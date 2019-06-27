«Я закончил универ, Ceb выиграл TI. Мы увиделись в Париже, чтобы отметить»

Тренер OG — главный герой EPICENTER. В последний раз Титуан Мерло выступал на профессиональной сцене в 2015 году в составе Monkey Freedom Fighters. Здесь, на чемпионате в Москве, он заменял капитана команды Йохана n0tail Сундштайна. И преуспел. Состав прошёл в топ-8 и гарантировал себе попадание на The International 9.



— Я когда-то болела за Sigma.Int. И сейчас своей игрой ты и Ceb вернули мне 2013-й. Как насчёт тебя? Ты вернул себе 2013-й?

— Да, ты права. Весело снова поиграть с Ceb. Но это ещё и что-то новое — возможность поиграть с JerAx, Ana и Topson. С ними легко играть, в команде такая потрясающая атмосфера. Это навевает воспоминания. Я не играл 4 или 5 лет. Так что это круто.

— Какой была твоя первоначальная реакция, когда ты узнал, что будешь играть?

— Изначально я не хотел этого делать. За день до нашего матча против TNC Йохан проснулся и сказал: «Я не могу играть». И… что нам делать? Мы начали искать замену, но найти стендина очень сложно, у всех игроков есть команды, они тренируются к квалификациям на TI. Мне кажется, это был Ana, кто сказал: «Сокс, а ты поиграть не хочешь?». Я сразу сказал, что это плохая идея, посмеялся над ней. А потом: «Окей, видимо, придётся!»

Я даже не сразу понял, что мне нужно играть. Сначала было даже просто. Второй день — уже против EG. Йохан снова сказал, что не сможет выступить. Я такой: «Господи, мне снова придётся играть!»

Это не только bo1, ты ещё и не знаешь, попал ли ты на TI. Это очень нервно. Но сейчас всё круто.



— Четыре года назад ты играл в Monkey Freedom Fighters. Теперь ты тренер OG. Как так получилось?

— Ceb — мой очень хороший друг. До этого я заканчивал учёбу и продолжал общаться с ним о жизни и доте. Он играл в OG, а я очень пристально следил за дотой, кастил для FroggedTV, занимался аналитикой. Затем я закончил университет, Ceb выиграл TI. Мы встретились в Париже, чтобы всё это отметить. И он спросил меня, заинтересован ли я в такой возможности. И я не был против!

— У тебя не было сомнений в том, что это хорошая идея? Ты мог многое пропустить, не участвовал в жизни про-сцены, а теперь тебе нужно тренировать лучших игроков в мире.

— Изначально я его и спросил: а чего ты от меня ждёшь? Он объяснил: у нас в Sigma и других командах была идея, как мы хотим играть. И это именно то, что реализуют OG. Мы всегда представляли себе именно такую доту, агрессивную, которая заставляет выкладываться на полную, доходящую до грани. И именно так они выиграли TI. Я понял, что раз у нас общие идеи, то мы сойдёмся. И мне кажется, мы очень хорошо друг другу подходим.



— Что ты делал, пока не играл?

— Учился и смотрел каждый турнир, который мог найти в доте. Мне кажется, я откастил все мэйджоры для французского канала FroggedTV. Я был близок к сцене. Не было такого, чтобы я совсем отошёл от доты. Я просто не был в профессиональной команде.



— Ты играл в местных французских командах. У тебя всё ещё есть мечта о национальном составе?

— Да. Мы всегда мечтали об этом с Ceb. Пытались, но не получилось. Впрочем, это не может быть мечтой одного человека. Это должно исходить от французского сообщества. Это не может произойти просто так. Может, если OG выгонят меня, то почему нет?



Как по мне, во Франции не хватает игроков, которые готовы пожертвовать всем ради того, чтобы добиваться результатов. Нет, они хотят, но они думают, что это просто. Но быть топовой командой — невероятно сложно. Тебе очень многое приходится приносить в жертву. Тебе нужно играть как минимум 10 часов в день. Это не просто. Во Франции нет такого понимания и отношения к работе. Мне так кажется.

— Чтобы быть тренером OG, тебе пришлось чем-то пожертвовать?

— Я работаю с OG 10 месяцев. Из них дома я был месяца полтора. Не поймите меня неправильно, нам нравится проводить время вместе. Но вот после квалификаций на EPICENTER у нас была неделя отдыха — это был такой груз с плеч. Просто мечта! Мы все так хотели поехать домой. То же самое было и после Бирмингема, когда у нас была неделя отдыха. Мы мечтали об этом!



Да, мы знаем, что наша работа тоже мечта. Но ради этого нам многим приходится жертвовать. Да, это игра в доту, но мы далеко от наших друзей и семей.



— Как ты провёл свою неделю выходных?

— Сидел дома, виделся с друзьями, провёл время с семьей… Играл в доту!



— Ты не первый игрок, который говорит, что в выходные играет в доту.

— Я считаю, что если дота не твоя страсть, то она и не может стать твоей работой. Для меня это то же самое, что и спорт. Например, футбол. Если ты не любишь игру, то не сможешь быть в самом топе. Ты должен отдавать ей сотни часов, а не думать: «Я должен играть».

Так что вот мой выходной. Я хочу заняться тем, что я люблю. А я люблю играть в доту!

— Легко ли тренировать чемпионов мира?

— Это сложно, особенно сложно было в начале. Я пришёл в команду никем. Я не играл 4 года, а эти парни выиграли TI. Как я могу с ними справиться? Но в OG это просто. Они приятные ребята, с ними легко работать, и они относятся к тебе с уважением, большим уважением.



— Тебе не нужно было доказывать, что ты прав?

— Нет, мне пришлось доказывать, что я достоин доверия Мы много разговаривали. Нам нужно было разобраться, подойду ли я им. Но у нас одинаковое видение доты, так что это было достаточно просто.

— Тебя помнят как парня, который застанил кабана. А какой на самом деле след в истории доты хотел бы ты оставить?

— Мне плевать на шутку про кабана. Я совершил ошибку, бывает. Было смешно! Но на самом деле мне все равно. Изменить я это не смогу. Я не воспринимаю это как что-то личное, как обвинения в том, что я плохой игрок. Это просто забавный случай. Это как в футболе, если вратарь пропустит дурацкий гол. Люди всё равно будут его любить!



А в целом мне всё равно, какой след я оставлю в истории. Я не думаю о себе, я беспокоюсь о команде и хочу выиграть TI с ними. Моей целью всегда был успех команды, и не важно, каким люди запомнят именно меня. Важно то, каким меня запомнят и будут видеть мои игроки. Я хочу, чтобы они были рады работать со мной.

— Ты здесь, Ceb здесь. Fata тоже здесь. Где Migel и Pas?

— О да, мы могли бы снова собраться, старой Sigma! Было бы забавно! Но на самом деле я не знаю, где сейчас Migel и Pas, я давно с ними не общаться. Но да, крутые времена были в Sigma.