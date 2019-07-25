Чемпионы всё-таки поедут на The International. Очень странная история

Сегодняшнее утро открыла не самая обычная новость – экс-игроки Forward Gaming нашли себе новый дом.

Newbee подписала участников The International

То, что команда после победы в американской квалификации The International 2019 без организации не останется, было понятно давно, но вот выбор в сторону китайской организации удивляет.



По информации игроки, тренер и менеджер будут получать зарплату в размере $ 13 тыс., а также тренировочный лагерь в Китае и 100% призовых, которые заработают на The International в Шанхае. Даже с учётом интереса со стороны различных киберспортивных организаций условия выглядят почти сказочными.

Но Newbee имели определённое преимущество за счёт расположения: именно в Поднебесной пройдёт TheInternational, и западные организации будут иметь небольшие трудности с тренировочным лагерем. У них же всё готово – командный дом, логистика, понимание китайского рынка. Плюс хорошие финансовые условия, которые в любом другом случае были бы просто невозможны.



Клуб готов отказаться от процента призовых – само присутствие на одном из главных киберспортивных турниров года стоит намного больше. Можно предполагать, что Newbee гораздо больше заработают на рекламе спонсоров и долгосрочных инвестициях, которые точно будут. Ведь эта команда участвует в TI с момента основания в 2014, ни разу не пропустив первенство мира по Dota 2.

Подобная практика в новинку для Китая, хотя в Европе и Америке уже давно поняли, насколько TheInternational важнее всего, что происходит в ходе сезона. Если региональную квалификацию чудом выигрывает пятёрка без организации, её тут же берут под прицел десятки различных клубов.

К примеру, два года назад такими стали Cloud9 и Hell Raisers. Первые расстались с игроками сразу после The International, вторые после неудачных попыток удержаться в топе также закрыли Dota-подразделение. Особенно любят в сообществе вспоминать историю mousesports – немецкая команда несколько раз подписывала команды перед крупными турнирами, а потом расставался с ними после первого же провала.



В этом году достойным преемником «мышек» стала Aachen City Esports из одноименного немецкого городка. С момента основания в январе клуб расстался с двумя полноценными составами, перед открытыми квалификациями на TI9 подписав третий. После поражения и третьего состава они взяли под крыло новую команду, которая прошла отборочные – но та проиграла уже в финальной стадии, оставив клуб без столь желанного The International.

В Китае такое происходит намного реже. Во-первых, уровень развития сцены намного выше, и любая хоть чуть-чуть известная команда уже имеет контракт с клубом. Искать составы в других регионах в Поднебесной тоже не любят – зачем, если есть свои? К тому же привыкать к жизни в Китае тем же датчанам или немцам очень трудно, что может сказаться на результатах.



Однажды подобный опыт провела организация LGD.Gaming, подписав пять западных игроков. Интернациональный состав, в который вошёл также Сергей God Брагин, отправился в Китай, где тренировался наряду с основной командой. Контраст западного стиля с восточным позволил LGD.int занять несколько призовых мест и даже попасть на The International 2013 – там команда остановилась на 9-12-й строчке, как и китайский состав.



Спустя год проект закрыли. Западным игрокам занять лидирующие позиции на китайской сцене так и не удалось, а держать такой состав среднего уровня было слишком дорого.