Русские хакеры? У соперников Virtus.pro сломался компьютер

Сегодня, 15 августа, в Шанхае стартовал девятый чемпионат мира по Dota 2 – The International 2019. И пока Mercedes Benz Arena только готовится принять мейн-евент, игроки сидят в роскошном отеле в центре Шанхая и проводят групповую стадию в своих practice room. Но, даже на таком крупном турнире бывают технические сбои.



Во время первой игры нашей команды — Virtus.pro, в команде соперника из Европы Ninjas in Pyjamas, а именно у Мартина Saksa Саздова явно наблюдались неисправности с компьютером, который был предоставлен организатором турнира. После нескольких вылетов из игры техники пытались устранить неполадки с компьютером игрока, но после неудачных попыток и просьбы команды о замене техники, компьютер всё-таки заменили.

Негативные эмоции македонца, можно понять: ты готовишься к главному турниру года бог знает сколько времени, а у тебя в первой же игре, да ещё и против одного из главных фаворитов турнира, ломается компьютер.



Этим сразу воспользовались игроки нашей команды начав эмоционально давить соперника в чате всяческими репликами.

Впрочем, замена компьютера никак не помогла Ninjas in Pyjamas. Наша команда закончила игру со счётом 2:0 при достаточно уверенной игре. На первой карте россияне в спокойной манере расправились с европейцами, а вот на второй карте пришлось немного поволноваться, но и её Virtus.pro довели до победы. Обе карты закончились примерно за 40 минут.

А что там NAVI?

Если говорить о старте другой команды из СНГ Natus Vincere, то они закончили свой первый матч турнира ничейным результатом с действующим чемпионом The International – OG. Первая карта закончилась полным разгромом для нашей команды, а вот на второй карте наши парни смогли дать достойный отпор европейскому коллективу и смогли свести игру к ничьей. Как итог – 1:1.



Сегодня нашим командам предстоит сыграть ещё по одной игре. Virtus.pro сыграют с китайским коллективом Royal Never Giveup, которые прошли на главный турнир через китайские региональные отборочные. А вот Natus Vincere предстоит встретиться с ещё одной грозной силой в лице американского коллектива Evil Geniuses, которые тоже в своё время выигрывали чемпионат мира.