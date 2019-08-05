«Twitch начинает походить на телевизионный эфир. В голове уже список запретов»

Совсем недавно Андрей Dread Голубев провёл свою пятую «Стрим хату», но практически сразу после неё получил второй бан на свой Twitch-канал, который принимает зрителей уже больше семи лет. Мы поговорили с Андреем о самой «Стрим хате» и, конечно, задели самую болезненную тему последних дней.



– У нас обширная аудитория, поэтому давай начнём с небольшого рассказа для всех читателей «Чемпионата» – что такое «Стрим хата»?

– Когда я был профессиональным игроком, мы с командой время от времени съезжались на буткемп, ну, или тренировочный лагерь. Собирались в одном доме, общались, тренировались и готовили стратегии. Помимо плюсов буткемпа в игровом плане нам просто было очень весело проводить время вместе. «Стрим хата» очень напоминает ту обстановку.

– В чём главная суть?

– Происходит коллаборация стримеров. Каждый приходит со своей аудиторией, и люди с удовольствием смотрят за их взаимодействием. Главное, чтобы была дружеская атмосфера, чтобы люди ладили и смогли отлично повеселиться.



– Как тебе в голову вообще пришла подобная идея?

– Не сказал бы, что это моя задумка. В первую очередь у нас есть два организатора: Митя Серебренников и Артём Коротеев, и идея пришла именно Мите. У меня, так скажем, есть медийность, а у него идеи. И в один момент он просто предложил такой ивент, накидал идей, и мы поняли, что это вполне реализуемый проект.



– После выпуска Mrs.Marple про «Стрим хату» есть ощущение, что за кадром осталось много людей. Сколько человек нужно, чтобы организовать подобное мероприятие?

– За кадром у нас было около десяти человек, которые имели определённые обязанности по работе. Ещё несколько людей помогали нам удалённо. Ну, в общей сложности получается 15 человек. Но самый главный на «Стрим хате» – это кальянщик.



– Прям самый главный?

– Да! Пока он не приехал, ничего не начнётся.



– Насколько такие мероприятия важны для стримингового сообщества? Потому что иногда однообразие на Twitch просто убивает.

– Очень важны. Во-первых, подобные ивенты прокачивают стримеров в профессиональном плане, когда один смотрит на другого и чему-то учится. Во-вторых, расширяется творческий кругозор, ведь мы все пробуем что-то новое.



Например, я всегда играл в Dota 2 и мог только её стримить, как будто ходил на работу. Но в стриминге можно всегда раскрыть себя по-новому, попробовать новые форматы. Например, на последней «Стрим хате» всем очень понравился пейнтбол.

– Как прошла последняя «Стрим хата Дреда», по твоим эмоциям и ощущениям?

– С технической стороны всё прошло отлично. Уже пятое мероприятие подряд у нас работают одни и те же ребята, которые прекрасно изучили все нюансы. Если говорить об эмоциональной составляющей – тоже прекрасно. Мне нравится, что с каждой «Стрим хатой» некоторые вещи даются гораздо легче и проще, а чем легче и проще, тем больше можно привносить.



– И ни одной проблемы?

– Одна всё-таки есть: придумывать новые активности становится сложнее. При этом бюджет не такой большой, чтобы придумывать какие-то сумасшедшие активности. Мы будем стараться развиваться, но нужно понимать – это долгий процесс и быстрый прорыв маловероятен, мы скорее за скорее постепенное развитие и улучшение контента.



– Назови три своих самых любимых момента за все пять «Стрим хат».

– Самый любимый – рестлинг, когда мы били Santa. Разумеется, он не пострадал, ведь это всё-таки шоу. На этом фоне сложно что-то ещё вспомнить, но на последнем ивенте была песня капоэрщиков. Мы с неё просто орали и погибали, очень забавно вышло. Сложно выделить что-то ещё, больше притягивает общая атмосфера. Но я как человек, которому нравятся батуты, выделю их. Правда, я уже всех достал с ними – вероятно, больше батутов не будет.



– А как же научные эксперименты с NS?

– Точно, вспомнил этот момент, было круто. В первый раз это хорошо зашло, потому что был экспромт. А вот во второй раз к нам приезжал специальный человек, учил нас что делать – и думаешь не о контенте, а как бы руки себе не сжечь.

«Третий бан кажется неизбежным»

– Как за последние пять лет изменился Twitch? Ты всё-таки один из первых русскоязычных стримеров.

– Не очень хорошо, как по мне. До определённого момента всё было плюс-минус хорошо, но после того, как Amazon покупает Twitch – начали происходить абсолютно неадекватные вещи. Раньше Twitch был уютной домашней платформой, с которой можно легко решить какие-то проблемы и конфликты. А сейчас постоянные баны без разбора, Just Сhatting, не побоюсь этого слова, полуголые тёлки и какие-то стримеры, которые смотрят на YouTube видео сомнительного содержания и комментируют это. Народ такое смотрит, поэтому это поощряется, хотя ничего образовательного в этом нет.



– По поводу банов…

– Twitch зациклился на одном-двух словах и всё. Платформа, скажем так, выступает за очищение контента, но запрет слов — это не то, что нужно для этого делать. Пару слов можно запретить в Америке или Европе, но не в СНГ. У нас нет острой проблемы с этими словами, но всё равно всех под одну гребёнку. В Twitch решили, что они не будут адаптироваться под реалии СНГ-сообщества, а пусть лучше русскоязычная аудитория адаптируется под них.

– А СНГ – это же огромная часть Twitch.

– Это огромнейший пласт стримеров и зрителей, и я боюсь представить, сколько денег наш регион принёс Twitch. При этом в русскоязычном отделе платформы работают три-четыре человека, которые не успевают следить за всем и проводить хорошую работу в регионе. И Twitch, судя по всему, не особо хочет что-то делать с этим, пока реклама приносит хороший доход.



– Бан за слово – это, конечно, мощно.

– Twitch стоит понять, что слова могут быть использованы в разном контексте и работать со стримерами, чтобы изменить их отношение к проблеме в целом. Забанить слово – это наплевательское отношение. Это говорит о том, что Twitch не может продавать рекламу, но всё равно не будет обращать внимание на регион и работать со стримерами. Даже банальные денежные штрафы больше мотивировали бы людей не говорить определённые слова. Но Twitch выбирает самый легкий путь – просто дает бан и всё. Этого человека больше нет на нашем сайте, и мы можем дальше продавать рекламу.



Я занимаюсь стримами уже семь лет и привёл за собой определённую аудиторию, которая с Twitch уже никуда не уйдёт. Меня забанили – аудитория рассосалась, так как есть огромное количество других стримеров. Всего доброго, до свидания. Для меня этот бан уже второй, и третий кажется неизбежным. Потому что где-то я обязательно оговорюсь, это запишут на видео, отправят в Twitch и всё – прощай, канал.

– Как проходило твоё общение с Twitch после бана?

– Я общался с СНГ-представителями Twitch, но обсуждения правил и того, откуда они идут, чем регулируются и так далее, просто не было – только обсуждение факта. Повторюсь, это абсолютно неадекватно для русского языка, где у слова много различных смыслов в зависимости от контекста. Подтверждаю, что я сказал запрещённое слово и, казалось бы, бан и бан, хорошо – но люди начинают спрашивать, почему я выпендриваюсь.



Приведу пример: я работяга на заводе, делаю много различных деталей, в том числе и гайки. А потом приходит новый директор и говорит, что больше делать гайки нельзя, иначе вас выгонят. Нарушается право стримера общаться свободно. Изначально Twitch нравился мне тем, что на стриме была возможность общаться с народом, высказать своё мнение. Сейчас я должен постоянно думать о том, как не сказать ничего лишнего. Это начинает походить на телевизионные эфиры, когда ты должен казаться в кадре адекватнее. Банально держишь список запретов в голове, перестаёшь фокусироваться на общении. Складывается ощущение, что нас просто начинают закрывать.



– Приходит ли какая-то рассылка правил для стримеров?

– Есть какая-то рассылка, которая каждые три месяца приходит на почтовый ящик. Огромная стена текста с описанием всех новых примочек платформы, которые ко мне не имеют никакого отношения. У меня ни разу не возникало желания изучать это. Вполне возможно, что там есть какая-то информация по данному поводу, но это не должно так работать. Если есть что-то важное, то это должно быть с пометкой «важно» и должно приходить отдельно, а не с общей информацией о донатах и чирах.

– Не кажется ли тебе, что чрезмерная толерантность стала оружием?

– Именно оружием она и стала. Мне всегда было всё равно на это, ведь каждый человек индивидуален, и, если он получает удовольствие от жизни таким образом, я только рад. Чрезмерная толерантность – это в Америке, чуть что, на тебя сразу подают иск и отсуживают кучу денег. Если, условно, в твоём заведении нет писсуара для людей маленького роста, то всё, можно закрываться, бизнесу конец.



И эта политика стала модной. Их, по последним подсчётам, около 10% во всём в мире, но создаётся ощущение, что все 90%. Эту моду пытаются проецировать и на нас, что, повторюсь, неадекватно. У нас разные регионы по всем параметрам.



– Третий раз – перманентный бан. Не боишься ли ты каких-то провокаций?

– Честно, я об этом не думал. Сама ситуация абсурдная, а если люди ещё и начнут высасывать из этого что-то и провоцировать, – это абсурд, который умножается на два. Если такое произойдёт из-за какой-то ненависти ко мне, то куда мы катимся?

– С баном и Twitch всё понятно, но фанаты хотят знать о твоих планах. Что можно ждать от тебя в будущем?

– Есть определённые задумки. Я планировал стримить классический World of Warcraft с большой компанией, но понятно, что сейчас ситуация изменилась. Сейчас мне нужно думать не о контенте, а как главе семьи о благополучии родных. Учитывая, что Twitch мне намекнул на то, что наша с ним работа не долгосрочна, мне нужно искать другие варианты работы.



– А они есть?

– Возможно, другая платформа по истечении контракта или организаторская деятельность. Но есть ещё одно опасение – если я получу перманентный бан, то мне нельзя будет появляться на других стримах. Помимо моего канала, я работаю в студии аналитики на крупных турнирах, появляюсь на «стрим хатах» и принимаю участие во множестве интересных проектов. Тут много пищи для размышлений – благо есть время, чтобы подумать над всем этим.



– Есть ли сейчас альтернатива Twitch? Может быть, YouTube…

– Я никогда особо не задавался таким вопросом, резона не было. Видимо, в ближайшее время я займусь проработкой данного вопроса и надеюсь, что достойная альтернатива всё же существует.