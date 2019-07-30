Киберспорт опять уличили в сексизме. На этот раз виноват Fortnite

Американское издание The Guardian не смогло оставить без внимания невероятный чемпионат мира по киберспортивной дисциплине Fortnite. Первый и крупнейший в истории игры турнир с огромным призовым фондом в $ 30 млн, участие в котором приняли полторы сотни игроков со всего мира.

16-летний американец выиграл три миллиона долларов. Россияне не попали в топ-10 В Нью-Йорке завершился первый в истории чемпионат мира по Fortnite.

Правда, авторский коллектив популярного таблоида удручает один важный факт – среди участников чемпионата мира не было ни одной девушки. Почему это произошло в виде спорта, где нет полового разделения? На этот вопрос и нашли ответ журналисты, причём оказалось, что проблема намного глубже, чем кажется на первый взгляд.

Они признают, что девушки просто недостаточно сильны в Fortnite, но отмечают, что реальные причины в другом. Действительно, принять участие в любой из 10 квалификаций и пройти на ЧМ мог кто угодно. Но, увы, это не помогает девушкам ни в Fortnite, ни в других играх. Профессиональных киберспортсменов-девушек можно пересчитать по пальцам.



Выясняется, что это вовсе не проблема «абстрактного» уровня игры. Всё дело в том, что девушки просто недостаточно представлены в киберспортивном секторе – и вы уже можете догадаться, почему так происходит. Хардкорные игровые сообщества просто не приемлют девушек, а киберспортивный маркетинг направлен на мужской пол (в пример приводятся различные бренды).



Кроме того, в онлайн-играх способности девушек постоянно подвергают сомнениям, а участие любой из них в киберспортивных чемпионатах вызывает неоправданно много негативного внимания. Сферу до сих пор называют «клубом для мальчиков», крайне опасным для девушек – они рискуют оказаться жертвами сексизма со стороны агрессивного игрового сообщества.



При этом автор не видит создание женских лиг решением проблемы – ведь, по данным исследования Калифорнийского университета, пол не влияет на уровень игры. Издание призывало киберспортивные клубы жёстко наказывать любые проявления сексизма, а также привлекать в свои ряды девушек и платить им столько же, сколько и мужчинам.