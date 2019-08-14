Россияне – одни из сильнейших, на кону миллиард рублей. Всё о The International

Завтра утром в Китае начнутся матчи The International 2019 – главного турнира по киберспортивной дисциплине Dota 2. В этом материале мы расскажем о всех деталях чемпионата, которые помогут получить максимум удовольствия от просмотра опытным игрокам и ответят на главные вопросы новичков, решивших открыть для себя мир киберспорта.
Почему это стоит смотреть?
Командная MOBA-игра 5х5 Dota 2 – одна из самых популярных в мире киберспортивных игр. Тем ярче становится чемпионат мира по Dota от того, что каждый год The International собирает рекордный для киберспорта призовой фонд.
В этот раз он уже составляет почти 33 миллиона долларов, или свыше двух миллиардов рублей. При этом почти половину (45%) всех денег увезет домой победитель – каждый игрок победившей команды получит около $ 3 млн. Впрочем, и другие участники за десять дней турнира станут существенно богаче: за 13-16 места предусмотрено по полмиллиона долларов.
The International – не просто киберспортивный турнир. Разработчики из компании Valve превратили это в ежегодный фестиваль для фанатов Dota 2: именно во время чемпионата мира они делают яркие анонсы, показывая новинки для Dota 2 и других своих игр. За турниром следят даже далекие от киберспорта геймеры.
Кроме того, в 2019 году турнир впервые пройдет в Китае, где Dota 2 стала едва ли не главной киберспортивной игрой. Шанхай уже живет атмосферой The International – билеты на турнир раскупили за 53 секунды, а по всему городу можно найти упоминания киберспортивного турнира. Кроме того, китайцы наверняка подготовили яркую церемонию открытия и масштабную шоу-программу.
Кто участвует?
В этом году участие в The International 2019 примут 18 команд. 12 из них определились по результатам общего зачета профессионального сезона, а остальные места заняли победители региональных отборочных. СНГ-регион представит два коллектива – Virtus.pro и Natus Vincere.
На первых русскоязычные фанаты Dota 2 возлагают наибольшие надежды. Команда выиграла один из главных турниров сезона в Куала-Лумпур и заняла второе место в зачете Dota Pro Circuit, уступив лишь европейской Team Secret. Специалисты по всему миру называют команду одним из фаворитов The International.
Победитель СНГ-отборочных Natus Vincere возвращается на чемпионат мира после трехлетнего перерыва. В первые годы Dota 2 команда NAVI была одной из сильнейших в мире: стала первым победителем The International в 2011, а после этого дважды подряд играла в финале. Теперь все поменялось – Natus Vincere выглядит темной лошадкой с молодыми талантами в составе.
Что касается фаворитов, то помимо Virtus.pro чаще всего звучат тэги Vici Gaming и PSG.LGD – специалисты верят, что китайские коллективы готовы выложиться перед домашними трибунами на 100%. Среди западных команд выделяют лидеров сезона Team Secret и обновленный ростер Team Liquid.
Где и когда смотреть?
The International 2019 пройдет в два этапа. На первом команды будут поделены на две группы и сыграют круговой турнир – он пройдет с 15 по 18 августа, одновременно будут играть по четыре матча. Первые серии каждого дня стартуют в 4:00 по московскому времени.
Последние места в своих подгруппах покинут The International без участия в плей-офф. Остальные 16 команд пройдут в основную часть чемпионата, которая пройдет по системе double-elimination. Это плей-офф, в котором 1-4 места каждой группы получат шанс на одно поражение за счет старта в верхней сетке.
Остальным восьми командам придется намного сложнее: им предстоит начать плей-офф с матча в формате best-of-1, который часто называют «рулеткой» из-за непредсказуемости результата на одной карте. Все другие матчи будут сыграны в best-of-3 (до двух побед), финал – best-of-5 (до трех).
Помимо матчей, в дни плей-офф (игры на вылет стартуют после дня перерыва и пройдут с 20 по 25 августа) организаторы проведут дополнительные мероприятия. К примеру, 23 августа пройдет шоу-матч с участием десяти популярных игроков, выбранных сообществом. Наверняка Valve запланировали и несколько крутых сюрпризов, которые в расписании не указаны.
Русскоязычную трансляцию можно будет посмотреть на странице нашего раздела и главной странице «Чемпионата», а также на официальном канале турнира на Twitch. Для освещения The International 2019 приглашены более двадцати комментаторов и аналитиков из четырех студий. Вести эфир будут Иван Faker Демкин, Степан DonStepan Шульга и Дмитрий CrystalMay Корчевинин.
Также The International 2019 в полном объеме осветит «Чемпионат». Во время TI9 мы будем публиковать новости о турнире, ставки на главные матчи и колонки с участием эксперта Дмитрия LightOfHeaven Куприянова и и профессионального игрока Алексея nongrata Васильева. В дни плей-офф «Чемпионат» будет проводить лайв-трансляцию турнира.
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