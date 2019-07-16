Уилл Смит вместе с экс-игроком ЦСКА вложился в киберспортивную команду. Зачем?

С развитием компьютерных игр звезды спорта и шоу-бизнеса все чаще признавались в увлечении геймингом. К примеру, актриса Мила Кунис мало того что играет в World of Warcraft, еще успела озвучить серию игр Saints Row, сыграть в фильме по Max Payne. Она не одинока – Робби Уильямс сменил казино на Play Station, и даже Мэрилин Мэнсон признавался, что любит остаться один и включить MortalKombat.



Теперь известных актеров, спортсменов и музыкантов вместе со всем миром готов поглотить киберспорт. Звезды смотрят стримы, общаются с популярными киберспортсменами и вкладывают деньги в новое увлечение молодежи.

Очередной рекорд Дрейка

Один из самых известных примеров – рэпер Drake. В марте прошлого года он подписался на Instagram самого популярного стримера мира Тайлера Ninja Блевинса, который играет в Fortnite. Тот увидел это в прямом эфире и был, мягко говоря, шокирован.

А вскоре Drake и Ninja провели совместную трансляцию на Twitch. Репост от популярного рэпера привлек на страницу стрима тысячи поклонников – неожиданному дуэту даже удалось побить рекорд сайта по числу зрителей. За их сражениями в Fortnite одновременно наблюдали более 615 тыс. человек.



Уже осенью Drake вместе с менеджером другого известного исполнителя Канье Уэста был замечен в еще одной киберспортивной истории. Рэпер вложил деньги в американскую организацию 100 Thieves.

Хит для League of Legends

Популярная за океаном MOBA-игра LeagueofLegends (у нас больше ценят ее аналог в лицеDota 2) не раз привлекала внимание музыкантов – хотя бы потому, что самые популярные группы и исполнители ежегодно выступают на открытии Чемпионата мира. В разные годы это делали Imagine Dragons, Ники Тейлор, Againstthe Current и многие другие.



В сердцах фанатов LoL до сих пор гремят мотивы песни Warriors, которую ImagineDragons создала специально к первенству 2014 года. Чуть позже композиция стала одним из главных хитов «драконов». А прошлом году участники группы еще раз показали свою любовь к киберспорту, вложив деньги в команду Rogue.

Киберлига для спортсменов

Главным центром киберспорта сейчас становится Over watch League – аналог НХЛ и НБА от компании Blizzard. Одним из первых в новую дисциплину инвестировал хип-хоп исполнитель The Weeknd, поддержав Toronto Defiant.



Адаптивная и понятная модель киберспортивного сезона позволила привлечь в Ovwerwatchтех, кто раньше не мог разобраться в сложностях CS:GO или Dota 2. Большинство команд OWL существуют при поддержке менеджеров американских лиг по традиционным видам спорта – хоккею, бейсболу и американскому футболу.



Однако больше всего киберспорт отчего-то полюбился баскетболистам. Шакила О’Нила, к примеру, связывают с NRG eSports. Кроме того, спортсмен работает с партнером турнирного оператора ELEAGUE, что позволило ему засветиться вот в такой рекламе чемпионатов по CS:GO:

В 2017 году Шак вместе с Дженнифер Лопес поддержал команду OWL San-Francisco Shock, а сам турнир привлек внимание Серены Уильямс и Майкла Джордана. Теннисистка, к примеру, успела отметить, что в свободное время наслаждается просмотром Over watch League, хотя понимает далеко не все.

Свой путь

А вот китайский баскетболист Джереми Лин увлёкся Dota 2, которую у него на родине просто обожают.Vici Gaming назвала в честь спортсмена свой второй состав – Vici Gaming Jeremy. Сам игрок активно участвует в жизни клуба и не прочь сыграть с игроками команды.

Совсем неожиданный путь выбрал американский актер Уилл Смит, который вместе с нашим старым знакомым, бывшим игроком ЦСКА Кейсукой Хондой вложил деньги в корейскую киберспортивную команду Gen.G.



Что касается боксёров, могли бы с первой попытки угадать любимую игру Майка Тайсона? Неожиданно, но это Hearthstone. Известного боксера в киберспорт затащил сын. Теперь Железный Майк частенько играет с геймерами из Fade 2 Karma и даже вложил деньги в новый дом для команды. С бассейном на крыше и местом для вечеринок.