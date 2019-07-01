Vici проявили чудеса характера. Liquid не вернули себе титул чемпионов EPICENTER

Финальный день EPICENTER Major начался со всеми любимых Virtus.Pro, которые провели ударную субботу на «ЦСКА Арене» и вышли в финал нижней сетки. К сожалению, наши парни не смогли пройти в гранд-финал и наконец-то добиться успеха на домашнем турнире, но отнеситесь к ним с пониманием.

Они уверенно провели весь DPC сезон, который закончили на втором месте, заработали желаемую всеми путёвку в Шанхай. Теперь у них будет достаточно времени, чтобы подготовить стратегии для предстоящего The International. Так что полируйте свои щиты, скоро их придётся вновь поднимать за «медведей».

Итог встречи с Liquid простой – 2:0 в пользу европейского коллектива, и они отправились в гранд-финал возвращать себе титул чемпионов EPICENTER. А «медведи» заняли третье место, заработали $100 тыс., положили в свою копилку ещё 2100 DPC очков и, повторюсь, отправились полноценно готовиться к главному турниру года в Шанхае.

Финал, которого мы заслуживаем

Нужно отдать должное зрителям. После вылета нашей команды «ЦСКА Арена» не опустела, хоть к метро и тянулись грустные люди с медведями на груди. И пока весь зал скандировал классическое «Ceeeeeeeeeeeb!», первая карта финала превращалась в очередной бенефис Амера Miracle- аль-Баркави, теперь уже на Antimage. Китайцы, конечно, пытались огрызаться, но уверенная игра керри команды Liquid не позволила перевернуть игру. Из кабинки он вышел очень довольным, а хмурые китайцы отправились строить коварные планы на вторую карту гранд-финала.



Перед началом второй карты комментаторы пытались найти фанатов Vici в арене, но как только раздавались кричалки «Vici! Vici!», их тут же заглушали болельщики Liquid. В отличие от своих фанатов, которые были крайне уверены в успехе команды, сами европейцы начали вторую карту абсолютно неуверенно. К 15-й минуте Liquid удалось более или менее выравнять игру, но у Vici были свои планы на этот счёт. Китайцы не только не позволили европейскому коллективу перевернуть игру, но и попросту начали доминировать на всей карте. За счёт уверенной игры Чжоу Yang Хайяня на Centaur Vici удалось закончить игру за 26 минут и сравнять счёт в серии!



Атмосфера на стадионе начала накаляться — фанаты запускали волну, включали фонарики на телефонах, гнали вперёд обе команды. В такой атмосфере Vici Gaming и Liquid начали выдавать просто феноменальный матч. Больше 30 минут игра была абсолютно равной. И как только преимущество стало переходить к китайской команде, на арене… отключились экраны трансляции. Зал начал скандировать оператору трансляции, что он потерял работу — неполадку устранили меньше чем за минуту. Надеемся, что работу оператор всё-таки сохранил. Около 35-й минуты Liquid совершили несколько непростительных ошибок, которыми успешно воспользовался китайский коллектив. Не без труда, но Vici довели третью карту до победы, во многом благодаря уверенной игре Чжана Paparazi Чэньчжуна на Sven.

Лучшее нас ждало впереди! Четвёртая карта противостояния начиналась достаточно упорно, но по чуть-чуть китайцы прибирали инициативу к своим рукам. Vici поставили европейцев в то положение, в котором вторые не имели права на ошибку. И Liquid не допустили ни единой ошибки. После 50 минут тотального доминирования китайского коллектива, европейцы перевернули игру, провели шикарную драку под своим фонтаном и закончили просто феноменальную карту в свою пользу. Не стоит скрывать того, что этой победы не удалось добиться без шикарной игры Амера Miracle- аль-Барками на Arc Warden. Счёт в серии стал равным!

После такого переворота многие команды должны были посыпаться, но только не Vici Gaming. Китайцы начали пятую карту гранд-финала настолько уверенно, что Чжоу Yang Хайян на Mars устраивал тотальное унижение игроков Liquid по всей карте. Vici закончили карту за 33 минуты и заполучили желанный кубок EPICENTER, который поднял на головой капитан команды — Пань Fade Юй.

Награду MVP турнира получил Амер Miracle- аль-Баркави, и данный факт вызывает очень большие сомнения. Да, все две победы в гранд-финале, которых добились Liquid, прошли под дирижёрскую палочку иорданца, но разве Чжоу Yang Хайян не заслуживал этого звания больше? Организаторам стоит задуматься над объективностью критериев выдачи награды.



Vici Gaming заработали $ 350 тыс. и 4950 очков DPC. Сезон они закончили на третьем месте рейтинга с 11 250 очками DPC и, конечно, получили путёвку на домашний The International в Шанхай. Liquid завершили сезон на 5-м месте с 5820 очками DPC и тоже отправятся в Шанхай без квалификаций.