К Айдену iNSaNiA Саркои собирается очередь на интервью не только в медиадень EPICENTER. Капитана Alliance здесь считают одним из самых милых и приветливых игроков. Но сейчас дело не только в его харизме. 28 июня на сцене «ЦСКА Арены» шведская команда сыграет один из важнейших матчей турнира. С Gambit Esports они разыграют последнее прямое приглашение на The International. Перед самым важным матчем сезона мы пообщались с iNSaNiA, чтобы узнать о подготовке к игре, любимых героях в HoN и привлекательности роли капитана.

— Люди называют матч Gambit — Alliance настоящим гранд-финалом EPICENTER. Ты тоже так считаешь?

— Для меня так точно. Если мы обыграем Gambit, то это будет означать, что мы хорошо выступили на мэйджоре. У нас есть одна цель, которой мы хотим добиться. Это причина, по которой мы здесь, — отобраться на TI.



Ещё перед турниром мы с Артемом fng Баршаком смотрели на сетку и думали, что у нас есть шанс встретиться и решить все в верхней сетке. Но мне кажется, что это лучший способ определить судьбу слота. Так и должно быть — одна команда вылетает, другая едет на TI.



— Это такое же чувство, как перед матчем за слот на EPICENTER? Те же нервы?

— На самом деле нет. Я больше всего нервничал перед bo1 против Infamous! Всё-таки bo1 — опасный формат, а южноамериканские команды раньше хорошо в них себя показывали. После победы над ними я успокоился. Но по уровню хайпа это чувство похоже на ощущение перед квалификацией на EPICENTER.



— Люди по-разному реагируют на такие важные матчи: кто-то чувствует дополнительное давление, кто-то наоборот только набирается уверенности. Как это влияет на тебя?

— Я особо об этом не думаю. Но уверен, что, когда я выйду а арену, мы где-нибудь умрём, а зал будет топить за Gambit, я определённо почувствую немного давления!



Сейчас нервов нет. Все спокойны и сосредоточенны. Мы много тренировались с Gambit, мы хорошо их знаем, мы изучили друг друга. Это отличный соперник.

Фото: Gambit Esports

— Если бы тебе нужно было выбирать, ты бы предпочёл играть в спокойной атмосфере тренировочных комнат или перед большой аудиторией?

— Только перед большим залом! Так же веселее! Даже если зал болеет против тебя, всё равно чувствуешь их страсть и любовь к игре, их энергию на стадионе. Это того стоит. Это делает матч намного более захватывающим.



— К этому матчу вы будете готовиться как-то иначе?

— Думаю, мы просто будем готовиться больше, чем обычно. Все смотрят реплеи, изучают соперника. Пытаются найти любую деталь, которую можно использовать. Но это все те же тренировки, просто их больше.



— В HoN атмосфера была более дружеской и спокойной. Dota 2 — больше про профессионализм и серьезность. Какая обстановка тебе больше по душе?

— Профессионализм — это хорошо. Вот тот же самый медиадень, который отлично проведён, — круто. Ты не тратишь на слишком много времени, но все равно имеешь возможность дать интервью и поделиться своими мыслями с фанатами. Люди, которые смотрят нас, получают то, что хотят и чего они заслуживают.



Но если говорить об отношениях между командами, хотелось бы, чтобы было немного ближе к временам HoN. Дружнее, что ли.

Когда кончался турнир, мы собирались все вместе и обсуждали игры. А дота-игроки, наверное, в чём-то умнее. Они знают что-то об игре и держат это при себе, чтобы никто больше не узнал.

— Почему так? Почему дотеры не такие дружные?

— Наверное, потому что здесь более высокая конкуренция. Здесь титул лучшей командой значит намного больше, чем в HoN. Люди больше заботятся об этом, они больше выкладываются ради этого. Они высоко ценят те знания, которые у них есть.



А ещё в HoN мы были просто детьми. Детьми, которые хотели приятно провести время и повеселиться, пообщаться об игре, которую мы любим!



— Как ты думаешь, почему сцена HoN практически умерла? Остались только некоторые страны, где игра всё ещё популярна.

— Изначально игра была потрясающая. Но у неё не было ресурсов, чтобы конкурировать с дотой. Разработчики допустили несколько ошибок в том, как должна развиваться игра, как представить её публике. Например, LoL сначала стала популярна среди аудитории, а потом пришла соревновательная сцена. А Dota 2 изначально о киберспорте и соревнованиях. Разработчики HoN допустили ошибку, не развивая эту среду.

Фото: media.epicenter

— Ты в доту пришёл ради это конкуренции или, может, денег?

— Я так долго продолжал играть в HoN, потому что мне просто это очень нравилось. Долгое время я чувствовал этот соревновательный дух. Но постепенно сцена умирала, многие игроки покидали игру, а наша команда доминировала практическ в течение года. Не было уже того драйва, мотивации. Ты просто играешь, чтобы играть. Так что я решил, что пора переходить в доту. Туда, где меня ждут настоящие испытания.



— Ты никогда не думал, что и дота может взять и умереть?

— Я не думаю об этом. Мне кажется, так или иначе игра будет существовать. Точно так же, как и HoN. Он все еще оказывает влияние на доту, я замечаю детали, которые появляются сейчас в Dota 2, но у нас в HoN они существуют уже давно. Дотеры могут даже не подозревать, но Dota 2 и Icefrog явно вдохновляются HoN. Мы-то видим эту взаимосвязь.



— Можешь привести пример?

— Много всего. Например, мне кажется, что Dota 2 в общем переходит к более быстрому стилю игры. Из последнего самое простое — механика стенки Dark Seer, векторный таргетинг. У нас в HoN она была уже очень давно. И все эти механики постепенно начинают перемещаться в доту. Я вот был бы рад увидеть некоторых героев HoN, потому что у них крутые концепт и идеи. Особенно некоторые саппорты.



— Ты знаешь, я писала текст об интересных героях и механиках из HoN, которые можно было бы позаимствовать!

— Серьёзно? Кто тебе понравился?



— Я точно не помню название… Герой, который может разделяться на две части.

— Moira! Это мой любимый герой! Я был известен своей игрой на этом персонаже!

Фото: media.epicenter

— Да, это очень интересный концепт.

— Это да. А ещё он был полнейшей имбой. Но это был один из моих любимых героев.



— Хотел бы увидеть её в Dota 2?

— Moira — все-таки слишком имба. А Empath, герой-саппорт, у которого есть высасывание жизни (как Lion высасывает ману). Она чем-то похожа на Io, своим ультимейтом она сливается с керри, пополняет ему здоровье, дает много статов. Клевый герой. Вот ее бы я хотел увидеть в доте.



— Когда ты переходил из игры в игру, то был нацелен именно на соревновательную сцену или просто хотел поиграть в новую игру?

— Я всегда хотел соревноваться. Это была моя цель. Когда я завязал с HoN, я сказал своим друзьям, что я не собираюсь с ними общаться. Я буду только играть в доту по 20 часов в день. Проснуться-поесть-дота-спать-дота.

Первые месяца три я практически не выходил из дома. Я просто играл в доту целыми днями, выходил за едой, возвращался и снова играл в доту.

— Ты просто играл или ещё и изучал игру и мету?

— Всё что угодно! Смотрел матчи, реплеи. Всё, что мог сделать. Но в самом начале это была просто игра. Нужно было привыкнуть к механикам.



— И какого героя ты нарабатывал первым?

— О, я играл ещё в первую доту с друзьями, просто ради веселья! И мы стояли на линии связкой Axe — Venomancer. Мы играли 2v2 Only Mid. Мы кидали гель и горелку Axe — и это была такая имба! Соперник вообще ничего не мог сделать. Мы тогда не знали о добивании крипов, мы просто били их автоатаками, как полные нубы.

Фото: media.epicenter

— Многие игроки из HoN добились больших успехов в Dota 2. В них есть что-то особенное?

— Многие герои в Dota 2 похожи на героев из HoN, поэтому игроки, сменившие дисциплину, очень быстро адаптировались и поняли, как нужно играть. Но даже им понадобилось несколько лет, чтобы действительно привыкнуть к игре.



Ещё HoN немного быстрее, а переходить из быстрой игры в более медленную немного проще. У тебя есть больше времени на раздумья и принятие решения. Может, в этом есть преимущество. Но мне кажется, что дело именно в тех людях, которые перешли из HoN в Dota 2. Они талантливы, умны и хотят играть. Людвиг Zai Уолберг и Питер PPD Дагер — они и в HoN были на высоте, были гениальными игроками. Они, как и я, просто многое понимали в игре.



— А на путь капитана ты встал тоже ещё в HoN? Говорят, что капитанами часто становятся просто случайно.

— Да, это так. Но я ещё с детства имел капитанский характер. Мне нравилось быть вовлечённым в принятие решений, придумывать, что нужно сделать. Это всегда было частью моего характера.



В HoN я не взялся за это дело с самого начала. Это как-то пришло в процессе. Ты играешь с разными игроками, учишься у них, а потом чувствуешь, что теперь ты знаешь достаточно, чтобы применять это в игре. И то же самое в Dota 2.

Когда я только начинал карьеру здесь, то играл в NiP и многому научился у Кая H4nn1 Ханбукерса и белорусского игрока Евгения chshrct Кастрамы.

Постепенно набираешься знаний, собираешь информацию об игре. И в какой-то момент чувствуешь, что теперь знаешь достаточно, что можешь вести за собой команду.



— Существует мнение, что капитан должен быть немного эгоистом и даже засранцем. Но совсем не кажется, что это о тебе.

— В игре атмосфера немного другая. Не такая как сейчас, когда мы просто разговариваем и отдыхаем. Мы все друзья, которые любят играть в доту, между нами нет никакой разницы. Но в игре мой голос — самый громкий. Изменяется и то, как ты себя ведёшь. Потому что тебе нужно делать что угодно для победы.

— Капитан иногда должен давить на игроков и быть жёстким?

— Зависит от игроков. С моими игроками легко. Мы друзья, поэтому мы можем просто обсудить что-то. Так что тебе и не нужно быть жёстким. Но, конечно, иногда это необходимо. Что-то вроде: «Хэй, хватит! Делайте то, что я сказал! Сейчас же!» Даже, может, иногда надавить на них, поругать, чтобы привести их в чувство. Но мне повезло в этом отношении — игроки уважают меня и в большинстве случаев прислушиваются к тому, что я говорю, и без криков.

Фото: media.epicenter

— Ты играешь и с достаточно опытными ребятами, как Qojqva. Сложно ли было заслужить его уважение и доверие?

— Мне с игроками явно повезло. У нас одна общая цель — хотим стать сильнее и лучше. Мы знаем, что мы не сильнейшая команда, но мы просто хотим работать над собой. И даже Qojqva, хоть у него за спиной большой опыт, правильно к этому относится. Даже если он играет в доу 15 лет, а я только 3, он воспринимает то, что я говорю, прислушивается, размышляет. После этого он просто может сказать, что, может быть, это того не стоит и нужно поступить иначе. Но он всегда правильно относится к любым замечаниям.



Наверное, он самый трудолюбивый игрок в нашей команде. Ему проще всего сказать «сделай вот так». И он пойдёт и сделает максимум, на который способен.

— А как насчёт ваших отношений с Loda? Можешь ли ты сказать, что он — твоя правая рука, или всё-таки наоборот?

— Мне кажется, что у нас разная зона ответственности. Внутри игры и между ними многие стратегические детали — моя работа. Он больше занят отношениями между людьми. Конечно, у него есть множество идей, которые касаются доты, но большинство его работы заключается в выстраивании атмосферы. Как мы должны слушать друг друга, общаться друг с другом, чтобы это было эффективно. В этом он мне очень помогает. Отвечая на твой вопрос, наверное, скорее он моя правая рука, чем наоборот.



— Вы придерживаетесь философии, что нужно сохранять состав, работать вместе и развиваться. Но, например, Kuroky в недавнем интервью сказал, что когда вы постоянно играете одной пятеркой, вы становитесь слишком предсказуемыми. Где находится эта грань?

— Это зависит от игроков. Если вам нравится играть вместе, то вы всегда можете изменить стиль игры, хоть это и займет какое-то время. Qojqva, когда только пришел в нашу команду, был настоящим керри. Он очень любил пофармить. А теперь он главный ганкер — он убивает всех на карте.

Фото: media.epicenter

Да, это может занять некоторое время, но если вы верите друг в друга и в то, что вы делаете, сохранять состав — лучший вариант. Но есть говорить о Team Liquid, то оценить ситуацию очень сложно. Потому что три года — это очень много. Может, если бы мы отыграли вместе 3 года, я бы иначе ответил на этот вопрос. Но после двух лет, я все еще считаю так.



— Большинство топовых капитанов — это олдскулы. Складывается ощущение, что молодые игроки не хотят брать на себя ответственность. Почему так?

— В какой-то степени меня-то тоже можно назвать «олдскулом». Просто я занимался этим не в Dota 2, а в HoN. Так что я не новичок. Но это действительно сложно, когда ты только начинаешь карьерный путь в новой игре и в новой роли.

Каждый раз, когда вы проигрываете, — это твоя вина как капитана. Когда вы побеждаете — это заслуга команды. Вот так это и работает.

К тому же это не самая весёлая работа, она требует дополнительных усилий. Остальные просто сфокусированы на своей игре, показывают свой максимум.



Сложно быть таким человеком для команды. Если ты возьмёшься за эту роль слишком рано, когда еще не понимаешь и не разобрался в людях, ты можешь просто начать на них кричать и давить, обвинять их во всем. А ты должен делать наоборот — поддерживать, помогать им играть даже лучше, чем они способны. Быть рядом с ними в тяжёлые времена.



Но если ты капитан, то от победы получаешь намного большее удовлетворение, чем просто игрок. Поэтому мне это так нравится.