Россия в числе главных фаворитов! Стартует чемпионат мира по PUBG среди сборных

Турниры сборных в киберспорте – редкость. В отличие от традиционного спорта, во многих странах нет национальных федераций, а существующие имеют не такой большой вес в сообществе. Если проведение таких чемпионатов неинтересно разработчикам игры, привлечь популярных игроков можно разве что огромными призовыми.

Но даже опыт киберспортивной Олимпиады WESG, которая уже три года подряд как проходит в Китае, показывает, что не всем киберспортсменам хочется отрываться от основной команды и подготовки к главным стартам. Чаще всего на такие турниры собираются хорошие друзья или полноценные команды, которые уже состоят из граждан одной страны.



Однако при должном внимании со стороны разработчиков турнир между сборными можно сделать интересным. Это показали Blizzard на примере Overwatch, пусть даже проведение Кубка мира требует дополнительных усилий и вызывает массу скандалов. Каждый год разработчики голосованием выбирают менеджера и тренера, а уже руководство определяет состав команды.

Хотя без скандалов не обходится – к примеру, наставников сборной России по Overwatch каждый год обвиняют в выборе игроков по личным предпочтениям, а не по уровню игры. Но в целом World Cup получается таким, каким и должен быть полноценный ЧМ среди сборных: лучшие игроки, достойный призовой фонд и аудитория, которую собирает BlizzCon.



Теперь подобный опыт захотели повторить и PUBG Corporation. Как отмечают руководители компании, Nations Cup откроет второе направление в киберспортивном PUBG и позволит привлечь внимание аудитории, которая еще не определилась с любимыми игроками и командами – поболеть за соотечественников всегда приятно.



Как рассказал нам игрок CrowCrowd и сборной России Дмитрий Kemba7 Рожков, состав нашей команды определился после двух этапов. Сперва согласно рейтингу региональной лиги PEL в сборную попали FaZe.ubah и NAVI.ADOUZ1E, а затем закрытое голосование определило еще двух тиммейтов. Скорее всего, подобную систему организаторы использовали и при комплектовании других команд.



Возвращаясь к составу нашей команды, стоит отметить, что он крайне силен – в сообществе почти не было споров о составе. Иван Ubah Капустин только в июле выиграл вместе с европейской FaZe не только PEL, но еще и GLL Grand Slam, на котором собрались лучшие команды Запада.



Третье место на том турнире заняли Natus Vincere, поэтому неудивительно, что один из лучших снайперов Старого Света Роман ADOUZ1E Зиновьев и капитан команды Арсений Ceh9 Иванычев также оказались в сборной России. Состав дополнил еще один крутой снайпер из CrowCrowd, лидер по количеству фрагов в лиге.

У генерального менеджера команды Алексея Пескова-Гузаирова есть все основания полагать, что у столь сильного квартета соперников на турнире немного – из западных команд он отмечает разве что Финляндию и Германию. Немецкий квартет полностью повторяет состав G2, что даст сборной преимущество. Та же ситуация и у Турции.

Наряду с тремя европейскими командами шансы на победу имеют также Китай и США, однако главный претендент на титул – сборная Южной Кореи, к тому же подгоняемая домашними трибунами арены в Сеуле. Впрочем, раньше времени гости сдаваться не собираются. Сборная России одна из тех, кто может надеяться на победу.



В беседе с «Чемпионатом» Дмитрий Kemba7 Морозов отметил, что давно знаком с ребятами – все игроки сборной общаются между собой и играют вместе, поэтому речи о каких-то недопониманиях не идет. Сейчас квартет из России уверен в себе и готов показать хороший результат.

Турнир PUBG Nations Cup пройдет с 9 по 11 августа. За три дня команды сыграют 15 матчей, победитель определится по сумме раундов. Лучшая команда заберет $100,000.