Стратегии, в которые должен поиграть каждый. И это не Warcraft

Последнее время жанр RTS-стратегий не дарит нам крутых и громких новинок, и нам остаётся довольствоваться произведениями прошлого. Мало того что в этой подборке не будет таких громких легенд как Warcraft и Starcraft, но мы увидим и прекрасные стратегии отечественных разработчиков.

Command & Conquer: Red Alert

Спустя некоторое время после Второй мировой войны остаются всё те же силы – Союзники и Советский Союз. Альберт Эйнштейн изобрёл машину времени и решил устранить Гитлера в прошлом, чтобы предотвратить мировую войну. У него это успешно получилось, но могущественный СССР начал продвигаться в Европу.



Вы выбираете между двумя кампаниями и либо защищаете Европу, либо пытаетесь не оставить от неё камня на камне.

Star Wars: Empire at war

Любой проект в рамках великой вселенной Джорджа Лукаса вызывает нездоровый интерес публики. Стратегия, которая была издана LucasArts Entertainment не осталась в стороне. Сюжет отправляет нас во времена между 3-м и 4-м эпизодами киновселенной и повествует о гражданской войне между повстанцами и империей.



Игра заслуженно получила хорошие оценки и покорила многие сердца фанатов вселенной.

Блицкриг

Шикарная стратегия от российских разработчиков Nival Interactive действия которой разворачиваются исключительно в рамках Второй мировой войны. Миссии в стратегии разделены на два типа: исторические и произвольные, а кампании три – Советский Союз, союзники и нацистская Германия.

В игре воссозданы 40 реальных образцов пехоты и 200 абсолютно точно воссозданных образцов военной техники времён Второй мировой войны.

Stronghold Crusader

Кого из нас не привлекали истории о крестоносцах, рыцарях и масштабных сражениях. Stronghold переносит нас во времена крестовых походов, где мы должны проходить определённые исторические кампании: первый крестовый поход 1094-1099 годов, поход Саладина 1187 года и поход Ричарда Львиное Сердце, Фридриха I Барбароссы и Филиппа II с целью попытки освобождения Иерусалима.



Также в игре присутствует кампания, которая не претендует на историческую достоверность, но тем не менее отлично отражает атмосферу тех времён.

Казаки

Легендарная серия игр в жанре RTS от украинских разработчиков GSC Game World, просто обязана быть в этом списке. Ни с чем не сравнимое ощущение детства даже при просмотре скриншотов игры. В серию за всё время вошло шесть игр, а последняя из них вышла в 2016 году.



Помимо сюжетной кампании в игре присутствуют одиночные миссии и случайные карты.