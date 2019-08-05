«Twitch начинает походить на телевизионный эфир. В голове уже список запретов»

Совсем недавно Андрей Dread Голубев провёл свою пятую «Стрим хату», но практически сразу после неё получил второй бан на свой Twitch-канал, который принимает зрителей уже больше семи лет. Мы поговорили с Андреем о самой «Стрим хате» и, конечно, задели самую болезненную тему последних дней.
– У нас обширная аудитория, поэтому давай начнём с небольшого рассказа для всех читателей «Чемпионата» – что такое «Стрим хата»?
– Когда я был профессиональным игроком, мы с командой время от времени съезжались на буткемп, ну, или тренировочный лагерь. Собирались в одном доме, общались, тренировались и готовили стратегии. Помимо плюсов буткемпа в игровом плане нам просто было очень весело проводить время вместе. «Стрим хата» очень напоминает ту обстановку.
– В чём главная суть?
– Происходит коллаборация стримеров. Каждый приходит со своей аудиторией, и люди с удовольствием смотрят за их взаимодействием. Главное, чтобы была дружеская атмосфера, чтобы люди ладили и смогли отлично повеселиться.
– Как тебе в голову вообще пришла подобная идея?
– Не сказал бы, что это моя задумка. В первую очередь у нас есть два организатора: Митя Серебренников и Артём Коротеев, и идея пришла именно Мите. У меня, так скажем, есть медийность, а у него идеи. И в один момент он просто предложил такой ивент, накидал идей, и мы поняли, что это вполне реализуемый проект.
– После выпуска Mrs.Marple про «Стрим хату» есть ощущение, что за кадром осталось много людей. Сколько человек нужно, чтобы организовать подобное мероприятие?
– За кадром у нас было около десяти человек, которые имели определённые обязанности по работе. Ещё несколько людей помогали нам удалённо. Ну, в общей сложности получается 15 человек. Но самый главный на «Стрим хате» – это кальянщик.
– Прям самый главный?
– Да! Пока он не приехал, ничего не начнётся.
– Насколько такие мероприятия важны для стримингового сообщества? Потому что иногда однообразие на Twitch просто убивает.
– Очень важны. Во-первых, подобные ивенты прокачивают стримеров в профессиональном плане, когда один смотрит на другого и чему-то учится. Во-вторых, расширяется творческий кругозор, ведь мы все пробуем что-то новое.
Например, я всегда играл в Dota 2 и мог только её стримить, как будто ходил на работу. Но в стриминге можно всегда раскрыть себя по-новому, попробовать новые форматы. Например, на последней «Стрим хате» всем очень понравился пейнтбол.
– Как прошла последняя «Стрим хата Дреда», по твоим эмоциям и ощущениям?
– С технической стороны всё прошло отлично. Уже пятое мероприятие подряд у нас работают одни и те же ребята, которые прекрасно изучили все нюансы. Если говорить об эмоциональной составляющей – тоже прекрасно. Мне нравится, что с каждой «Стрим хатой» некоторые вещи даются гораздо легче и проще, а чем легче и проще, тем больше можно привносить.
– И ни одной проблемы?
– Одна всё-таки есть: придумывать новые активности становится сложнее. При этом бюджет не такой большой, чтобы придумывать какие-то сумасшедшие активности. Мы будем стараться развиваться, но нужно понимать – это долгий процесс и быстрый прорыв маловероятен, мы скорее за скорее постепенное развитие и улучшение контента.
– Назови три своих самых любимых момента за все пять «Стрим хат».
– Самый любимый – рестлинг, когда мы били Santa. Разумеется, он не пострадал, ведь это всё-таки шоу. На этом фоне сложно что-то ещё вспомнить, но на последнем ивенте была песня капоэрщиков. Мы с неё просто орали и погибали, очень забавно вышло. Сложно выделить что-то ещё, больше притягивает общая атмосфера. Но я как человек, которому нравятся батуты, выделю их. Правда, я уже всех достал с ними – вероятно, больше батутов не будет.
– А как же научные эксперименты с NS?
– Точно, вспомнил этот момент, было круто. В первый раз это хорошо зашло, потому что был экспромт. А вот во второй раз к нам приезжал специальный человек, учил нас что делать – и думаешь не о контенте, а как бы руки себе не сжечь.
«Третий бан кажется неизбежным»
– Как за последние пять лет изменился Twitch? Ты всё-таки один из первых русскоязычных стримеров.
– Не очень хорошо, как по мне. До определённого момента всё было плюс-минус хорошо, но после того, как Amazon покупает Twitch – начали происходить абсолютно неадекватные вещи. Раньше Twitch был уютной домашней платформой, с которой можно легко решить какие-то проблемы и конфликты. А сейчас постоянные баны без разбора, Just Сhatting, не побоюсь этого слова, полуголые тёлки и какие-то стримеры, которые смотрят на YouTube видео сомнительного содержания и комментируют это. Народ такое смотрит, поэтому это поощряется, хотя ничего образовательного в этом нет.
– По поводу банов…
– Twitch зациклился на одном-двух словах и всё. Платформа, скажем так, выступает за очищение контента, но запрет слов — это не то, что нужно для этого делать. Пару слов можно запретить в Америке или Европе, но не в СНГ. У нас нет острой проблемы с этими словами, но всё равно всех под одну гребёнку. В Twitch решили, что они не будут адаптироваться под реалии СНГ-сообщества, а пусть лучше русскоязычная аудитория адаптируется под них.
– А СНГ – это же огромная часть Twitch.
– Это огромнейший пласт стримеров и зрителей, и я боюсь представить, сколько денег наш регион принёс Twitch. При этом в русскоязычном отделе платформы работают три-четыре человека, которые не успевают следить за всем и проводить хорошую работу в регионе. И Twitch, судя по всему, не особо хочет что-то делать с этим, пока реклама приносит хороший доход.
– Бан за слово – это, конечно, мощно.
– Twitch стоит понять, что слова могут быть использованы в разном контексте и работать со стримерами, чтобы изменить их отношение к проблеме в целом. Забанить слово – это наплевательское отношение. Это говорит о том, что Twitch не может продавать рекламу, но всё равно не будет обращать внимание на регион и работать со стримерами. Даже банальные денежные штрафы больше мотивировали бы людей не говорить определённые слова. Но Twitch выбирает самый легкий путь – просто дает бан и всё. Этого человека больше нет на нашем сайте, и мы можем дальше продавать рекламу.
Я занимаюсь стримами уже семь лет и привёл за собой определённую аудиторию, которая с Twitch уже никуда не уйдёт. Меня забанили – аудитория рассосалась, так как есть огромное количество других стримеров. Всего доброго, до свидания. Для меня этот бан уже второй, и третий кажется неизбежным. Потому что где-то я обязательно оговорюсь, это запишут на видео, отправят в Twitch и всё – прощай, канал.
– Как проходило твоё общение с Twitch после бана?
– Я общался с СНГ-представителями Twitch, но обсуждения правил и того, откуда они идут, чем регулируются и так далее, просто не было – только обсуждение факта. Повторюсь, это абсолютно неадекватно для русского языка, где у слова много различных смыслов в зависимости от контекста. Подтверждаю, что я сказал запрещённое слово и, казалось бы, бан и бан, хорошо – но люди начинают спрашивать, почему я выпендриваюсь.
Приведу пример: я работяга на заводе, делаю много различных деталей, в том числе и гайки. А потом приходит новый директор и говорит, что больше делать гайки нельзя, иначе вас выгонят. Нарушается право стримера общаться свободно. Изначально Twitch нравился мне тем, что на стриме была возможность общаться с народом, высказать своё мнение. Сейчас я должен постоянно думать о том, как не сказать ничего лишнего. Это начинает походить на телевизионные эфиры, когда ты должен казаться в кадре адекватнее. Банально держишь список запретов в голове, перестаёшь фокусироваться на общении. Складывается ощущение, что нас просто начинают закрывать.
– Приходит ли какая-то рассылка правил для стримеров?
– Есть какая-то рассылка, которая каждые три месяца приходит на почтовый ящик. Огромная стена текста с описанием всех новых примочек платформы, которые ко мне не имеют никакого отношения. У меня ни разу не возникало желания изучать это. Вполне возможно, что там есть какая-то информация по данному поводу, но это не должно так работать. Если есть что-то важное, то это должно быть с пометкой «важно» и должно приходить отдельно, а не с общей информацией о донатах и чирах.
– Не кажется ли тебе, что чрезмерная толерантность стала оружием?
– Именно оружием она и стала. Мне всегда было всё равно на это, ведь каждый человек индивидуален, и, если он получает удовольствие от жизни таким образом, я только рад. Чрезмерная толерантность – это в Америке, чуть что, на тебя сразу подают иск и отсуживают кучу денег. Если, условно, в твоём заведении нет писсуара для людей маленького роста, то всё, можно закрываться, бизнесу конец.
И эта политика стала модной. Их, по последним подсчётам, около 10% во всём в мире, но создаётся ощущение, что все 90%. Эту моду пытаются проецировать и на нас, что, повторюсь, неадекватно. У нас разные регионы по всем параметрам.
– Третий раз – перманентный бан. Не боишься ли ты каких-то провокаций?
– Честно, я об этом не думал. Сама ситуация абсурдная, а если люди ещё и начнут высасывать из этого что-то и провоцировать, – это абсурд, который умножается на два. Если такое произойдёт из-за какой-то ненависти ко мне, то куда мы катимся?
– С баном и Twitch всё понятно, но фанаты хотят знать о твоих планах. Что можно ждать от тебя в будущем?
– Есть определённые задумки. Я планировал стримить классический World of Warcraft с большой компанией, но понятно, что сейчас ситуация изменилась. Сейчас мне нужно думать не о контенте, а как главе семьи о благополучии родных. Учитывая, что Twitch мне намекнул на то, что наша с ним работа не долгосрочна, мне нужно искать другие варианты работы.
– А они есть?
– Возможно, другая платформа по истечении контракта или организаторская деятельность. Но есть ещё одно опасение – если я получу перманентный бан, то мне нельзя будет появляться на других стримах. Помимо моего канала, я работаю в студии аналитики на крупных турнирах, появляюсь на «стрим хатах» и принимаю участие во множестве интересных проектов. Тут много пищи для размышлений – благо есть время, чтобы подумать над всем этим.
– Есть ли сейчас альтернатива Twitch? Может быть, YouTube…
– Я никогда особо не задавался таким вопросом, резона не было. Видимо, в ближайшее время я займусь проработкой данного вопроса и надеюсь, что достойная альтернатива всё же существует.
- 5 августа 2019
-
11:24
- 4 августа 2019
-
22:14
-
21:54
-
14:15
-
13:50
- 2 августа 2019
-
22:42
-
16:24
-
15:19
- 1 августа 2019
-
21:50
-
21:43
-
16:47
-
15:12
- 31 июля 2019
-
21:18
-
20:59
-
13:57
-
12:19
-
12:10
- 30 июля 2019
-
16:29
-
13:50
-
13:40
-
08:40
- 29 июля 2019
-
21:50
-
16:39
-
11:43
-
08:53
- 28 июля 2019
-
23:09
- 27 июля 2019
-
22:59
-
20:44
-
18:19
-
16:14
- 26 июля 2019
-
19:50
-
19:01
-
18:02
- 25 июля 2019
-
12:27
- 24 июля 2019
-
15:48