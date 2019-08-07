Google планирует перевернуть игровую индустрию с ног на голову

Вы сможете играть в свои любимые игры без мощного компьютера и консоли нового поколения. Американская компания вкладывает в этот проект всё!

Уже в конце этого года Google планирует перевернуть уже привычный всем мир игровой индустрии и стриминга со своим новым продуктом – Stadia. Вам больше не потребуется мощный игровой компьютер или консоль нового поколения. Всё что будет нужно – это подписка на сам сервис и высокоскоростной доступ в интернет.

Что это такое?

Описывается, как обычный стриминговый сервис, но это не клон Twitch или Mixer. Google готов не только предоставлять вам возможность наблюдения за игровым процессом той или иной игры, но и дать вам полноценно играть в проекты без надобности устанавливать их на свой компьютер. Вы просто запускаете любое устройство с поддержкой Chromecast и получаете удовольствие без ожиданий и зависаний. Верите?

Американская компания взялась за вопрос очень серьёзно. По их словам, за производительность и работу сервиса будут отвечать огромные дата-центры, которые разбросаны по всему миру. Вычислительная мощность каждого видеопроцессора, которые компании поставит AMD — 10.7 терафлопс, что больше, чем у вместе взятых PS4 Pro (4.2 терафлопс) и Xbox One X (6 терафлопс).

Да и люди в команде Google подобрались соответствующие, например, один из участников команды Stadia – Фил Харрисон. Раньше он долгое время работал в Microsoft и Sony.

Плюсы

• Графика, которую хотите вы – уже объявлено, что сервис будет поддерживать все популярные игровые движки: Unreal Engine, Havok, CryEngine и Unity.

• Никаких долгих загрузок – только облачные вычисления, только хардкор. Загрузка переходов и самих игр при таких мощностях, которые заявили Google – будут быстрыми.

• Стабильность мультиплеера – сервер Stadia находится в одном месте, так же, как и игроки. «Королевская битва» на пару тысяч человек, видимо, не за горами.

• Эксклюзивы – в Google пришла Джейд Рэймонд, которая ранее работала в EA Motive. Она будет заниматься эксклюзивным контентом для Stadia.

• Свобода – благодаря тому, что сервис облачный, вы можете играть где угодно при наличии более-менее стабильного подключения к сети.

• Экономия – самый главный плюс Google Stadia. Вам не нужен мощный игровой ПК или консоль нового поколения. Всё гораздо проще.

Минусы

Минусов несколько, один из них – медленный интернет. Чтобы играть в разрешении 4K и 60 FPS вам понадобится не менее 30 Мбит/с, а лучше и все 35, чтобы полноценно наслаждаться прекрасной картинкой. Средняя пропускная скорость интернета в мире составляет около 6 Мбит/с. Надеемся, что скорое внедрение 5G технологий сможет как-то решить данный вопрос.

Также стоит обратить внимание на вопрос монетизации. Stadia будет работать по подписке, а разработчики привыкли доставлять продукт до пользователей в конечном варианте. Google придётся вести очень трудные диалоги с разработчиками. Хотя, уже сейчас есть в списке есть топовые проекты: Borderlands 3, Assassin’s Creed Odyssey, DOOM и Mortal Kombat 11.

Ну и, конечно, как можно не затронуть проблему мирового интернета. Да, до сих пор, в эпоху цифровых технологий, не вся планета пользуется интернетом. По последним исследованиям из 7,5 млрд. жителей планеты, только около 4,5 млрд имеют доступ к интернету, а большая часть из этой цифры наверняка довольствуется маленькой скоростью. Станет ли это препятствием к распространению облачного гейминга – посмотрим.

Цена вопроса составляет около $ 10 в месяц. Не так много, на самом деле. С такими цифрами завоевал мир небезызвестный стриминговый сервис Netflix.

Запутится Google Stadia в ноябре 2019 года. В «первой волне» значится США, Австралия, Канада, Великобритания, Германия и ещё с десяток стран. России в «первой волне» нет, и когда сервис появится на территории нашей страны – не сообщается.

Новые подробности о проекте Google представит перед выставкой gamescom 2019 в своей новостной передаче Stadia Connect. Сама выставка традиционно пройдёт в Кёльне с 20 по 24 августа.