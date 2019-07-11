В компьютерных играх из-за расизма страдают русские и китайцы. Как это победить?

В киберспортивном сообществе разгорелся очередной скандал – легендарный китайский игрок Лу Somnus Яо (ранее выступал под ником Maybe) обвинён в расизме. Дискуссия в китайской социальной сети Weibo на тему, какой режим Dota 2 лучше, оказалась слишком горячей. Игрок позволил себе выражения «белая свинья» и «иностранная лошадь» (эти оскорбления являются очень серьёзными в Китае) в адрес родителей оппонента.

Уже через несколько часов Лу извинился за эмоциональные высказывания и сказал, что примет любое наказание. Команда PSG.LGD оштрафовала игрока на 50 тыс. юаней (около полумиллиона рублей), пообещав провести дополнительные беседы с игроками. Но как такое вообще могло произойти? Это удивляет, ведь предыдущий громкий – пожалуй, самый громкий в истории Dota 2 – скандал только-только утих.

Себастиан Ceb Дебс

В конце мая действующий чемпион мира Ceb поспорил с русским игроком в паблике. Дело закончилось взаимными оскорблениями, а позже слова оффлейнера OG о «русских животных» и «собаках из страны третьего мира» попали в интернет.



Общественность осудила француза, но ярче всех выступил русский игрок Алексей Solo Березин: он отказался участвовать в последнем крупном турнире сезона, если разработчики не повлияют на ситуацию.



Бойкота не случилось, Ceb сделал всё, чтобы загладить свою вину. Valve скоро представят свод правил для игроков, а призовые с турнира француз перечислил в благотворительный фонд.

Дэрил iceiceice Кох

Звезда азитской Dota 2 «влип» один из первых. В апреле прошлого года сингапурский игрок позволил себе рассуждения о том, что его имя слишком афроамериканское, и сына бы он Дэрилом не назвал.

Ничем серьёзным инцидент не закончился, канал iceiceice на Twitch просто заблокировали, на время. Хотя были и те люди, кто требовал отлучить сингапурца от киберспорта. Спустя три дня iceiceice сыграл в команде с аналогичным названием – сам игрок позже оправдывался, что название выбрали, пока он был в душе.

Иван MinD_ControL Бориславов

Легко отделался и болгарин Иван Mind_Control Бориславов, хотя его высказывания в адрес русского народа были намного жёстче, чем у Ceb. Год назад Иван был недоволен действиями своего тиммейта в публичной игре и предположил, что, если бы Гитлер убил всех русских, миру было бы намного лучше.

Организация молчала несколько часов, но после огромного резонанса Иван извинился, а организация наложила на него штраф. Деньги перечислили в фонд «Дети войны».



Наказание посчитали слишком мягким — учитывая, что до этого игрок выиграл The International и заработал более двух миллионов долларов.

Карло Kuku Палад

А вот игрок филиппинской TNC Kuku так легко уже не отделался. В середине этого сезона он позволил себе использование фразы «ching chong», которую трактуют как пародию на произношение китайцев. А менеджер команды, спасая ситуацию, глупо соврал, что это был один из никнеймов оппонента. Итог — игроку попросту запретили ехать в Китай.



Чтобы привлечь внимание к проблеме, китайские игроки стали публиковать негативные отзывы в Steam. В Китай команде пришлось ехать с заменой. И неизвестно, получится ли у него сыграть The International 2019, который пройдёт также в Китае.