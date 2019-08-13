Kuku будет ненавидеть весь стадион. Самый скандальный участник The International

Не так давно была успешно забыта история с расистскими высказываниями чемпиона мира Себастьяна «Ceb» Дебса, который позволил в рейтинговой игре лишние выражения в адрес русских. Французский игрок несколько раз извинился и даже решился приехать на следующий мэйджор в Москву, где к своему удивлению не встретил желающих «выяснить отношения».
Подавляющее большинство фанатов из российской столицы тогда со своими соотечественниками из комментариев соглашаться не стали и оказали Себастьяну хороший прием. За турнир он ещё несколько раз извинился и не забыл поблагодарить за понимание, а выигранные деньги решил отправить в благотворительный фонд. Глупый поступок одного из самых приятных в общении профессиональных игроков – могу это подтвердить – был благополучно забыт.
В Китае не так. Второго ноября 2018 года Карло Kuku Палад перед игрой с китайской командой написал в чат выражение, которое в Поднебесной считают оскорбительным. Менеджер Kuku в попытках оправдать игрока только усугубил ситуацию – китайское коммьюнити поймало его на лжи. После этого никаких извинений в Китае принимать уже не желали.
Во-первых, игроки добились внимания со стороны местного правительства – Kuku не повезло со следующим турниром. Но в Китае этой темой заинтересовались и рассматривали самые кардинальные варианты: от запрета на въезд в страну до отмены всего турнира, если филиппинец примет в нём участие.
Сами игроки в это же время наседали на компанию Valve. Пока разработчики Dota 2 хранили молчание и не комментировали ситуацию, китайцы занижали игре оценки и даже намеревались бойкотировать продукты Valve. Вскоре разработчики сдались – и запретили Kuku участвовать в китайском мэйджоре, который проходил в Чунцине.
Казалось бы, на этом история могла закончиться. Игрок был дисквалифицирован с турнира, заплатил штраф и был на время переведен в запас. Однако через несколько месяцев Китай показал, что поступок Карла Палада не забыл: игрока в составе сборной не пустили в страну для участия в киберспортивной Олимпиаде WESG 2018.
После этого появились опасения, что Kuku не сможет принять участие в чемпионате мире – ведь он тоже проходит в Китае. Valve сказали, что проблем с этим не будет, и не обманули: вчера Карло в составе команды смог пересечь границу и сейчас приступил к тренировкам в Шанхае.
Правда, проблемы TNC и Kuku вряд ли закончились. Талантливая, но довольно молодая команда наверняка будет освистана болельщиками из Китая перед каждым матчем на сцене. Один из главных теневых фаворитов The International рискует столкнуться с проблемами, и особенно трудно будет показать себя оффлейнеру филиппинского коллектива.
Возможно, Kuku такое внимание местной публики только раззадорит, но верится в это с трудом. Девять месяцев назад эти люди сыпали оскорблениями в адрес его семьи, а организаторы турнира заявляли, что не смогут обеспечить безопасность игрока в Китае. В этот раз PerfectWorld никаких анонсов не выпускали, но за Карла все равно тревожно.
Вряд ли сейчас Палад въезжает в Китай без мыслей о событиях прошедшего сезона и без малейших опасений за свою жизнь и здоровье. Лучшее, чем он может отделаться – свистом и выкриками в его адрес. Через два дня начинается чемпионат мира, на котором его команда может надеяться на самые высокие места, и игроку хорошо бы сосредоточиться лишь на игре. Но получится ли?
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