команд и игроки не хотят рисковать и привлекать женщин по разным причинам, включая негативную реакцию сообщества.

6. Из-за небольшого количества примеров для подражания на большой киберспортивной сцене, совсем немногие девушки и женщины вообще думают об участии в соревнованиях. Замкнутый круг.



По мнению Ромайн, все эти факторы не дают девушкам возможности полностью раскрыть свой потенциал на больших соревнованиях. Поэтому им необходимо предоставить своеобразную площадку для тренировки и пробы пера — женские чемпионаты.

Фото: regnum.ru

Почему девушкам помогают женские турниры?

Представительство. В первую очередь девушкам нужно видеть других девушек, которые добиваются успехов в киберспорте. Пока у парней есть Miracle и s1mple как примеры для подражания, девчонкам равняться не на кого, потому что нет площадки для представления девушек-талантов.



«Возможность увидеть кого-то, похожего на себя, кто достигает успехов в конкурентном пространстве может быть мощным мотиватором. Это позволяет нам визуализировать себя, делать то же самое и становиться лучше».



Поддержка со стороны. Никто не поймёт девушку лучше, чем другая девушка. Особенно когда речь заходит об оскорблениях и притеснениях.



«Возможность быть одной из многих может стать защитой от чувства изоляции, к которой часто приводит харассмент. Не говоря уже об обмене контактами с людьми, имеющими схожий жизненный опыт и интересы. Это помогает чувствовать поддержку и важность».

Кроме того, участвуя в женских турнирах, девушка не будет чувствовать, что по ней будут судить, как обо всех девчонках, решивших связать свою карьеру с киберспортом. Например, о таком давлении рассказывала Geguri, известный игрок в Overwatch, принимавшая участие в OWL. Она отмечала, как фанаты и аналитики смотрели на нее и исходя из этого принимали решение: способны ли девушки вообще выступать на соревновательной сцене.

«Турниры для женщин создают пространство, где любая девушка будет одной из многих. Значит на ней не будет лежать груз репутации всего женского игрового сообщества. Это особенно важно, когда они только начинают карьеру».

Фото: xsport.ua

Альтернатива, а не замена

«Сегрегация — неверная стратегия. Если цель состоит в том, чтобы проложить путь женщинам на крупные турниры, то важно подчеркнуть, что женские чемпионаты — просто ступеньки, а не замена для основных соревнований», — утверждает Ромайн.

Она приводит в пример Сашу Scarlett Хостин, которая начинала свой путь с женских чемпионатов в 2011 году. Только выиграв несколько из них, она сфокусировалась на основных соревнованиях. В этом случае чемпионаты для девушек — не альтернативный вид, а скорее дополнительный трамплин и стартовая площадка. А их наличие не должно ограничивать возможности женщин принимать участие в больших чемпионатах. Никаких «у вас есть свои турниры, играйте там».



Однако при этом важно делать эти соревнования именно альтернативами, а не чем-то второстепенным. Это не значит, что призовые фонды должны соответствовать другим турнирам и переваливать за миллионы. Хватит хотя бы достойного освещения и свода правил, который не будет отличаться от других чемпионатов.



«Мы сохраняем надежду на то, что киберспорт выполнит свое обещание стать ареной, где будут отмечать всех игроков высокого мастерства. Но прежде чем это произойдет, должно измениться что-то большее, чем киберспорт. А до этого момента женские турниры — победа для всех».