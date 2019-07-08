Готовы встретиться со своими демонами? Обзор Sea of Solitude

Иногда игры готовы вам дать гораздо больше, чем развлечение на несколько часов. Один из таких примеров – Sea of Solitude. Этот проект не про графику и напряжение за мультиплеером, а про остросоциальные вопросы, которые в нынешнее время волнуют людей всё меньше.

Что это за девочка и почему везде вода?

История отправляет героиню по имени Кей в затопленный город, пребывание в котором сулит множество страхов, присущих человеку. Каждый элемент игры неразрывно связан с человеческой душой, восприятием мира и характером человека.



В зависимости от игры город будет играть то светлыми, то тёмными красками. Он отражает душу героини.

Наш верный друг – лодка, которая помогает исследовать этот затопленный мир и справляться с загадками. Но иногда придётся перейти и на свои четыре.



Также с нами всегда «вспышка», и, если вы потерялись, она всегда укажет вам путь.



Помимо этого, по мере преодоления пути можно найти и секреты, которые будут более полно раскрывать историю Кей.

Гораздо больше, чем приключение

Как уже отмечалось, город динамичен по отношению к героине и её внутреннему состоянию. Но, помимо состояния героини, мы будем переживать страхи и состояние тех персонажей, которые встречаются в приключении.



Стоит отдать должное дизайнерам игры, которые отлично прочувствовали задумку сценаристов. Каждый уровень отражает некий страх и переживание человека.



Каждый герой, которого встречает Кей, имеет свою историю и переживания. История каждого из них рассказывается как нечто личное. Особо впечатлительным стоит запастись салфетками.



В чём состоит остросоциальность игры? Каждый решит сам для себя, зайдя в эту игру. Возможно, вы или ваши близкие сталкивались с проблемами, которые описываются в Sea of Solitude. В таком случае у вас будет возможность взглянуть на проблему немного под другим углом.

Преимущества и недостатки

Лучше начать с недостатков. Их нет. Такие проекты не стоит связывать с серьёзными ожиданиями. Когда вы включаете драму, то хотите просто увидеть красивый рассказ о любви. Вы не ищете недостатков, ведь каждая «лавстори» по-своему прекрасна и не имеет обязательных критериев.



Так же и здесь. Такие игры, как Sea of Solitude, заставляют нас не только по-новому взглянуть на определённые проблемы, но и просто порассуждать на различные жизненные темы, а их в этой игре несчитанное количество. Такая игра прекрасна и не обязана отвечать на новомодные требования игровой аудитории. Она просто обязана быть и проектировать на экран остросоциальные проблемы человечества.



Один минус, впрочем, можно отметить – отсутствие локализованной версии. Но и тут не стоит сильно ругаться на разработчиков. В игре элементарный английский и абсолютно не сложные диалоги. И если вы знаете английский хотя бы на базовом уровне, то всё поймёте и без перевода.



Что касается достоинств, то помимо задумки и её реализации стоит отметить музыку, она просто феноменальна. Гай Джексон, который является композитором игры, постарался на славу. Каждая композиция отражает состояние души героини или персонажа, который нам встречается.

Вердикт

Душераздирающая история Кей получилась. Вам стоит её оценить и, возможно, изменить своё отношение ко многим явлениям жизни. Игра об одиночестве, которое, поглощая человека, поражает каждый уголок его души.



Эгоизм и альтруизм, свет и тьма, страшнейшие ошибки жизни и мужественное учение. В этой игре так много поучительного и человеческого, что она не сможет оставить неравнодушным никого.



Корнелии Гепперт и студии Jo-Mei удалось сделать по-настоящему удивительное путешествие.

