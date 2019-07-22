Владельцы FIFA потеряли почти миллиард из-за «Ювентуса». Всё дело в Роналду?

В конце сентября свет увидит новая часть футбольного симулятора – FIFA 20. Мы собрали абсолютно всю информацию о ней, которая доступна на данный момент. Помимо обычных матчей нас занесёт на привычные уличные коробки. И без курьёзов тоже не обошлось.
«Новые» возможности геймплея
Совсем недавно EA представила первый ролик о нововведениях геймплея, но нововведений там… особо не найти.
• Система прицеливания при штрафных и пенальти – вряд ли это можно назвать каким-то нововведением. Эта система уже появлялась в серии игр FIFA, а именно в FIFA 05. Разработчики решили нам вернуть 2005 год.
• Динамические моменты при игре 1 в 1 – сомнительно. Исходя из заголовка в трейлере, мы должны были увидеть какие-то новые возможности при игре один в один, а в итоге получили всё те же заскриптованые уходы от защитников и пробрасывания мяча. Про игру 1 в 1 в обороне тоже сказали, даже показали, но тоже ничего нового.
• Новая физика мяча – по трейлеру выглядит абсолютно неоднозначно. Несколько кадров мало того что показывают абсолютно нереалистичные отскоки мяча, но и ещё опять эти нелепые траектории, по которым мяч влетает в ворота. Из года год анонсируется улучшенная физика мяча, но лучше пока не становится.
FIFA — это очень громкое имя и популярный бренд, поэтому к нему будут всегда очень завышенные ожидания, которые, увы, не всегда получается оправдать. Надеемся, что разработчики действительно припасли для нас что-то на десерт. Миллионная армия фанатов действительно заждалась принципиальных изменений, и FIFA эти изменения просто необходимы.
Piemonte Calcio
За несколько дней до первого геймплейного трейлера прилетела просто шокирующая новость – «Ювентуса» не будет в новой части FIFA. Итальянский клуб подписал эксклюзивное соглашение с другим футбольным симулятором – eFootball PES 2020. Клуб вместе со стадионом и всеми отличительными знаками переезжает.
После объявления этой новости, акции EA упали на $ 792 млн за сутки. Дело не только в «Ювентусе», но и, возможно, в наличии в команде Криштиану Роналду, который является лицом серии игр. Останется ли он на обложке, пока неизвестно.
Вместо «старой синьоры» в игре будет вымышленная команда Piemonte Calcio, но имена игроков останутся на месте, это регулирует особая лицензия, которая у FIFA имеется.
Уличный футбол возвращается
Также разработчики представили возвращение уличного футбола под эгидой FIFA – Volta Football. Пока известно, что там будет сюжетная кампания, несколько режимов (3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 и футзал), а «коробки» будут представлены в разных городах планеты.
Помимо этого, будет киберспортивная лига на подобии FUT и, главное, возможность разорить своего соперника. Эта функция позволит забрать одного игрока от соперника в свою команду для усиления.
Ну и куда без кастомизации. Для вашего игрока в Volta будет доступно очень много возможностей для изменений: стиль игры, экипировка и прочее-прочее.
В общем, режим выглядит очень неплохо, осталось только красиво реализовать.
Сам выход FIFA 20 запланирован на 27 сентября. Выйдет она на PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.
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