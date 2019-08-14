Россияне – одни из сильнейших, на кону миллиард рублей. Всё о The International

В Шанхае стартует девятый чемпионат мира по Dota 2. Это будет крупнейший турнир в истории киберспорта с самым большим призовым фондом.

Завтра утром в Китае начнутся матчи The International 2019 – главного турнира по киберспортивной дисциплине Dota 2. В этом материале мы расскажем о всех деталях чемпионата, которые помогут получить максимум удовольствия от просмотра опытным игрокам и ответят на главные вопросы новичков, решивших открыть для себя мир киберспорта.

Почему это стоит смотреть?

Командная MOBA-игра 5х5 Dota 2 – одна из самых популярных в мире киберспортивных игр. Тем ярче становится чемпионат мира по Dota от того, что каждый год The International собирает рекордный для киберспорта призовой фонд.



В этот раз он уже составляет почти 33 миллиона долларов, или свыше двух миллиардов рублей. При этом почти половину (45%) всех денег увезет домой победитель – каждый игрок победившей команды получит около $ 3 млн. Впрочем, и другие участники за десять дней турнира станут существенно богаче: за 13-16 места предусмотрено по полмиллиона долларов.

The International – не просто киберспортивный турнир. Разработчики из компании Valve превратили это в ежегодный фестиваль для фанатов Dota 2: именно во время чемпионата мира они делают яркие анонсы, показывая новинки для Dota 2 и других своих игр. За турниром следят даже далекие от киберспорта геймеры.



Кроме того, в 2019 году турнир впервые пройдет в Китае, где Dota 2 стала едва ли не главной киберспортивной игрой. Шанхай уже живет атмосферой The International – билеты на турнир раскупили за 53 секунды, а по всему городу можно найти упоминания киберспортивного турнира. Кроме того, китайцы наверняка подготовили яркую церемонию открытия и масштабную шоу-программу.

Кто участвует?

В этом году участие в The International 2019 примут 18 команд. 12 из них определились по результатам общего зачета профессионального сезона, а остальные места заняли победители региональных отборочных. СНГ-регион представит два коллектива – Virtus.pro и Natus Vincere.



На первых русскоязычные фанаты Dota 2 возлагают наибольшие надежды. Команда выиграла один из главных турниров сезона в Куала-Лумпур и заняла второе место в зачете Dota Pro Circuit, уступив лишь европейской Team Secret. Специалисты по всему миру называют команду одним из фаворитов The International.

Победитель СНГ-отборочных Natus Vincere возвращается на чемпионат мира после трехлетнего перерыва. В первые годы Dota 2 команда NAVI была одной из сильнейших в мире: стала первым победителем The International в 2011, а после этого дважды подряд играла в финале. Теперь все поменялось – Natus Vincere выглядит темной лошадкой с молодыми талантами в составе.

Чемпионы первого The International возвращаются! Для этого понадобилось три года На данный момент Natus Vincere одни из главных аутсайдеров турнира, от команды ничего не ждут, но всё может поменяться.

Что касается фаворитов, то помимо Virtus.pro чаще всего звучат тэги Vici Gaming и PSG.LGD – специалисты верят, что китайские коллективы готовы выложиться перед домашними трибунами на 100%. Среди западных команд выделяют лидеров сезона Team Secret и обновленный ростер Team Liquid.

Где и когда смотреть?

The International 2019 пройдет в два этапа. На первом команды будут поделены на две группы и сыграют круговой турнир – он пройдет с 15 по 18 августа, одновременно будут играть по четыре матча. Первые серии каждого дня стартуют в 4:00 по московскому времени.

Последние места в своих подгруппах покинут The International без участия в плей-офф. Остальные 16 команд пройдут в основную часть чемпионата, которая пройдет по системе double-elimination. Это плей-офф, в котором 1-4 места каждой группы получат шанс на одно поражение за счет старта в верхней сетке.



Остальным восьми командам придется намного сложнее: им предстоит начать плей-офф с матча в формате best-of-1, который часто называют «рулеткой» из-за непредсказуемости результата на одной карте. Все другие матчи будут сыграны в best-of-3 (до двух побед), финал – best-of-5 (до трех).

Помимо матчей, в дни плей-офф (игры на вылет стартуют после дня перерыва и пройдут с 20 по 25 августа) организаторы проведут дополнительные мероприятия. К примеру, 23 августа пройдет шоу-матч с участием десяти популярных игроков, выбранных сообществом. Наверняка Valve запланировали и несколько крутых сюрпризов, которые в расписании не указаны.



Русскоязычную трансляцию можно будет посмотреть на странице нашего раздела и главной странице «Чемпионата», а также на официальном канале турнира на Twitch. Для освещения The International 2019 приглашены более двадцати комментаторов и аналитиков из четырех студий. Вести эфир будут Иван Faker Демкин, Степан DonStepan Шульга и Дмитрий CrystalMay Корчевинин.

Также The International 2019 в полном объеме осветит «Чемпионат». Во время TI9 мы будем публиковать новости о турнире, ставки на главные матчи и колонки с участием эксперта Дмитрия LightOfHeaven Куприянова и и профессионального игрока Алексея nongrata Васильева. В дни плей-офф «Чемпионат» будет проводить лайв-трансляцию турнира.