«Я прошел путь от советника до диктатора». Интервью с тренером TNC Predator

Про него говорили — правая рука одного из самых влиятельных и умных капитанов в Dota 2. Он работал с Team Liquid на протяжении многих лет, привел команду к чемпионству, но в начале сезона 2018/2019 ушел. Так началась перестройка в составе, которая закончилась совсем недавно. Сейчас Сонг Го Heen Ли тренирует ребят, которым вечно чего-то не хватало для успеха. На EPICENTER Major мы поговорили с тренером TNC о его работе, влиянии армии и образовательных видео.



— В подкасте Position6 ты сказал, что для продолжения карьеры тренера, ты должен стать новой версией себя. У тебя получилось?

— Да, определенно. Быть тренером — то же самое, что и игроком. У тренеров тоже есть свои слабые места. Когда я присоединился к TNC, то старался быть более настойчивым. Вместо того, чтобы говорить: «У меня есть идея», я беру на себя больше ответственности: «Я убежден, вот это работает». Так что если говорить о том, как я изменился как тренер, вот тебе пример.

— Когда игроки разбирают свои ошибки и слабые стороны, всем понятно, что нужно сделать. С тренерами это неочевидно.

— Ты можешь рассматривать тренеров, как людей, которые знают все сильные и слабые стороны своих игроков. Ты выстраиваешь стратегии вокруг этого. В процессе избавляешься от уязвимостей.



Когда я присоединился к TNC, я знал их поверхностно. Знал только то, что там собраны хорошие игроки, поскольку мне доводилось смотреть их игры. Правда, я не уделял им так много внимания. Первое, что я сделал, — спросил, какие у них лучшие герои. Посмотрел, как они индивидуально справляются с ними. После мы уже начали обсуждать более сложные вещи. Например, нам нужно найти человека, который будет в определенный момент игры создавать тебе пространство на карте для фарма.



— Ребята рассказывали, что раньше они брали просто хороших героев, а ты принес драфты и систему. Ты действительно так их изменил?

— Надеюсь. На самом деле я сам испытываю проблемы с драфтами, ведь это очень непросто. Особенно, когда ты находишься в новой команде. Поначалу у нас возникали трудности, но в процессе мы начали выстраивать систему.

Забавно, но даже во время тренировок, где я тоже занимаюсь драфтами, они постоянно спрашивают меня, зачем я взял этого героя. И я объясняю, насколько это возможно. Чем больше мы проводим вместе времени, тем больше они понимают мои действия.

С другой стороны, я не всегда бываю прав. Но поскольку ребята знают, почему я делаю тут так, а здесь этак, они могут со мной не согласиться, предложить вариант получше и тем самым помочь.



— Я правильно понимаю, что они заваливают тебя вопросами не потому, что хотят поспорить, а потому что они любопытные?

— Да, очень любопытные. Им всегда интересно, какой план я выбрал на этот раз.

— Когда ты тренировал Team Liquid, там все было иначе?

— В Liquid у Куро Kuroky Салехи Тахасоми куда больше влияния не только на драфте, но и в целом. Я не задаю вопросов. Я как лейтенант, который служит генералу. В TNC я уже полководец. Я и Kuro, и Heen в одном лице. Я придумываю стратегии, я выбираю героев, я исправляю ошибки команды в игре во время просмотра реплеев. Я прошел путь от советника до диктатора.



— Насколько тебе комфортно находиться в таком статусе?

— Не столько комфортно, сколько приносит внутреннее удовлетворение в некотором смысле. Если я предлагаю что-то новое, всегда начинается: «Ой, даже не знаю. А это точно работает?» Через неделю или две, когда мы побеждаем уже звучит другое: «Вот блин, это действительно работает». Мне приятно в такие моменты. Они принимают мое видение, исполняют, как задумано. Так мы становимся сильнее как команда. Конечно, это добавляет ответственности, но и удовольствия, когда добиваешься успеха.



— Раз уж мы заговорили обо всех этих армейских чинах. Jerax рассказывал, что армия ему сильно помогла сохранять спокойствие. Какое влияние армия оказала на тебя?

— Даже не знаю. Точно могу сказать, что, будучи тренером, мне проще приводить мысли в порядок, поскольку в армии нам приходилось часто работать с документами, что-то записывать. Я использую Google Sheets, чтобы отмечать прогресс: что работает в наших стратегиях, что нет. Вообще в Южной Корее армия — то, через что проходит каждый мужчина. Не думаю, что она оказывает прямо какое-то влияние. Сложно сказать, ведь ты меняешься постепенно как личность. Могу сказать, что с тех пор я здорово изменился.



— После ухода из Team Liquid начались разговоры, что ты якобы ушел в армию. Потом ты объяснил, что это всего лишь сборы, которые ты назвал пустой тратой времени. К службе это тоже относится?

— В Корее мужчины часто шутят, что это выброшенное время. Особенно, когда ты юн, тебе всего лишь 20 лет. И тут ты теряешь два года жизни.



— В России есть предубеждение: армия — пустая трата времени в принципе. Люди стараются сделать все, чтобы туда не идти.

— Это не лучший способ потратить два года. Но что ты можешь сделать? Ты родился в стране, которая наполовину в состоянии войны. Ты должен. В армии ты учишься у реальной жизни, а не по книжкам. Например, как быть терпеливым, работать в структурированном обществе: с теми, кто старше по званию и кто младше. Для большинства это интересный опыт. Когда я туда попал, то был избалованным ребенком. Там я повзрослел.

— Есть еще один открытый вопрос. Kuku и китайское правительство. Сообщество беспокоит неразрешенная проблема. Он сможет туда приехать без проблем?

— Если честно, я даже не задумывался о таком. Все-таки это не входит в обязанности тренера. Надеюсь, менеджмент позаботится обо всем. До меня доходили слухи от разных источников, что его приезд не должен стать проблемой. Но даже если вдруг что-то случится, что мы тут можем поделать? Придется играть с заменой. Что тут еще обсуждать?



— Во время перерыва ты снимал образовательные ролики про доту. Откуда у тебя возникло желание объяснять столь очевидные для большинства про-игроков нюансы?

— Снимать ролики мне предложил друг. Он даже не играет в доту. Мы встретились в период, когда я взял перерыв после The International 8. И тогда он сказал: «У тебя полно свободного времени, но тебе нужно оставаться продуктивным, делать что-нибудь. Начни какой-нибудь проект, даже если не ради денег».



Не могу сказать, что я всегда мечтал снимать ролики для YouTube просто в удовольствие. В процессе я старался делать все сам, хотя ничего не знал о видео. В тот момент я снова почувствовал себя студентом, который делает домашку. В общем, почему бы и нет? У меня нет каких-либо обязательств, работы, поэтому я решил взять перерыв. Но в то же время мне хотелось сделать и оставить после себя что-то хорошее. Вдруг поможет кому-то.



— Чтобы ты посоветовал ребятам из дота-сообщества сейчас?

— Мне кажется, люди не задумываются вот о чем. Им сложно понять, что они играют, чтобы стать лучше. Конечно, ты стараешься выиграть, как только можешь. Но многие игроки просто ищут причину поражения вместо того, чтобы разобраться, как бы здесь исполнил идеальный человек. А всегда нужно спрашивать себя: если бы на моем месте был лучший игрок в мире, смог бы он победить? Если да, то что бы он сделал лучше меня? Над этим и стоит работать. Если нет, то какой смысл жаловаться? Никто бы не смог затащить эту катку.



Вот такой должен быть образ мышления. Мы все играем для себя. Быть эгоистом — нормально. Если ты такой игрок, старайся относиться к каждой игре, будто ты ходишь в спортзал, чтобы стать лучше.