Турнир, который навсегда изменил киберспорт

1 августа 2011 года компания Valve объявила о проведении первого The International. Тогда анонс буквально взорвал игровое пространство – в ту информацию, что появилась на официальном сайте, было трудно поверить.



Разработка игры на базе карты для WarCraft III велась еще с 2009 года, когда компания привлекла в ряды Valve одного из авторов оригинальной DotA. Полученные возможности IceFrog реализовать сумел, и в конце 2010 появилась информация о скором выходе Dota 2 – потому сам анонс геймплея неожиданностью не стал.

Но никогда до этого разработчик не рисковал впервые показать игру широкой аудитории на киберспортивном чемпионате – к тому же таком масштабном. Турнир с призовым фондом в $1,600,000 на игровой выставке GamesCom, на который приедут 16 лучших команд по DotA? Это казалось чудом.

В реальность происходящего не верили ни игроки, ни комментаторы. Еще несколько месяцев назад при самом удачном раскладе на Dota можно было заработать на еду и интернет, а теперь появился шанс за неделю выиграть миллион долларов на пятерых. NaVi рассказывали, что не осознавали этого даже после победы в решающей карте.



Ругая недавний чемпионат мира по Fortnite за технические трудности и спорные решения организаторов, стоит помнить, что Valve решили провести полноценный чемпионат мира посреди игровой выставки, да еще и по довольно сырой игре. СНГ-фанаты наверняка помнят неработающий Gem of True Sight, который стоил Moscow Five места на турнире.



Однако в глобальном плане стратегия Valve больше, чем просто сработала. Разработчикам удалось привлечь к Dota 2 профессиональных игроков, которые еще долго не могли расстаться с классической версией – однако даже консерваторов удалось переманить огромными призовыми и постоянным ростом дисциплины. За про-игроками вскоре потянулись рядовые геймеры, которых еще долго сдерживали ограниченным числом инвайтов.

Однако гораздо важнее, что те $1,6 млн в итоги стали главным толчком к развитию киберспорта. Именно призовой фонд The International мотивировал многих инвесторов вкладывать деньги в команды и коммерческие турниры – сначала по Dota 2, а затем и по другим киберспортивным дисциплинам.



Огромная сумма, которую каждый год разыгрывают на TI, привлекала невероятное количество инвестиций в киберспорт. Через пару недель мировой рекорд по призовому фонду на соревнованиях по компьютерным играм будет побит вновь – сумма уже превысила $31 млн.