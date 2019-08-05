Иногда они возвращаются! Gambit взяли первый титул в году

В Москве завершился очередной LCL Open Cup – открытый турнир для СНГ-коллективов участие в котором принимают как начинающие команды, так и лучшие клубы региона. Неудивительно, что в финал попали оба лидера Континентальной Лиги, разыграв титул и полмиллиона рублей в серии до трех побед.

Надо отметить, что финал СНГ-турнира на сей раз освещали не только на русском, но и английском языке. И Gambit, и Unicorns of Love имеют солидную фан-базу на Западе, поэтому потенциально могло заинтересовать более широкую аудиторию. Опыт, к слову, признали успешным.



Что же до самого финала, то Gambit легко переиграли Unicorns of Love со счетом 3:1, вернув себе титул чемпиона после весеннего поражения от Vega Squadron. Вспоминая недавнюю игру команд в рамках LCL –, та вышла крайне напряженной и яркой – ждали подобного и в финале кубка, однако Gambit учли ошибки и приятно удивили.

Многие болельщики отмечают, что Gambit удалось справиться с проблемами, которые возникали в весенней части сезона. Хорошую серию провел Михаил Kira Гармаш, в летний перерыв, оставшийся единственным мидлейнером команды, здорово сыграл другой ветеран Александр PvPStejos Глазков. Кажется, что сейчас Gambit близки к оптимальной форме, это доказывает и результат.



«Единороги» же не справились с выбором героев на первых двух картах. Шансы на победу после стадии драфта уже были не так велики, как у оппонента: по словам комментатора Никиты Nick Coldstar Морозова, соперники Gambit лишь к третьей карте пришли к понимаю, как им стоит действовать.



«При этом исполнение UOL также отличалось от привычного уровня игры. Номинально это лучшая команда региона по индивидуальному уровню, и все ждут от них иного перформанса, особенно первые 20 минут игры».

Никита также отмечает, что у Unicorns of Love еще остаются внутренние проблемы, которые требуют решения. Времени на это остается все меньше – сезон в самом разгаре, и судьба единственной путевки на Чемпионат мира от русскоязычного сообщества решится уже через месяц, в финале LCL 15 сентября.

Пока финалисты Open Cup являются главными претендентами на путевку в Берлин. Gambit выиграли пять игр из шести, в том числе у UOL – те же за счет идеальной статистики в остальных матчах пока не отстают. Конечно, о других соперниках двум лидерам забывать не стоит, но, если они обойдутся без грубых ошибок, вскоре должны вновь встретиться в финале. Уже в финале Континентальной Лиги.

Согласен с этим и Nick ColdStar:

— В гонке за слот на ЧМ будут участвовать еще и Elements Pro Gaming, которая является вице-чемпионом весеннего сплита, а также Vega Squadron в качестве тёмной лошадки. Но

на мой взгляд, главная баталия развернётся именно между Gambit Esports и Unicorns of Love.



Пока «единороги», которые проводят первый сезон в LCL, немного отстают от конкурентов. Впрочем, время еще есть – пока одни опасаются, смогут ли сохранить текущую форму Gambit, а другие верят в камбэк от Unicorns, интрига сезона жива как никогда. Уже на следующих выходных в эфир вернется Континентальная Лига, борьба в которой готова разгореться с новой силой.