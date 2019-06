Российская трагедия. Да, в первый же день плей-офф Epicenter Major в Москве

В Москве стартовал последний мейджор сезона по Dota 2. Он определял последних обладателей прямых путёвок на The International 2019.

Вопреки опасениям, хмурая погода московских поклонников киберспорта не отпугнула. Как и утро пятницы, которое по понятным бытовым причинам обычно сказывается на посещаемости стартовых матчей и EPICENTER, и других турниров в трехдневном формате. Но на этот раз было не так – еще до старта первого матча зал заполнился как минимум наполовину.



Развлечься было чем еще до церемонии открытия. К примеру, рассмотреть все детали сцены в формате 360 градусов. Между игровых кабинок хорошо угадывалась карта Dota 2 – окрашенные в цвета сторон кристаллы, зеленый и черный леса, центральная линия с порожками. На ней после яркого ролика-открытия встретились ведущие турнира — Мария «Marple» Ермолина и Степан «DonStepan» Шульга.

Ролик о противостоянии добра и зла, к слову, многие назвали одним из лучших в истории Доты. Может, на эмоциях, но представленное в таком формате сражение любимых персонажей за кубок EPICENTER действительно выглядело эпично. Как и визитки оставшихся на турнире команд — логотипы Gambit и Virtus.pro, разумеется, привели зрителей в восторг. А затем началась Дота.

Повторение финала The International

Открывала мейн-ивент EPICENTER серия на вылет между PSG.LGD и OG. Вторые все еще оставались без основного саппорта Йохана «n0tail» Сундштейна – перед игрой тот сообщил, что присоединится к команде уже в следующем матче. Но для того, чтобы воссоединиться, действующим чемпионам мира еще нужно было с заменой победить фаворитов из Китая.



Пятерка опытного Ксю «fy» Линсена заканчивать борьбу так рано тоже не собиралась. Статус фаворита PSG.LGD подтвердили с первых минут, доминируя на каждом участке карты. Интригу вроде бы вернул один удачный файт в исполнении европейской пятерки, но через несколько минут китайцы восстановили преимущество и довели дело до победы.



Похожим образом разворачивалась ситуация и на второй карте. OG играли вторым номером и ждали оплошности от PSG.LGD – но гораздо чаще ошибались сами. Возможно, европейской пятерке стоило сыграть немного осторожнее, но Ceb и его команда предпочли принимать драки, так и не дождавшись спасительного BKB на Morphling.



В любом случае, место в топ-8 на EPICENTER Major можно назвать успехом – учитывая, что OG весь турнир играли с заменой, а еще до пятницы обеспечили себе участие на TI9. PSG.LGD, в свою очередь, явно близки к оптимальной форме и уже сейчас выглядят одним из фаворитов домашнего The International.

Главный матч турнира

Текущую систему Dota Pro Circuit многие упрекают; мол, едва ли не все участники The International определяются задолго до конца сезона. Однако простить равенство баллов на старте и финише DPC можно за одну эпичную битву Gambit и The Alliance, которые неожиданно для себя разыгрывали последнюю путевку в очном противостоянии под взглядами тысяч болельщиков.



Понятно, что домашняя публика сделала все, что поддержать СНГ-коллектив; только этого для успеха оказалось недостаточно. Будто забыв о московской публике, Boxi уверенно выиграл соло-линию у Afterlife, что во многом предопределило исход первой карты. Вернуться в игру после ужасного старта Gambit так и не удалось.

Ко второй карте Артем «fng» Баршак и его партнеры подошли намного серьезнее. Около 30 минут обе команды, не рискуя возможным приглашением на The International, действовали осторожно. Затем Gambit ненадолго даже вырвались вперед – но спустя пару минут так же быстро потеряли все заработанное.



Первую скрипку шведского мини-оркестра в решающем сете сыграл не miCKe на Morphling, а qojqva на Storm Spirit – это стало полной неожиданностью для СНГ-коллектива. Именно шикарная игра мидера The Alliance позволила, несмотря ни на что, одержать победу в решающем файте. Разумеется, за счет камбеков, которые в этом патче играют определяющую роль – шведы использовали их гораздо лучше и заслуженно отправляются на TI9.



Мстить за Gambit будет вторая команда из СНГ: следующим соперником The Alliance станет Virtus.pro, которые жаждут прервать серию неудач на домашнем турнире.

Первая ошибка Team Liquid

После поражения Gambit Esports зрителей на трибунах «ЦСКА Арена» стало заметно меньше. Хочется верить, что в воскресенье это не повторится, даже если завтра VP выпадут из борьбы за позиции в топ-3.



Замена опытного MATUMBAMAN, который провел бок о бок с тиммейтами без малого три года, стала одной из главных тем для обсуждения перед стартом турнира. Однако опасения фанатов и специалистов не подтвердились. Вышло даже наоборот: оффлайн-часть турнира Team Liquid с w33 провели без единого поражения.



Еще удивительнее, что Vici Gaming смогли без особого труда остановить Team Liquid, переигрывая европейскую пятерку в большинстве тимфайтов. Сложности возникли лишь во втором сете – тогда «жидким» удалось удивить противника пиком Visage, который получил преимущество на старте и быстро закончил игру.



На двух других картах доминировала пятерка Пана «Fade» Йи; сам капитан, к слову, показал потрясную игру на Rubick. Теперь Vici ждут своего последнего соперника в финале, который будет сыгран в воскресенье вечером.

Сегодня EPICENTER Major продолжат три матча нижней сетки. В полдень игровой день откроют TNC Predator и PSG.LGD, хотя болельщики гораздо больше ждут от следующей вывески – Virtus.pro первую игру на сцене «ЦСКА Арена» проведут против The Alliance. В последней серии дня победители сыграют против друг друга за место в тройке лучших.