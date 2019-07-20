10 лет назад это были лучшие игры в истории. Самое время пройти их снова

2009 год подарил нам огромное количество легендарных игр, в которые мы играем до сих пор. Многие из них уже успели обзавестись продолжением, а некоторые только ждут того момента, когда руки разработчиков дойдут до них. Мы решили напомнить вам о том, каким всё-таки был крутой 2009 год в игровой индустрии.

10. Wolfenstein

Легендарные похождения Уильяма «Би-Джея» Бласковица, которые берут своё начало ещё в далёком 1992 году – продолжаются. На этот раз в нашем арсенале появляется ещё и медальон, с помощью которого мы можем перемещаться в параллельное измерение. Все средства хороши в борьбе с военной машиной нацистов.

9. The Saboteur

Ох уж этот оккупированный Париж времён второй мировой. Нашим героем является ирландец Шон Девлин, который захотел внести свой вклад в деятельность французского сопротивления времён Второй мировой войны. Цветовые гаммы оккупированных и освобождённых территорий, невероятные пейзажи пригорода Парижа и возможность забраться на Эйфелеву башню не могут оставить равнодушным ни одного геймера.

8. Empire: Total War

Пошаговая стратегия с элементами тактики real-time переносит нас в эпоху Петровских реформ, великой французской революции и борьбы за испанское наследство. Если вы считали, что раздел Речи Посполитой и восстание Емельяна Пугачёва имели несправедливый итог – у вас есть шанс всё изменить. Нужно всего лишь выбрать форму правления: абсолютная монархия, конституционная монархия или республика.

7. Prototype

Остров Манхэттен, странная эпидемия и вы, возможно, главный её виновник. Невероятная история крутится вокруг Алекса Мерсера – мужчины, который обнаружил у себя во время этой самой эпидемии сверхчеловеческие способности. За вами гонятся армия и спецслужбы, но воюете вы и против мутантов попутно узнавая всё больше подробностей о происходящем.



Первая часть получила очень положительные оценки, чего нельзя сказать о сиквеле.

6. InFamous

Вымышленный город «Эмпайр-Сити», охваченный эпидемией где орудуют и правят преступные группировки, а вы обычный курьер Коул МакГрат. Вы оказались в самом эпицентре взрыва породившего эпидемию, и теперь вы имеете уникальную способность управлять электричеством.



В игре есть понятие репутации – герой или злодей. Репутация МакГрата влияет на его способности: злодей имеет более разрушительные способности, а герой причиняет меньше вреда гражданским.

5. League of Legends

Именно в 2009 году на свет появилась легендарная MOBA-игра, которая до сих пор удерживает в онлайне миллионы игроков по всему свету. Разработана она была на основе не менее легендарной DotA, данный вопрос до сих пор вызывает кучу споров в обществе геймеров. Геймплей всё тот же: 3 линии, огромное количество героев со своими способностями и главная задача – сломать «трон» противника.

4. Borderlands

Совсем скоро мир увидит долгожданное продолжение боевика в лице Borderlands 3, а пока вспомним, что из себя представляла первая часть безбашенного шутера от 2K Games. Колонизаторы начали эшелонами отправлять с земли на Пандору в поисках лучшей жизни, но, увы, ничего не нашли. Те, кто мог – улетели, а остальные остались прозябать на планете и погружаться в хаос. Но вдруг пошли речи о тайном хранилище, которая хранит в себе множество технологий и тайн инопланетных существ.

3. Left 4 Dead 2

Легендарный кооперативный шутер от Valve получил своё продолжение как раз в 2009 году. Нереально красивые локации американской глубинки ставят непосильные задачи перед нашими героями, но главная, как обычно, лишь одна – выжить. Игра впоследствии обзавелась кучей DLC и пользовательских уровне, а также имела огромные проблемы с цензурой и запретами. Возможно, совсем скоро мир увидит продолжение легендарной игры.

2. S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти

Продолжение первой части «Сталкера», которое было встречено с огромным неодобрением аудитории. Но, тем не менее, не стало считаться менее легендарной, чем прошлые части игры. По сюжету правительство решило установить контроль над зоной, но терпят крушение. Вы – майор СБУ Александр Дегтярёв, который должен расследовать данные крушения. А на зоне всё то же: «Долг» и «Свобода» продолжают свою войну, а контрабандисты шныряют в поисках наживы.

1. Call of Duty: Modern Warfare 2

Одна из самых великих игр в серии Call of Duty, которая била все мыслимые и немыслимые рекорды тогдашней индустрии игр. В неё до сих пор играют в онлайн, а некоторые заново проходят сюжетную кампанию, чтобы вновь ощутить те самые эмоции. Игра переносит нас в самые горячие точки XXI века и даже на орбиту земли. И все прекрасно помнят скандал, когда выход игры в России задержался из-за нашумевшей миссии «Ни слова по-русски».

В октябре мир увидит перезапуск серии Modern Warfare, но будет ли она такой же легендарной как эта? Увидим 25 октября 2019 года.