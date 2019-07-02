Настоящий Counter-Strike. Всё, что надо знать о ESL One Cologne 2019

Турнир от ESL в Кёльне уже третий год подряд проходит не в формате мэйджора, но это никак не сказывается на звёздном составе участников. В этом году в Германию вновь приедут все сильнейшие команды мира, которые разыграют $ 300 тыс. Однако для многих коллективов на кону стоит гораздо большее.

«Большой шлем» для Liquid

Для Team Liquid победа на этом турнире станет уже четвёртой подряд в рамках соревнований под эгидой ESL, что принесёт им победу в Intel Grand Slam и дополнительный миллион долларов. В прошлом сезоне на подобное достижение Astralis понадобилось 9 турниров, а мы помним, насколько доминировали в то время датчане.



Победа на ESL One окончательно закрепит за Ником nitr0 Каннеллой и компанией титул лучшей команды мира на данный момент, но легко точно не будет. К тому же у их соперников будет дополнительная мотивация, ведь за победу над Liquid в финале они получат $ 100 тыс. Охота за скальпами североамериканцев началась!

Новые претенденты

И команд, готовых сделать это, более чем достаточно. Но если такие привычные фавориты, как MIBR, Fnatic и NiP, сейчас переживают не самые лёгкие времена, внимание к себе привлекают две главные сенсации нынешнего сезона — ENCE и Vitality. Год назад попадание финнов в четвертьфинал ESL One стало настоящей сенсацией, а сейчас они рассчитывают только на победу.



В этом году ENCE показывают очень стабильные результаты, но уже дважды уступали в финале крупнейших турниров Astralis и Liquid. Если прерывать это проклятие, то именно сейчас.



Vitality, с другой стороны, со вкусом побед знакомы как никто другой — их победы на ECS и cs_summit, в финале которого были повержены как раз Liquid, заставили всех вновь говорить о возрождении французского CS:GO. 18-летний Матье ZywOo Эрбо собирает одну награду MVP за другой, а Дан apEX Мадесклер с Натаном NBK- Шмиттом играют почти как в свои лучшие времена.

Кадровые перестановки

Кому точно придётся много доказывать, так это игрокам, для которых ESL One станет первым турниром в новой команде. А таких достаточно много.



Очевидно, что интереснее всего будет наблюдать за тем, как проявит себя Кирилл Boombl4 Михайлов в NaVi. В последний раз мы видели СНГ-состав в действии два месяца назад, но видео и интервью с буткемпов обнадёживают: Даниил Zeus Тесленко утверждает, что Boombl4 отлично влился в команду.



FaZe также испытывают трудности с новым составом: для Филипа NEO Кубски этот турниром не станет первым, но своим провальным выступлением на ESL Pro League он быстро исчерпал кредит доверия и поэтому должен будет показать свою лучшую игру.



В похожей ситуации находится и Лукас LUCAS1 Телес: выступавший вместе с костяком MIBR ещё во времена команды KaBum, он был взят в аренду из Luminosty и получил шанс закрепиться в составе. Для того чтобы выйти из группы, бразильцам нужно будет обыграть кого-то из троицы Astralis, ENCE и Vitality, что станет для них настоящим испытанием.



Больше всего давления же будет на новичке NiP Николасе Гонсалес Plopsky Заморе. 17-летний швед испанского происхождения проявил себя в миксе Team Ancient и стал новым игроком шведских гигантов прямо перед ESL One, который станет крупнейшим турниром для дебютанта.

Беспросветные аутсайдеры

На ESL One Cologne сыграют 13 из 16 лучших команд рейтинга HLTV, а вот остальные три довольно сильно выбиваются из общей картины. И если Heroic раз за разом доказывают свой класс победами в европейских квалификациях, то BIG и MVP PK выглядят откровенными мальчиками для битья.



Кажется, что прошла вечность с тех времён, когда немцы из BIG выходили в плей-офф мэйджоров и финалы ESL One и Dreamhack. Турецкая звезда Кан XANTARES Дурткардес и вновь взявшийся за снайперскую винтовку Йоханнс tabseN Водарц не могут вытянуть команду, которая за пару недель до турнира проиграла даже Virtus.Pro. Впрочем, даже одна шальная победа в bo1 даст им реальный шанс на выход из группы.



За экзотику в Кёльне будут отвечать корейцы из MVP PK, хотя их появлению на крупных турнирах мы уже не удивляемся — они давно борются за звание лучшей команды Азии с tyLoo, и если в матчах с китайцами иногда выходят победителями, то вот на мировой арене у них до сих пор мало что получается. Хоть корейцы уже и уступили в первом же матче Team Liquid, но смогли оказать достойное сопротивление фаворитам.